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9 февраля, вторник | Последнее обновление — 09:05 | vz.ru
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Власти ЕС обвинили в убийстве миллионов европейцев из-за русофобии
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Руководство Евросоюза убивает миллионы европейцев из-за отказа от российской вакцины «Спутник V» по причине ксенофобии к русским, выразил мнение один из читателей болгарского портала dir.bg, комментируя публикацию Bloomberg о признании препарата крупнейшим научным прорывом России со времен СССР.
Болгарские читатели портала dir.bg резко осудили руководство ЕС, которое не разрешает применение российской вакцины «Спутник V» на территории Евросоюза. В статье dir.bg рассказывается о публикации Bloomberg, назвавшего создание российского препарата крупнейшим научным прорывом со времен СССР. В частности, в материале отмечается, что страны начали «выстраиваться в очередь» за поставками препарата после публикации в научном журнале The Lancet результатов третьей фазы клинических исследований, подтвердивших высокую эффективность «Спутника V».
«Если вакцины действительно так необходимы, Европейский союз из-за своей ксенофобии по отношению к русским убивает миллионы своих граждан, отказываясь от российской вакцины. Пора ЕС признать, что ксенофобия по отношению к русским важнее, чем жизни европейских граждан», – передает РИА «Новости» одного из читателей.
«Единственный способ двигать мир вперед – свободно общаться и обмениваться идеями, кадрами и моделями. Пора завязывать с этой дурацкой ненавистью – какая разница, чья это вакцина – американская, русская или немецкая, важно, чтобы она работала», – высказался другой.
«Лично я считаю, что векторная российская вакцина лучше, чем ДНК-вакцины Pfizer и Moderna», – заявил еще один читатель. Он также напомнил о сотрудничестве компании AstraZeneca с производителем российского препарата.
«Пока в ЕС будут обсуждать российскую вакцину, Сербия будет ее производить», – отметил пользователь.
«Видимо, США не особо следят за российскими научными открытиями, раз для них это крупнейшее», – пошутил юзер.
«По всем вопросам Брюсселю нужно ждать мнение дяди Сэма. Европейские чиновники страдают слабоумием, они настолько политизированы и зашорены, что Вашингтону приходится все время говорить им, что делать», – возмутился читатель портала.
«Запад пытается как-то выйти из неловкой ситуации, в которой он оказался. Первоначально западные лидеры были против «Спутника V» и спустили сотни миллиардов на фармацевтические компании США и ЕС. Результат – ноль... Сейчас они на стадии частичного признания российской вакцины. Предстоит полное признание и покупка российского продукта», – заключил еще один из пользователей.
Ранее американское издание Bloomberg выразило мнение, что создание первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» стало, возможно, самым существенным научный прорывом России с советских времен.
В прошлый четверг канцлер Австрии призвал отказаться от геополитики при рассмотрении заявок на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса. 20 января Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердило получение заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины «Спутник V». В РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта.
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Захарова ответила Зеленскому на сравнение украинцев с подопытными кроликами
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Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично высказалась по поводу слов украинского лидера Владимира Зеленского, который, говоря о применении «Спутник V» на Украине, заявил, что «украинцы не кролики».
«На кроликах экспериментируют меньше», – отреагировала Захарова в Facebook на заявления президента Украины.
Напомним, Зеленский заявил, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». Таким образом он объяснил отказ Киева от использования препарата российского производства.
Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось.
Между тем научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
В Нидерландах после вакцинации от COVID-19 умерли 15 пожилых людей
В Голландии после вакцинации от коронавирусной инфекции скончались 15 пожилых людей, сообщил нидерландский исследовательский центр Lareb.
«К настоящему моменту получены сообщения о смерти 15 человек вскоре после вакцинации. Речь идет преимущественно о пожилых людях, имевших серьезные проблемы со здоровьем», – цитирует ТАСС сообщение организации.
Наиболее вероятное объяснение для этих случаев – проблемы пациентов со здоровьем, указали в центре. У половины из скончавшихся были симптомы, аналогичные побочным эффектам вакцины, среди них высокая температура, тошнота и ухудшение самочувствия в целом.
«Эти симптомы сами по себе не являлись причинами смерти, однако могли внести вклад в ухудшение уже и так плохого состояния здоровья этих слабых пожилых людей», – добавили в lareb.
Двое умерших были в группе от 70 до 84 лет, остальные 13 – в возрасте от 85 и старше. Смерть наступила в период с одного до девяти дней после вакцинации.
На данный момент, по информации центра, в Нидерландах вакцинировали до 500 тыс. человек. Порядка 2,8 тыс. сообщили о побочных эффектах.
В январе в Норвегии зафиксировали 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие старше 80 лет. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer.
Зеленский объяснил отказ от «Спутника V»: Граждане Украины не кролики
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Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов», заявил президент Украины Владимир Зеленский, объясняя отказ Киева от использования препарата российского производства.
«Никакого подтверждения того, что «Спутник V» гарантированно дает результат, нет», – передает его слова ТАСС.
Зеленский вновь заявил об «информационной гибридной войне», говоря об отказе от «Спутник V». По словам президента, «граждане Украины не кролики». «У нас нет права на них экспериментировать», – добавил Зеленский.
Президент Украины, говоря о том, будет ли Киев рассматривать возможность использования российской вакцины в случае ее одобрения в ЕС, заявил, что Россия должна обеспечить вакцинацию своего населения. «Мне кажется, что у них около 140 млн населения, поэтому прежде чем нам предлагать свою вакцину, нужно обеспечить свое население», – сказал он.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что никто на Украине не будет регистрировать российскую вакцину от коронавируса, вакцинация на Украине начнется в феврале 2021 года.
Напомним, Украина отказалась
от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось
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13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Киев отказывается от покупки российской вакцины «Спутник V» в угоду США, а также из-за того, что о предоставлении этого препарата Украине договорился с Москвой именно он.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Итальянский профессор призвал соотечественников вакцинироваться «Спутником V»
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» наиболее оптимальный препарат для вакцинации населения Италии, заявил директор Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани профессор Франческо Вайя.
«Все материалы, которые имеются в нашем распоряжении, указывают на высокую эффективность российской вакцины, и мы должны ее использовать, особенно если доз не хватает. Надеюсь, что национальный регулятор одобрит ее применение, а государство сможет закупить», – передает слова профессора ТАСС.
Как отметил Вайя, в вопросах применения вакцин нет места «политическому и индустриальному давлению». Уточняется, что институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани является ведущим медицинским учреждением Италии, занимающимся лечением и исследованиями COVID-19.
В Италии интерес к российскому препарату вырос после сокращения поставок вакцины Pfizer.
Ранее В Италии оценили эффективность «Спутника V»: президент Высшего совета здравоохранения при минздраве страны Франко Локателли назвал результаты исследований вакцины «исключительно интересными».
Научный журнал The Lancet в прошлый вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Путин заявил о лидерстве России в создании вакцин от COVID-19
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Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцин от коронавируса, это крупный научный успех, заявил президент Владимир Путин на Совете по науке и образованию.
«Благодаря нашим ученым, Россия занимает лидирующие позиции в мире, не скажу сейчас ничего неожиданного и нового, все мы об этом знаем, занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».
Президент подчеркнул, что Россия – единственная страна, у которой уже есть три вакцины собственной, отечественной разработки. «Без всякого сомнения, это крупный научный успех», – добавил Путин.
Он подчеркнул, что именно образование, наука и технологический суверенитет «сегодня стали не просто важными, а в значительной степени решающими, ключевыми факторами национальной безопасности, качества жизни людей», передает ТАСС.
«Динамика глобальных перемен нарастает буквально на глазах. Пандемия стала не только испытанием для человечества, но и ускорила повсеместное внедрение передовых разработок во всех сферах жизни», – сказал Путин. Он подчеркнул, что сейчас российская «научно-технологическая политика и меры по укреплению отечественной науки должны, безусловно, соответствовать вызовам принципиально иного уровня сложности».
Применение вакцины «Спутник V» уже одобрено в 20 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) и Ливане. Также в РФПИ допустили
возможность одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта.
Пригожин рассказал, как переболел коронавирусом в тяжелой форме
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Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о том, как переболел коронавирусом в тяжелой форме и прошел лечение в клинике в Дубае.
Коронавирусом Пригожин с супругой певицей Валерией заразились в Дубае. У артистки COVID-19 протекал в легкой форме, а продюсеру спустя неделю после начала болезни стало хуже.
«Первую неделю болезни чувствовал себя неплохо и думал, что уже иду на поправку, как в одночасье стал задыхаться и просто уже не в силах был подняться. Меня срочно забрали в больницу. Подключили к кислороду. Дальше я уже плохо себя помню. Врачи приходили, уходили, брали анализы, делали всякие снимки, а мне становилось все хуже. … Моя болезнь развивалась по самому плохому сценарию. Восемь дней ада, но благодаря грамотному лечению и поддержке родных, близких и друзей, я выжил и сегодня пишу эти строки», – написал Пригожин в Instagram.
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Продюсер также признался, что расплакался, когда болезнь отступила. «Когда я первый раз смог самостоятельно встать, я, взрослый мужик, расплакался от осознания того, как это прекрасно – просто жить. Первый нормальный завтрак привел меня в состояние экстаза. Поход в душ – праздник. Вернулся я из больницы другим человеком. На многие вещи сегодня я смотрю иначе – все суета. Надо жить и радоваться самому факту, что мы живы», – добавил Пригожин, поблагодарив медиков клиники в Дубае, которые спасли его жизнь.
«Главный посыл моего сегодняшнего поста таков: я очень жалею, что тянул до последнего с вакциной. Не делайте моей ошибки, которая может стоить вам жизни. Делайте прививку при первой возможности», – заключил продюсер.
Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
Аргентина захотела провести выставку о достижениях России и СССР
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Министр культуры Аргентины Тристан Бауэр предложил провести в Буэнос-Айресе большую выставку, посвященную научным достижениям СССР и России, сообщил российский посол в Буэнос- Айресе Дмитрий Феоктистов.
«Министр культуры предложил провести амбициозное мероприятие – <...> организовать выставку под названием «От Спутника до Спутника», где можно было бы продемонстрировать научные достижения Советского союза и России от первого спутника, который был запущен в космос, до [российской вакцины от коронавируса] «Спутник V», – приводит слова посла ТАСС.
Феоктистов отметил, что предложение, озвученное министром во время встречи, пока находится на стадии идеи. «Надеемся, что эта идея вызовет интерес у наших коллег в Москве, – сказал посол. – На мой взгляд, такую выставку можно было бы провести с успехом не только в Аргентине, но и по другим странам, может быть, не только Латинской Америки».
По словам Феоктистова, Бауэр также предложил «совместно отметить 200-летний юбилей со дня рождения писателя Федора Достоевского». В качестве возможной площадки рассматривается один из крупнейших культурных центров Буэнос-Айреса – Культурный центр имени Киршнера.
Посол также сообщил, что из-за пандемии были отменены гастроли Мариинского театра, которые должны были состояться в конце прошлого года, и перенесены выступления артистов Большого театра, которые были запланированы на этот год. «Большой театр теперь предварительно приедет в 2023 году, хотя его приезда здесь очень ждали и готовились», – отметил Феоктистов.
В прошлый вторник президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным высоко оценил вакцину «Спутник V» и попросил Россию обеспечить снабжение всей Латинской Америки российским препаратом.
Напомним, 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина приобрела 30 млн доз «Спутника V». 23 декабря Минздрав Аргентины разрешил экстрен ное применение российской вакцины.
Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину 24 декабря 2020 года. 16 января в южноамериканскую республику доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 20 января в Аргентине одобрили использование «Спутника V» для вакцинации лиц старше 60 лет. После этого «Спутником V» привились президент Аргентины Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер. 27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V». Президент Аргентины поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставку российской вакцины «Спутник V» в южноамериканскую республику.
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В Алжире начали подготовку к производству «Спутник V»
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Алжир решает технические вопросы локализации производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и подбирает необходимое оборудование, рассказал торговый представитель России в Алжире Иван Налич.
«Пока этот вопрос находится на стадии обсуждения. Получив исходные данные от российской стороны, алжирская компания в настоящее время занимается подбором необходимого оборудования. Сроки начала производства будут зависеть от того, насколько быстро ей удастся получить и наладить оборудование, провести обучение специалистов. Торгпредство и РФПИ оказывают алжирской стороне необходимое содействие», – рассказал торгпред РИА «Новости».
Налич добавил, что представители министерства фармацевтической промышленности Алжира и одной из крупнейших алжирских фармкомпаний Frater-Razes провели серию переговоров с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), во время которых обсудили детали проекта.
«Сейчас алжирская сторона решает технические вопросы. Весь процесс, связанный с запуском производства вакцины в Алжире, может занять от 6 до 9 месяцев. С другой стороны, учитывая, как быстро алжирский регулятор зарегистрировал вакцину, поддержка на государственном уровне может придать дополнительный импульс этому процессу», – рассказал Налич.
Он также подчеркнул, что российская сторона выстраивает взаимодействие с зарубежными партнерами, имеющими необходимую производственную базу, квалификацию, обученный персонал и опыт, в плане производства вакцины «Спутник V». В Алжире пока подобного опыта нет, но российская сторона надеется, что «алжирская фармпромышленность сумеет в максимально сжатые сроки наладить такое производство, получив необходимую информацию».
Что касается возможного обмена делегациями, пока что это сложно осуществить, рассказал Налич.
Ранее сообщалось, что производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Алжире начнется в ближайшие недели.
31 января российский посол в Алжире Игорь Беляев рассказал, что эксперты из России приедут в Алжир для осмотра фармацевтических предприятий в рамках подготовки к локализации производства российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в арабской стране.
Глава ЕК призвала пожертвовать Украине вакцины от COVID-19
Страны Евросоюза должны пожертвовать часть вакцин от коронавирусной инфекции Украине, с таким призывом выступила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
«В дополнение к COVAX я попросила других членов ЕС пожертвовать часть их вакцин Украине», – цитирует РИА «Новости» видеообращение фон дер Ляйен, записанное для всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».
Глава ЕК добавила, что Украина получит первые вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX в феврале. «Еще миллионы доз вакцин поступят на Украину до лета», – уточнила она.
В январе президент Украины Владимир Зеленский в беседе с фон дер Ляйен назвал поставку вакцины от коронавируса вопросом геополитики. Он также проинформировал президента Еврокомиссии о том, что выделенных в рамках фонда COVAX препаратов не хватит для прививки в 2021 году критически необходимой прослойки населения.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что никто на Украине не будет регистрировать российскую вакцину от коронавируса, вакцинация на Украине начнется в феврале 2021 года.
Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось.
13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Киев отказывается от покупки российской вакцины «Спутник V» в угоду США, а также из-за того, что о предоставлении этого препарата Украине договорился с Москвой именно он.
ВОЗ призвала не отказываться от вакцины AstraZeneca
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает не отказываться от вакцины AstraZeneca на фоне сообщений о низкой эффективности препарата для борьбы с южноафриканским штаммом коронавируса, заявила главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан.
«Мы не должны приходить к выводу, что вакцина вообще не работает. Было небольшое исследование [указывающее на низкую эффективность], и оно говорит нам, что нужно больше данных», – приводит слова Сваминатан ТАСС.
Как подчеркнула специалист, препарат AstraZeneca понижает уровень тяжелых случаев и сокращает число госпитализаций. «А наша главная задача в рамках борьбы с пандемией заключается в том, чтобы понизить смертность и сократить заболеваемость», – сказала Сваминатан.
Аналогичную точку зрения высказал и исполнительный директор Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) Ричард Хатчетт. «Слишком рано списывать вакцину AstraZeneca со счетов», – подчеркнул он.
Накануне стало известно, что вакцина британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета оказалась малоэффективна против быстро распространяющегося в ЮАР штамма коронавируса, получившего маркировку 501.V2. В результате подготовка к началу массовой вакцинации населения ЮАР от коронавируса препаратом AstraZeneca была приостановлена. Низкая эффективность вакцины AstraZeneca против нового штамма COVID-19 обеспокоила ВОЗ.
В прошлый четверг стало известно, что ученые обнаружили устойчивость новых штаммов вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) к антителам. Такая особенность выявлена, в частности, у штаммов коронавируса, обнаруженных в ЮАР и Великобритании. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико в комментарии газете ВЗГЛЯД предупредил, что следующая пандемия может быть еще разрушительнее.
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Низкая эффективность вакцины AstraZeneca против нового штамма COVID-19 обеспокоила ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена тем, что Южно-Африканская Республика приостановила применение вакцины AstraZeneca, которая, по мнению африканских ученых, показала низкую эффективность против нового штамма COVID-19, заявил в глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Это новость, которая ясно вызывает обеспокоенность», – цитирует РИА «Новости» Гебрейесуса.
Он напомнил, что в воскресенье ЮАР объявила о приостановке использования вакцины AstraZeneca «после того, как исследование показало, что она минимально эффективна для предотвращения заболеваний от слабых до умеренных, вызванных разновидностью [коронавируса], впервые выявленного в ЮАР». По словам главы ВОЗ, учитывая преимущественно «молодой возраст и более здоровый профиль» участников этого исследования, а также «ограниченный объем образцов» биоматериала, который изучался, «очень важно выяснить, остается ли эта вакцина эффективной» для предотвращения «более серьезного заболевания».
Полученные в ЮАР результаты, как отметил Гебрейесус, «являются напоминанием того, что необходимо сделать все возможное для сокращения циркуляции» коронавируса. «Мы знаем, что вирусы мутируют, и мы знаем, что должны быть готовы к адаптации вакцин, чтобы они оставались эффективными», – констатировал он.
Накануне сообщалось, что вакцина AstraZeneca оказалась малоэффективна против штамма из ЮАР.
В январе министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе сообщал, что ведет двусторонние переговоры с Россией по поводу использования в ЮАР препарата «Спутник V» для вакцинации населения страны от нового коронавируса.
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Отказ Зеленского от «Спутника V» объяснили страхом сближения с Россией
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Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко назвал причину, по которой президент Украины Владимир Зеленский отказывается от использования российской вакцины от коронавируса.
«Это потому что Зеленский боится сближения с Россией. Внешние управленцы тогда обвинят его в том, что он пошел навстречу Москве. Мы же выступаем за использование «Спутника V» на Украине. Но мы за то, чтобы этим вопросом занимались специалисты, а не политики. Здесь не должно быть никакого политического влияния. Ученые должны определить, насколько нужна вакцина и как она будет работать», – приводит слова Бойко НСН.
Накануне Зеленский объявил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше».
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Власти Украины вознамерились вакцинировать половину населения в течение года
Украинские власти намерены вакцинировать в течение 2021 – начала 2022 года половину населения страны. Глава государства Владимир Зеленский заявил, что готов на личном примере продемонстрировать безопасность вакцинации.
«Первый приоритет – это вакцинация. Ее «дорожная карта» разработана для обеспечения надлежащего и равного доступа к вакцине всех жителей Украины. Ее главной задачей является охват по меньшей мере половины населения Украины в течение 2021 и начала 2022 года», – передает слова Зеленского РИА «Новости».
Президент добавил, что на Украине сейчас есть проблема недоверия граждан к вакцинации. «Мы столкнулись с новой проблемой – это недоверие к вакцинации и отказ от вакцин немалой части населения. Это новый, но, я считаю, очень серьезный вопрос, который всем нам надо решить. Я готов личным примером, как и большинство мировых лидеров, показать людям, что вакцинация важна, безопасна и нужна», – сказал он.
Украина, по словам Зеленского, получила подтверждение на поставки 12 млн доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax с февраля 2021 года.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что никто на Украине не будет регистрировать российскую вакцину от коронавируса, вакцинация на Украине начнется в феврале 2021 года.
Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось.
13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Киев отказывается от покупки российской вакцины «Спутник V» в угоду США, а также из-за того, что о предоставлении этого препарата Украине договорился с Москвой именно он.
В России выявили 16 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлено 15 916 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 15 916 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1728, Санкт-Петербурге – 1551, Московской области – 912. Всего в стране выявлено 3 983 197 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 472 091 человека, из них 15 881 человек вылечился за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 407 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 77 068 человек.
Накануне, 7 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 16 048. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 132.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пушкова рассмешили слова Зеленского о российской вакцине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказался об отказе президента Украины Владимира Зеленского использовать вакцину от коронавируса «Спутник V» и посчитал его словам «смехотворными».
«Зеленский не специалист ни в чем, кроме юмора, и его рассуждения о российской вакцине смехотворны. К тому же он политически близорук: что же он будет делать, когда вакцину одобрит ЕС? Придется срочно признавать? Или повторять перлы Кулебы (глава МИД Украины Дмитрий Кулеба), что для всего мира это, может быть, и вакцина, а вот именно для украинцев – российское «гибридное оружие»?» – сыронизировал Пушков в своем Telegram-канале.
Накануне Зеленский объявил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.
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