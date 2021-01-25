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Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
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Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, что позволяет аккуратно снимать введенные ограничения, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства в ходе встречи с учащимся вузов по случаю Дня российского студенчества также заявил, что российская вакцина от коронавируса зарегистрирована уже в 13 государствах, передает РИА «Новости».
За минувшие сутки в России выявлено 19 290 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,7 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2382, Санкт-Петербурге – 2116, Московской области – 1163.
В Кремле оценили «псевдоразоблачения» о «дворце» Путина
Публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают президенту России Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Путин ничего там не делает, у Путина нет «дворца» в Геленджике. Нам давно уже стало известно, что готовились так называемые разоблачения, псевдоразоблачения и информационные атаки на президента. Они все имеют целью раскачку ситуации. Они не соответствуют действительности, это чистое вранье», – сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости».
Он добавил, что каждый, кто смотрит эти материалы, должен «включить голову» и каждый раз спрашивать себя: «А при чем здесь Путин?».
Песков допустил, что существование такого объекта возможно, но у него другие собственники. «Хорошо, наверное, есть такой дворец, в Геленджике все говорят, что действительно там есть огромный объект и так далее. Но у него есть какие-то собственники, это частный объект», – сказал представитель Кремля.
По его словам, бизнесмены, если они действуют в рамках закона, «вольны владеть любыми объектами», но президент тут ни при чем. «И вот такие искусные, знаете, хитросплетения, которые являются враньем, я еще раз повторяю, они именно в русле этих информационных атак. Вот так к этому и нужно относиться», – добавил Песков.
При этом он отметил, что в публикациях о «дворце» под Геленджиком встречаются ошибки. «Там все что-то является, очевидно, ошибками при переводе с английского. Тоже, кстати, вопрос, исходный материал наверняка был на английском? Откуда, почему на английском?» – сказал пресс-секретарь президента.
Он обратил внимание и на то, что «фотография» Путина якобы в бассейне является снимком 2006 года, когда президент плавал в Енисее – «и делает это до сих пор, когда предоставляется возможность».
«Просто нужно думать головой, просто нужно быть внимательным и не позволять никому делать из себя идиота», – подчеркнул Песков, отметив, что все это выгодно тем, кто хочет дальше «качать» ситуацию.
Ранее Песков, комментируя псевдорасследование Алексея Навального о якобы «дворце» Владимира Путина в Геленджике, назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой».
В Германии потребовали от России разъяснений по поводу «дворца» Путина
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Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам межобщественного сотрудничества с Россией Йоханн Затхофф потребовал от Москвы разъяснить обвинения в адрес президента Владимира Путина, касающиеся якобы его «дворца».
Затхофф заявил в интервью газете Saarbrucker Zeitung, что речь идет о расследовании «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) о так называемом дворце Путина, передает Deutsche Welle.
«Если обвинения не соответствуют действительности, российское правительство может разъяснить это своим гражданам вместо того, чтобы задерживать их», – сказал он.
Затхофф отметил, что Путин «всегда называл борьбу с коррупцией своей целью».
Вместе с этим он выступил против введения новых санкций в отношении России: «Разрыв экономических отношений не решает проблему», – подчеркнул он.
Кроме того, Затхофф отверг требования остановить проект «Северный поток – 2» из-за ареста блогера Алексея Навального, поскольку эти события «не имеют ничего общего друг с другом».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно.
До этого Песков, комментируя псевдорасследование Навального о якобы «дворце», назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.
Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой».
В инструкцию к вакцине «Спутник V» добавили новое предупреждение
Вакцину «Спутник V» следует с осторожностью применять у пациентов со злокачественными новообразованиями, говорится в новой редакции инструкции по медицинскому применению вакцины Гам-КОВИД-Вак.
Предупреждение объясняется недостатком информации о влиянии препарата на онкологические болезни, передает РИА «Новости».
«Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями», – указывается в инструкции.
Ранее был подготовлен план исследований «Спутника V» на онкопациентах.
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По факту участия в незаконных акциях в Москве зараженных коронавирусом завели уголовное дело
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По факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в центре Москвы возбуждено уголовное дело, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Возбуждено дело по ст. 236 УК РФ. Основанием стало участие в акции людей, зараженных коронавирусом», – сказал ТАСС источник. По его словам, в рамках дела уже проведено несколько допросов.
Напомним, 23 января сотрудники полиции раздали медицинские маски участникам несанкционированного митинга на Пушкинской площади в Москве. Девушки-полицейские выдали маски всем, у кого их нет, призывая соблюдать эпидемиологической безопасности.
Глава управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева призывала не посещать массовые акции в Москве из-за риска COVID-19.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.
Ученые изучили возможную связь расы и тяжести течения COVID
Протекание коронавируса у больных может отличаться в зависимости от принадлежности к этнической группе, об этом свидетельствует исследование Лондонского университета королевы Марии и фонда Barts Health NHS Trust.
Всего было проанализировано 1 тыс. 737 случаев заболевания коронавирусом. Все пациенты были старше 16 лет и поступили в пять разных больниц в период с 1 января по 13 мая 2020 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал BMJ Open, где было опубликовано исследование.
Среди изученных случаев было 538 больных из Азии, 340 чернокожих и 707 белых людей. К 30 дню болезни умерло 511 пациентов, что составило 29% от общего числа.
Уточняется, что выходцы из этнических меньшинств были моложе, при этом выходцы из Азии в 1,54 раза чаще, а темнокожие пациенты в 1,8 раз чаще, в сравнении с белокожими, поступали в отделение интенсивной терапии.
Что касается вероятности смерти, у людей азиатского происхождения была в 1,49 раза выше, чем у пациентов со светлым цветом кожи, а у чернокожих в 1,3 раза выше.
Также вероятность попасть на ИВЛ у выходцев из Азии и темнокожих пациентов была выше на 50-80%.
Поясняется, что исследование свидетельствует о непропорциональном влиянии коронавируса на представителей разных этнических групп.
Ранее ученые выявили «память» организма на коронавирусы. Прошлые коронавирусные инфекции, которыми человек уже переболел, могут помочь его иммунной системе бороться с SARS CoV-2, считает группа американских ученых из Университета Северной Аризоны и Исследовательского института трансляционной геномики.
Полиция Нидерландов применила водометы на акциях протеста
В нидерландских городах Амстердам и Эйндховен полицейские применили силовые методы для разгона демонстраций против мер правительства по борьбе с COVID-19, сообщили СМИ.
Как сообщило местное издание NL Times, протестующие кидали в полицейских петарды. Полиция для разгона запрещенных демонстраций прибегла к использованию водометов и дубинок, в Эйндховене был использован слезоточивый газ, несколько десятков человек были задержаны, передает РИА «Новости».
18 января в Амстердаме полицией были задержаны 115 участников несанкционированной акции протеста.
Ранее в Нидерландах продлили введенный 15 декабря почти полный локдаун до 9 февраля. В стране закрыты все магазины, кроме тех, где продают продукты и товары первой необходимости.
Вспышка COVID произошла на заводе Airbus в Гамбурге
Вспышка коронавируса произошла на предприятии европейской авиастроительной компании Airbus в Гамбурге, на карантин помещены около 500 сотрудников.
Как сообщил телеканал NTV со ссылкой на представителя ведомства по социальным делам и вопросам здравоохранения города Мартина Хельфриха, COVID-19 пока выявлен у 21 работника предприятия. На данный момент неизвестно, может ли идти речь о мутировавшем штамме коронавируса. Власти пытаются выяснить, как инфекция попала на предприятие, передает ТАСС.
Airbus является крупнейшим работодателем в Гамбурге, на компанию там трудятся более 12 тыс. человек.
20 января канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о продлении карантина в Германии до середины февраля. Ранее Меркель в обращении к участникам онлайн-съезда Христианско-демократического союза (ХДС) заявила, что пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии и ЕС за последние годы.
Литовцы пожаловались на самочувствие после вакцинации от коронавируса
В Литве несколько десятков человек пожаловались на состояние здоровья после вакцины от коронавирусной инфекции, сообщила представитель госслужбы по контролю над лекарственными препаратами при минздраве страны Ругиле Пильвинене.
«Поступило несколько десятков жалоб на недомогание после сделанной прививки. Люди жалуются на боль в мышцах, рвоту, головную боль. Есть случаи резкого повышения температуры», – цитирует ТАСС заявление Пильвинене в эфире национального радио.
По ее словам, некоторые из вакцинированных обратились к медикам из-за побочных эффектов, но госпитализация им не потребовалась.
Ранее сообщалось, что в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. Норвежское агентство лекарственных средств изучает, связана ли их гибель с прививкой или это просто совпадение. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer.
Страх признали одной из причин заражения коронавирусом
Панический страх перед новым коронавирусом может вылиться в реальные проблемы со здоровьем, снижает иммунитет и увеличивает риск заразиться COVID-19, считает психотерапевт Игорь Салынцев.
Салынцев заявил, что эмоциональное и психическое состояние человека отражается и на физиологии, передает радио Sputnik.
«Нарастающая, излишняя тревожность, если ею не заниматься, не лечить, снижает уровень стойкости психики, снижает обменные процессы в организме и его силу. Соответственно, иммунитет будет снижаться, и уязвимость к разным патологиям будет усиливаться. Тревожный человек более уязвим, в том числе и к вирусной патологии», – пояснил он.
По словам врача, прививка от коронавируса станет решением сразу двух проблем: она и защитит организм, и снизит уровень тревожности. Тем самым будет убрано негативное давление на иммунитет, которое делает человека уязвимым перед любой инфекцией.
Плюс к этому психотерапевт посоветовал перестать обращать внимание на слухи о коронавирусе и стараться получать информацию только из надежных источников.
«Чем человек более информирован, тем он меньше тревожится и боится. Люди боятся, когда чего-то не знают, недостаточно понимают или опираются на недостоверную информацию и слухи», – пояснил Салынцев.
Ранее в Британии назвали коронавирус самым большим ударом по психике со времен войны.
Египет решил зарегистрировать российскую вакцину от COVID
Египет в ближайшее время готов зарегистрировать три вакцины от коронавируса, среди которых есть российская, заявила министр здравоохранения Хала Зайд.
Она уточнила, что страна уже сделала первые шаги для регистрации китайской, британской и российской вакцин, передает РИА «Новости».
Всего Египет заключил контракты на поставку 100 млн доз разных препаратов от коронавируса. Также министр объявила о начале национальной кампании по вакцинации. Первыми прививки будут сделаны медикам.
Ранее Египет анонсировал испытания российской вакцины «Спутника V». Также сообщалось, что Египет рассчитывает на совместное производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V», эта тема обсуждается соответствующими ведомствами двух стран.
Путин запланировал разговор с президентом Мексики
В Кремле подтвердили планирующийся на 25 января телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.
«Это действительно так. Разговор готовится», – сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
Ранее глава МИД Мексики Марсело Эбрард сообщил, что в понедельник президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор проведет с Путиным телефонный разговор.
«Речь пойдет о будущем двусторонних отношений, а также поставках российской вакцины [от коронавируса] в Мексику», – цитирует ТАСС Эбрарда.
Напомним, по данным британской компании YouGov, российская вакцина от коронавируса вызывает наибольшее доверие у жителей Мексики, Индии и Китая.
Минздрав дал женщинам рекомендации по планированию беременности после коронавируса
Женщинам после перенесенного коронавируса рекомендуется планировать беременность не ранее трех месяцев с момента заболевания, говорится в обновленных методических рекомендациях Минздрава по организации помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19.
«Планировать беременность рекомендуется [через срок] не ранее трех месяцев после перенесенной COVID-19 с целью снижения риска развития венозных тромбоэмболических осложнений и возможного тератогенного влияния на плод препаратов, включенных в схемы лечения новой коронавирусной инфекции», – говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.
При этом, отметили в Минздраве, по статистике женщины переносят коронавирус легче, чем мужчины, однако игнорировать вероятные последствия коронавирусной инфекции для репродуктивного здоровья нельзя. «Влияние перенесенного COVID-19 на репродуктивную систему женщины может быть опосредовано токсическими эффектами применяемых препаратов, продолжительностью госпитализации в отделение реанимации и интенсивной терапии, декомпенсацией сопутствующих хронических заболеваний», – сказано в документе.
«В настоящее время неизвестно, какие отдаленные последствия для репродуктивного здоровья женщин могут быть связаны с перенесенным COVID-19. В связи с этим все женщины, перенесшие COVID-19, особенно в тяжелой форме, должны быть отнесены к группе высокого риска по развитию осложнений и подвергаться более тщательному диспансерному наблюдению в течение года после стационарного лечения по поводу COVID-19», – говорится в рекомендациях.
Ранее заместитель директора Центра Гамалеи Денис Логунов рассказал, что беременным теоретически можно делать прививки от коронавирусной инфекции без ограничений, но пока специальных исследований на эту тему не проводилось.
В России получили первое в мире изображение «британского» штамма коронавируса
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Ученые Роспотребнадзора впервые в мире сфотографировали под микроскопом «британский» штамм коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства.
«ФБУН ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора впервые в мире сфотографировал «британский» штамм коронавируса, выделенный от пациента в декабре 2020 года. Фотография вируса под микроскопом получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового коронавируса, включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных», – сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Отмечается, что зарегистрированные в России ПЦР-тесты обеспечивают надежное выявление случаев заражения «британским» штаммом вируса, а тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора может отличить вариантный вирус от немутантных форм.
«Мутации, характерные для «британского» штамма коронавируса, не сказываются на эффективности вакцины «ЭпиВакКорона», в состав которой входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у вируса изменениями», – отметили в ведомстве.
Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В начале января Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации.
В России зарегистрировали 19,3 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлено 19 290 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 290 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 10,3% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2382, Санкт-Петербурге – 2116, Московской области – 1163. Всего в стране выявлено 3 738 690 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 150 763 человек, из них 19 003 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 456 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 69 918 человек.
Накануне, 24 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 21 127. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1837.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В Венесуэле рассказали о ходе испытаний вакцины «Спутник V»
В ходе испытаний российской вакцины от коронавируса в Венесуэле у добровольцев не выявлены серьезные побочные эффекты, рассказал врач-иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера, ведущий исследования вакцины.
«Есть сообщения о легких побочных эффектах – головная боль, общее недомогание, как при гриппе, и боль в месте укола. Серьезные, тяжелые последствия или гибель среди добровольцев не выявлены, картина такая же, как и в странах, которые начали массовую вакцинацию этим препаратом - России и Аргентине», – передает его слова РИА «Новости».
Пиньера добавил, что для участия в испытаниях российской вакцины отобраны 300 человек. Более 200 из них уже получили первую дозу, 40 получили две дозы.
В конец декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за помощь в вакцинации жителей страны от коронавируса.
Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной. Венесуэла получила первую партию российской вакцины от коронавируса 2 октября прошлого года.
Вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес сообщал, что власти Венесуэлы обсуждают с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) возможность производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.