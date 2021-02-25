«Армата» впервые на испытаниях нашла цели без участия экипажа

Система управления огнем танка Т-14 «Армата» впервые в истории танкостроения оказалась способна без участия экипажа находить, распознавать и брать на сопровождение цели на поле боя, при этом решение о поражении по-прежнему принимает человек, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

В других образцах бронетехники, включая иностранные танки, на сегодняшний день имеется только автомат сопровождения цели, который предполагает, что экипаж находит и выбирает объект для сопровождения вручную.

«Система управления огнем (СУО) «Арматы» имеет цифровой каталог с сигнатурами типовых целей поля боя, включая танки, БПМ, вертолеты и т.д. Элементы искусственного интеллекта позволяют бортовым вычислительным средствам машины самостоятельно искать цели на фоне сложной подстилающей поверхности, распознавать их, в том числе по видимой из-за укрытия части объекта, проводить селекцию по приоритету и брать на сопровождение», – сообщил источник РИА «Новости», подчеркнув, что такие возможности реализованы на бронетехнике впервые в мире.

Один из этапов испытаний СУО танка, отметил источник, прошел на стенде с помощью математических моделей и полунатурных макетов целей, включающих фотоконтрастные образы и матрицы-имитаторы теплового излучения. «Также проводились испытания на полигоне, где в роли объектов поиска для «Арматы» выступали образцы российской бронетехники. По итогам всех этапов подтверждено соответствии эффективности системы заявленным боевым характеристикам», – сообщил источник.

Для поиска и захвата целей, уточнил собеседник, Т-14 использует комбинированный прицел, работающий в видимом и инфракрасном диапазонах. Он также отметил, что в существующей сегодня версии комплекса решение о поражении целей, автоматически обнаруженных и выбранных для поражения танком, принимает командир машины.

В пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» (входит в Ростех) подтвердили факт испытания СУО «Арматы» в автоматическом режиме с самостоятельным поиском и захватом целей, не уточнив других деталей.

Ранее гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев рассказал, что шесть иностранных стран, которые уже эксплуатируют российские боевые машины, хотят закупить новейший танк России Т-14 «Армата» и рассматривают его как основной боевой танк для своих ВС.