Кононенко оценил вероятность блокировки Twitter в России

«Twitter практически не зарабатывает денег в России, поэтому для него не очень важно присутствие здесь», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя обвинения социальной сети Twitter со стороны Роскомнадзора в «злостном нарушении российского законодательства» из-за неудаления почти трех тысяч материалов с запрещенной информацией.

«Twitter – довольно своеобразный сервис. У него не так много пользователей в нашей стране по сравнению с любым другим регионом мира, и он практически не зарабатывает здесь денег. Поэтому для него присутствие в России не очень важно. Компания будет игнорировать все действия Роскомнадзора», – убежден журналист и блогер Максим Кононенко.

Эксперт напомнил о том, что раньше, «когда еще не было смартфонов, мы могли на обычном телефоне набрать СМС, отправить его на определенный номер, и оно появлялось у вас в Twitter». «Сейчас вообще не понятно, зачем нужен этот сервис, – считает собеседник. – Я удивляюсь, что он до сих пор живой».

«Кроме того, – продолжил Кононенко, – Twitter не позволяет контролировать, читают ли тебя на самом деле подписчики. Поэтому этот сервис трудно использовать в качестве маркетингового инструмента. Также не ясно, как он устроен. Если умно, как Telegram, то Роскомнадзор просто не сможет его заблокировать».

«Но я не думаю, что до этого дойдет, – отметил эксперт. – К тому же претензии Роскомнадзора также выглядят странными – речь идет о сообщениях, которым много лет. Если бы ведомство этим не занялось, никто бы о них не вспомнил. Понятно, что функция Роскомнадзора заключается в том, чтобы бдить. Он этим занимается, но ничего за этим заявлением не последует».

Напомним, социальную сеть Twitter обвинили в злостном нарушении российского законодательства. «Сообщаем, что с 2017 года социальная сеть Twitter не удалила 2862 материала с запрещенной информацией: про способы совершения самоубийств, а также с призывами к совершению самоубийства – 2336 материалов; с порнографическими изображениями несовершеннолетних – 352 материала; про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотических средств – 174 материала», – говорится в сообщении ведомства.

В общей сложности в отношении информации, признанной запрещенной, Роскомнадзор направил в компанию более 28 тыс. требований об удалении.

Роскомнадзор напомнил, что согласно российскому законодательству, за нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, неудаление запрещенной информации владельцем интернет-ресурса на юридические лица налагается штраф от 800 тыс. до 8 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.