У фигуристки Медведевой диагностировали защемление нерва в позвоночнике

У чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Евгении Медведевой диагностировано защемление нерва между двух позвонков в спине, сообщили источники.

«У Медведевой проблема с позвоночником, у нее защемление нерва, пока удалось обойтись без хирургического вмешательства. Врачи делают все возможное по полному восстановлению функций спины», – сказал один из собеседников ТАСС.

Спортсменка сейчас занимается лечебной физкультурой, плавает в бассейне, ей делают физиотерапию. «Врачи надеются, что все эти меры приведут к полному выздоровлению, если нет, будут приняты более серьезные меры нехирургического характера», – добавил источник.

Другой собеседник пояснил, что «четкие сроки восстановления пока неизвестны», фигуристка проходит лечение. «Но уже сегодня она проведет первую тренировку. Медведева готовится к предстоящим стартам», – указал он.

Напомним, в начале октября Евгения Медведева снялась со второго этапа в сезоне Кубка России в Москве. СМИ писали, что фигуристку беспокоят проблемы со спиной, из-за чего ее участие во втором в сезоне этапе Кубка России сейчас под вопросом.

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