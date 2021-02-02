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Глава ЕК заявила о необходимости большего числа вакцин от коронавируса
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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что миру потребуется больше вакцин от коронавируса, учитывая возможное распространение его новых вариантов.
«Сейчас меня беспокоят [новые] варианты [коронавируса], потому что я знаю, что вирусы мутируют. Вот почему я считаю, что мы должны подготовиться к сценариям, которые, как мы надеемся, не осуществятся», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.
«В это воскресенье я встретилась с управляющими фармацевтических компаний, с которыми у нас есть контракты, с учеными и со [специалистами из] Европейского агентства лекарственных средств. Мы хотим ускорить подготовку на случай, если появятся варианты [коронавируса], вызывающие больше проблем», – сказала глава ЕК интервью El Pais.
В частности, фон дер Ляйен заявила о необходимости «увеличить производственные мощности», поскольку, «если есть что-то, что не подлежит сомнению, так это то, что миру будет нужно больше вакцин, если принимать во внимание варианты» коронавируса. Фон дер Ляйен также выразила уверенность в том, все еще возможно вакцинировать от ковида 70% взрослого населения Европы к концу лета.
Накануне Чехия решила изучить опыт использования Венгрией российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Днем ранее чешский президент Милош Земан допустил возможность использования «Спутника V» в республике. Напомним, 21 января Венгрия зарегистрировала «Спутник V», заключив договор на поставку российской вакцины и став первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки.
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Зеленский пожаловался на необходимость «стоять с протянутой рукой»
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Украина в вопросе поставок вакцин от нового коронавируса вынуждена «стоять с протянутой рукой», заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios.
Отвечая на вопрос о том, каким образом ситуация с поставками вакцин отразилась на взглядах украинского руководства на отношения с союзниками, Зеленский посетовал на то, что Украина не является членом Евросоюза. «Я связывался с лидерами тех европейских государств, с которыми у нас замечательные отношения, и они сказали, что понемногу будут помогать нам за счет собственных запасов вакцин», передает ТАСС.
«Им непросто будет объяснить это своим гражданам, и я понимаю это. Но они будут давать нам [вакцины] небольшими партиями, – отметил Зеленский. – Так или иначе для нас очень неприятно стоять с протянутой рукой».
В прошлую пятницу Зеленский в беседе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал поставку вакцины от коронавируса вопросом геополитики. Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов исключил регистрацию российской вакцины. Напомним, 13 января Украина отказалась от российского препарата «Спутник V». В тот же день украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Тем временем число заболевших COVID-19 на Украине увеличилось.
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Россиян предупредили об угрозе «третьей волны» COVID
Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом в России, число случаев COVID-19 может увеличиться весной из-за отсутствия коллективного иммунитета, считает завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.
«Пока еще иммунная прослойка у наших граждан недостаточно высокая, поэтому можно еще ожидать и увеличения заболеваемости», – сказал Зверев «Интерфаксу».
При этом вирусолог выразил надежду, что новую вспышку коронавируса удастся избежать благодаря вакцинации. Кроме того, он считает, что коронавирус еще не приобрел выраженный сезонный характер.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России отмечается тренд на снижение заболеваемости коронавирусом. По ее словам, показатель заболеваемости COVID-19 в России всю осень не превышал 20 на 100 тыс. человек в сутки, при этом в некоторых европейских странах он превышал 50.
За минувшие сутки в России выявлены 17 648 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,8 млн случаев заболевания.
Чехия решила изучить опыт использования Венгрией «Спутника V»
Чехия намерена в ближайшее время приступить к переговорам с Венгрией, чтобы обсудить опыт использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил советник премьер-министра Чехии врач-эпидемиолог Роман Прымула.
По его словам, Чехию интересуют эффективность российской вакцины и опыт ее использования в Венгрии. «Поэтому, возможно, уже на текущей неделе с этой страной начнется обсуждение этих вопросов на уровне экспертов», – цитирует ТАСС Прымулу.
Врач подчеркнул, что вопрос о возможной покупке вакцины «Спутник V» в Чехии пока рассматривается исключительно на экспертном уровне.
Он отметил, что лично хотел бы ознакомиться со всей рабочей документацией по вакцине. Ее планируется получить от партнеров в Венгрии. На данный момент в Чехию поступают вакцины производства американской компании Pfizer («Пфайзер») и ее германского партнера BioNTech («Бионтек»), а также американской компании Moderna («Модерна»).
Ранее чешский президент Милош Земан заявил, что российская вакцина от коронавируса вполне могла бы использоваться в Чехии.
Напомним, Венгрия зарегистрировала «Спутник V», страны заключили договор на поставку российской вакцины. Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории.
Некоторым странам Евросоюза не хватает вакцин от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки.
В Испании после прививки вакциной Pfizer все пациенты дома престарелых заболели COVID-19
В испанском городе Лагартера все 78 пациентов дома престарелых заболели коронавиурсом после того, как были привиты вакциной от COVID-19 производства компаний Pfizer и bIONTech. Семь человек из заболевших скончались, сообщили испанские СМИ.
Проживающие в доме престарелых люди получили первую дозу вакцины 13 января. Сначала первые симптомы коронавируса появились у десяти их них, с появлением новых больных руководство заведения решило изолировать всех постояльцев в своих комнатах, передает РИА «Новости» со ссылкой на EFE.
К настоящему моменту четыре человека находятся на госпитализации, остальные изолированы. В доме престарелых заверили, что полностью соблюдали медицинский протокол. Также дирекция отмечает, что это первый случай появления коронавируса в заведении с начала пандемии.
Ранее сообщалось, что после вакцинации Pfizer в Эстонии скончались два пожилых человека. В пресс-службе лекарственного департамента республики отметили, что побочных эффектов после вакцинации у них не возникло.
Во Франции зафиксировали 135 случаев побочных реакций на вакцину Pfizer. Большинство случаев соответствуют ожиданиям либо являются несерьезными побочными эффектами, такими как лихорадка, головная боль и тошнота. К категории серьезных побочных реакций отнесен 31 случай, в том числе четыре случая тахикардии. Кроме того, после прививки препаратом скончались девять человек.
В январе в Норвегии зафиксировали 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. В Германии власти также начали проверку после смерти десяти человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer.
Украина первой восстановила регулярное авиасообщение с Грузией
Украинская авиакомпания Ukraine International Airlines в понедельник выполнила рейс из Киева в Тбилиси, став таким образом первой восстановившей регулярное авиасообщение с Грузией, открывшей небо 1 февраля в контексте послаблений в условиях пандемии коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Источник газеты ВЗГЛЯД в авиационных кругах Грузии рассказал, что «подавляющее большинство пассажиров – это граждане Грузии, так как иностранные визитеры должны прибывать вакцинированными, а на Украине процесс вакцинации пока не начат».
Данная авиакомпания и другая украинская – SkyUp Airlines будут выполнять отныне по два рейса в неделю в Грузию.
На безоговорочный въезд в Грузию могут рассчитывать все иностранцы, которые прошли вакцинацию против COVID-19 и имеют соответствующий документ. Что касается граждан Грузии, то с них снимается обязательство проходить самоизоляцию по возвращению на родину. Теперь у въезжающих на территорию страны граждан Грузии будет выбор – предоставить отрицательный ПЦР-тест и отправиться на восемь дней в самоизоляцию, либо сделать еще один ПЦР-тест за свой счет на третий день после прибытия в страну.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios заявил, что его страна в вопросе поставок вакцин от нового коронавируса вынуждена «стоять с протянутой рукой». «Я связывался с лидерами тех европейских государств, с которыми у нас замечательные отношения, и они сказали, что понемногу будут помогать нам за счет собственных запасов вакцин», – сказал он.
Что касается Грузии, она в феврале получит первую партию вакцин западного производства. Тбилиси не примет российские и китайские вакцины.
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В России выявили 17,6 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлены 17 648 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «последние сутки в России выявлено 17 648 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 10% не имели клинических проявлений болезни.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2037, Санкт-Петербурге – 1842, Московской области – 1068.
Всего в стране выявлено 3 868 087 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 318 173 человек, из них 18 169 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 437 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 73 619 человек.
Накануне, 31 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 18 359. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 711.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Путин установил выплаты военным медикам за работу с COVID
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в размере 68 тыс. 811 рублей медикам из числа военных, сотрудников МВД и ФСИН за работу с коронавирусом.
«Постановляю осуществить единовременную выплату следующим категориям граждан из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел РФ, сотрудников федеральной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, сотрудников войск национальной гвардии РФ: а) медицинским работникам, непосредственно оказывающим медицинскую помощь пациентам, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентам с подозрением на эту инфекцию; б) лицам, осуществляющим транспортировку пациентов, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентов с подозрением на эту инфекцию к месту оказания медицинской помощи», – говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, основанием для получения выплаты является освобождение от военных обязанностей и(или) нахождение в стационаре из-за развития у медработника полученных при исполнении обязанностей осложнений, вызванных COVID-19 и повлекших временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности.
Отмечается, что размер единовременной выплаты составляет 68 тыс. 811 рублей.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 1 февраля 2021 года, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года.
В декабре Путин заявил, что у него возникает чувство гордости за военных медиков, которые принимают участие в борьбе с пандемией, а протоколы и методики их лечения порой даже лучше, чем на «гражданке».
Напомним, в 2020 году глава государства сообщил, что военные создали 16 медицинских центров за два месяца. Президент подчеркнул: медцентры «были возведены в беспрецедентно короткие сроки и с хорошим качеством, на совесть».
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила Путина не останавливать строительство модульных медицинских центров для пациентов с коронавирусом в регионах. В ответ на это Путин поручил правительству и Минобороны подумать над возможностью распространения практики быстрого возведения медицинских центров по всей стране.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала об участии Минобороны в строительстве многофункциональных медицинских центров, в том числе, о том, какую роль в этом играют ВКС.
Россиян предупредили о мошенничестве вокруг ковид-прививок
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Роскачество рассказало, как избежать мошеннических схем со справками о пройденной вакцинации от COVID-19, говорится в материалах организации.
Одна из схем, используемых мошенниками, заключается в том, что они убеждают жертву в том, что ковидные паспорта в скором времени будут обязательными, иначе граждане будут ограничены в правах.«На самом деле официально до сих пор не решено, будет ли введен такой документ», – передает РИА «Новости» слова экспертов. А гражданин, купив такой «документ», не получит ничего или только липовую «корочку», стоящую не дороже бумаги, на которой она напечатана.
«Еще один вариант: от пользователя просят его логин и пароль от портала госуслуг, чтобы «добавить» в него «ковидный паспорт». В итоге персональные данные пользователя оказываются скомпрометированы и могут быть использованы на усмотрение похитителя», – предупреждают в Роскачестве.
Эксперты организации рекомендуют следить только за официальными источниками информации: информационными агентствами, данными оперативных штабов по COVID, федеральными телеканалами, сообщениями Минздрава, но ни в коем случае не верить слухам и непроверенным данным.
«Ковидное мошенничество» особенно часто обнаруживается в соцсетях в виде сообщений и рекламы, при запросах в поисковике на тему COVID, в виде спама. Относитесь с недоверием ко всем подобным сообщениям, перепроверяйте информацию и не переводите деньги за сомнительные услуги в виде создания справок и «ковидных паспортов» физлица», – приводятся в сообщении слова замруководителя Роскачества Ильи Лоевского.
Он также обратил внимание, что такие переводы крайне редко возвращаются, так как банк считает их обычным переводом одного физлица другому физлицу. Роскачество предостерегает от приобретения через интернет вакцин, справок об отсутствии COVID или того, что выдают за «ковидные паспорта». «В лучшем случае – это потеря денег, в худшем – уголовная ответственность», – указывают эксперты.
Крайне важно не передавать никому свои персональные и платежные данные, а также не поддаваться панике. «Думайте перед тем, как перейти по подозрительной ссылке или совершить покупку в интернете, особенно на «горячую» тему вроде COVID. Помните, что в интернете огромное количество мошенников наживаются на информационной неосведомленности граждан и панике», – заключают в Роскачестве.
Ранее Роскачество предостерегло от покупки вакцин от коронавируса в интернете.
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Испания назвала условие для использования «Спутника V»
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть использована в Испании, если получит одобрение Европейского агентства лекарственных средств, рассказала министр иностранных дел королевства Аранча Гонсалес Лая телеканалу La Sexta.
«Ответ на этот вопрос находится в руках европейских органов здравоохранения. Давайте не будем забывать, что именно они являются гарантом того, что все вакцины, которые могут быть использованы на европейском пространстве, прошли контроли эффективности и безопасности», – передает ТАСС слова главы испанского МИДа.
Ранее возможность использования вакцины «Спутник V» после ее одобрения европейским регулятором допустила Франция. Кроме того, о возможности использования российского препарата сообщил президент Чехии Милош Земан.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – Центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
Эффективность «Спутник V» в Венесуэле оценили в 100%
Испытания вакцины «Спутник V» в Венесуэле показали стопроцентную эффективность, заявил президент страны Николас Мадуро.
«Мы провели испытания российской вакцины. Она показала эффективность в 100%», – передает слова президента РИА «Новости».
Ранее врач-иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера, ведущий исследования вакцины в Венесуэле, заявил, что в ходе испытаний российской вакцины у добровольцев не выявлены серьезные побочные эффекты.
В конец декабря Мадуро поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за помощь в вакцинации жителей страны от коронавируса.
Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной. Венесуэла получила первую партию российской вакцины от коронавируса 2 октября прошлого года.
Вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес сообщал, что власти Венесуэлы обсуждают с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) возможность производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.
Франция допустила возможность использования вакцины «Спутник V»
Франция сможет использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» после ее одобрения европейским и французским регуляторами в сфере медикаментов, заявил официальный представитель правительства республики Габриэль Атталь.
«Если Европейское агентство по лекарственным препаратам сочтет ее безопасной и эффективной, а Верховный комитет по здравоохранению Франции даст такую же оценку, очевидно, что российская вакцина «Спутник V» могла бы быть предложена французским гражданам», – отметил он в интервью радиостанции France Info, передает РИА «Новости».
Атталь отметил, что правительство при принятии такого решения не обращает внимание на страну происхождения препарата. «Мы хотим, чтобы вакцина была безопасной и эффективной. Это относится и к российской вакцине», – пояснил он.
Ранее во Франции зафиксировали 135 случаев побочных эффектов на вакцину от коронавируса производства Pfizer/BioNTech.
Напомним, что французские власти критиковали за медленные темпы вакцинации. Ранее руководитель по научной работе Национального института здравоохранения и медицинских исследований и председатель комитета Франции по вакцине против COVID-19 Мари-Поль Кьени заявила, что данные об эффективности российской вакцины «Спутник V» кажутся убедительными.
Медведев объяснил, почему Россия подготовилась к коронавирусу лучше других стран
Российское руководство в феврале 2020 года осознало опасность, которую несет коронавирусная инфекция, что позволило подготовиться в пандемии лучше многих европейских стран, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Для того, чтобы осознать масштаб угрозы, нужно получить достоверные данные <...> С этим не все было просто, но я могу сказать прямо: уже к началу февраля у нас всех было понимание, что это серьезная проблема», – цитирует Медведева ТАСС.
Он добавил, что написал доклад президенту на эту тему, осознание того, что коронавирус является серьезной угрозой позволило России подготовиться «гораздо лучше, чем многие европейские страны».
Замглавы Совбеза добавил, что тут сыграли роль два фактора: оперативная работа властей по борьбе с распространением заболевания и состояние системы здравоохранения, которая, «несмотря на все проблемы», оказалась готова к эпидемии лучше, чем в других странах.
С советского периода в российской системе здравоохранения оказалось много положительных особенностей, указал он. «В частности, достаточно большое количество коек, большой коечный фонд, он помог на первых порах справиться с этой проблемой лучше, чем в других странах», – пояснил Медведев.
По его словам, это отразилось на статистике по смертности и на числе людей, которые получали помощь. «Естественно, ничего не бывает идеального, наверное, были и какие-то ошибки. Кстати сказать, и президент об этом говорил, когда, допустим, были проблемы, связанные с выплатами медикам. Но это все-таки технологические моменты, а осознание того, что это серьезная угроза, я думаю, в нашей стране появилось на самом высоком уровне практически сразу же», – сказал он.
Также зампред Совбеза сообщил, что он уже привился от коронавирусной инфекции.
Ранее педиатр-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что масочный режим в России может быть ослаблен к лету, когда коллективный иммунитет к коронавирусу будет сформирован у основной части населения.
Эксперт ВОЗ от России в Ухани предостерег от политизации пандемии
Китайская сторона заинтересована в установлении происхождения коронавируса так же, как и находящиеся в Ухани эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Не стоит политизировать пандемию и возлагать вину за нее на КНР заявил участник миссии ВОЗ, замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Владимир Дедков.
«С китайской стороны никаких проблем нет. Они так же заинтересованы, мы работаем вместе», – сказал он. «Не надо рассматривать наш приезд, как приезд группы каких-то следователей, которые пытаются кого-то в чем-то уличить. Якобы китайская сторона исходно виновата и пытается оправдываться: это не так. Мы работаем совместно», – добавил он.
По словам Дедкова, китайская сторона «заинтересована в выяснении причин так же, как и ВОЗ». По его словам, представители КНР «содействуют настолько, насколько это возможно тому, чтобы миссия ВОЗ была плодотворна».
«Мы не работаем для того, чтобы обвинить в чем-то Китай, чтобы уличить Китай», – продолжил эксперт ВОЗ. «Это не такая ситуация, что мы приехали, а они пытаются от нас что-то скрыть, мы их пытаем, а они уворачиваются. Нет, ничего подобного. Мы работаем в тесном контакте. Вместе», – подчеркнул участник миссии.
Вместе с тем Дедков отметил, что специалисты Всемирной организации здравоохранения нередко сталкиваются с вопросом политизации пандемии. «Как бы ни хотелось, все пытаются эту историю политизировать, а нам этого не нужно. Ее пытаются искусственно раскачивать, разжигать страсти», – указал он.
По словам Дедкова, в действительности, эпидемия могла возникнуть по многим причинам. «Здесь очень много всяких вариантов. Они все должны быть изучены, прежде чем сделать какое-то определенное заявление о причинах эпидемии», – резюмировал он.
Он добавил, что эксперты ВОЗ, находящиеся в китайском Ухане для изучения происхождения коронавируса нового типа, прорабатывают все существующие гипотезы появления COVID-19.
«Пока нет. Это все обсуждается», – сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у экспертов ВОЗ ключевая гипотеза происхождения коронавируса нового типа, к которой члены делегации склоняются больше всего. «Именно этим мы сейчас и занимаемся, рассматриваем все возможные гипотезы, рассматриваем все факты, которые есть, раскладываем их по полочкам и, соответственно, делаем заключения о том, какая степень вероятности какого-либо из событий», – пояснил он.
На вопрос о том, как эксперты оценивают заявления о происхождении вируса из лаборатории Уханьского института вирусологии, Дедков отметил, что «это просто одна из гипотез, она не очень вероятная». «Гипотетически все возможно, все будет проверяться, в том числе и это», – указал он. На просьбу прокомментировать информацию о том, что эпидемия коронавируса нового типа началась сразу в нескольких частях света одновременно, участник миссии ВОЗ сказал, что это лишь одна из теорий, требующих проверки. «Вполне возможно, это все гипотезы, которые нужно проверять, и эту в том числе», – отметил он.
«Мы же не знаем, на самом деле, когда возник первый случай в Китае. Мы знаем, когда появился тот пациент, на которого обратили внимание. Возможно, были и случаи, которые были раньше, просто на них никто не обращал внимание», – продолжил Дедков.
Как указал он, приезд миссии ВОЗ в Китай «не означает, что другие версии не будут рассматриваться». «Может коронавирус был где-то и в другом месте, просто мы об этом не узнали», – отметил член делегации. «Логично начать с того места, где первый раз об этом услышали, а что будет происходить дальше – посмотрим по мере того, как будем изучать проблему, будем разбираться», – резюмировал эксперт.
По слова Дедкова, посещение рынка морепродуктов «Хуанань» в китайском Ухане, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса, вряд ли даст ответ на вопрос о происхождении COVID-19.
«По поводу посещения рынка [«Хуанань» в Ухане, где в декабре прошлого года была зафиксирована вспышка COVID-19]. Почему-то все ждут от этого посещения чего-то такого: [эксперты ВОЗ] приехали на рынок, посмотрели и определили, что вот из этой дырки это [коронавирус нового типа] и появилось. Так не будет», – сказал он.
По словам Дедкова, «существует много разных гипотез, все они будут проверяться». Как указал он, до тех пор, пока гипотезы «не проверены и всесторонне не рассмотрены, ни утверждать, ни опровергать ничего не стоит». Эксперт ВОЗ также отметил, что «гипотез много, совсем не обязательно, что разгадка происхождения коронавируса нового типа находится на рынке, просто рынок стал тем местом, где одновременно было зафиксировано большое количество случаев».
«Да, с достаточно большой долей вероятности можно считать, что эпидемия началась там. Но это все равно все надо проверять, а проверять спустя год - непросто», – продолжил Дедков. «Сам по себе приход на рынок ничего особо не даст. Посмотреть, как все устроено на месте – можно. Однако сказать с точностью, что именно из этого сливного отверстия или из этого холодильника возник вирус – такого не будет», – добавил он.
«Если бы было все так просто, не надо было бы организовывать какие-то миссии. И так бы давно это все выяснили», – резюмировал участник миссии ВОЗ.
«[Нынешний визит экспертов ВОЗ в Китай] – это первый визит, а не отдельно взятое мероприятие, после которого будут расставлены все точки над «и», –передает ТАСС слова Дедкова.
«На самом деле, это просто первый визит специалистов. После него последуют еще и другие визиты», - продолжил Дедков. «Сейчас наша задача – просто оценить ту информацию, которая имеется на данный момент, и спланировать работу, которая будет проводиться далее», – резюмировал он.
Напомним, 14 января группа экспертов ВОЗ прибыла в китайский Ухань. Ранее американский телеканал CNN сообщал о наличии доказательств сокрытия Китаем масштабов пандемии COVID-19. Экс-президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Глава Госдепартамента Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Госсекретарь США обещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе. Избранный президент США Джозеф Байден в свою очередь заявлял, что не считает нужным принимать в отношении Китая меры из-за распространения по миру COVID-19. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса.
На Госуслугах открылась запись на вакцинацию от коронавируса
Запись на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг открылась в воскресенье, 31 января, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«В воскресенье, 31 января, на портале Госуслуг введена специализированная форма записи на вакцинацию от COVID-19. До этого момента, с 18 января, услуга работала в тестовом режиме, но она тем не менее выполняла свою функцию, и регионы отлаживали взаимодействие систем здравоохранения на местах с порталом Госуслуг», – цитирует ТАСС вице-премьера.
В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин поручил следить за четкой работой сервиса. «Министерство цифрового развития и министерство здравоохранения прошу совместно с главами регионов оперативно реагировать на обращения граждан, следить, чтобы услуга работала четко и, конечно, без сбоев», – отметил он.
Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. В столице на вакцинацию от коронавируса записались порядка полумиллиона москвичей.
Ранее Чернышенко заявлял, что больше всего заявок на вакцинацию от коронавируса относительно численности региона через портал госуслуг было подано в Сахалинской и Мурманской областях.
Минздрав Армении одобрил применение «Спутника V»
Министерство здравоохранения Армении одобрило применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет об одобрении российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Республики Армения», – говорится в сообщении.
В РФПИ отметили, что решение об одобрении вакцины принято указом министерства здравоохранения на основании данных фазы III клинических исследований в России без проведения дополнительных исследований в Армении.
По данным ведомства, вакцина «Спутник V» зарегистрирована в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.
Главы РФПИ Кирилла Дмитриева подчеркнул, что число государств-партнеров России по СНГ, которые разрешили применение вакцины «Спутник V» на своей территории, постоянно увеличивается. «Сегодня мы объявляем об одобрении препарата Министерством здравоохранения Армении, благодаря которому в стране начнется вакцинация граждан с использованием одной из лучших в мире вакцин против коронавируса. Рассчитываем, что наше сотрудничество поможет обеспечить защиту здоровья людей и приблизить отмену ограничений, введенных в связи с коронавирусом», – добавил он.
В ноябре 2020 года глава российского Минздрава Михаил Мурашко передал армянскому коллеге Торосяну образцы вакцины «Спутник V». Позднее армянское министерство сообщало, что вакцину испытают на добровольцах.
В декабре министр здравоохранения Армении Арсен Торосян записался в добровольцы для испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции.
Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса, которая получила название «Спутник V».
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