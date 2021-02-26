Собянин заявил о преодолении самого страшного этапа пандемии Попова сравнила ситуацию с COVID-19 в России и мире 26 февраля 2021, 14:33 Текст: Абдулла Шакиров

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России значительно спокойнее, чем в большинстве стран мира, заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. «Процесс эпидемический, который сегодня демонстрирует хороший результат России по прохождению всего периода пандемического подъема, значительно лучше, чем в большинстве стран мира. Это результат наших ученых и практиков», – цитирует Попову РИА «Новости». Руководитель Роспотребнадзора отметила, что вакцинация россиян тремя отечественными препаратами – это невероятный результат, достойный гордости. За минувшие сутки в России выявлено 11086 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания. Ранее академик РАН Николай Брико спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом к лету.

Вакцинацию итальянской певицы «Спутником V» сочли «позором Евросоюза» 26 февраля 2021, 05:52

Фото: Corriere Altomilanese/YouTube

Текст: Наталья Ануфриева

Журналист Тим Макналти в статье для британской газеты Express назвал позором Евросоюза (ЕС) вакцинацию итальянской певицы Анны Марии Кьюри российской вакциной «Спутник V». Макналти указал, что артистка сделала прививку во время гастролей в России и раскритиковала в беседе с телеканалом RT работу ЕС по проведению вакцинации. Журналист счел этот факт унизительным для европейских чиновников, передает РИА «Новости». «В Европе существует огромная проблема, поскольку здесь не удается вакцинировать население как можно быстрее. Это мешает возвращению к нормальной жизни, а здесь, в Москве, все работает более или менее в привычном режиме: магазины, театры – все открыто. Мы, музыканты, шокированы тем, что у нас все театры, как и другие учреждения культуры, закрыты. Я не могу понять, почему в Европе с этим медлят», – заявила тогда Кьюри. Она также предложила начать поставки российской вакцины в европейские страны, чтобы восполнить дефицит необходимых для прививки препаратов и начать всеобщую вакцинацию. Макналти отметил, что Хорватия уже готовит почву для приобретения «Спутника V». Аналогичные переговоры с представителями из России ведет Словакия. Ранее стало известно, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в 37 странах мира с общим населением свыше 1,1 млрд человек. Между тем в постпредство России при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке начали поступать запросы на российские вакцины от коронавируса от стран-членов ООН, которые буквально выстроились за ними в очередь. Напомним, «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе и Гватемале. Российские дипломаты вернулись в Россию из КНДР на дрезине 25 февраля 2021, 20:51

Фото: МИД России/Telegram

Текст: Елизавета Булкина

Сотрудникам российского посольства в КНДР из-за закрытых границ пришлось возвращаться на родину на несамоходной дрезине, которую дипломаты толкали сами, видео возвращения группы опубликовал МИД России. «Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путем. Вначале 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута – пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей – и в путь», – говорится в Telegram-канале внешнеполитического ведомства. Единственным мужчиной в отряде был третий секретарь посольства Владислав Сорокин, который и толкал дрезину. Самой юной путешественницей стала его трехлетняя дочь Варя. Дипломаты толкали конструкцию больше километра по железной дороге и по мосту через реку Туманная. «И наконец дома, российская погранстанция Хасан, где наших людей встречали коллеги из Представительства МИД во Владивостоке и предоставленный администрацией Приморского края автобус, который доставил вернувшихся на Родину соотечественников в Владивостокский аэропорт», – добавили в МИДе. Напомним, КНДР временно закрыла пассажирское железнодорожное сообщение с Россией 3 февраля 2020 года в качестве меры против распространения коронавируса. Страны ЕС договорились ввести сертификаты вакцинации 25 февраля 2021, 22:24

Фото: CHRISTIAN MARQUARDT/POOL/ЕРА

Текст: Евгения Шестак

Лидеры стран Евросоюза согласны с необходимостью введения в будущем электронных сертификатов вакцинации, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам виртуального саммита ЕС. «Важным пунктом [на переговорах] было введение цифрового подтверждения вакцинации. Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то такое», – цитирует ТАСС Меркель. По ее словам, начало работе над решением данного вопроса положено, теперь важно претворить его в жизнь. «В Германии мы приняли решение разработать такой национальный сертификат вакцинации», – сообщила канцлер. Меркель уточнила, что Еврокомиссии нужно около трех месяцев, чтобы проработать технические вопросы. Она пояснила, что для начала такие сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их «совместимыми», чтобы обеспечить возможность использовать их во всех странах-членах, передает РИА «Новости». «Таким образом, с дополнительной информацией (о гражданах) поездки внутри ЕС будут возможны, а также, возможно, это станет основанием для въезда в ЕС из третьих стран», – пояснила Меркель. По ее словам, Еврокомиссия также создаст рабочую группу, которая будет заниматься изучением мутации коронавируса. Кроме того, Меркель отметила, что страны ЕС намерены увеличивать поддержку стран Африки в вакцинации. В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что саммит глав государств и правительств ЕС не принял практических решений о введении и использовании сертификатов о вакцинации. «Нам нужно еще как минимум три месяца для обработки всей технической информации, которую необходимо согласовать, для создания и использования подобных паспортов», – заявила она. Тем временем глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что пока не ясно, как могут использоваться такие документы и как будет обеспечиваться их взаимное признание в ЕС. Ранее в ЕК сообщали, что страны Евросоюза продолжают консультации по поводу будущего сертификата вакцинации от COVID-19, но договоренностей по деталям пока нет. Напомним, глава СПЧ заявил, что введение ковид-паспортов может дискриминировать тех, кто не получил прививку от коронавируса. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала введение «антиковидных паспортов» своевременной и необходимой мерой в борьбе с пандемией. Тем не менее она отметила, что в таком случае возникают вопросы о защите прав граждан, которые не могут привиться по состоянию здоровья. Зампостпреда России рассказал об очереди за российскими вакцинами от COVID-19 в ООН 25 февраля 2021, 21:47 Текст: Елизавета Булкина

В постпредство России при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке поступает много запросов на российские вакцины от коронавируса от стран-членов ООН, которые буквально выстроились за ними в очередь, сообщил заместитель постпреда Дмитрий Чумаков. Также в постпредство приходят подобные обращения от представителей других стран, которые иногда дублируются по двусторонним каналам. «Существует уже определенная очередь за нашими вакцинами. Мы стараемся по максимуму учесть всех, кто их запрашивает. Но мы понимаем, что для государства первоочередной задачей является обеспечение иммунизацией нашего населения. Оказание международной помощи – это также большая задача», – передает слова Чумакова ТАСС. Также сейчас активно ведутся переговоры с Сент-Винсентом и Гренадинами, где недавно российской вакциной привился премьер-министр страны Ральф Гонсалвес. «Запросы приходят. Есть и другие обращения», – отметил дипломат. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в 37 странах мира с общим населением свыше 1,1 млрд человек. «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе и Гватемале. Онищенко оценил планы ЕС ввести сертификаты ковид-вакцинации 26 февраля 2021, 10:38

Фото: Анна Исакова/ТАСС

Текст: Ирина Яровая

«Европе давно пора было ввести такие сертификаты. В России же эпидемиологическая ситуация гораздо лучше, а значит, мы можем обойтись без этого», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, комментируя заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о согласии лидеров стран Евросоюза с необходимостью введения электронных сертификатов вакцинации. «Евросоюз должен был ввести такие сертификаты уже давно и имеет на это полное право – их эпидемиологическая ситуация гораздо хуже, а показатели заболеваемости значительно выше, чем у нас. Россия же имеет свою реальность: мы активно ведем вакцинацию, собираем данные об иммунной прослойке в крупных городах», – считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Кроме того, запрет на пересечение границ внутри Евросоюза обусловлен единой шенгенской зоной, которая позволяет пересекать границы стран-членов множество раз. «Этот фактор делает риск заболеваемости выше, а проверку сертификатов о вакцинации – сложнее. Россия же пока не полностью открыла воздушное сообщение, значит, и рисков у нас меньше», – считает собеседник. «При этом если российский гражданин захочет въехать на территорию Евросоюза, ему не понадобится какое-то особое разрешение. Когда человек делает прививку, ему при необходимости выдают международный документ, который утвержден Всемирной организацией здравоохранения. Такой сертификат могут выдать даже после прививки от гриппа. Эти документы признаются во всем мире, наша вакцина не ставится под сомнение. Поэтому если действительно появится такой запрос, то наши дипломаты этот механизм отработают», – заключил Онищенко. Ранее лидеры стран Евросоюза признали необходимость введения в будущем электронных сертификатов вакцинации. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на пресс-конференции по итогам виртуального саммита ЕС. Такие сертификаты станут основанием для перемещения граждан внутри Евросоюза, а также, возможно, для въезда на его территорию из третьих стран. Меркель уточнила, что Еврокомиссии нужно около трех месяцев, чтобы проработать технические вопросы. Она пояснила, что для начала такие сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их «совместимыми», чтобы обеспечить возможность использовать их во всех странах-членах, передает РИА «Новости». Ранее в ЕК сообщали, что страны Евросоюза продолжают консультации по поводу будущего сертификата вакцинации от COVID-19, но договоренностей по деталям пока нет. Напомним, глава СПЧ заявил, что введение ковид-паспортов может дискриминировать тех, кто не получил прививку от коронавируса. В то же время уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала введение «антиковидных паспортов» своевременной и необходимой мерой в борьбе с пандемией. Тем не менее она отметила, что в таком случае возникают вопросы о защите прав граждан, которые не могут привиться по состоянию здоровья. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Собянин указал возможные сроки снятия некоторых ограничений в Москве 25 февраля 2021, 17:33

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Московское правительство может в течение одного–двух месяцев снять несколько ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Мы видим устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости, хотя количество заболевших еще достаточно приличное, около 500–600 человек укладывается в больницы каждый день. Но тем не менее их было еще недавно 1700 [в сутки]. Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если такой тренд будет, мы снимем эти ограничения», – заявил мэр в эфире «России 1», передает ТАСС. В середине февраля Сергей Собянин отмечал, что пандемия коронавируса идет на спад, система здравоохранения города выдержала экстремальную нагрузку. В начале прошлого месяца губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение об отмене ограничений на посещение ночных клубов. В Подмосковье сняты почти все ограничения. В Чехии начали проверку сообщений о связанных с вакцинацией смертях 25 февраля 2021, 16:12 Текст: Алексей Дегтярев

В Чехии работники Государственного института по контролю лекарств (ГИКЛ) проверяют сообщения о смерти людей, якобы связанные с прививками от коронавирусной инфекции, сообщили в институте. «ГИКЛ зарегистрировал к вечеру среды восемь сообщений о смерти людей, которые могли бы быть связаны с вакцинацией против коронавируса. Все данные случаи проверяются. В целом от граждан получено 996 сообщений о возможных нежелательных последствиях (вакцинации), что составляет примерно две промилле от общего количества проведенных прививок», – цитирует сообщение учреждения РИА «Новости». Согласно данным института, все полученные от граждан сообщения – это пока подозрения, а не доказанные нежелательные последствия вакцинации. «Между сделанными прививками и реакциями на них может существовать лишь взаимосвязь во времени без взаимосвязи в причинах», – отметили в ГИКЛ. Институт отправляет сообщения с подозрениями на возможную смерть, связанную с вакцинацией, в европейскую базу данных нежелательных последствий. В Чехии вакцинация стартовала 27 декабря. К утру 25 февраля привиты 600 тыс. 400 человек. «На сегодняшний день мы в целом получили 797 460 вакцин, в частности, на этой неделе пришли 93 тысячи вакцин от фирм Pfizer/BioNTech, 80 400 от фирм Modernа и AstraZeneca. Astra сократила свою поставку нам на 20 тыс.», – заявил премьер страны Андрей Бабиш. Ранее в Норвегии зафиксировали 82 случая смерти среди постояльцев домов престарелых после вакцинации от коронавируса, причиной стали сопутствующие заболевания. После этого греческие врачи установили пять случаев серьезных побочных эффектов после вакцинации от коронавируса. Кремль опроверг дефицит вакцины от коронавируса в России 26 февраля 2021, 13:14

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Нет какой-то информации о том, что спрос на прививки от коронавируса в России превышает предложение, со временем темпы вакцинации от COVID еще повысятся, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Сейчас мы нигде не наблюдаем дефицита, нету какой-то информации о том, что спрос на прививки превышает предложение. Очевидно, что со временем темпы вакцинации будут повышаться и как раз по мере того, как темпы вакцинации будут повышаться, будут также увеличиваться производственные мощности. Пока в этом плане процесс достаточно гармонично идет и никакого дефицита не возникает», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, считают ли в Кремле достаточными темпы вакцинации или нужно их усилить. Песков отметил, что темпы вакцинации «соответствуют периоду» и ожидается, что они будут увеличены. Ранее академик РАН Николай Брико спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом к лету. Украинцы пожаловались на побочные эффекты от вакцины AstraZeneca 26 февраля 2021, 12:10 Текст: Алина Назарова

Несколько сообщений о неблагоприятных последствиях после прививки от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca зарегистрированы на Украине, заявил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. «По состоянию на 25 февраля поступили и первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации. Таких сообщений у нас семь, они все несерьезные», – сказал Ляшко, передает РИА «Новости». Один случай зафиксировали в Черниговской области и шесть – в Черкасской. В вторник утром в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. Первым укол сделал врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы. Всего за два дня привились 1338 человек. Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада. Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в странах с населением 1,1 млрд человек 25 февраля 2021, 17:19 Текст: Вера Басилая

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в 37 странах мира с общим населением свыше 1,1 млрд человек, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. «Сегодня мы преодолели важный рубеж: общая численность населения 37 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,1 млрд человек. Мы продолжим сотрудничество с Латинской Америкой, Северной Америкой, Европой, Африкой, Ближним Востоком и Азией для спасения жизней и восстановления экономик. Вместе мы сильнее!» – цитирует главу РФПИ РИА «Новости». Ранее финны объяснили выбор вакцины «Спутник V» ее высокой эффективностью, а также доступностью в России. «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе и Гватемале. Минздрав Турции рассказал о подготовке к производству вакцины «Спутник V» 25 февраля 2021, 21:28 Текст: Елизавета Булкина

Турция готовится к совместному производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сейчас проводятся токсикологические исследования, сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа. «В Турции идет подготовка к производству вакцины «Спутник V». Но сначала нужно закончить токсикологические исследования, которые уже начались», – передает его слова РИА «Новости». В январе сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V». Председатель совета директоров турецкой фармацевтической компании VisCoran Ilac Sanayii A.S. Озтюрк Оран заявил, что компания готова производить миллионы доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» после получения технологии. Минздрав Вьетнама одобрил использование российской вакцины «Спутник V» 26 февраля 2021, 05:01 Текст: Наталья Ануфриева

Министерство здравоохранения Вьетнама разрешило использование на территории страны российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил портал официальной правительственной информации. В сообщении на портале указывается, что «совет по регистрации лекарственных препаратов министерства здравоохранения согласился с использованием вакцины «Спутник V», передает ТАСС. Одновременно Минздрав согласовал применение во Вьетнаме американской вакцины Moderna. До этого единственной вакциной, одобренной министерством здравоохранения Вьетнама, являлся препарат британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Ранее сообщалось, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в 37 странах мира с общим населением свыше 1,1 млрд человек. Напомним, «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе и Гватемале. ЕС призвал ускорить авторизацию и производство вакцин от коронавируса 25 февраля 2021, 23:19 Текст: Евгения Шестак

Руководство ЕС в связи с ситуацией вокруг коронавируса выступает за сохранение в силе жестких ограничительных мер, вместе с тем ставя задачей ускорить авторизацию, производство и распространение вакцин от коронавируса, говорится в итоговом заявлении. «Вакцинация уже началась во всех наших странах, наша стратегия вакцинации обеспечила всем государствам-членам доступ к вакцинам. Несмотря на это, нам необходимо срочно ускорить авторизацию, производство и распространение вакцин», – говорится в итоговом документе, передает РИА «Новости». Также главы ЕС подчеркнули, что компании-производители должны гарантировать предсказуемость производства и поставок вакцин. Европейские лидеры высказались за необходимость расширять возможности по раннему выявлению новых вариантов коронавируса и их контролированию. Лидеры стран ЕС договорились продолжить работу над общим подходом к сертификатам по вакцинации и затем вернуться к этому вопросу. Также страны ЕС договорились работать над международным договором по пандемиям и собираются обсудить эту тему на саммите G20 по здравоохранению в Риме. «Мы привержены делу продвижения вперед глобальной безопасности в области здравоохранения, включая укрепление Всемирной организации здравоохранения и работу над международным договором по пандемиям под эгидой ВОЗ. В этом контексте лидеры ЕС с нетерпением ждут глобальный саммит G20 в Риме по здравоохранению», – говорится в документе. По мнению лидеров ЕС, эпидемиологическая ситуация остается сложной и требует сохранять соразмерные ограничения на передвижения внутри союза. «В настоящее время необходимо ограничить необязательные поездки в соответствии с принципами соразмерности и недискриминации... Необходимо в то же время обеспечить беспрепятственный поток товаров и услуг в рамках единого европейского рынка», – говорится в итоговом заявлении. Отмечается, что к июню 2021 года Еврокомиссия планирует представить доклад об уроках, извлеченных из пандемии коронавируса. В докладе должны быть рассмотрены вопросы обмена информацией, координации, коммуникации и совместных государственных закупок, а также способы обеспечения производственного потенциала в ЕС и создания стратегических резервов, передает ТАСС. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, на сегодняшний день Евросоюз вакцинировал от коронавируса одной из двух необходимых доз около 6,4% своего населения. «На данный момент мы получили около 50 млн доз вакцины, из них использованы 29 млн доз, то есть мы вакцинировали [одной дозой] порядка 6,4% нашего населения», – заявила она. В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС призвал к повышению степени прозрачности и предсказуемости со стороны компаний, производящих вакцины от коронавируса. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран Евросоюза согласны с необходимостью введения в будущем электронных сертификатов вакцинации. Число жертв коронавируса в мире превысило 2,5 млн человек 25 февраля 2021, 20:24 Текст: Вера Басилая

Число скончавшихся из-за коронавируса во всем мире превысило 2,5 миллиона, больше всего умерших зафиксировано в США, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей и СМИ. По состоянию на 19.47 мск, количество летальных исходов из-за COVID-19 в мире достигло 2 500 770. Число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру превышает 112,6 миллиона, приводит РИА «Новости» данные университета. Наибольшее число смертей среди пациентов с коронавирусом зафиксировали в США – свыше 506 тысяч. Ранее сообщалось, что в России выявили 11,2 тыс. новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания. Также за сутки зафиксировано 446 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 84 876 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Байден заявил об опережающем темпе вакцинации от коронавируса в США 26 февраля 2021, 03:47 Текст: Евгения Шестак

Несмотря на действия прошлой администрации США, национальная программа вакцинации от коронавируса на сегодняшний день идет с опережением, заявил американский лидер Джо Байден. «Моя цель – обеспечить [введение] 100 млн доз вакцин от коронавируса [американцам] <...> в первые 100 дней моего президентства. <...> Сегодня мы уже на половине пути. 50 млн [введенных] доз [вакцины] всего за 37 дней с тех пор, как я стал президентом», – цитирует ТАСС главу государства. По его словам, это опережение сроков на несколько недель, даже с учетом задержек, с которыми США столкнулись во время снежных бурь, нанесших серьезнейший ущерб. «За последние пять недель в США было проведено больше прививок от COVID, чем где-либо еще в мире», – заявил Байден. «Чем больше людей будет вакцинировано, тем быстрее мы победим эту пандемию. <...> Мы движемся в правильном направлении, несмотря на хаос, унаследованный от предыдущей администрации», – добавил глава Белого дома. Американские власти, продолжил он, «повысили темпы распространения вакцины в штатах на 70%». По словам президента, в течение недели, предшествовавшей его инаугурации, которая прошла 20 января, было введено всего шесть млн доз вакцины. «На этой неделе 12 млн [введенных доз] <...> в два раза больше», – отметил Байден. Американский лидер назвал «крайне многообещающей идею» появления в США третьей вакцины от коронавируса, которую разработала компания Johnson & Johnson. В четверг Байден продлил режим чрезвычайной ситуации, введенный его предшественником Дональдом Трампом на фоне распространения коронавируса. Напомним, Байден считает, что относительная нормализация ситуации с коронавирусом может наступить в США к Рождеству или началу 2022 года. Байден винит за ситуацию в стране своего предшественника на посту президента Дональда Трампа. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что Соединенные Штаты справляются с распространением новой коронавирусной инфекции хуже, чем большинство стран, несмотря на свое богатство.