Сборные России по лыжным видам спорта решили выступать на ЧМ под флагом ОКР Медведева задумалась о тренерской карьере 6 февраля 2021, 22:15 Текст: Антон Никитин

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева после завершения первого соревновательного дня на Кубке Первого канала рассказала о намерении попробовать себя в тренерской карьере. «По поводу тренерской карьеры определенно да, хочу попробовать себя в тренерской карьере. В моей жизни было около пяти крупных семинаров, мне нравится работать с детьми, я вижу отдачу и результат даже за несколько часов работы со спортсменом. Возможно, у меня есть тренерская черта объяснить, показать, психологически надавить или разгрузить. Посмотрим, может, я и ошибаюсь, [но] на 80% тренерская работа – это я», – приводит слова Медведевой ТАСС. «Мне повезло, что в нашей команде могу спокойно подойти и к тренерам, и к спортсменам, и пообщаться что к чему. Насколько возможно было, я говорила, настрой на завтрашний день они поняли, и от этого, думаю, они и будут действовать, – сказала 21-летняя фигуристка. – Но я не тренер. Из уважения и внутренних правил фигурного катания я не имею права лезть в разговор между спортсменом и тренером, это неправильно». Отвечая на вопрос о том, как фигуристка себя чувствует в России после возвращения из Канады, Медведева сказала: «Я русская, здесь выросла, всегда здесь комфортно себя чувствовала, разговаривая на русском языке, кушая еду, на которой выросла. Мама, друзья, собаки – все это у меня дома, на моей родине». «Что касается здоровья, то не входило в мои планы говорить об этом. Ведь это не личный турнир. Но скажу так – плюс-минус. После завершения этого турнира мне, к сожалению или счастью, опять придется уйти на восстановление», – добавила спортсменка. Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила противостояние Загитовой и Медведевой на турнире в Москве. Команда «Красная машина», капитаном которой является олимпийская чемпионка Алина Загитова, после короткой программы на Кубке Первого канала по фигурному катанию опережает команду Медведевой «Время первых». Фигуристы команды «Красная машина» в общей сложности набрали 931,41 балла, их соперники – 912,92 балла. В ноябре 2020 года у Медведевой выявили коронавирус с серьезным поражением легких, в октябре у фигуристки диагностировали защемление нерва в позвоночнике, спортсменка снялась с этапа Кубка России по фигурному катанию в Москве. В феврале Медведева победила в женском одиночном катании в финале Кубка России в Великом Новгороде. Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при.

Названа причина возвращения Максаковой в Россию 6 февраля 2021, 10:39

Фото: Александр Шалгин/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Певица, бывший депутат Госдумы Мария Максакова тайно вернулась в Россию для борьбы за недвижимость в Москве, считают авторы программы «60 минут», которая выходит на канале «Россия 1». «Причиной возвращения в Россию стала вовсе не пробудившаяся тоска по родине, а судебные тяжбы по разделу московской квартиры», – сообщили авторы в эфире программы. Оперная певица и экс-депутат Госдумы от «Единой России» Мария Максакова, которая в 2016 году эмигрировала на Украину, в январе решила вернуться на родину. В Россию она приехала тайно, провернув настоящую спецоперацию. Артистка также сообщила, что полна решимости начать новую жизнь. Ранее Максакова заявила, что готова спеть на родине, как только между Россией и Украиной будет заключено перемирие. Она также отметила, что ранее ей не хотелось «развлекать россиян», однако сейчас ситуация улучшается, и она готова выступить на отечественной сцене. Напомним, до отъезда на Украину Максакова в течение пяти лет была членом Госдумы от партии «Единая Россия», где также голосовала за присоединение Крыма. Уехав в 2016 году на Украину вслед за своим мужем, депутатом Денисом Вороненковым, артистка извинялась за свое решение по Крыму, а также раскритиковала российское правительство. После убийства Вороненкова осталась жить в Киеве. Стали известны способы получения мошенниками информации о балансе банковской карты 6 февраля 2021, 08:24

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Мошенники могут узнать баланс банковской карты несколькими способами, не только с помощью метода социальной инженерии, выведав у граждан эти данные, но и через уязвимости в приложениях, а добытая информация может быть использована для дальнейших схем по хищению средств граждан, рассказали эксперты. Руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин заявил, что ошибки приложений, из-за которых мошенники могут получить конфиденциальную информацию о других пользователях, встречаются постоянно, передает РИА «Новости». «По нашим данным, проблемы, связанные с недостаточной авторизацией, мы встречали в каждом третьем приложении (31%), а годом ранее – в 63% банковских приложений. Часто эти уязвимости приводят к тому, что злоумышленник может узнать сумму счетов других клиентов, посмотреть выписки, узнать шаблоны операций или предыдущие переводы», – указал он. Однако проблема может быть не только в онлайн-банкинге, но и в любом другом приложении, которое разработал банк: «Например, был случай, когда в сервисе card2card (переводы с карты на карту) можно было ввести номер карты и сумму, а в ответ сервис мог указать, что сумма на счету недостаточна для перевода или условно «все ок, такие деньги тут есть, можно переводить». Таким образом, мошенникам предоставлялась возможность узнать не только номера всех карт банка, но и их баланс». При этом в данном случае клиент ничего не может сделать, чтобы избежать этого, так как все зависит от банка, который должен выстраивать процесс информбезопасности, следить за каждой системой в инфраструктуре и непрерывно проводить анализ защищенности приложений. Злоумышленники имеют и другие возможности узнать баланс карт. Самый простой – это втереться в доверие человеку или добыть информацию, манипулируя им, отметил старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов. При этом информация, необходимая злоумышленникам для того, чтобы выйти на клиента банка и попытаться выведать у него баланс карты, попадает в их руки из-за утечек персональных данных. Подобные инциденты, например, возможны при пользовании гражданами различными сервисами, будь то доставка, такси, каршеринг или площадки товарного маркетплейса. Кроме того, не все банковские сотрудники отличаются добросовестностью: они могут состоять в преступном сговоре с мошенниками и предоставлять им информацию о своих клиентах, но такие случаи «все больше уходят в историю», так как наносят существенный ущерб репутации банка, и даже лояльные клиенты уходят после этого. Одним из наиболее банальных способов узнать, сколько денег на карте, по его словам, является «подглядывание из-за спины», когда гражданин выводит баланс счета на экран банкомата или использует банковское приложение в людных местах. В данный момент банки начали этому противодействовать, вводя в свои приложения функцию «скрыть остатки». Ранее стало известно, что в России активизировались мошенники под видом брокеров. Стало известно о планах Германии поставить «выключатель» на «Северный поток – 2» 6 февраля 2021, 00:25

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Правительство Германии рассматривает идею использования «механизма отключения» для «Северного потока – 2», который предполагает приостановку эксплуатации газопровода, если поставки топлива через Украину сократятся, сообщили СМИ. «В действительности ни канцлер Ангела Меркель, ни глава МИД социал-демократ Хайко Маас не готовы выйти из спорного проекта – и в этом ничего не изменила смена власти в Белом доме. Правда, сейчас обсуждается идея снабдить трубопровод «механизмом отключения», – пишет журнал WirtschaftsWoche. Издание отмечает, если Россия заявит Украине о намерении сократить поставки топлива, то германская сторона сможет прервать транспортировку газа по «Северному потоку – 2», передает ТАСС. Министерство иностранных дел ФРГ заявило, что «механизм отключения» позволит исключить использование газопровода как средства давления на украинскую сторону. При этом прекращение применения «Северного потока – 2» как рычаг давления на Киев является одним из «важных требований США». Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что расхождения позиций разных стран Запада по проекту газопровода «Северный поток – 2» не такие большие, как кажется. Французский лидер Эммануэль Макрон выразил солидарность с позицией Меркель. До этого СМИ сообщали, что США впервые сигнализировали о готовности начать диалог о снятии санкций с «Северного потока – 2», но требуют выполнения ряда предварительных условий. В частности, они хотят, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию «Северного потока – 2» в случае сокращения транзитных поставок через Украину. СБУ заявила о переходе спецназовцев на «сторону России» 5 февраля 2021, 22:57

Фото: Михаил Палинчак/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что ей якобы удалось разоблачить агентурную сеть российских спецслужб, которая действовала в ряде областей страны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. Утверждается, что в состав агентурной сети входили бывшие спецназовцы военной разведки Украины. Группа якобы действовала в Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областях. «В частности, российские агенты готовили диверсионные операции. Им было поручено создать условия для осуществления диверсий на территории Николаевской области», – отметили в СБУ. Также агенты якобы собирали данные о дислокации и перемещениях украинских войск, выполняли вербовочную работу. В числе прочего предполагаемым агентам приписывают намерение похитить одного из бывших командующих сил специальных операций. За это якобы предлагалось вознаграждение в 100 тыс. долларов. Отмечается, что у якобы «завербованных ФСБ агентов» изъяли четыре АК-74, два пистолета, два РПГ, 44 гранаты, около четырех тысяч патронов и примерно три килограмма тротила. Ране Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Херсонской области мужчину, который якобы является агентом ФСБ России по прозвищу Джигурда. В США раскрыли способ уничтожения гиперзвуковых ракет 6 февраля 2021, 15:08

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Ксения Панькова

Гиперзвуковые ракеты могут быть сбиты на определенном участке траектории полета, считают американские эксперты. По их мнению, перехват вполне возможен на конечном отрезке полета гиперзвуковой ракеты. Аналитик издания The National Interest Дэвид Экс ссылается на слова генерала ВС США Марка Милли, заявившего еще в прошлом году о том, что средств борьбы с гиперзвуковыми ракетами нет из-за их колоссальной скорости, передает «ФАН». Экс сделал вывод, что перехват российских гиперзвуковых ракет «Авангард» или китайских DF-17 невозможен на среднем участке траектории их полета. Он подчеркнул, сославшись на мнение военного эксперта Кингстона Рейфа, что у ВМС США имеется зенитная противоракета SM-3, способная уничтожать менее скоростные баллистические ракеты средней дальности на промежуточной стадии их полета, однако против гиперзвукового оружия подобный боеприпас будет бесполезен. Рейф при этом отметил, что неспособность систем ПРО противостоять гиперзвуковому вооружению связана также с меньшей высотой полета и способностью таких боеприпасов активно маневрировать, передвигаясь по непредсказуемой траектории. Однако, уверен Рейф, перехват вполне возможен на конечном отрезке полета гиперзвуковой ракеты, так как, по его мнению, боеприпас будет на этом участке двигаться медленнее, чем межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» сможет уничтожить авианосец ВМС США, который для нанесения удара по важным объектам страны будет вынужден приближаться к российскому побережью на расстояние 450-500 км. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Германия отреагировала на высылку европейских дипломатов из России 6 февраля 2021, 09:19

Фото: Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

ФРГ выступает за хорошие отношения с Россией, при этом Германия «очень подробно» обсудит с партнерами по ЕС решение Москвы о высылке нескольких европейских дипломатов, заявил глава немецкого МИД Хайко Маас. «Россия сама выбирает, какие отношения она хочет иметь с остальной Европой. <...> Мы всегда подчеркивали, что не хотим, чтобы нить разговора с Россией оборвалась, и несмотря на все трудности, хотим хороших, по крайней мере разумных отношений», – сказал министр в интервью медиагруппе Funke, передает РИА «Новости». При этом он отметил, что Германия после высылки из России дипломатов «очень подробно» обсудит с партнерами по ЕС свои дальнейшие шаги. Маас также назвал «важным сигналом» заявление президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон собирается согласовать подход к России с европейскими союзниками. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти осуждают высылку из России европейских дипломатов. В пятницу в России дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высылка дипломатов Швеции, Польши и Германии была необходима, так как они откровенно нарушали международные нормы и российские законы. На заседание суда по делу Навального 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. На Украине увидели «руку Москвы» в дефиците электроэнергии 6 февраля 2021, 05:55

Фото: Lilly/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Россия пытается «задействовать энергетические рычаги влияния» на Киев, считает украинский эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар. Гончар полагает, что причиной такого развития событий стало отсутствие контроля над запасами топлива со стороны правительства Украины, а также якобы умышленные действия России, как игрока рынка, передает РЕН ТВ со ссылкой на издание «Главред». «Сколько в этих действиях коварного замысла врага, а сколько – игры на врага со стороны полезных идиотов, сказать трудно. Но совершенно очевидно, что Россия вновь активизировала попытки задействовать энергетические рычаги влияния на Украину», – заявил он. Эксперт отметил, что решить проблему с нехваткой электроэнергии достаточно легко – ее нужно закупить ее у Белоруссии или России. Однако это бьет по стране в целом, поскольку заставляет ее покупать электричество у «страны-агрессора». Гончар считает, что апокалипсиса с блэкаутами в стране не будет, но проблему следует оперативно решить. Ранее в Крыму предложили помочь Украине электроэнергией. Напомним, на Украине 2-3 февраля из-за аварий были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. В связи с этим в центральных регионах страны возник дефицит электроэнергии. На Запорожской станции также произошел сильный пожар. Из-за аварий Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества. При этом группа «Интер РАО» (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) увеличила поставки электричества на Украину более чем в два раза, до 500-700 МВт, в рамках договора об аварийной взаимопомощи. Переехавший в шикарный особняк сын Байдена возмутил американцев 6 февраля 2021, 13:58

Фото: Democratic National Convention/

Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Американцы припомнили сыну президента США Джо Байдена Хантеру, который переехал в трехэтажный особняк стоимостью 5,4 млн долларов, коррупцию, незаконные деньги от Китая и Украины, а также призвали к импичменту лидера страны. Вместе с супругой и десятимесячным сыном Байден-младший переехал в трехэтажный особняк стоимостью 5,4 млн долларов и площадью – около 1 тыс. 200 кв. метров, находящийся в американской Венеции в штате Калифорния. В нем располагаются две люксовые спальни, огромная гостиная с белым известняковым полом и мраморная ванная комната. Также в распоряжении жильцов – терраса с садовой мебелью и камином. На территории располагается собственный бассейн и большой балкон с видом на воду. Кроме того, семья находится под круглосуточной охраной Секретной службы США, передает «ФАН». До конца 2020 года Хантер с супругой и ребенком проживали в трехэтажном доме стоимостью 3,8 млн долларов на Голливудских холмах. Жители США припомнили Хантеру коррупцию, незаконные деньги от Китая и Украины, а также призвали к импичменту лидера страны Джо Байдена. Многие задались вопросом, откуда «снова взял деньги, Хантер?». «Должно быть, эти богатые заработали деньги путем нечестных сделок», – уверены американцы. «Нет ничего лучше, когда правительство платит за твою безопасность, особенно когда получаешь миллионы от китайского правительства. Я упомянул Украину? Это нормально состоять в преступном клане», – надсмехаются пользователи Сети. Читатели Fox News подчеркивают: несмотря на неблагоразумные траты, сын президента США ничего не умеет и нигде не работает. «Отвратительно для человека, уволенного со службы. У него нет никаких навыков, кроме курения крэка и зарабатывания денег на коррупции своего отца», – отмечают в комментариях одни. «Проходит ли он аудит? Откуда у него такие деньги на дом, если он безработный?» – вопрошают другие. Напомним, экс-президент США Дональд Трамп обвиняет Байдена в коррупции. Он считает, что его сын «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов. Американский минюст в декабре запросил по делу в отношении Байдена-младшего данные о его связях с Burisma и другими организациями. Хантер Байден признал, что американская прокуратура начала расследование его налоговых дел. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Раскрыта тайна умершего актера из «Бригады» Виталия Альшанского 6 февраля 2021, 09:33

Фото: "Кураж",Красный Квадрат Кино

Текст: Ксения Панькова

Скончавшийся актер Виталий Альшанский мечтал быть вечно молодым и втайне проходил процедуру введения стволовых клеток в позвоночник, рассказал друг артиста, певец и композитор Дмитрий Дунаев. Альшанский был одиноким человеком, которому никто никогда не помогал, рассказал Дунаев «Пятому каналу». Он отметил, что актер «крутился сам», и в последнее время взял кредит. «И еще у него была одна тайна такая. Он вводил в позвоночник стволовые клетки. Он мне это по секрету сказал. Хотел быть вечно молодым. Я его предупреждал, что очень многие коллеги ушли именно по этой причине, из-за стволовых клеток», – заявил композитор. По его словам, от уколов Альшанский испытывал боли в спине, а в последние месяцы постоянно носил корсет, но так, чтобы другие не заметили. При этом Дунаев также подчеркнул, что его друг никогда не злоупотреблял алкоголем. Альшанский, известный по ролям в сериалах «Полицейский с Рублевки» и «Бригада», умер накануне. Как сообщила актриса Ольга Сидорова, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность. Виталий Альшанский родился в 1968 году в Новочеркасске, окончил режиссерский факультет Театрального института имени Щукина. Снимался в сериалах «Полицейский с Рублевки», «Бригада», «Молодежка», «Наваждение» и других. Бомбардировщик Ту-22М3 провел испытательные стрельбы «убийцами авианосцев» 6 февраля 2021, 04:58

Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Оснащенный дополнительным оборудованием дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 подтвердил в ходе серии стрельб характеристики новых крылатых ракет Х-32, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Источник сообщил, что «дооборудованный Ту-22М3 провел несколько пусков крылатых ракет Х-32, которые составят основу ударного вооружения модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М», передает РИА «Новости». «Стрельбы прошли в рамках периодических испытаний изделий на военном полигоне. Заявленные боевые характеристики ракет подтверждены, точность попадания – «в колышек» (в центр мишени», – добавил он. Отмечается, что «Х-32 в первую очередь предназначена для поражения надводных целей и является так называемой убийцей авианосцев, так как современное ПВО авианосных групп имеют низкую вероятность перехвата подобных целей». Ракета способна с высокой эффективностью уничтожать наземные объекты, включая радиолокационные станции. По словам источника, серия пусков состоялась в прошлом году. Тестовые стрельбы были нужны как для подтверждения характеристик серийных Х-32, так и для подготовки к испытаниям ракет с борта новых бомбардировщиков Ту-22М3М, а также имели определенные опытно-исследовательские задачи. Сверхзвуковая крылатая ракета Х-32 принята на вооружение 2016 году, она разработана на замену ракетам Х-22, носителями которых являются стоящие на вооружении самолеты Ту-22М3. Х-32 получила модернизированный жидкостной ракетный двигатель с повышенной тягой, цифровое радиоэлектронное оборудование, в том числе бортовой цифровой вычислительный комплекс, помехозащищенную активно-пассивную радиолокационную станцию и собственные системы радиоэлектронного противодействия. Максимальная скорость ракеты близка к гиперзвуковой и на высотах полета свыше 30 км составляет около 5 Махов, дальность применения – 1 тыс. км. Напомним, в мае 2020 года сообщалось, что с бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 проведены испытания новой гиперзвуковой ракеты. Нидерланды отказались привлекать к ответу Киев по делу о крушении MH17 6 февраля 2021, 15:36

Фото: Alexander Ermochenko/ZUMA/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Нидерланды считают, что нет достаточно убедительных юридических оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства в день крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году, говорится в документе нидерландского правительства. Решение голландских властей основывается на отчете Фонда безопасности полетов (на сайте организации говорится, что она является международной, некоммерческой и независимой, штаб-квартира находится в США), в котором проанализированы 34 случая крушения гражданских самолетов над зонами конфликтов в период 1985-2020 годы, передает РИА «Новости». «В отчете говорится, что на основании имеющейся информации, включая информацию, предоставленную украинскими властями в рамках расследования, было установлено недостаточно фактов, указывающих на то, что украинские власти, ответственные в то время за безопасность гражданской авиации над восточной Украиной, знали об угрозе гражданской авиации над той частью воздушного пространства, которая уже была закрыта, или могли знать об этом», – говорится в письме исполняющего обязанности министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока. Отмечается, что на основе этих выводов правительство не видит причин для пересмотра предыдущей позиции правительства. «Таким образом, в настоящее время нет достаточно убедительных юридических оснований для того, чтобы Украина была привлечена к ответственности за неполное закрытие своего воздушного пространства», – подчеркивается в документе. Ранее голландский адвокат Баудевейн ван Эйк сообщил на судебных слушаниях по авиакатастрофе в июне, что власти Нидерландов согласились расследовать обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины, где потерпел крушение рейс MH17. В свою очередь начальник радиотехнических войск российских Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Кобан на брифинге о первичных радиолокационных данных воздушной обстановки в районе катастрофы Boeing 777 заявил, что Украина не обнародовала данные своих радиолокационных станций, это позволяет предположить, что ракету запустили с территории ВСУ. Напомним, авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Российская компания «Алмаз–Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, которая контролировалась украинской армией. В США усомнились в способности России создать МиГ-41 6 февраля 2021, 14:56

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Военный эксперт Петр Бутовский считает, что Россия якобы не сможет самостоятельно создать истребитель-перехватчик МиГ-41. По его словам, замены МиГ-31 в 2030 году ждать не стоит. Он считает, что Россия якобы не может себе позволить такой самолет. «Для России этот срок настолько далек, что трудно что-либо прогнозировать. Современные тенденции в российской экономике и авиационной отрасли указывают на то, что Россия не сможет позволить себе такой самолет», – заявил Бутовский американскому журналу Aviation Week & Space Technology, передает «Царьград». Ранее в Ростехе сообщили, что в России ведется работа над созданием истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-41. Самолет нового поколения заменит истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, ради решения каких военных задач планируется создать новый боевой самолет и стоит ли вообще его создавать. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Мясников сказал, какие лекарства нужно убрать из домашней аптечки 6 февраля 2021, 16:26

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Текст: Вера Басилая

Лекарства для резкого снижения давления, так называемые таблетки под язык, нужно убрать из домашней аптечки, так как они противопоказаны для самостоятельного применения, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Неправильный прием таких «таблеток под язык», по словам доктора, приводил к «несметному количеству» случаев инфарктов, инсультов и острой почечной недостаточности. «У вас поднялось давление, и вам все говорят: возьмите под язык то-то и то-то. Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы берете, и давление падает. А потом – инфаркт. И вы считаете, что он случился от повышения давления», – приводит РИА «Новости» слова Мясникова в эфире телеканала «Россия 1». Он пояснил, что на самом деле критическое состояние наступает именно из-за резкого снижения давления. По словам медика, такие таблетки запрещены по всему миру, поэтому их стоит убрать из домашней аптечки. Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что некоторые биологически активные добавки содержат в себе гормоны и даже запрещенные вещества, и призвал внимательнее относиться к употрбелению БАДов. Самолет Москва – Амстердам подал сигнал тревоги 6 февраля 2021, 15:48

Фото: Andrew Surma/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Пассажирский Airbus A320, выполняющий рейс Москва – Амстердам, подал сигнал тревоги и возвращается обратно, свидетельствуют данные авиационного сервиса Flightradar24.com. Самолет вылетел около 14:50 из Шереметьево. Спустя примерно 20 минут полета он на высоте около 8 тыс. метров подал сигнал тревоги и изменил курс, передает ТАСС со ссылкой на сервис. В настоящее время он движется в сторону столицы на высоте около 8,5 тыс. метров. «Рейс Москва - Амстердам, номер 2694. Командир передал сообщение о частичном отказе системы радиосвязи. Принято решение о возвращении в аэропорт вылета. Самолет вырабатывает топливо и около 17.00 совершит посадку. Угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажа нет», – приводит РИА «Новости» слова официального представителя «Аэрофлота» Михаила Демина. Ранее сообщалось, что самолет, летевший из Москвы в Магнитогорск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за трещин в лобовом стекле. На борту самолета находился 61 пассажир, среди которых 58 взрослых и трое детей. Никто из них не пострадал, все отправлены другим рейсом в Магнитогорск. Китаец объяснил причины любви россиян к своей стране 6 февраля 2021, 09:54

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Пользователь китайского портала Sohu рассказал, почему у россиян такое сильное чувство национальной гордости и за что они любят Россию. По мнению китайского блогера, россияне обладают врожденным чувством гордости за величие Родины. Первой причиной любви россиян к стране является природа, ее разнообразие и простор, полагает автор. Только в России можно увидеть бескрайние сибирские леса, белоснежные Алтайские горы, романтичное Балтийское море, величественные Кавказские горы, впечатляющий ледник Булуус и Кунгурскую ледяную пещеру, отметил китайский пользователь, передает ИноСМИ. В качестве второй причины он назвал историю страны. Россия богата чередой радостных и горестных событий. Русские гордятся извилистой историей своей страны, со временем они создали свой способ переживания невзгодам: принять печаль и боль, не отчаиваться и продолжать двигаться вперед, пишет автор. Не менее уникален русский менталитет, который соединяет в себе совершенно противоположные качества и образует русскую душу, полагает китайский блогер. По его словам, в русских одновременно сочетаются такие противоречивые черты характера, как непреклонность и лень, радушие и жестокость, дисциплинированность и неукротимое рвение к свободе. Все это – частички русской души, подчеркнул он. Автор материала считает, что дом – это основная причина, почему русские любят свою страну. Место, где они живут, и есть их дом, который греет душу. Ранее посетивший Россию американец объяснил силу русских. Американский драматург и журналист Тувия Тененбом в своей статье в журнале National Review рассказал о России во время пандемии, отметив, что россияне живут надеждами и чувствами, а не логикой и фактами, и в этом их сила.