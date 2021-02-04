Ученые обнаружили устойчивость новых штаммов COVID-19 к антителам

Новые штаммы COVID-19 могут обходить антитела благодаря генетическим мутациям, которые способны уклоняться от иммунного ответа, выяснили ученые Медицинской школы Университета Питсбурга.

В процессе эволюции у коронавируса появился большой набор мутаций, одна из которых способна удалять небольшие фрагменты своей генетической последовательности, уклоняясь таким способом от иммунного ответа. Этот процесс ученые назвали делецией, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Science.

Исследователи обнаружили, что благодаря делециям COVID-19 может переносить изменение формы, не теряя при этом способности проникать в клетки и создавать копии. Так, установлено, что делеции происходят в той точке последовательности, где кодируется форму белка шипа, на который действуют антитела. В результате этого нейтрализующее действие антител блокируется, и вирус продолжает поражать клетки организма. Как уточнили ученые, впервые они столкнулись с делециями во время наблюдений за пациентом с коронавирусом, у которого был ослаблен иммунитет. Он болел COVID-19 в течение 74 дней, и за это время вирус в его организме эволюционировал, а геном накопил набор опасных мутаций. В итоге пациент умер.

Исследователи отмечают, что делеции имеют штаммы коронавируса, обнаруженные в ЮАР и Великобритании. Вместе с тем они сообщили, что эти штаммы пока еще нейтрализуются полным комплексом антител, выработанных в плазме выздоравливающих, однако неясно, как быстро они приобретут устойчивость к вакцинам и другим средствам от коронавируса. По мнению экспертов, рано или поздно ученым придется начать разработку новых вакцин для нейтрализации новых мутаций. Как полагают исследователи, против них необходимо использовать комбинации разных антител, комбинации нанотел с антителами и различные типы вакцин.

В декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности.

В ЮАР ранее рассказали о новой мутации коронавируса. Министр высшего образования, науки и технологии ЮАР Блейд Нзиманде сообщили, что вторая волна пандемии вызвана новой мутацией коронавируса, которая была выявлена в ЮАР и получила название 501.V2.

Напомним, 16 января министерство здравоохранения Бразилии выявило первый случай заражения коронавирусом, возбудителем в котором стал обнаруженный в Японии новый «бразильский» штамм из штата Амазонас. Кроме того, новую разновидность коронавируса (CAL.20C) выявили в Калифорнии Американские специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) предсказали распространение в США «британского» штамма коронавируса. Помимо этого, ученые из университета Огайо обнаружили два новых штамма коронавируса, один из которых имеет сходства с «британским», а второй делает вирус более заразным. Между тем, согласно последнему докладу рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса, в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта.