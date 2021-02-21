Пандемия спровоцировала в Германии волну травли вирусологов

С начала пандемии коронавируса в Германии значительно вырос уровень ненависти и травли в адрес ученых, сообщает ARD.

Отмечается, что из-за критики эксперту в области здравоохранения Социал-демократической партии Германии Карлу Лаутербаху пришлось отказаться от работы в центре вакцинации. «К сожалению, было заранее объявлено о протестах у здания центра вакцинации в Леверкузене, поэтому мне придется отменить старт [работы] Полиция и органы безопасности видят в этом опасность», – цитирует его заявление RT со ссылкой на ARD.

Лаутербах выступал за жесткие коронавирусные ограничения, он уже отмечал, что на него надвигается «волна травли», но, по его словам, он этого не испугался. Однако он знает ученых, которым поступали угрозы.

Автор статьи пишет, что с начала пандемии участились атаки на политиков или деятелей науки, которые публично высказывают свое мнение о введении антиковидных мер.

Кроме того, вокруг известных вирусологов, таких как Кристиан Дростен или Хендрик Штрек, сформировались целые лагеря сторонников и противников, многие из которых ведут «яростную войну друг против друга».

Некоторые пользователи Twitter обвиняют Хедрика Штрека в гибели людей, из-за того, что он выступает против жестких ограничений. Ковид-диссиденты, наоборот, выходят на демонстрации в футболках с изображением Дростена в виде мишени.

Социолог Паула-Ирен Вилла Браславски из Мюнхенского университета отметила, что такое поведение не является новым. Тем не менее, по мнению Браславски, «всеобщей враждебности к науке» в настоящее время не наблюдается.

Однако в Германии, по ее словам, существует «очень громкое» меньшинство, распространяющее популистскую риторику. «С точки зрения этого меньшинства, наука может быть связана с глобальными элитами, с башнями из слоновой кости, махинациями, которые якобы приводят к угнетению всего населения», – пояснила она.

Проблемы, как отмечает эксперт, обострились из-за глобального кризиса. «Наука не нейтральна и не объективна в наивном смысле этого слова, она всегда противоречива. Всегда есть разные интерпретации, исследовательские подходы, уровни знаний, дисциплины, результаты, полученные в ходе исследований», – уточнила исследовательница.

Социальный психолог Пиа Ламберти, в свою очередь уточняет, что 25 до 30% населения склонны верить теориям заговора.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в стране обозначилась «третья волна» коронавируса, но темпы снижения заболевания в стране радуют. В ФРГ на сегодняшний день зарегистрировано 2,39 млн случаев коронавируса, 2,2 млн выздоровели.