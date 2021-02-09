Детей без билетов запретили высаживать из общественного транспорта

Государственная дума приняла законопроект, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей и подростков моложе 16 лет, не оплативших проезд. Изменения внесли в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

Законопроектом предложено запретить высаживать детей до 16 лет, находящихся в транспорте без сопровождения взрослых, пояснил член думского комитета по транспорту и строительству Владимир Синяговский, передает ТАСС.

Аналогичную меру, считает депутат, можно было распространить на пенсионеров, инвалидов и беременных женщин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь отметил, что случаи, когда детей, не имеющих возможности оплатить проезд, выгоняют из общественного транспорта нередки, поэтому принятие законопроекта позволит обеспечить их безопасность. «Недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии»,– прокомментировал Володин.

Также законопроект предполагает изменение порядка контроля и подтверждения оплаты проезда: если сейчас он регламентируется исключительно федеральными правилами без учета региональной специфики, то теперь предлагается субъектам самим решать, в каком порядке будет проходить контроль за оплатой. Согласно законопроекту, при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении в границах одного региона порядок подтверждения оплаты проезда или права на льготный проезд должен регулироваться нормативным правовым актом этого субъекта страны. Если же пассажир не предъявил билет и решил выйти из транспорта, оплата будет начислена до ближайшей остановки с точки его отправления. В случае, когда определить место его посадки не удалось, оплата рассчитывается с начального пункта маршрута.

В марте прошлого года законопроект о запрете высадки из общественного транспорта детей без билетов был одобрен правительством.

В ноябре 2019 года В Калининграде детей высадили из автобуса из-за отсутствия масок.