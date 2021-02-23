Гайана зарегистрировала вакцину «Спутник V» Рада разрешила Витренко возглавить минэнерго Украины без формального назначения Вандалы начали пририсовать гитлеровские усы на плакатах премьера Нидерландов 23 февраля 2021, 14:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Вандалы в разных городах Нидерландов стали пририсовывать нацистские символы на предвыборных плакатах с изображением премьер-министра страны Марка Рютте, возглавляющего праволиберальную Народную партию за свободу и демократию (VVD), сообщает издание NL Times. Всеобщие выборы в палату представителей Генеральных штатов (парламент) Нидерландов должны состояться 17 марта. Как сообщают представители VVD в регионах, неизвестные подрисовывают к лицу премьера гитлеровские усы или рисуют на плакатах свастики. «Плакаты подверглись вандализму в субботу в течение часа. В городе был плакаты других партий, но их не тронули. В воскресенье мы расклеили новые постеры и снова обнаружили их испорченными в понедельник», – передает РИА «Новости» слова представителя партии Родерика тен Кортенаара в городе Вестерворт. Об испорченных нацистской символикой плакатах с премьером также сообщают в Пюттене и Лейдене. В населенном пункте Вледдер подобным образом был разрисован плакат с главой минздрава Хуго де Йонге, представляющим партию Христианско-демократический призыв. В конце января в Нидерландах начались массовые акции протеста против ограничительных мер по COVID-19 и введения комендантского часа. В ряде городов протесты вылились в беспорядки. Комендантский час в Нидерландах был введен 23 января на фоне распространения коронавирусной инфекции и продлен до 3 марта. Ограничения действуют с 21.00 до 4.30. В это время запрещено находиться на улице без уважительной причины, в случае нарушения гражданам грозит штраф в размере 95 евро. На этом фоне в ряде городов прошли акции протеста. Для разгона протестующих против жесткого карантина полиция Нидерландов применяла дубинки, слезоточивый газ и водометы, также власти привлекли спецназ, было задержано несколько десятков человек.

Администрация Байдена решила строить отношения с Китаем с позиции силы 23 февраля 2021, 06:37

Фото: Kurt Amthor/imagebroker.com/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс прокомментировали высказывания главы МИД Китая Ван И об отношениях двух стран. Псаки назвала отношения Вашингтона и Пекина «острой конкуренцией», американские власти намерены «подходить к этим отношениям с позиции силы». США собираются «тесно координировать действия с партнерами и союзниками во всем мире, в том числе европейцами и партнерами» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Белый дом рассматривает вопрос о том, целесообразно ли сохранять таможенные пошлины, введенные предыдущей администрацией, передает ТАСС. Прайс обвинил Китай в «перекладывании вины за его хищнические экономические практики, отсутствие транспарентности, неуважение к международным договоренностям и преследования универсальных прав человека». Госдеп обещал, что США «продолжат выступать» за соблюдение прав человека в Китае и будут рассматривать отношения с Китаем «через призму позиции силы». Действиям Китая, по его словам, нужно «противостоять сообща» с «союзниками и партнерами». «Хищнические практики, инструменты, которые Китай использует – это технологический авторитаризм», – сказал Прайс. Напомним, глава китайского МИДа Ван И заявил, что отношения Китая и США отклонились от нормального пути, так как «предыдущая администрация США, исходя из собственных политических интересов, в серьезной степени извратила путь Китая в будущее и политику в отношении него». Ван И призвал США «перестать очернять Коммунистическую партию Китая и политическую систему КНР». Кроме того, от США требуют «прекратить потворствовать и даже оказывать поддержку ошибочным заявлениям и действиям сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня», а также «перестать подрывать суверенитет и безопасность Китая в его внутренних делах в Гонконге, Синьцзяне и Тибете». ЕС согласовал санкции против глав силовых структур России 22 февраля 2021, 17:00

Фото: STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Министры иностранных дел ЕС согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции, рассказал источник Reuters. «Главы МИД договорились начать процедуру введения санкций в отношении российских граждан по делу Навального», – цитирует сообщение ТАСС. По данным Reuters, под санкции могут попасть глава Следственного комитета России, глава Федеральной службы исполнения наказаний, генпрокурор и командующий Росгвардией. Всем им будет запрещено въезжать в страны ЕС, а также хранить деньги в европейских банках. Ранее ряд стран Евросоюза внесли предложения по санкциям в отношении России в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, однако общего решения пока нет. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял о намерении обсудить принципиальное согласие министров ЕС на принятие решения. Он также говорил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам ЕС новые санкции против России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что взаимодействие ЕС и Москвы сошло на нет. Напомним, Мосгорсуд на выездном заседании в Бабушкинском суде отклонил жалобы на замену условного срока блогеру Алексею Навальному реальным. С учетом отбытого наказания Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет. Таким образом, вышестоящая инстанция подтвердила решение московского Симоновского суда, который 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Грузин оскорбили заявления литовского депутата о потере Абхазии и Южной Осетии 22 февраля 2021, 16:59

Фото: facebook.com/zygispavilionis

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Грузинские политики и жители республики обрушились с резкой критикой на председателя комитета по внешним делам Сейма Литвы Жигимантаса Павильониса, заявившего, что вслед за «потерей территорий» Грузии «грозит потеря будущего», если политическая элита не объединится, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Свое заявление Павильонис сделал на переговорах с властями и оппозицией Грузии. Общественность оценила слова литовского депутата как вмешательство во внутренние дела страны. Так, пользователи соцсетей написали, что Литва «стала врагом» и призвали МИД Грузии «жестко ответить» на «постыдное заявление» Павильониса. На официальном уровне парламентарий, который не скрывал своих взглядов в поддержку оппозиции Грузии, также раскритикован. Депутат от правящей «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили назвал заявления литовского коллеги «не соответствующими стратегическим и дружеским отношениям двух стран». Кандидат на пост премьер-министра Ираклий Гарибашвили отметил, что «заявления литовского гостя полностью неприемлемые для суверенной уважающей себя страны, оскорбительные». Грузия называет Абхазию и Южную Осетию, чья государственная независимость признана Россией и рядом других стран, «временно оккупированными Россией». Любые иные политические оценки и выражения, особенно от стран-партнеров Грузии, в том числе Литвы, воспринимаются в официальных кругах с осуждением. Таким образом, назвав Абхазию и Южную Осетию «потерянными» для Тбилиси, литовский депутат нарушил, с точки зрения представителей Грузии, правила дипломатической коммуникации. Современная грузинская политическая культура требует при любом упоминании независимости Южной Осетии и Абхазии уточнения, что это «временное» обстоятельство, отмечается в сообщении. Известно, что ранее Павильонис активно поддерживал белорусскую оппозицию. Украинский школьник поругался с военными из-за русского языка 23 февраля 2021, 09:55

Фото: Petr David Josek/АР/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

В городе Днепр одиннадцатиклассник устроил скандал на уроке патриотического воспитания из-за разговора с украинскими военными на русском языке, рассказал его отец Алексей Пономаренко. По его словам, инцидент произошел 18 февраля. Представители семи высших учебных заведений ВСУ проводили мероприятие, на котором агитировали детей поступать туда после школы. На уроке также присутствовал сын Пономаренко Михаил. Первый выступивший военный, приехавший из Львова, говорил на «ломаном» украинском языке, рассказал Пономаренко. «Следующий военный из Киева говорит: если вы не против, то я перейду на русский. Класс молчит, два учителя, которые присутствовали на этой презентации, молчат, а Михаил говорит: «Я против, продолжайте, пожалуйста, на украинском». Тот скривился, продолжил на украинском (очень плохом, но все же украинском)», – передает РИА «Новости» Пономаренко-старшего. Аналогичным образом сын Пономаренко не дал выступить на русском языке представителю учебных заведений ВСУ из Харькова и самого Днепра. «И тут началось! Выпрыгивает представитель (районного. – прим. ВЗГЛЯД) самарского военкомата, который организовал это патриотическое мероприятие, и вдвоем с харьковчанином начинают, мягко говоря, на повышенных тонах ругать моего сына, подлетают к нему и пытаются морально съесть», – пожаловался мужчина. По его утверждению, в ответ его сын, являющийся кандидатом в мастера спорта по боксу, якобы начал угрожать представителю военкомата, заявив: «Дядя, я сейчас такую беседу с тобой проведу, что тебя отсюда вынесут». Также юноша обвинил военных в том, что они «не имеют уважения» к украинскому языку и самой Украине. При этом на следующий день сын Пономаренко пришел с жалобой к директору школы, которая, по словам его отца, полностью поддержала его позицию и провела воспитательную беседу с учителями. «Вопрос: какую же Украину мы собираемся строить с такими «военными» и «учителями». Неужели нельзя было подтянуть украиноязычных представителей, которые бы не позорили свою форму и придерживались своего устава и конституции Украины?» – возмутился мужчина. Также он заявил, что гордится действиями своего сына. Ранее украинские националисты выявили в TikTok очередную «участницу информационной российской спецоперации». Пособницей ФСБ объявили школьницу из Киева, которая призналась, что ее раздражает украинский язык. Кадыров пошутил над фотографией с вице-премьером Украины 22 февраля 2021, 20:04 Президент Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал фотографию, на которой он запечатлен рядом с вице-премьером Украины Олегом Уруским, заявив, что ранее понятия не имел, кто он такой, а вся «шумиха вокруг снимка высосана из пальца». «Хотел бы обратиться к тем, кто раздул этот скандал: не занимайтесь ерундой! До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы – не подпустил. Подойти и, тем более, пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым. Лица, которые причастны к многочисленным бедам и страданиям собственного народа на Донбассе и в других регионах, для меня нерукопожатны! Что касается Уруского, для него должно быть честью оказаться рядом с нами. Так что пусть распечатает снимок и повесит на самое почетное место дома и на работе. Можешь гордиться этим!», – сообщил Кадыров в своем Telegram-канале. Глава Чечни пошутил, что на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби к нему «подошел незнакомый мужчина и предложил выслушать секретную информацию». «Не успел я осмыслить ситуацию, как мой визави начал делиться сведениями, составляющими государственную тайну. При этом очень суетился и озирался по сторонам. Как выяснилось, таинственным незнакомцем оказался вице-премьер Украины Олег Уруский», – написал политик. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал от Уруского объяснений после того, как в Сети появилась фотография, на которой тот стоит рядом с Кадыровым. Позже выяснилось, что снимок был сделан на выставке военной техники IDEX 2021 в ОАЭ, а порядок размещения глав делегаций определялось службой протокола государства-организатора. ЕС и США захотели «доказать всему миру» превосходство демократии 22 февраля 2021, 23:48

Фото: JOHN THYS/POOL/ЕРА/ТАСС

Текст: Антон Антонов

В ходе видеоконференции глав МИД стран ЕС и госсекретаря США Энтони Блинкена обсуждалась необходимость доказать миру превосходство демократии, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он сообщил, что с Блинкеном состоялась «очень позитивная и насыщенная дискуссия». В частности, стороны обсудили, как «гарантировать себе мировое лидерство в борьбе с пандемией, восстановлении экономики, смягчении последствий изменения климата и распространении в мире демократии и прав человека». Боррель заявил, что «демократии брошен вызов в современном мире, идут споры о том, какая система лучше отвечает запросам людей». «Мы должны доказать всему миру, что демократия работает лучше любой другой системы», – приводит его слова ТАСС. Глава европейской дипломатии рассказал, что обсуждались и «вызовы, включая отношения с Россией и Китаем», на которые Запад намерен ответить. Боррель указал, что, развивая торговое сотрудничество с Китаем, ЕС ведет «с ним диалог по отдельным трекам – по вопросам прав человека и гражданских свобод, в частности в Гонконге». По мнению Борреля, готовность Китая к обсуждению «является значительным отличием в подходах Китая и России к данной проблеме». Боррель назвал переговоры с Блинкеном «очень позитивными и душевными». Глава европейской дипломатии заявил: «Мы чувствуем, что готовы идти дальше политических соображений, и смотрим друг на друга как на самых лучших партнеров». Напомним, в Брюсселе – столице как НАТО, так и Евросоюза – объявили о перезапуске отношений с США при новой вашингтонской администрации. Путь для восстановления отношений между Вашингтоном и Брюсселем уже заявлен – сплочение союзнических рядов, продвижение западной демократической модели, поддержка либеральных ценностей, борьба с торговыми барьерами. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД СБУ обвинила Россию в попытке украсть чертежи «секретного» танка 22 февраля 2021, 17:26 Текст: Елена Мирошниченко

В Харькове задержали мужчину, который якобы пытался добыть техническую документацию по разработке и производству украинского танка Т-84БМ «Оплот» в интересах России, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). «Вражеский агент пытался привлечь работника харьковского государственного предприятия «ХКБМ имени Морозова», которое занимается разработкой танка. Под контролем оперативников СБУ вражеский агент получил от работника образцы технических материалов и отработанными каналами передал копии представителю российской спецслужбы», – говорится на сайте контрразведки СБУ. Отмечается, что гражданина Украины якобы завербовали представители Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, когда тот ездили в страну. «Российский агент» был задержан в тот момент, когда он получал «полный комплект технической документации», которая имела гриф ограниченного доступа. Ему предъявлено обвинение по подозрению в госизмене. При этом дальнейшая судьба «представителя российской спецслужбы», который получил копии «секретных» документов в сообщении не указывается. В начале февраля СБУ заявила, что ей якобы удалось разоблачить агентурную сеть российских спецслужб, которая действовала в ряде областей страны. Боррель счел санкции против России результатом его визита в Москву 23 февраля 2021, 05:57

Фото: OLIVIER HOSLET/POOL/ЕРА/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что итоги его визита в Москву способствовали сплочению стран ЕС против России. По его словам, «реакция России действительно способствовала единству государств-членов» ЕС. Он не исключил, что «без того, что произошло в Москве, не было бы единогласного решения по санкциям». Как заявил Боррель, «поведение» Москвы «показало всем европейцам», что Россия и ЕС «находятся в состоянии конфронтации, потому что Россия этого хочет», передает РИА «Новости». Боррель заявил, что «нужно было использовать средства», способные продемонстрировать не только «осуждение», но и «доступные меры». Он подчеркнул, что «впервые используется разработанный санкционный режим по нарушениям прав человека». Боррель добавил, что также впервые расширение санкций «происходит по предложению верховного представителя» ЕС по внешней политике. Напомним, Москва указала на «беспрецедентный разогрев антироссийского информационного фона», связанный с визитом Борреля. Западные СМИ «хором» объявили визит «безрезультатными» и «унизительными». Поясняя «смысл этой информкампании», МИД России указал на идею «внушить есовским министрам иностранных дел мысль о необходимости «взять реванш». МИД обвинил законодателей США во вмешательстве в дела религии в Крыму 23 февраля 2021, 08:30

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новсти

Текст: Дмитрий Зубарев

Американские конгрессмены в геополитических целях предпринимают попытки вмешательства в религиозные дела в Крыму, сообщило посольство России в США. «Американские законодатели продолжают цинично вмешиваться в религиозные дела в Крыму и на Украине. Приверженность свободе вероисповедания используется в качестве политического лозунга», – передает ТАСС сообщение дипмиссии. «Они снова пытаются навязать логику экстерриториального применения национального законодательства. Неприемлемо пользоваться чувствами и верой миллионов людей в геополитических целях», – подчеркнули в посольстве. В сообщении приводится ссылка на внесенный в конце января текущего года в Палату представителей Конгресса США законопроект. Его авторами стали законодатели от обеих партий. По их версии, «Россия и вооруженные группы, подконтрольные России, нарушают свободу вероисповедания на Украине». Конгрессмены утверждают, что указанные нарушения имеют место в Донбассе и Крыму, игнорируя тот факт, что последний является неотъемлемой частью России. Законодатели добиваются от американской администрации принятия мер. Они, в частности, рассчитывают, что власти рассмотрят вопрос о включении России в составляемый США список государств, которые, по версии Вашингтона, являются наиболее злостными нарушителями свободы вероисповедания. Ранее сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец заявил, что прежде чем выдвигать какие-либо условия России, Вашингтону следует освободить незаконно захваченные исконно индейские земли и в срочном порядке вывести американский военный контингент, расположенный без приглашения в различных странах мира. Застрявшая на курорте из-за коронавируса россиянка умерла в Египте 23 февраля 2021, 08:51

Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

В египетском курортном городе Хургада умерла 41-летняя россиянка Юлия Акушева. Жительница Екатеринбурга и ее жених Джейсон из Великобритании отправилась в Египет 20 декабря. Пара хотела прилететь в Россию в середине января, но из-за коронавируса границы закрылись, поэтому 41-летняя россиянка и ее жених были вынуждены остаться в Хургаде, сообщает портал E1 со ссылкой на брата скончавшейся Павла Коршунова. Позднее у женщины случился инсульт. Врачи местной клиники обнаружили у туристки опухоль головного мозга и медикаментозный цирроз печени, вскоре она впала в кому. В ночь на 22 февраля Акушева умерла. В настоящее время брат россиянка решает вопрос о возвращении ее тела на родину. Ранее 64-летняя россиянка умерла от коронавируса в Нур-Султане. США внесли судно «Фортуна» в новый список санкций по «Северному потоку – 2» 22 февраля 2021, 21:42 Текст: Абдулла Шакиров

Министерство финансов Соединенных Штатов внесло российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус» в еще один список санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2». Судно будет под санкциями по закону США «О защите европейской энергетической безопасности», передает РИА «Новости» со ссылкой на американский минфин. Ранее «Фортуна» и «КВТ-РУС» попали в список ограничений по закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. В то же время появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. США обещали не устраивать ЕС сюрпризов по «Северному потоку – 2» 22 февраля 2021, 23:30

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

США намерены консультироваться с «союзниками и партнерами» по шагам, направленным против проекта «Северный поток – 2», заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс. Он заверил, что «в целом относительно каждой проблемы или возможности», с которыми предстоит столкнуться, США собираются действовать «в тесной координации» с «союзниками и партнерами». По его словам, никакие действия США в отношении «Северного потока – 2» не станут «сюрпризом для ближайших союзников и партнеров» Вашингтона, передает ТАСС. Прайс назвал проект «плохой сделкой» для Европы, так как тот «противоречит заявленным целям самой Европы в области энергетики». Когда его попросили уточнить, с какой точки зрения проект плох – с «геополитической, экономической, моральной» – Прайс признал, что речь идет о «плане геополитики». США «обеспокоены тем влиянием, которое он обеспечит России». Прайс отметил, что США «продолжат изучать организации, участвующие в потенциально подлежащей санкциям деятельности». Конгрессу США предоставлен список из 15 организаций, которые «добросовестно» прекратили свои действия по газопроводу и поэтому «в данный момент» не подлежат санкциям. Он также отрицает, что позиция Госдепа по трубопроводу каким-либо образом изменилась из-за того, что в список санкций не были включены дополнительные компании и организации, причастные к «Северному потоку – 2». «Мы будем продолжать работать с Германией, с нашими союзниками и партнерами над целями по энергобезопасности, которые были заявлены самой Европой», – приводит его слова РИА «Новости». Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США «продолжают следить за деятельностью, направленной на завершение и сертификацию проекта трубопровода». Если «такая деятельность будет иметь место», США «примут решение относительно применимости санкций», сказала она. По словам Псаки, «санкции – только один из множества важных инструментов обеспечения энергетической безопасности». Она заявила, что США намерены «работать с союзниками и партнерами с целью укрепления энергетической безопасности Европы». Напомним, министерство финансов Соединенных Штатов внесло российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус» в еще один список санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лидер антироссийских акций протеста в Грузии Мелия арестован 23 февраля 2021, 08:41

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Спецназ МВД Грузии во вторник утром, применив слезоточивый газ, арестовал в офисе оппозиционного «Единого национального движения» его лидера Никанора Мелия, который подозревается в организации летом 2019 года массового насилия или участия в нем, что грозит ему лишением свободы на срок до девяти лет, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Это было сделано на основании решения суда от 17 февраля, так как оппозиционер отказывался вносить залог – более 20 тыс. долларов. Сторонники Мелия пытались не допустить задержание, оказывали сопротивление, кричали полицейским, что те – «рабы режима». По данным МВД, на акции у здания офиса «националов» за неподчинение полиции задержан 21 человек. Офис партии разгромлен. Оппозиция призвала сторонников на митинг днем у здания правительства. Бывший мэр Тбилиси Георгий Угулава после ареста Мелия сказал, что «борьба будет бескомпромиссной, до последней капли крови». Ряд западных политиков, например, бывший посол США в Грузии и нынешний глава британской дипломатической миссии выразили сожаление и обеспокоенность политической ситуацией в Грузии после судебного решения арестовать политика-радикала Никанора Мелия. Ближайшие часы покажут, как будут развиваться события. Власти говорят, что перед законом все равны и политическая деятельность – это не индульгенция. Perseverance передал на Землю звуки с поверхности Марса 23 февраля 2021, 01:45 Текст: Антон Антонов

Марсоход НАСА Perseverance записал и впервые передал на Землю звуки с поверхности Марса, сообщил замглавы научного подразделения НАСА Томас Цурбухен. Он рассказал, что НАСА получило «десятки новых фотографий и первые звуки, записанные на поверхности Марса», данные «полностью открыты для публики». Он выразил надежду, что информация «заинтересует не только ученых, но и музыкантов и художников, которые, к примеру, смогут использовать первые реальные звуки с Марса в своем творчестве», передает ТАСС. НАСА показало видеозапись, сделанную во время посадки Perseverance. На кадрах запечатлены все этапы спуска аппарата на Марс. Глава программы полета Мэтт Уоллес отметил, что «кадры позволяют получить представление о том, как происходит процесс успешной посадки космического корабля на Марс». Видео записано с двух камер на Perseverance, одной – на посадочном модуле, одной – на внешнем кожухе, к которому крепился парашют, сообщил коллега Уоллеса Дейв Груэл. Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021 Груэл сообщил, что НАСА хотело получить и аудиозапись посадки, но сделать этого не удалось. Получена только запись, которая велась уже на поверхности Марса – на ней слышны легкие порывы ветра, скорость которых, по оценкам специалистов, составляет около 5 м/с. Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021 Напомним, марсоход Perseverance совершил успешную посадку на Красной планете. Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле 2020 года. Аппарат, пятый марсоход в истории НАСА, оснащен семью научными инструментами. Ровер должен собрать образцы марсианского грунта. ЕС решил ввести новые санкции против России в течение недели 22 февраля 2021, 20:07 Текст: Абдулла Шакиров

Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза приняли решение о новых санкциях в отношении тех, кто, по их мнению, ответственен за арест блогера Алексея Навального, заявил европейской дипломатии Жозеп Боррель. «В ответ на события по Навальному мы достигли политического соглашения ввести санкции против тех, кто ответственен за его арест и осуждение. Это произойдет скоро, надеюсь, что процесс займет максимум неделю», – передает заявление Борреля ТАСС. По словам дипломата, ЕС не имеет юридических оснований ввести санкции в отношении российских бизнесменов и не может вводить их «против людей, которые просто не нравятся». Он также отметил, что Брюссель решил рассматривать Россию как соседа, действующего с позиции противника. «Мы должны определить модель, чтоб избежать постоянной конфронтации с соседями, которые решили действовать противоположным образом», – сказал Боррель. Напомним, в понедельник министры иностранных дел ЕС согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом Навального. Боррель говорил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам ЕС новые санкции против России. Напомним, Мосгорсуд на выездном заседании в Бабушкинском суде отклонил жалобы на замену условного срока Навальному реальным. С учетом отбытого наказания блогеру предстоит провести в колонии около двух с половиной лет. Таким образом, вышестоящая инстанция подтвердила решение московского Симоновского суда, который 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.