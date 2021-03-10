В Литве начали рассматривать дело о шпионаже в пользу России

Клайпедский окружной суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении двух граждан Литвы, обвиняемых в шпионаже в пользу России. Если вина обвиняемых будет доказана, им грозит лишение свободы сроком от трех до 15 лет.

Обвинения предъявлены руководителю организации русскоязычной молодежи «Ювенис» Алексею Грейчюсу, который в 2015 году баллотировался в городской совет Клайпеды по списку партии «Союз русских Литвы», а также Миндаугасу Туникайтису, который в том же году баллотировался в совет самоуправления города Пагегяй, передает ТАСС со ссылкой на агентство BNS.

По утверждению прокуратуры, оба обвиняемых выполняли за финансовое вознаграждение поручения, направленные против безопасности республики. Эти поручения им якобы давал сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области, который использовал вымышленное имя.

Обвиняемые были задержаны в марте прошлого года, в отношении них избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Напомним, в ноябре 2019 года президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о помиловании двоих осужденных за шпионаж россиян – Сергея Моисеенко и Николая Филипченко.

Литовский политолог Анатолий Иванов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что указ президента Науседы стал первым реальным шагом к обмену людьми, осужденными в Литве и в России по обвинениям в шпионаже в пользу иностранного государства.