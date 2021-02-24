У офиса Зеленского в Киеве произошли столкновения националистов с силовиками В ходе столкновений у офиса Зеленского в Киеве пострадали 27 силовиков Крымские татары разоблачили ложь Киева об их жизни 24 февраля 2021, 00:38 Текст: Антон Антонов

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров опроверг заявление постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы о ситуации в Крыму. Кислица утверждал, что Москва якобы хочет уничтожить самобытность украинцев и крымских татар в Крыму, продолжая произвольные аресты. Умеров в ответ заявил, что Киев в ООН «подыгрывает агрессивным нападкам своих заокеанских хозяев». «За неимением разумных и состоятельных аргументов, выставляют борьбу с радикализмом, как борьбу с народом», – приводит его слова РИА «Новости». Умеров заверил, что «украинская диаспора и коренной народ Крыма, крымские татары, чувствуют себя в российском Крыму намного комфортнее, нежели их представители на Украине», которая вмешиваются во внутренние дела России. Умеров посоветовал Кислице «рассказать об убийстве своих граждан, открытом геноциде, жесткой цензуре и закрытии телеканалов, в том числе крымскотатарского телеканала ATR, который по традиции ежегодно на грани закрытия по политическим мотивам». «Думаю, данные факты достойны большего внимания в ООН», – сказал он. Напомним, постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский указывал, что выражая на словах озабоченность судьбой крымских татар, Киев пытается «задушить» Крым посредством водной блокады. Европейский суд по правам человека посчитал недоказанным ряд обвинений Украины против России по жалобе, связанной с Крымом.

Украинский школьник поругался с военными из-за русского языка 23 февраля 2021, 09:55

Фото: Petr David Josek/АР/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

В городе Днепр одиннадцатиклассник устроил скандал на уроке патриотического воспитания из-за разговора с украинскими военными на русском языке, рассказал его отец Алексей Пономаренко. По его словам, инцидент произошел 18 февраля. Представители семи высших учебных заведений ВСУ проводили мероприятие, на котором агитировали детей поступать туда после школы. На уроке также присутствовал сын Пономаренко Михаил. Первый выступивший военный, приехавший из Львова, говорил на «ломаном» украинском языке, рассказал Пономаренко. «Следующий военный из Киева говорит: если вы не против, то я перейду на русский. Класс молчит, два учителя, которые присутствовали на этой презентации, молчат, а Михаил говорит: «Я против, продолжайте, пожалуйста, на украинском». Тот скривился, продолжил на украинском (очень плохом, но все же украинском)», – передает РИА «Новости» Пономаренко-старшего. Аналогичным образом сын Пономаренко не дал выступить на русском языке представителю учебных заведений ВСУ из Харькова и самого Днепра. «И тут началось! Выпрыгивает представитель (районного. – прим. ВЗГЛЯД) самарского военкомата, который организовал это патриотическое мероприятие, и вдвоем с харьковчанином начинают, мягко говоря, на повышенных тонах ругать моего сына, подлетают к нему и пытаются морально съесть», – пожаловался мужчина. По его утверждению, в ответ его сын, являющийся кандидатом в мастера спорта по боксу, якобы начал угрожать представителю военкомата, заявив: «Дядя, я сейчас такую беседу с тобой проведу, что тебя отсюда вынесут». Также юноша обвинил военных в том, что они «не имеют уважения» к украинскому языку и самой Украине. При этом на следующий день сын Пономаренко пришел с жалобой к директору школы, которая, по словам его отца, полностью поддержала его позицию и провела воспитательную беседу с учителями. «Вопрос: какую же Украину мы собираемся строить с такими «военными» и «учителями». Неужели нельзя было подтянуть украиноязычных представителей, которые бы не позорили свою форму и придерживались своего устава и конституции Украины?» – возмутился мужчина. Также он заявил, что гордится действиями своего сына. Ранее украинские националисты выявили в TikTok очередную «участницу информационной российской спецоперации». Пособницей ФСБ объявили школьницу из Киева, которая призналась, что ее раздражает украинский язык. Савченко предрекла Украине раскол 23 февраля 2021, 15:28

Фото: Андрей Иволгин/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Украине грозит новый Майдан и раскол, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко. Она отметила, что новый кризис в стране будет связан с рядом нерешенных проблем, возникших после первого государственного переворота в 2014 году. По словам Савченко, Киев объявил собственным гражданам «войну на истощение», применяя тактику «мелких порезов». «У нас впереди еще не один «майдан» и не один раскол, к сожалению», – передает РИА «Новости» слова Савченко в эфире телеканала «Наш». Ранее Савченко заявила, что из-за цен на лекарства украинцам придется лечить COVID-19 «калинкой-малинкой» и молиться богу. В феврале 2020 года бывший депутат Верховной рады отмечала, что президент Украины Владимир Зеленский «идет не тем путем» и перестал выполнять предвыборные обещания. На Украине обрадовались новым санкциям против трубоукладчика «Северного потока – 2» 23 февраля 2021, 14:22

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Украинский оператор газотранспортной системы («Оператор ГТС Украины», ОГТСУ) поприветствовал новые санкции в отношении трубоукладчика «Фортуна», ведущего строительство «Северного потока – 2». «Вашингтон объявил об очередном раунде введения санкций в отношении «Северного потока – 2». Оператор ГТС Украины ценит стойкое противодействие США реализации этого опасного проекта», – цитирует сообщение компании РИА «Новости». Гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон отметил, что украинская сторона свою позицию по проекту газопровода не меняла. «Мы ежедневно работаем над усовершенствованием нашей газотранспортной системы и наших нормативных актов, поэтому клиентам ЕС предлагается больше гарантий надежности и гибкости», – указал он. Напомним, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа. Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. Ранее Польша и Украина призвали США «положить конец» «Северному потоку – 2». МИД обвинил законодателей США во вмешательстве в дела религии в Крыму 23 февраля 2021, 08:30

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новсти

Текст: Дмитрий Зубарев

Американские конгрессмены в геополитических целях предпринимают попытки вмешательства в религиозные дела в Крыму, сообщило посольство России в США. «Американские законодатели продолжают цинично вмешиваться в религиозные дела в Крыму и на Украине. Приверженность свободе вероисповедания используется в качестве политического лозунга», – передает ТАСС сообщение дипмиссии. «Они снова пытаются навязать логику экстерриториального применения национального законодательства. Неприемлемо пользоваться чувствами и верой миллионов людей в геополитических целях», – подчеркнули в посольстве. В сообщении приводится ссылка на внесенный в конце января текущего года в Палату представителей Конгресса США законопроект. Его авторами стали законодатели от обеих партий. По их версии, «Россия и вооруженные группы, подконтрольные России, нарушают свободу вероисповедания на Украине». Конгрессмены утверждают, что указанные нарушения имеют место в Донбассе и Крыму, игнорируя тот факт, что последний является неотъемлемой частью России. Законодатели добиваются от американской администрации принятия мер. Они, в частности, рассчитывают, что власти рассмотрят вопрос о включении России в составляемый США список государств, которые, по версии Вашингтона, являются наиболее злостными нарушителями свободы вероисповедания. Ранее сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец заявил, что прежде чем выдвигать какие-либо условия России, Вашингтону следует освободить незаконно захваченные исконно индейские земли и в срочном порядке вывести американский военный контингент, расположенный без приглашения в различных странах мира. Киев подал новый иск в ЕСПЧ против Москвы 23 февраля 2021, 14:41

Фото: Winfried Rothermel/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Украинская сторона подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) новый иск против России, в иске говорится якобы об «убийствах политических оппонентов». Заявление в ЕСПЧ подано 19 февраля, это уже девятое по счету обращение Киева в ЕСПЧ с обвинениями против Москвы, передает ТАСС. Иск был подан 19 февраля. Это уже девятое обращение, поступившее в ЕСПЧ со стороны Украины в отношении России. Иск зарегистрирован под номером 10691/21. Убийства, по версии Киева, «являются постоянной административной практикой» со стороны России. Украина считает, что якобы «операции по целенаправленному убийству предполагаемых оппонентов российского государства совершаются в РФ и на территории других государств, включая страны – члены Совета Европы, вне ситуации вооруженного конфликта». Украинские власти также заявляют, что «со стороны России существует административная практика, заключающаяся в том, чтобы не проводить расследования операций по убийству, а также намеренно организовывать операции по сокрытию [фактов], направленные на то, чтобы противодействовать усилиям по поиску ответственных лиц». Киев полагает, что в этом случае речь идет о нарушении ст. 2 Европейской конвенции по правам человека «Право на жизнь». В январе ЕСПЧ посчитал недоказанным ряд обвинений Украины против России по жалобе, связанной с Крымом. В том числе суд признал недоказанным о якобы имевшие место случаи убийства мирных граждан, безосновательные задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконное изъятие имущества украинских военнослужащих, дискриминацию этнических украинцев, политически мотивированное уголовное преследование проукраински настроенных лиц, отказ в регистрации религиозных и иных организаций. На Украине назвали условия для отказа от электроэнергии из России 23 февраля 2021, 13:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко назвал два условия, при которых страна сможет отказаться от импорта электроэнергии из России. Он отметил, что в первую очередь следует провести своевременный ремонт соответствующей инфраструктуры, поскольку ее значительная часть просто не функционирует. Для исправления ситуации, по его мнению, необходимы системные законодательные решения. «Для того, чтобы в следующем году не было такой ситуации, что мы импортируем электроэнергию из России, нужно вовремя провести ремонтную кампанию – как на тепловых блоках, так и на атомных станциях. Чтобы зимой большинство этих блоков работало, а не как сейчас», – передает РИА «Новости» заявление Витренко в эфире телеканала ICTV. Также исполняющий обязанности главы ведомства указал на необходимость отсоединения Украины от энергосистемы России и Белоруссии и присоединение к европейской системе. «К сожалению, это не было сделано, хотя разговоры об этом были давно», – констатировал он. Ранее власти Украины признали получение «вынужденной» помощи от России из-за угрозы веерных отключений электричества. Украина анонсировала отсоединение от электросетей России и Белоруссии 23 февраля 2021, 20:15 Текст: Алексей Дегтярев

Украина намерена отсоединиться от белорусской и российской энергетических систем до конца 2023 года, и интегрироваться в европейскую систему в 2023 году, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. «С советских времен украинская электросеть является единой сетью, которая включает Белоруссию и Россию. Но мы хотим отрезаться от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года», – цитирует Кулебу ТАСС. После этого «перетекания» электричества из Белоруссии на Украину «станут физически невозможны», добавил министр. Ранее во вторник исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что Киев может отказаться от российского электричества, если провести своевременный ремонт соответствующей инфраструктуры, а также провести системные законодательные изменения. Климкин возмутился фото вице-премьера Украины с Кадыровым 23 февраля 2021, 11:15

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал скандал в украинском правительстве из-за фотографии вице-премьера страны Олега Уруского с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на выставке в ОАЭ, раскритиковав поведение украинского чиновника. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал от Уруского объяснений из-за фотографии, где он запечатлен рядом с Кадыровым на выставке вооружений IDEX-2021 в ОАЭ. Сам вице-премьер заявил, что оказался на общем фото с главой Чечни из-за протокола организаторов. (фото: глава Чечни Рамзан Кадыров с вице-премьером Украины Олегом Уруским) Климкин заявил в интервью «Обозревателю», что поведение Уруского «неприемлемо» и «выглядит как пощечина». «Нужно не ссылаться на протокол, а извиниться перед украинцами за то, что произошло... В протоколе может быть все что угодно, а политик несет ответственность», – передает РИА «Новости» слова экс-министра. Также он раскритиковал реакцию Шмыгаля на событие, обвинив его в попытке переложить ответственность на Уруского. «Я считаю, что это выглядит по меньшей мере грустно, когда такое случается, а кто-то пытается сбросить с себя ответственность, и в Facebook спрашивает своего вице-премьера, чтобы тот объяснил свое поведение, хотя на самом деле есть телефон и есть полномочия. Есть политическая ответственность, которую надо демонстрировать и общаться соответствующим образом. Этот фейсбучный пассаж демонстрирует огромную проблему», – заключил Климкин. Ранее Кадыров прокомментировал фотографию, на которой он запечатлен рядом с вице-премьером Украины Олегом Уруским, заявив, что ранее понятия не имел, кто он такой, а вся «шумиха вокруг снимка высосана из пальца». У офиса Зеленского в Киеве произошли столкновения националистов с силовиками 23 февраля 2021, 22:53

Фото: кадр «Страна.ua»

Текст: Антон Антонов

Возле офиса президента Украины в Киеве происходят столкновения между силовиками и националистами, которые протестуют против приговора экс-лидеру одесской ячейки «Правого сектора*» Сергею Стерненко, сообщают СМИ. Националисты «пытаются прорваться к зданию офиса президента», силовики предпринимают попытки их оттеснить. Правоохранители используют слезоточивый газ. Радикалы «бросают дымовые шашки и петарды». «Полицию откровенно провоцируют. С бойцов пытаются срывать шлемы, перед их лицами зажигают файеры и держат, чтобы ослепить правоохранителей, стоящих в передних рядах. Другие «активисты» бросают файеры в тыл полицейским», – пишет «Страна.ua». Позднее издание сообщило, что происходит «вялая борьба «нанайских мальчиков», когда «одни делают вид, что пытаются прорвать кордон», а «другие – что пытаются его удержать». Сообщается, что «есть задержанные». У офиса президента Украины собралось около 3 тыс. сторонников «Движения сопротивления капитуляции». Они скандируют «Стерненко – волю!», «Киев, вставай!», «Импичмент, отставка, суд!», «Свободу политзаключенным». Они требуют пересмотра приговора, отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая, по их мнению, давила на суд, передает ТАСС. Командир отряда быстрого реагирования Общества Красного креста Украины Тарас Логинов сообщил, что пострадали около 10 сторонников Стерненко. По его словам, «у одного травма головы, у другого проблемы с сердцем, отравления газом», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский Пятый канал. «Во время потасовки участники акции применили газовые баллончики и бросали в стражей порядка файерами. В результате 17 активных участников, которые нарушали правопорядок, доставили в управление полиции. Следователи полиции Киева завели уголовное дело по статье 342 (Сопротивление представителю правоохранительного органа)», – сообщила пресс-служба нацполиции города. «Страна.ua» заявила, что участников на митинг в Киеве собирали за деньги: «Объявления о найме людей на митинг появились в Telegram-группе «Работа Киев». В объявлении сказано, что на митинг сегодня в 20.00 (19.00 по мск) по адресу улица Банковая, 11 «нужны молодые люди с 16 лет». За два часа обещали 250 гривен (около девяти долларов), а также «бонусы» для тех, кто «приведет друзей». Во вторник Приморский суд Одессы признал Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Стерненко не согласился с приговором. После заседания произошли столкновения радикалов с полицией. Приговор вынесен по делу о похищении в 2015 году депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича, который написал заявление в полицию о том, что его похитили и пытали националисты во главе со Стерненко. До этого Стерненко было предъявлено обвинение в совершение умышленного убийства. По версии полиции, весной 2018 года в Одессе в ходе уличной драки он догнал и нанес несколько ударов ножом жителю Черноморска Ивану Кузнецову, который позже от полученных ранений умер. Защита Стерненко заявляет о самообороне. По этому делу 29 января он был отпущен под поручительство депутата от партии «Голос» Романа Лозинского. В мае СБУ признала Стерненко потерпевшим. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Киев ввел санкции против «Спортмастера» из-за работы в Крыму 23 февраля 2021, 04:29

Фото: Факти ICTV/Youtube

Текст: Антон Антонов

Украина ввела санкции против зарегистрированной в Сингапуре компании Sportmaster Operations, которая является головной организацией для сети «Спортмастер», из-за работы сети в Крыму, сообщила пресс-служба СБУ. В СБУ заявили, что санкции «введены на основании информации о работе сети в Крыму». Еще летом СБУ направила в МИД Украины письмо о «противоправности такой деятельности, с соответствующими нотами в госорганы Сингапура», но те «остались без рассмотрения и надлежащего реагирования», передает «Укринформ». 21 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против Sportmaster Operations. Указом президента компании запрещается проводить торговые операции и выводить капитал за пределы Украины, осуществлять транзит и перевозку ресурсов по стране. Украина решила выйти из двух соглашений СНГ об авиации и воздушном пространстве 23 февраля 2021, 21:00 Текст: Алексей Дегтярев

Украина выходит из двух соглашений Содружества Независимых государств (СНГ) об авиации и воздушном пространстве, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. «Выйти из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, заключенного 25 декабря 1991 в Минске, и из Соглашения об использовании воздушного пространства, заключенного 15 мая 1992 года в Ташкенте», – цитирует указ РИА «Новости». Кроме того, в указе поручается главе МИД страны уведомить Совет по авиации и использованию воздушного пространства о выходе Украины из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства. Украина выразила протест России после нападения на охранника генконсульства 23 февраля 2021, 18:49 Текст: Алексей Дегтярев

Украинский МИД выразил протест России по нападению на охранника генконсульства страны в Петербурге, сообщил представитель МИД страны Олег Николенко. «МИД Украины выразил протест в связи с покушением на убийство сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге». – цитирует Николенко ТАСС. Украинская сторона полагает, что российские власти не предприняли должных действий во время инцидента, российские правоохранители не отреагировали на нападение эффективно, считает Киев. Напомним, после нападения на охранника генконсульства Украины в Петербурге было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В объединенной пресс-службе судов города сообщали, что россиянин Назар Смоленский дождавшись открытия генерального консульства, вошел в здание и напал с ножом на охранника. Последний получил не менее двух ударов ножом. Позднее подозреваемого задержали. На Украине националисты на акции против политика ОПЗЖ избили полицейских 23 февраля 2021, 15:48 Текст: Алексей Дегтярев

Во Львове произошли столкновения националистов и полиции, травмы получили четверо сотрудников правоохранительных органов, сообщили в нацполиции Украины. Националисты проводили акцию против бизнеса депутата «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тараса Козака, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ. Активисты обклеили предприятия Козака листовками, подожгли шины и дымовые шашки. В пресс-службе нацполиции пояснили, что в акции участвовали порядка 60 человек, они вели себя агрессивно и «не реагировали на замечания полицейских о прекращении нарушений правопорядка». «Несмотря на активное противодействие участников акции, правоохранители пресекли правонарушение. В результате столкновений травмированы четверо полицейских, а в отдел полиции доставили шестерых активных участников события», – указали в ведомстве. По факту происшествие возбуждено уголовное дело. На прошлой неделе СНБО Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против Козака и 19 юридических лиц. Напомним, 1 января 2021 года в центре Киева прошло факельное шествие, посвященное 112-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Вынужденно прекратившие вещание украинские каналы организовали холдинг «Новости» 23 февраля 2021, 20:31 Текст: Алексей Дегтярев

Подвергшиеся строгим ограничениям украинские каналы «112 Украина», News One и ZIK создали ООО «Медиахолдинг «Новости», учредителями которого стали 100 человек, заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко. «Запрещенная «Тройка Медведчука» (так Киев именует каналы, оказавшиеся под санкциями. ассоциируя их с главой политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» – прим. ВЗГЛЯД), что называла себя «Медиахолдинг «Новости», натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием», – заявил Ткаченко, передает ТАСС. Регистрация, по словам министра прошла 18 февраля. В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине. На Украину доставили первую партию вакцины AstraZeneca 23 февраля 2021, 13:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Первая партия вакцины Covishield против коронавируса в количеств 500 тыс. доз, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, прибыла в аэропорт Борисполь под Киевом. Вакцина Covishield произведена по лицензии на предприятии в индийском городе Пуне. На Украине она прошла процесс регистрации 22 февраля и стала первой зарегистрированной, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Украина 24». Ожидается, что в последующем новые поставки этой вакцины будут осуществляться в течение 7-10 дней. Ожидается, что через несколько суток на Украине начнется вакцинация. Согласно плану, в первую очередь будут привиты медработники, а также военнослужащие, которые участвуют в силовой операции в Донбассе. Всего в 2021 году планируется вакцинировать около 14,4 млн граждан страны. Напомним, в воскресенье украинский министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что партия из 500 тыс. доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca отправлена из Индии на Украину.