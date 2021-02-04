Медведчук: В офисе Зеленского разговаривают на русском языке

В украинском парламенте и офисе президента Владимира Зеленского разговаривают на русском языке, несмотря на заигрывание главы государства с национал-радикалами и поддержкой антироссийской политики, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

По его словам, на Украине на русском языке разговаривают около 60% населения, хотя социологические исследования дают цифру меньше – от 35 до 47%, «это просто люди не хотят отвечать на вопрос».

«А что, в коридорах власти разве не на русском языке разговаривают? В парламенте все разговаривают на русском языке, кроме выступлений официальных. А что, Зеленский разве со своей командой в офисе президента общается на другом языке? Да нет, тоже на русском языке», – сказал он в интервью программе «Браты» на канале RT Россия.

Медведчук отметил, что «эта игра в моду, в актуальность, в какие-то непонятные устои, когда, с одной стороны, реализуется политика, которую взял на вооружение Порошенко, антироссийской истерии и пещерной русофобии, дискриминации русского языка, с другой стороны, заигрывание с теми национал-радикалами, которым это нравится». «Но они же все равно не признают в нем (Зеленском) своего. Они все равно считают, что он пророссийский. Потому что он из Кривого Рога, он всегда был пророссийским, и поэтому не надо было продолжать этот цирк, находясь на должности президента государства», – отметил он, передает РИА «Новости».

Кроме того, Медведчук заявил, что Зеленский своим решением о санкциях против ряда украинских телеканалов хочет зачистить информационное и политическое вещание, за этим его решением стоят США. «Конечно, (Зеленскому) надо зачистить информационное и политическое вещание, потому что оно ему серьезно мешало все это время, рассказывая правду и общаясь и с простыми людьми, и с экспертами, и с политиками», – сказал он.

«То, что в этом замешаны США и Вашингтон, я не сомневаюсь, потому что Вашингтон ввел внешнее управление с 2014 года. Оно удачно (в кавычках) развивалось при (экс-президенте Украины Петре) Порошенко и было передано по наследству Зеленскому. И хотя многие верили в то, что Зеленский не станет реализовывать политику внешнего управления, она приобрела еще более ужасающие последствия и объемы для Украины и украинского народа», – пояснил он.

Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президенту.