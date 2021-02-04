Против осквернившего памятник надписью о Навальном жителя Владивостока завели дело

Полиция задержала подозреваемого в осквернении памятника Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке в центре Владивостока, возбуждено дело о вандализме, сообщает УМВД по Приморскому краю.

Утром в среду в соцсетях региона и местных СМИ опубликовали фото памятника, на основании которого черной изолентой написано «Свободу Навальному». В мэрии сообщили, что памятник очищают от изоленты, а администрация Владивостока составила заявление в полицию об акте вандализма.

«В дежурную часть отдела полиции № 1 (Ленинский район) УМВД по Владивостоку поступило сообщение о нанесении неизвестными лицами надписей на историческом памятнике Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке на центральной площади дальневосточной столицы... Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции составили ориентировку на подозреваемого. Установлена личность гражданина, причастного к инциденту», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Им оказался 31-летний местный житель, его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 Уголовного кодекса РФ (вандализм)», – сообщает УМВД. Максимальная санкция статьи предусматривает арест на срок до трех месяцев.

Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.

После этого сотрудники полиции задержали группы участников несогласованной акции в российской столице, а также в центре Санкт-Петербурга.

Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Блогер был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок.