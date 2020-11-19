В Калининграде детей высадили из автобуса из-за отсутствия масок

В Калининграде кондуктор высадила двух десятилетних детей из автобуса из-за отсутствия масок. Об инциденте сообщил старший брат одного из школьников.

«Сегодня в 12.20 на 48 автобусе «с671нн» произошел инцидент. Высадила кондуктор двоих школьников третьего класса в дождь, так как у них не было медицинских масок. Сели дети на остановке Тенистая аллея 100, высадили их на следующей остановке, детям пришлось идти пешком в дождь в школу», – приводит ФАН слова брата ребенка.

Он сообщил, что ранее маски у школьников в автобусе никогда не проверяли. По его словам, ребенок был просто не готов к произошедшему, а родители были заняты на работе и никто наличие маски в портфеле не проверил.

«Ребенок учится во вторую смену, каждый день ездит на автобусе 48 и ни разу ни один кондуктор не требовал у него маски, вот ребенок и забыл о ней», – сказал брат школьника.

Отмечается, что он не собирается обращаться в суд и с помощью публичного сообщения надеется уберечь калининградских детей. По его словам, в диспетчерской транспортной компании его заверили, что разберутся в ситуации и накажут кондуктора.

В свою очередь генеральный директор ООО «Вест Лайн» Сергей Макаров заявил агентству, что если школьников высадили, то кондуктор высадил их в соответствии с действующими постановлениями. Он также отметил, что «оказание услуг пассажирскими предприятиями гражданам, которые находятся без масок, запрещено».

«Это же гражданин? Гражданин. Третий класс? Третий класс. Ну какая разница? Без маски он? Без маски. Ну и не оказали услугу этим детям. У них билеты есть? Сейчас по фотографии, сделанной в салоне автобуса, что провозится пассажир без маски, кондуктор находится без маски (...). Отправляется это в соответствующие органы и по этим фотографиям нас привлекают. В понедельник я по фотографии получил протокол, и дело перенаправлено в суд. Понимаете? Из-за пассажира, который находится в салоне автобуса без маски», – добавил Макаров.

В октябре сообщалось, что пассажир московского метрополитена набросился в вагоне на кашлявшую женщину без маски. За женщину вступились другие пассажиры.