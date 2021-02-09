В Хабаровском крае пройдут первые Пифийские игры

Первые кандидаты на участие в детских международных Пифийских играх появились в Хабаровске. Также стало известно, что перечень видов искусства, по которым пройдут состязания, будет расширен. К 29 дисциплинам Пифийских игр добавится еще одна – «Театр моды».

Директор Союза специалистов и ведущих организаций инвалидов «Абилимпикс», вице-президент Федерации спортивных танцев на колясках России, директор комитета «Национальные Пифийские игры», международный технический эксперт по доступной среде Наталья Крель по приглашению врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева во вторник побывала на представлении детской студии моды «Модное солнце» в Доме культуры поселка имени Горького в Хабаровске, передает «Восток Медиа».

Студия «Модное солнце», которой руководит педагог Елена Мальцева, появилась год назад на базе объединения «Азбука моды», где дети обучаются шитью и навыкам дефиле. Особенностью проекта является то, что в студии наравне с обычными подростками занимаются ребята с особенностями развития.

«Дети чувствуют себя нужными, когда выходят на сцену, видят зрителей, слышат аплодисменты. Это дает силы и им, и их родителям. Поэтому мы поддержим все подобные начинания», – подчеркнул Дегтярев.

Для самих детей студия «Модное солнце» – это не только творчество, но и такая важная возможность общаться и поддерживать друг друга.

«Изначально было довольно сложно, потому что мы были плохо знакомы. Но прошло время, и нам стало интересно общаться», – поделилась впечатлениями от совместных занятий восьмиклассница Елизавета Дубовая.

Как подчеркивают организаторы Пифийских игр, возможность участия «особенных» ребят при поддержке «обычных» прописана в условиях проведения мероприятия.

«Вы нужны в регионе, важны. Ни один регион не вошел бы в такое мероприятие, как Пифийские игры, если бы его руководству было безразлично, как живут люди с инвалидностью», – отметила, обращаясь к юным талантам и их родителям, Крель.

Она добавила, что возможность творческой самореализации многократно повышает качество жизни детей с инвалидностью. Необходимо, чтобы эта возможность была доступна особенным детям не только в краевой столице, н и в других городах и районах региона.

Со своей стороны Михаил Дегтярев подтвердил готовность наладить взаимодействие краевых профильных структур, в чье ведение входит решение данного вопроса.

«Дети пробуют себя на сцене, а потом и в обществе чувствуют себя свободнее. Не сидят в четырех стенах, не замкнуты, показывают себя, проявляют способности. Они чувствуют ситуацию успеха, хотят дальше учиться, трудиться. Они учатся быть самостоятельными», – рассказали родители воспитанников студии «Модное солнце».

Они поведали также, что воспитанники студии уже начали готовиться к Пифийским играм. По их просьбе к 29 дисциплинам игр добавили еще одну – «Театр моды».

Напомним, Пифийские игры для детей с особенностями здоровья – это большое творческое соревнование по восьми номинациям и тридцати видам искусства, в числе которых изобразительное, танцевальное, музыкальное, театральное, цирковое и другие.

Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что принимать у себя такое крупное и важное мероприятие – не только честь для Хабаровского края, но и серьезный вызов. И связан он прежде всего с создаем доступной среды, в равной степени комфортной для любого человека, независимо от возраста и состояния здоровья.

Создание безбарьерной среды – один из актуальных запросов современного общества, и этой теме правительство региона и лично Михаил Дегтярев уделяют особое внимание. Проведение в Хабаровском крае такого масштабного мероприятия, как Пифийские игры, позволит не только привлечь дополнительные федеральные ресурсы на создание безбарьерной среды, но и научить общество на равных взаимодействовать с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

«Надеюсь на то, что игры станут большой системной историей, которая поменяет климат в регионе. Много говорим о пандусах, которые надо строить, но самого главного «пандуса» - между людьми – пока, к сожалению, нет. Это связано с разными историями – с тем, что люди не готовы взаимодействовать, с незнанием о мире людей с инвалидностью. Первое, что мы, надеюсь, сделаем вместе – начнем учить людей взаимодействию. Надеюсь, что до Хабаровска доедут все регионы и много стран. Думается, что событие действительно будет историческим. Если все получится, Россия выступит создателем новой гуманитарной площадки – Международного Пифийского комитета» – считает Крель.

По ее мнению, Хабаровский край – регион, который четко вписывается в стратегию, заданную Президентом страны Владимиром Путиным, по изменению отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья, поддержке их спортивных и творческих способностей, общественных инициатив.

Планируется, что первые детские международные Пифийские игры пройдут в Хабаровске в конце августа текущего года.