На незаконной акции в Москве задержали двух трансгендеров

«Попытки сыграть на публику, надавить на суд всегда играют против подсудимого», – заявил газете ВЗГЛЯД юрист Леонид Головко, комментируя решение суда о замене Алексею Навальному условного условного срока на реальный, а также наличие в суде большого числа работников иностранных дипмиссий.

«Здесь стоял вопрос не приговора, поскольку тот уже был вынесен, а замены условного срока на реальный. Мы видим, что Навальный в течение долгого времени не исполнял обязательств, наложенных на него судом шесть лет назад как на условно осужденного по делу «Ив Роше». С его стороны имело место пренебрежение к российскому правосудию. Как следует из судебной практики, в таких случаях условное наказание заменяют на реальное лишение свободы. Даже если брать в расчет известный случай с Навальным в августе прошлого года, это ничего не меняет с точки зрения закона. Такие аргументы для юристов достаточно очевидны», – констатировал завкафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко.

Массовый приезд на процесс иностранных дипломатов эксперт однозначно трактовал как попытку повлиять на исход разбирательства. «Это то, что юристы называют «давлением на суд»: политизировать ситуацию, поставить российскую фемиду в сложные условия. То есть, с одной стороны, от судей требуют действовать строго по закону, а с другой – ставят в какой-то политический контекст, шантажируя некими внешнеполитическими последствиями от приговора. Именно это и прозвучало и в словах самого Навального и его адвоката», – считает Головко, характеризуя такую ситуацию как неприемлемую.

«Никакая власть, в том числе судебная, не позволит себя шантажировать и в такой ситуации точно будет действовать жестко – строго по закону, без учета смягчающих обстоятельств, что бывает возможно в иных случаях. Юрист при этом специально отметил, что «средний российский гражданин» при подобных обстоятельствах, имея за плечами такой же шлейф нарушений, как Навальный, давно бы уже получил переквалификацию условного срока на реальный.

«Только одного–двух таких нарушений, какие Навальный позволил себе еще до отъезда в Германию, было бы достаточно для постановки этого вопроса. Предел «гибкости» по отношению к этому человеку уже давно был превышен. Многих сограждан начинали раздражать поблажки, которые делали ему прежние суды. Они думают про себя по известной формуле Оруэлла из его памфлета «Скотный двор»: что, все равны перед законом, но некоторые равнее?»

Головко сравнил состоявшийся во вторник суд с тем, что осудил минувшим летом актера Михаила Ефремова за пьяную езду, повлекшую гибель человека. «Тогда тоже была попытка давить на судей: мол, такой известный человек, ему нельзя в колонию. И это вызывало обратный эффект: почему это Иванову-Петрову в тюрьму можно, а Ефремову нельзя? – напомнил собеседник. – Попытки сыграть на публику, надавить на суд всегда играют против подсудимого».

Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. С учетом проведенных под домашним арестом десяти месяцев после изменения порядка отбытия наказания за совершенные экономические преступления Навальный должен отбыть оставшийся срок в колонии – два года и восемь месяцев.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в Москве в связи с разбирательством по делу Навального.