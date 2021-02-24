В Чехии пожаловались на не успевающий сжигать тела умерших от COVID-19 крематорий в Карловых Варах

Крематорий в Карловых Варах, единственный в крае, работает на пределе мощностей и не успевает вовремя сжигать тела умерших от коронавируса, сообщил гейтман (глава) Карловарского края Петр Кулганек.

«За неполные два месяца этого года в нашем крае умерли от коронавируса 650 человек, всего с начала пандемии – около 1,1 тыс. человек. Вчера к нам обратилась руководитель крематория, сообщив, что он работает на 113% своей мощности и не успевает вовремя сжигать тела умерших от коронавируса, число которых постоянно растет. Поэтому мы решили взять в аренду мобильный автохолодильник для перевозки тел умерших в крематории в других краях республики», – передает РИА «Новости» слова Кулганека.

За последние сутки в Чехии зафиксировали 15 672 новых больных коронавирусом, это второй показатель после 6 января. Общее число больных в стране составляет 127 240 человек, из которых 6817 госпитализированы.

Напомним, 14 февраля премьер-министр республики Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии вскоре обратится в нижнюю палату парламента с предложением продлить действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса на период после 28 февраля.