Собянин: Москве еще рано разрешать массовые мероприятия

Эпидемиологическая ситуация в Москве постоянно улучшается, однако пока рано разрешать в столице проведение массовых мероприятий, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Эпидемиологическая ситуация в Москве демонстрирует постоянное улучшение. Не то чтобы в один день или неделю, на основании этого нельзя строить прогноз и решения. Поэтому мы, выходя из новогодних праздников, сделали паузу, чтобы посмотреть, как ситуация будет дальше развиваться. <…> Сегодня мы по уровню заболеваемости находимся в сентябрьских показателях», – передает слова градоначальника ТАСС.

Однако, подчеркнул Собянин, пока «рано открывать массовые мероприятия» и снимать ограничения, связанные с пожилыми и хронически больными людьми.

Мэр столицы добавил, что на данный момент прививку от коронавируса сделали около 400 тыс. москвичей. При этом у властей нет задачи привить все население Москвы, так как большинство жителей перенесли коронавирусную инфекцию.

Напомним, Собянин объявил о смягчении антикоронавирусных мер: режим удаленной работы в столице перестает быть обязательным, а рестораны и клубы смогут работать ночью. Также он снял с работодателей обязанность перевести на удаленку как минимум 30% сотрудников, предоставив им право самостоятельно принимать соответствующие решения.

Первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк сообщил, что масочно-перчаточный режим остается обязательным в офисах Москвы, а также в магазинах и транспорте

Ранее президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, что позволяет аккуратно снимать введенные ограничения.