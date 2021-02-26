Песков раскрыл подробности разговора Путина и Пашиняна

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с премьером Армении Николом Пашиняном высказался за урегулирование ситуации в республике в рамках закона, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Если вы внимательно смотрели тот текст, который был опубликован нами, то наверняка вы имели возможность прочитать там фразу, что президент России высказался там за урегулирование проблемы в рамках закона. Это очень важно. Достаточно полная была дана нами формулировка, которая весьма информативна», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос о расхождении формулировок в сообщениях российской и армянской стороны по поводу состоявшегося в четверг разговора Путина и Пашиняна, когда на сайте правительства Армении говорилось, что «президент Путин выразил поддержку законным властям Армении», а в сообщении Кремля такой фразы о поддержке законным властям не было, только слова о том, что Путин призвал сохранить к сохранению порядка и спокойствия в Армении, к урегулированию ситуации в рамках закона.

Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».