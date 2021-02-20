Глава Еврейской культурной автономии оценил слова Соловьева о Гитлере

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20 февраля, суббота | Последнее обновление — 13:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Глава МИД Украины: Москва навсегда утратила влияние над Киевом
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И у России, чей экспорт участвует примерно в трети мировых цепочек создания добавленной стоимости, есть полное право принять участие в создании новых, более справедливых правил мировой торговли, адаптированных к реалиям третьего десятилетия XXI века и нормам международного права.
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Вроде бы понятно, что всем нужны какие-то образцы, модели правильного поведения – что индивидуального, что коллективного, что экономического. Проблема в том, что эти модели складываются столетиями.
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Выиграть у Дзержинского будет практически невозможно – если только не противопоставить ему похожую фигуру. Поэтому неудивительно появление кандидатуры Юрия Андропова – наследника Железного Феликса и единственного нашего современника среди кандидатов в лубянские памятники.
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НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Глава Еврейской культурной автономии оценил слова Соловьева о Гитлере
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Президент Федеральной еврейской национально-культурной автономии Владимир Штернфельд призвал не «разыгрывать спектакль» из-за высказываний телеведущего Владимира Соловьева об Адольфе Гитлере.
«Разыгрывать эти спектакли (вокруг слов Соловьева) просто ни к чему. Свои слова Соловьев произнес в ходе спора, полемики, все были возбуждены», – заявил Штернфельд в интервью «Газете.Ru».
По его словам, «Соловьев – хороший медиадеятель, надо дать ему возможность продолжать работать».
Ранее Соловьев в эфире телеканала «Россия 1», в частности, заявил, что Адольф Гитлер был «смелым человеком», так как «не косил от армии». Как подчеркнул телеведущий, это не отменяет того факта, что главы Третьего рейха были нацистскими преступниками. После эфира Соловьев заявил, что его слова были вырваны из контекста, а во время передачи шло «полное осуждение нацизма». Кроме того, напомнил телеведущий, его родные погибли от рук фашистов.
Однако депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин все же направил запрос генпрокурору Игорю Краснову, в котором указал, что телеведущий, по его мнению, нарушил статью УК о реабилитации нацизма. Кроме того, Соловьев был внесен в черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии.
Лавров назвал унизительными условия снятия санкций США с «Северного потока – 2»
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Условия США, при которых они могут снять санкции с газопровода «Северный поток – 2» в отношении Германии, являются унизительными, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК.
«Сейчас в открытую пишут, что идет торг и обсуждают возможность договоренностей между Вашингтоном и Берлином, согласно которым «Северный поток – 2», ладно, бог с вами, пускай достраивается, пускай функционирует, но если вдруг параллельно будет сокращаться транзит газа через Украину, то «Северный поток – 2» будет перекрыт. Я не могу решать за Германию, но то, что это унизительное предложение, для меня очевидно», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.
Глава МИД отметил, что, вводя санкции, Вашингтон намерен «финансово поддержать свой геополитический проект под названием «Украина».
Администрация президента США заявила, что Берлин ради успешного завершения строительства газопровода должен создать механизм, который не допустит эксплуатацию «Северного потока – 2» в случае сокращения транзита российского газа через Украину. Таким образом в Вашингтоне хотят не допустить отделения Киева от европейской газовой сети и предотвратить зависимость Евросоюза от углеводородов из России, передают «Ведомости».
Ранее сообщалось, что администрация президента США представит доклад по дополнительным санкциям в отношении газопровода «Северный поток – 2». Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
Лавров заявлял, что вопрос о статусе «Северного потока – 2» после исследования профильной службой Еврокомиссии закрыт для всех, кто уважает закон.
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Страны ЕС разделились по санкциям против России
Ряд стран Евросоюза внесли предложения по санкциям в отношении России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, однако общего решения пока нет, обсудить этот вопрос планируется в ходе заседания глав МИД ЕС 22 февраля, сообщил европейский источник в Брюсселе.
«За последние дни поступали предложения от стран – членов ЕС по санкциям. Речь идет о персональных санкциях против российских граждан», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По его словам, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель намерен обсудить 22 февраля принципиальное согласие министров ЕС на принятие решения о новых санкциях против России. «Этот вопрос только предстоит решить», – добавил источник.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам ЕС новые санкции против России.
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Россия и Белоруссия договорились о перевалке нефтепродуктов через морские порты
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Министр транспорта России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко подписали межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты.
Документ предусматривает возможность перевалки предприятиями Белоруссии 9,8 млн тонн нефтепродуктов в морских портах России на Балтике в 2021-2023 годах, в том числе 3,5 млн в 2021 году, 3,2 млн в 2022 году и 3,1 млн тонн в 2023 году. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло, передает РИА «Новости».
«Соглашение подписывается на три года, но оно практически неограниченного действия, потому что оно предусматривает автоматическую пролонгацию. Российские порты сегодня готовы осуществить перегрузку белорусских нефтепродуктов в объеме 9,8 млн тонн. По нашей договоренности на текущий год мы определили 3,5 млн тонн, из них, учитывая, что год уже стартовал – около двух миллионов тонн мы готовы перевезти вместе с белорусскими партнерами», – сказал Савельев.
Соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу take or pay – если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем. Эти минимально гарантированные объемы, согласно документу, стороны согласовывают на очередной год не позднее ноября предыдущего года. На 2021 год согласован объем в 2 млн тонн.
Кроме того, министры транспорта России и Белоруссии планируют проработать условия экспортных поставок белорусских калийных удобрений через российские порты.
«Мы с Алексеем Николаевичем (министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко) продолжим работу. У нас есть еще возможность по другим продуктам, производимым в Белоруссии продолжить работу, например, ... калийные удобрения, (которые – ред.) производятся на экспорт в объеме около 10 миллионов тонн», – сообщил Савельев.
По его словам, это означает, что стороны уже могут начать эту работу и проработать условия, при которых Белоруссии будет выгодно поставлять.
Правительство России в конце января одобрило проект соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты РФ, а президент Белоруссии Александр Лукашенко – 16 февраля
. Газета ВЗГЛЯД рассказывала
об угрозах Лукашенко лишить Литву транзита нефтепродуктов.
Погребинский назвал подоплеку санкций против Медведчука
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Власти Украины решили выдавить из страны лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. До его ареста дело вряд ли дойдет, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он отреагировал на введение персональных санкций в отношении Медведчука и его жены.
«Очевидно, что меры СНБО носят незаконный характер. Если бы власти Украины хотели идти по пути закона, то для начала предъявили бы какие-то подозрения, а раз ничего подобного не случилось, то у них нет никаких доказательств вины Медведчука. Просто есть исполнение решения, которое, скорее всего, согласовано с посольством США в Киеве о том, что нужно перекрыть все каналы информации, которые действуют вразрез с интересами Соединенных Штатов», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Эксперт пояснил, что для украинских властей особенно чувствительна «тема внешнего управления правительства в Киеве» из США, о чем говорится на близких к ОПЗЖ телеканалах, которые недавно лишились лицензии на вещание и теперь их можно смотреть только в интернете.
«Медведчук, между прочим, первым на Украине стал говорить о внешнем управлении. Американское посольство прежде даже реагировало на подобные высказывания Медведчука. Мы сейчас сталкиваемся с тем, что обычно называют прокси-войной между Россией и США. Жертвами этой войны становятся люди, которые хотели бы нормальных отношений с Россией. А таких людей на Украине точно больше трети в стране. И такие люди «путаются под ногами» в понимании властей, используя телеканалы и трибуны парламента», – отметил Погребинский.
По его мнению, в нынешних условиях власть может прибегнуть и к более жестким мерам в отношении лидера ОПЗЖ. «Вряд ли дойдет дело до ареста самого Виктора Медведчука. Ему дают понять: ты лучше уезжай, потому что потом будет хуже, забирай все свое и своих, а на остальное у нас наложены санкции. Главное – чтобы простыл след Медведчука и других людей, а партию ОПЗЖ можно было бы спокойно запретить и закрыть. По-видимому, сейчас стоит такая задача. Но ничего нельзя исключать. На Украине действуют по беспределу, абсолютно игнорируя законы и Конституцию», – резюмировал Погребинский.
В пятницу совет национальной безопасности и обороны Украины ввел на три года санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юрлиц.
Санкции распространяются также на все имущество Медведчука, который является кумом российского президента Владимира Путина. Полный список санкций будет изложен в скором времени в тексте указа президента Украины Владимира Зеленского.
Партия Медведчука находится в оппозиции главе государства и выступает за диалог с Россией. В начале февраля партия приняла резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского «за грубые и систематические нарушения конституции и законодательства Украины». В пятницу вечером в партии пообещали «сделать все», чтобы «довести процесс импичмента Зеленского до конца».
Так там отреагировали на решение главы государства прекратить вещание сразу трех оппозиционных телеканалов – ZIK, NewsOne и «112 Украина».
Одним из поводом для санкций стала трансляция встречи Медведчука с Путиным в октябре 2020 года, на которой обсуждались возможные поставки российской вакцины «Cпутник V» на Украину.
Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ренат Кузьмин назвал санкции инструментом Зеленского для противоправной борьбы с политическими оппонентами. «Я могу предположить, что когда изменятся времена и президент потеряет свою президентскую неприкосновенность, которую он обещал отменить первой, то наступит время, когда президент Зеленский за принятие таких вот решений о наложении санкций на граждан Украины, абсолютно не мотивированных и политически ангажированных, будет привлечен к уголовной ответственности, поскольку все это явно похоже на превышение служебных полномочий, принятие политически мотивированных решений и использование своей власти для противоправной борьбы с политическими оппонентами», – сказал Кузьмин в эфире YouTube-канала «112 Украина».
Захарова рассказала, зачем на Западе выдумали историю об «отравлении» Навального
История с якобы отравлением Алексея Навального была выдумана Западом, чтобы поддерживать образ об агрессии России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире Первого канала.
«Была придумана история с якобы отравлением Навального химическим оружием, и все это приписывалось Москве. Все банально, вот именно так. И эта история тут же опять возвращает общественное мнение в странах Запада к фактору якобы агрессии России, уводит политологическую мысль в русло – как же Россию продолжать сдерживать, и многое объясняет, почему нужно делать так, а не иначе, почему нужно бюджеты НАТОвские переводить в еще большую милитаризацию», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».
Напомним, в августе Навальный отправился на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный.
18 января глава МИД Сергей Лавров заявил, что слова западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Министр также заявил, что Германия прибегает к методам дипломатического хамства при общении с Россией по ситуации вокруг Алексея Навального, Москва в таком тоне разговаривать не будет.
Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса.
17 января блогер вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный.
Психолог объяснил безразличие мужчин к подаркам на 23 февраля
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Многим мужчинам все равно, что получать на 23 февраля, потому что им не прививают чувство самоценности, а с детства учат жить ради других, рассказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, семейный психолог Александр Бирюков, комментируя результаты опроса по желаемым подаркам в День защитника Отечества.
Опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob, показал, что большинству мужчин на День защитника Отечества хотелось бы получить гаджеты. Вторым по популярности ответом было «все равно», что они получат в подарок, а третьим – деньги. Также немало респондентов ждут любовь, заботу и внимание со стороны женщин.
«Многим мужчинам все равно, что получать на 23 февраля, потому что им не прививают чувство самоценности. Их с детства учат жить ради других (чаще всего – ради женщин), а что такое собственные интересы – они не знают. А многим ещё и прививается чувство вины – какие это твои интересы? Настоящий мужчина по факту должен! Поэтому так сложилось, что угодить женщине – главная цель мужчины. Сам он со своими желаниями на последнем месте и никому не интересен. Даже себе», – рассказывает Бирюков.
Специалист объясняет: мужчин своего рода бросает из крайности в крайность (либо гаджет, либо все равно, что подарят), потому что они знают, что на праздник, скорее всего, все равно получат носки и пену для бритья. Просто одни это понимают, а потому делают вид, что все равно, а другие хотят помечтать.
Согласно опросу «Яндекс.Маркета» женщины чаще получают желаемый подарок на 8 марта, нежели мужчины на 23 февраля.
«Это, опять же, связано с воспитанием, – полагает собеседник. – Женщин воспитывают как принцесс, которых мужчины должны завоевывать, добиваться, ублажать, угождать. А угодить можно только подарив желаемое. Чуть ошибся – женщина фыркнула и ушла. Мужчина остался один. А мнение мужчины никому не интересно, особенно женщине. Поэтому носки и пена. И радуйся, что о тебе вообще вспомнили», – подчеркивает специалист.
Для того, чтобы не попасть в стереотипную ситуацию, когда в подарок мужчине выбираются носки и набор для бритья, психолог рекомендует постараться заранее разузнать у мужчины, что именно он хотел бы получить в этот день, поскольку вопрос подарков всегда очень индивидуален. «На мой взгляд, лучший подарок – это нужная вещь. Правда, для этого лучше узнать у мужчины, что именно ему нужно. И не ошибиться с выбором, купив по незнанию что-то другое», – заключил Бирюков.
В прошлом году банк «Открытие» провел опрос, в результате которого выяснилось, что большинство женщин готовы потратить на подарок к 23 февраля до тысячи рублей, в то время как мужчины рассчитывают на бюджет до трех тысяч рублей на подарок в Международный женский день.
В Германии заявили об усталости Москвы от «вечных упреков» Запада
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Глава Германо-российского форума и бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек выразил мнение, что Москва устала от неконструктивной политики Запада, который уверен, что мир должен быть организован только так, как он считает нужным.
«Похоже, Россия попросту устала от нас и наших вечных упреков, а также от мира двойных стандартов. В политическом плане мы без конца грозим ей пальцем, потому что, как нам кажется, все знаем лучше нее, потому что мир должен быть организован только так, как мы считаем нужным», – сказал Платцек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Zeitung.
Политик напомнил о речи главы МИД России Сергея Лаврова на ноябрьском форуме «Потсдамские встречи». Тогда глава внешнеполитического ведомства указал на усиление курса на сдерживание России со стороны Германии, а также деградацию отношений между ЕС и Москвой. Тем не менее, Лавров добавил, что Россия заинтересована в восстановлении взаимоуважительного диалога с ФРГ.
Платцек объяснил, что считает западные ценности и их защиту правильными, но указал, что, по его мнению, представители этих ценностей «должны демонстрировать их на деле, а не на словах».
Ранее Платцек заявил о неэффективности санкционной политики Запада в отношении Москвы. По его мнению, введение ограничительных мер удовлетворит европейские страны лишь в краткосрочной перспективе.
Москва предложила Вашингтону включить гиперзвуковые вооружения в СНВ-3
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Российская сторона предложила американской встроить гиперзвуковое вооружение в продленный договор СНВ-3 и посмотреть, как будет проходить процесс верификации, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«У американцев и у нас появились новые вооружения, некоторые из которых подпадают под СНВ-3. Мы заявили об этом еще в прошлом году, сказали, что их надо учитывать. А некоторые вооружения не подпадают под действие Договора – по своим физическим характеристикам они действуют совсем на других принципах», – сказал Лавров в интервью РБК, опубликованном на сайте МИДа.
Он пояснил, что речь идет в том числе про гиперзвуковое вооружение, которое частично подпадает под действие соглашения, если речь идет о баллистических ракетах.
«Что-то уже покрывается ДСНВ, сейчас надо «встроить» эти виды вооружений в Договор на очередные пять лет и посмотреть, как это будет верифицироваться. А что-то не подпадает», – сказал министр.
В 2021 году Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Замерзающие жители Техаса начали получать счета за свет на тысячи долларов
Жителям американского штата Техас начали приходить счета за электроэнергию на тысячи долларов на фоне экстремальных холодов, сообщают местные телеканалы.
Такие счета начали приходить гражданам, подписанным не на фиксированный тариф, а на плавающий, зависящий от рыночной цены на электричество, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал WFAA.
Из-за повышенного спроса оптовая стоимость электроэнергии выросла с 50 долларов до 9 тыс. долларов. В американских домах обычно не устанавливают системы отопления, помещения прогревают кондиционерами.
Один из жителей Техаса заявил, что получил счет на 1 тыс. долларов при том, что он поддерживал температуру в жилье площадью 65 квадратных метров на уровне 16 градусов.
Другая семья сообщила о счете в 3 тыс. 800 долларов, при этом за 2020 год семья уплатила за эту услугу 1 тыс. 200 долларов. Один из жителей штата и вовсе получил счет на 17 тыс. долларов.
Беспрецедентная снежная буря обрушилась на 25 штатов в США, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, больше всего пострадал штат Техас. Жертвами аномальных холодов в ряде американских штатов стали 25 человек, большая часть смертей приходится на Техас. Три человека погибли в результате торнадо в штате Северная Каролина.
После этого жители Техаса столкнулись
с проблемами с качеством водопроводной воды, более 260 тыс. человек живут на территориях, где не работают системы водоснабжения
В четверг число жителей Техаса без электричества сократилось до 537,8 тыс. человек, В Миссисипи, Луизиане, Орегоне и Кентукки без света сидят порядка 490 тыс. граждан.
Всего же в США, согласно подсчетам Washington Post, в результате аномальных холодов погибли почти 50 человек. Причем некоторые погибли от отравления угарным газом в попытке согреться, другие – от гипотермии или в ДТП. Личности большинства погибших все еще не установлены.
ВАДА отправило в РУСАДА запрос о вакцине «Спутник V»
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не имеет оснований полагать, что с российской вакциной от коронавируса «Спутник V» могут быть проблемы с точки зрения антидопинговых правил. В то же время ВАДА был отправлен запрос в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) для получения дополнительной информации о вакцине.
«Что касается вакцины «Спутник V», ВАДА попросило Российское антидопинговое агентство связаться с производителем вакцины для выяснения ее точного состава и свойств, а также получения любой дополнительной информации. Однако у ВАДА нет оснований полагать, что с этой вакциной есть какие-либо проблемы с точки зрения антидопинговых правил», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
В ВАДА уточнили, что делали соответствующие запросы в национальные антидопинговые агентства и других стран, где производятся вакцины от коронавируса.
«Например, мы регулярно контактировали с Британским антидопинговым агентством по поводу вакцин, произведенных в этой стране. Кроме того, ВАДА имеет меморандумы о взаимопонимании с некоторыми отдельными производителями, такими как Pfizer и AstraZeneca, а также с Международной федерацией фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA), поэтому в этих случаях мы можем иметь возможность обратиться непосредственно к компаниям», – добавили в организации.
На базе броневика «Стрела» создадут «русский Land Cruiser»
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Ведущий российский производитель колесной военной техники ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) планирует создать на базе перспективного легкого броневика «Стрела» гражданский внедорожник – аналог Toyota Land Cruiser, заявил гендиректор ВПК Александр Красовицкий.
«На небронированную «Стрелу» мы возлагаем большие надежды, машинами такого типа мы раньше никогда не занимались. В перспективе она должна стать основной командирской машиной в Вооруженных силах России. Помимо поставок в российскую армию, такая машина может пользоваться спросом и на гражданском рынке. Некоторые специалисты ее даже называют «нашим Land Сruiser», – передает РИА «Новости» слова Красовицкого.
Он напомнил, что проект «Стрела» предполагает создание целого семейства автомобилей, помимо упомянутой небронированной версии в нее входят: стандартная бронированная машина, бронированный автомобиль-амфибия, а также бронированное и небронированное шасси для установки различного оборудования и комплексов вооружения.
В настоящее время в качестве командирских автомобилей ВС России используются машины УАЗ-469 производства Ульяновского автомобильного завода. В свою очередь этот российский автопроизводитель анонсировал несколько лет назад амбициозный проект – новую версию внедорожника UAZ Patriot, позиционируемого как «русский Prado» (Toyota Land Cruiser Prado), однако в настоящее время он заморожен.
Напомним, в июле Красовицкий рассказал, что специалисты ООО «ВПК» в инициативном порядке разработали семейство новых легких бронеавтомобилей «ВПК-Стрела», которые можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8.
Минобороны, Росгвардию и МЧС привлекли к расчистке «Тавриды» от снега в Крыму
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Силы МЧС, Министерства обороны, Росгвардии и других структур привлечены к расчистке трассы «Таврида» в Крыму, где из-за ночного снегопада образовался транспортный затор, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
В Крыму и Краснодарском крае, в том числе в расположенном в зоне субтропиков Сочи, прошли обильные снегопады.
«Брошены силы МЧС, «Черноморнефтегаза», Росгвардии, Минобороны, чтобы КДМ (комбинированные дорожные машины – прим. ВЗГЛЯД) могли подойти к месту затора. Сегодня на трассе «Таврида» работают 26 КДМ, которые занимаются расчисткой снега», – передает ТАСС слова Аксенова.
Он уточнил, что пробка образовалась в районе населенного пункта Багерово около Керчи. Со стороны Симферополя там стоит около 50 автомобилей, подсчет машин в противоположном направлении пока идет. Кроме того, более 100 легковых автомобилей и восемь пассажирских автобусов находятся на автостанции в Керчи в ожидании возможности проехать по трассе, их обеспечивают горячим питанием.
«Всю ночь у нас шли обильные осадки, особенно на Керченском полуострове. <...>. Пока что проблема пробки в Багерово не решена. Все силы всех подразделений, находящихся на территории Республики Крым, МЧС, Минобороны, министерства транспорта [республики], «Черноморнефтегаза» – все задействованы на расчистке трассы. Но в связи с тем, что ветер несет снег с полей, колея в течение получаса-часа возвращается в прежнее состояние. Но все телефоны работают, никого один на один с проблемой не оставим», – добавил глава Крыма.
По словам Аксенова, расчистку Крымского моста от снега планируется завершить в ближайшее время.
«Движение по Крымскому мосту было остановлено с 9.30 утра, расчистку должны закончить в ближайшее время», – написал Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По данным МЧС, в Крыму сохраняются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, туман, гололед, метель. Усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с. С 19-21 февраля в крымских горах объявлено экстренное предупреждение об угрозе схода лавин. Автомобилистов призвали исключить движение по трассе «Таврида», через Ангарский, Грушевский перевал, гору Ай-Петри, а также по дорогам, проходящим по горно-лесной местности.
Ранее сообщалось, что Крымский мост впервые перекрыли из-за непогоды. Позднее в МЧС рассказали, что автомобильное движение по мосту через Керченский пролив возобновили по направлению из Крыма на Кубань. На подъезде к Крымскому мосту скопилось 80 автомобилей, развернут пункт обогрева.
Против Медведчука на Украине ввели санкции
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Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
«Сегодня Совет национальной безопасности и обороны принял решение относительно 19 юридических и восьми физических лиц, к которым с сегодняшнего дня указом президента будут наложены соответствующие санкции…Что касается граждан, к которым применены санкции, это… госпожа Марченко Оксана Михайловна, гражданка Украины… Это Медведчук Виктор Владимирович», – передает его слова РИА «Новости».
Санкции Киева против Медведчука распространяются также на все его имущество. По словам Данилова, санкции вводятся сроком на три года.
Напомним, 4 февраля украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента главы государства Владимира Зеленского «за грубые и систематические нарушения конституции и законодательства Украины».
Вильнюс предложил остановить строительство «Северного потока – 2» до выборов в Госдуму
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Строительство газопровода «Северный поток – 2» следует приостановить до выборов в Госдуму России, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Ландсбергис заявил в интервью информагентству Reuters, что приостановка послужит компромиссом между сторонниками и противниками газопровода. К укладке труб, на его взгляд, следует вернуться, когда Европа «будет иметь дело с демократически избранными властями России», передает Deutsche Welle.
Он добавил, что возможное заключение газовых контрактов с Москвой «не пошлет России правильный сигнал, а также раздробит европейское единство».
Напомним, выборы депутатов Госдумы VIII созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября.
Ранее сообщалось, что администрация президента США представит доклад по дополнительным санкциям в отношении газопровода «Северный поток – 2». Также стало известно, что Вашингтон может ввести санкции против российского судна «Фортуна» и его собственника – компании «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции.
Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что вопрос о статусе «Северного потока – 2» после исследования профильной службой Еврокомиссии закрыт для всех, кто уважает закон.
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Захарова заявила о раскрытии «Лондонской машины пропаганды»
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Москва ждет объяснений Лондона в связи с утечкой документов, согласно которым британское правительство управляет работой различных информационных изданий и сформировало сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте соцсетей, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«В Сеть утекли документы Форин-офис о том, как британское правительство через посредников финансово поддерживает и в ручном режиме управляет работой различных информационных изданий, а также сформировало сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте социальных сетей», – написала Захарова в Facebook.
По ее словам, в фокусе работы британцев, в частности, были «Медуза» и «Медиазона».
«Документов, раскрывающих Лондонскую машину пропаганды, сотни. Зачитываемся и ждем реакцию Лондона. Вдруг, это все неправда. А высказаться придется – миллионы фунтов выброшены были на тайные информационные кампании», – указала представитель МИД.
Захарова заявила, что решение о возобновлении незаконных акций протеста в России было принято после встречи с постоянными представителями стран НАТО, а подготовка акций ведется по методичкам США.
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