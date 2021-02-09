Чубайса сняли со всех постов в РСПП

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) проголосовал за снятие Анатолия Чубайса со всех постов в союзе по его заявлению, сообщил глава союза Александр Шохин, отметив, что он продолжит деятельность там в качестве консультанта.

«Безусловно, мы договорились о том, что он сохранится в периметре РСПП в том или ином качестве, в том числе в экспертном качестве, потому что он нам нужен как представитель точки зрения по устойчивому развитию, по климату и так далее, с которым, безусловно, нам диалог нужно вести», – цитирует РИА «Новости» Шохина.

По его словам, позиция Чубайса «жесткая и не всем в РСПП подходит, но, тем не менее, мы договорились, что взаимодействие будет обеспечено».

Шохин также рассказал, что члены союза проголосовали за снятие Чубайса со всех постов по соответствующему заявлению. Как отметил глава РСПП Чубайс написал заявление в декабре. «Он не собирается бизнесом заниматься», – добавил Шохин.

Напомним, в декабре Чубайс покинул пост главы «Роснано». 4 декабря президент Владимир Путин подписал указ о назначении Чубайса своим специальным представителем по связям с международными организациями. При этом уточняется, что он не будет госслужащим, а также не будет являться сотрудником администрации президента.