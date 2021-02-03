Газпром решил отказаться от сбыта газа в Дагестане

Глава Газпрома Алексей Миллер обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением создать в Дагестане единого оператора, отвечающего за реализацию газа и эксплуатацию системы газораспределения, которому готов отдать все активы в регионе, оставив за собой «только оптовые поставки газа в Дагестан.

Как пишет «Коммерсант», таким образом, Газпром хочет уйти от убытков, генерируемых регионом: просроченная задолженность потребителей перед региональными газовыми компаниями за газ на 1 октября 2020 года составила 14,9 млрд рублей, а резервы по сомнительным долгам – более 9,4 млрд рублей.

В пресс-службе правительства России подтвердили получение письма, добавив, что предложение Газпрома находится на проработке в Минэнерго, Минэкономики, Минфине, ФАС и Росимуществе.

Газпром в Дагестане занимается сбытом газа через «Газпром межрегионгаз Махачкала», а также газораспределением через «Газпром газораспределение Дагестан» и «Газпром газораспределение Махачкала». В письме Миллера отмечается, что «Газпрому» принадлежит менее 18% газораспределительных сетей Дагестана (2,825 тыс. км).

По предложению топ-менеджера газораспределительные сети, принадлежащие Дагестану и муниципалитетам, перейдут в безвозмездное пользование ФКП.

Газораспределительные сети передадут ФКП в аренду. В качестве альтернативы Газпром готов подарить государству сети в Дагестане, чтобы затем они были переданы ФКП на праве оперативного управления.

Сам Газпром готов оставаться только оптовым поставщиком газа в Дагестан через прямой договор между «Газпром межрегионгазом» и ФКП. Поставщик хочет минимизировать присутствие в регионе из-за невозможности установить экономически обоснованный тариф для газораспределения, неплатежей потребителей за поставленный газ, незаконного газопотребления (врезки, искажение показаний) и судебных исков по взысканию платы за пользование сетями.

Ранее глава региона Владимир Васильев, выступая в Махачкале на форуме «Сообщество» сообщил, что потери газа в Дагестане составляют более трети от общего объема поставляемого в республику топлива. Васильев напомнил, что кражи длились годами, и пообещал навести порядок. По его словам, по факту хищения газа в регионе уже возбуждено 11 уголовных дел. По ним проходят 250 руководителей разного уровня. В частности, был арестован экс-глава «Газпром межрегионгаза Махачкала» Владимир Анастасов.

Газета ВЗГЛЯД уже приводила статистику, которую ведут правоохранительные органы, согласно которой украденный газ используется для отопления коммерческих помещений, более четверти – на отопление жилых помещений и приготовление пищи, а 15% воруют тепличные хозяйства.