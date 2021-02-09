Газпром подтвердил сроки завершения строительства датского участка «Северного потока – 2»

Завершить строительство участка трубопровода «Северный поток – 2» в водах Дании планируется в апреле 2021 года, подтвердил начальник отдела по работе с инвесторами Газпрома Антон Демченко.

«Как вы видели, из его [оператора проекта Nord Stream 2 AG] сообщения следует, что продолжается строительство газопровода в водах Дании, это основной участок, который еще не закончен. Возможный срок завершения строительства этого участка – апрель 2021 года», – передает его слова РИА «Новости».

По словам Демченко, Газпром нацелен на завершение строительства «Северного потока 2». Однако при этом компания ограничена в объеме раскрываемой информации, поскольку проект сталкивается со значительным давлением. «Мы нацелены на то, чтобы достроить газопровод и ввести его в срок», – отметил он.

Накануне в датском морском управлении заявили, что две нитки газопровода «Северного потока – 2» будут достроены до конца апреля 2021 года.

Ранее трубоукладчик «Фортуна» завершил морские испытания и возобновил в субботу укладку газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании.

США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.