Жертвами аномальных холодов в США стали почти 50 человек Крымскую трассу «Таврида» закрыли от Керчи до Симферополя 19 февраля 2021, 21:41 Текст: Вера Басилая

Ограниченное в пятницу из-за снегопада движение автомобилей по трассе «Таврида» от Керчи до Симферополя закрыли как минимум до утра субботы, для расчистки дороги привлекли бронетранспортер, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. «Сейчас сильный ветер боковой не дает быстро убрать снег. Только убрали, через час опять надуло, сметает снег с полей. Температура – минус четыре. Сказать оперативный прогноз пока невозможно, движение по трассе будет ограничено до утра. Сейчас на трассе остаются фуры, которые стоят в сторону Симферополя. Команда дана обойти всех без исключения, с каждым водителем переговорить, кому какая помощь нужна. Легковой транспорт размещен в городе Керчи, людям будут предоставлены гостиницы», – приводит слова Аксенова ТАСС. По его словам, жителей Керчи пропускают на въезд в Крым со стороны Крымского моста, но для других автомобилистов проезд на полуостров по-прежнему закрыт. Сложности с выездом на трассу сохраняются в Ленинском, Кировском и Белогорском районах. В течение двух часов планируется создать коридор для движения транспорта, находящегося на трассе «Таврида», в сторону Симферополя. При этом Аксенов вновь призвал всех водителей воздержаться от поездок по дорогам полуострова. Задействована техника Минобороны, Росгвардии и бронетранспортер предприятия «Черноморнефтегаз», рассказал Аксенов. «Подрядчик, ответственный за уборку дороги от снега, не справился с данной ситуацией. Повторно на завтра я готовлю обращение в федеральные органы власти, чьим решением был выбран подрядчик. К сожалению, количество комбинированных дорожных машин [недостаточное], вместо 24 мы видим только десять. Хотя подрядчик рассказывает о 24, но найти их не можем», – сообщил глава Крыма. Ранее сообщалось, что временно была закрыта часть крымской трассы из-за ухудшения погодных условий. Напомним, что Минобороны, Росгвардию и МЧС привлекли к расчистке «Тавриды» от снега в Крыму, где из-за ночного снегопада образовался транспортный затор. Крымский мост впервые перекрыли из-за непогоды. Позднее в МЧС рассказали, что автомобильное движение по мосту через Керченский пролив возобновили по направлению из Крыма на Кубань. На подъезде к Крымскому мосту скопилось 80 автомобилей, развернут пункт обогрева.

В Крыму оценили планы Украины сделать невозможной подачу воды на полуостров 18 февраля 2021, 08:30

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал глупостью планы Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы сделать невозможной подачу воды на полуостров. Бобков прокомментировал слова так называемого постоянного представителя президента Украины в Крыму Антона Кориневича, который заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, чтобы исключить возможность водоснабжения полуострова. Бобков считает, что ничего, кроме пустой растраты бюджетных средств, эта инициатива Украине не даст, передает РИА «Новости». «В Крыму ведутся масштабные работы по укреплению водной безопасности полуострова, поэтому любая перспектива получения воды с территории Украины становится для нас все менее актуальной и интересной. Рассуждения о строительстве дамбы для усложнения подачи воды в Крым на фоне дефицита бюджетных средств на Украине звучат как очередная глупость. Пора прекратить все эти глупые заявления о воде, поставки которой Украина давно перекрыла и теперь еще хочет впустую потратить средства, чтобы самой себе гарантировать это», – заявил политик. По его словам, несмотря на различные вызовы, крымчане привыкли рассчитывать исключительно на собственные силы. «Мы пройдем непростой период водного дефицита. В этом нам поможет не только системная работа, но и климатический фактор», – сказал вице-спикер. Минувшим летом в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Для преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. В октябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Крыму выделены 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения. В декабре стала известна мощность будущего водопровода в Крыму. Климатолог объяснил причину наступления аномальных холодов 18 февраля 2021, 19:08

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Чем слабее перепад температуры между экватором и полюсом, тем чаще могут устанавливаться такие холодные аномальные режимы, рассказал газете ВЗГЛЯД научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова, климатолог Александр Чернокульский. Он прокомментировал внезапное похолодание и обилие снега в Европейской части России, Европе и Америке. Исключительно холодная и снежная погода обрушилась на ряд стран и регионов, для которых она не слишком типична. Так, например, на Украине, как и во многих других европейских странах, были зафиксированы температурные минимумы за период более ста лет, ряд регионов США лишились тепла и электричества, а американский штат Техас из-за холода столкнулся даже с проблемой водоснабжения. Несколькими неделями ранее столица Испании Мадрид была засыпана сильнейшим снегопадом. Европейская часть России переживает необычные для последних лет морозы. «Обычной средней погоды не бывает. То есть средняя температура вычисляется за определенный период. Да, в последние годы реже встречались такие аномалии холодов, в основном была теплая погода, но ничего удивительного в том, что сейчас происходит, нет», – говорит Чернокульский. Он рассказывает, что есть работы, показывающие, что при текущих глобальных измененях климата аномальные холода в разных регионах могут учащаться. Это связывают с текущей обстановкой в Арктике. То есть когда в Арктике практически не останется льда, наступят очень теплые зимы, а пока там его порядка 40%, может наблюдаться так называемый полярный диполь – ученые его называют «холодный континент теплой Арктики». «Если уж говорить об аномальной погоде, то в Арктике, например, сейчас температура гораздо выше нормы. Да и средняя температура в любом регионе складывается из аномалий. То, что во время глобального потепления мы наблюдаем такие холода, тоже абсолютно нормально, ведь складывается общая температура во всем мире. Где-то теплее нормы, где-то холоднее», – объясняет собеседник. Климатолог рассказывает, что в этом году также развивается явление Ла-Нинья (холодная фаза тихоокеанского колебания) – Тихий океан в этом году холоднее, чем обычно, но это не значит, что мы можем попрощаться с глобальным потеплением. В среднем глобальная температура на планете все равно выше. «А аномальные холода в этих широтах только чаще могут приходить при глобальном потеплении. Меняются перепад, экватор, полюс. Полюс теплеет быстрее, чем экватор, в итоге этот перепад становится слабее. А чем слабее перепад температуры между экватором и полюсом, тем чаще могут устанавливаться такие холодные аномальные режимы. Причем достаточно длительные», – заключил Чернокульский. Ранее синоптики предупредили жителей российской столицы, что в течение выходных и праздничных дней в Москве будет наблюдаться «барическая пила» (резкие колебания атмосферного давления за определенный срок). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россиянка помогла живущим в США внукам справиться с аномальными холодами 19 февраля 2021, 09:33 Текст: Наталья Ануфриева

Гостившая у родственников россиянка помогла внукам, проживающим в США, спастись от аномальных холодов в Техасе. Россиянка по имени Лилия приехала в гости к родственникам в США, но задержалась из-за начавшейся пандемии коронавируса, а затем застала аномальные холода в Техасе, передает канал «360». «Воду [из батарей] слили вовремя – система отопления не перемерзла. Большинство не знает, что воду нужно было сливать», – рассказала женщина. Она также отметила, что в американских магазинах не продают одежду, предназначенную для таких суровых морозов, однако ее семье повезло, так как они ездили в горы и имели необходимые вещи. Кроме того, россиянка вязала теплые свитера своим внукам. «Спасло то, что жила в России», – считает Лилия. Напомним, беспрецедентная снежная буря обрушилась на 25 штатов в США, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, больше всего пострадал штат Техас. Жертвами аномальных холодов в ряде американских штатов стали 38 человек, большая часть смертей приходится на Техас. Три человека погибли в результате торнадо в штате Северная Каролина. После этого жители Техаса столкнулись с проблемами с качеством водопроводной воды, более 260 тыс. человек живут на территориях, где не работают системы водоснабжения. Научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова, климатолог Александр Чернокульский объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД причину наступления аномальных холодов. Янукович перечислил виновных в потере Украиной Крыма и Донбасса 18 февраля 2021, 01:44

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Воссоединение России и Крыма, а также конфликт в Донбассе вызваны действиями лидеров евромайдана: Петра Порошенко, Арсения Яценюка и Александра Турчинова – заявил экс-президент Украины Виктор Янукович. Заявление Януковича опубликовал его адвокат Виталий Сердюк. Экс-президент Украины прокомментировал постановление Верховной рады о «революции достоинства». Парламент заявил о необходимости завершить расследование преступлений, произошедших в период евромайдана, и привлечь к ответственности виновных в гибели людей. Янукович считает, что заявление Рады раскалывает украинское общество, разделяет его на победителей и побежденных. По его словам, отношение к евромайдану как к «ключевому моменту строительства украинского государства и выразителю национальной идеи свободы» выглядит «издевательски», ведь «майдан» продолжает разделять» Украину. Как заявил Янукович, «действия прежней и нынешней власти подогревают и углубляют разделение» страны, передает РИА «Новости». Он указывает, что «украинцы, которые были не согласны с государственным переворотом 2014 года, продолжают быть чужими в собственной стране». По его мнению, большинству украинцев «давно известно, кто виновен» в «аннексии Крыма и войне на Донбассе». «Именно «майдан», а точнее его лидеры, Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие сделали все, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в «новой» Украине», – заявил Янукович, добавив, что «с несогласным Донбассом выбрали язык оружия – Турчинов подписал преступный указ о начале боевых действий в регионе». Как полагает бывший глава государства, пока на Украине и на Западе не признают правду о событиях 2014 года, «эта трагедия всегда будет препятствием на пути к полному национальному примирению». Янукович считает, что «истинные виновники трагедии 2013–2014 годов должны понести самое суровое наказание». Напомним, на Украине Януковича обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года, после чего ему пришлось бежать из страны. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Крыму заявили, что не нуждаются в поставках воды с Украины 18 февраля 2021, 15:42

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Крым не нуждается в поставках воды с Украины, а Северо-Крымский канал уже пришел в негодность, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «К концу правления Украины канал весь прошел в непригодность. Были разворованы все трубы, которые насыщали его. Это, по сути дела, было серьезной экологической проблемой для нас. Вдоль канала росли болота, заросли. Поэтому от перекрытия канала нет слишком большой проблемы для Крыма. Мы к этому приспособились и провели серьезные работы, чтобы не зависеть от этой воды. Я убежден: она нам совершенно не нужна и вредна», – сказал Константинов, передает РИА «Новости». По его словам, сегодня в Днепр на Украине сбрасываются нечистоты и не соблюдаются никакие санитарные нормы, поэтому полуострову не нужна такая вода. Константинов подчеркнул, что днепровская вода во времена нахождения Крыма в составе Украины подавалась в основном для сельскохозяйственных целей. «Крым снабжал до 30% риса Украину. Это была основная цель этого канала. После того как они его перекрыли, нам пришлось перепрофилировать все сельское хозяйство. Мы перестали выращивать рис и переориентировались на другие культуры. Этот удар мы выдержали. Питьевой водой Северо-Крымский канал снабжал нас крайне редко. К его помощи мы обращались редко», – сказал Константинов. Ранее так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что «максимально исключает попадание воды» в Крым. По его словам, «позиция представительства и управления канала однозначна – никакой воды в Крым к деоккупации». Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал глупостью планы Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале. Терапевт рассказал, как легче перенести «барическую пилу» 17 февраля 2021, 22:05

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Метеозависимым следует подготовиться к тому, что в предстоящие выходные и праздничные дни в столице будет наблюдаться такое явление, как «барическая пила», сказал газете ВЗГЛЯД врач-терапевт Александр Барвинский. В этот день он порекомендовал не залеживаться и не засиживаться, а прогуляться на свежем воздухе. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в течение выходных и праздничных дней в Москве будет наблюдаться «барическая пила» (резкие колебания атмосферного давления за определенный срок). Он предупредил, что это может сказаться на метеозависимых людях. «Естественно, при появлении той или иной симптоматики, метеозависимые люди должны ее уже решать соответствующими препаратами, которые им ранее назначил врач. Если это гипертоник (больной гипертонией – прим. ВЗГЛЯД), то препаратами, понижающими давление, если это человек с мигренями, то принимать следует препарат, которым он купирует свою болезнь. Просто в этот день нужно быть потенциально готовым к тому, что придется более пристально следить за самочувствием, давлением, уровнем сахара и так далее», – говорит Барвинский. Терапевт отмечает, что если метеозависимый очень плохо себя чувствует в день изменения погоды, то следует соблюдать постельный режим. В любом другом случае он призывает не отказываться от активности и прогуляться в этот день на свежем воздухе без каких-либо нагрузок. Засиживаться или залеживаться в течение дня дома даже во время болезни, по словам врача, является одной из распространенных ошибок. «Глобально, чтобы меньше зависеть от погоды, температуры и быть более универсальным человеком, нужно развивать адаптивные возможности своего организма. Для этого есть разные методы работы над собой. Например, начать закаливание, применять определенные спортивные нагрузки и медитативные практики, есть разные бани, сауны и прочие методы работы над собой. Да и в целом следует придерживаться правильного режима сна и питания. Все это вкупе позволяет человеку гораздо легче адаптироваться к любым изменениям», – рассказывает врач. Также он рекомендует практиковать лечебное голодание тем, у кого нет к этому противопоказаний. По его словам, если проводить один день в неделю исключительно на воде, то это тоже повысит адаптивность человека к каким-либо изменениям. Ранее врач-терапевт и пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко во время резкого перепада температуры рекомендовал метеозависимым людям придерживаться постельного режима. Минобороны, Росгвардию и МЧС привлекли к расчистке «Тавриды» от снега в Крыму 19 февраля 2021, 13:39

Фото: Крыминформ/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

Силы МЧС, Министерства обороны, Росгвардии и других структур привлечены к расчистке трассы «Таврида» в Крыму, где из-за ночного снегопада образовался транспортный затор, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В Крыму и Краснодарском крае, в том числе в расположенном в зоне субтропиков Сочи, прошли обильные снегопады. «Брошены силы МЧС, «Черноморнефтегаза», Росгвардии, Минобороны, чтобы КДМ (комбинированные дорожные машины – прим. ВЗГЛЯД) могли подойти к месту затора. Сегодня на трассе «Таврида» работают 26 КДМ, которые занимаются расчисткой снега», – передает ТАСС слова Аксенова. Он уточнил, что пробка образовалась в районе населенного пункта Багерово около Керчи. Со стороны Симферополя там стоит около 50 автомобилей, подсчет машин в противоположном направлении пока идет. Кроме того, более 100 легковых автомобилей и восемь пассажирских автобусов находятся на автостанции в Керчи в ожидании возможности проехать по трассе, их обеспечивают горячим питанием. «Всю ночь у нас шли обильные осадки, особенно на Керченском полуострове. <...>. Пока что проблема пробки в Багерово не решена. Все силы всех подразделений, находящихся на территории Республики Крым, МЧС, Минобороны, министерства транспорта [республики], «Черноморнефтегаза» – все задействованы на расчистке трассы. Но в связи с тем, что ветер несет снег с полей, колея в течение получаса-часа возвращается в прежнее состояние. Но все телефоны работают, никого один на один с проблемой не оставим», – добавил глава Крыма. По словам Аксенова, расчистку Крымского моста от снега планируется завершить в ближайшее время. «Движение по Крымскому мосту было остановлено с 9.30 утра, расчистку должны закончить в ближайшее время», – написал Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По данным МЧС, в Крыму сохраняются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, туман, гололед, метель. Усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с. С 19-21 февраля в крымских горах объявлено экстренное предупреждение об угрозе схода лавин. Автомобилистов призвали исключить движение по трассе «Таврида», через Ангарский, Грушевский перевал, гору Ай-Петри, а также по дорогам, проходящим по горно-лесной местности. Ранее сообщалось, что Крымский мост впервые перекрыли из-за непогоды. Позднее в МЧС рассказали, что автомобильное движение по мосту через Керченский пролив возобновили по направлению из Крыма на Кубань. На подъезде к Крымскому мосту скопилось 80 автомобилей, развернут пункт обогрева. Движение по Крымскому мосту открыли в одну сторону 19 февраля 2021, 09:15

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Автомобильное движение по мосту через Керченский пролив возобновили по направлению из Крыма на Кубань, сообщили в МЧС Крыма. В министерстве заявили, что «движение со стороны Крыма по мосту восстановлено», однако «со стороны Краснодарского края пока затор», передает ТАСС. В пресс-службе оператора перевозок «Гранд Сервис Экспресс» сообщили, что поезда проходят Крымский мост по графику. В пресс-службе Крымской железной дороге уточнили, что задержек, несмотря на непогоду, в расписании нет: «Поезда курсируют, поезда с материка мы принимаем. Работаем по графику, без перебоев». Ранее сообщалось, что Крымский мост впервые перекрыли из-за непогоды. Москвичей предупредили о «барической пиле» в праздники 17 февраля 2021, 12:57

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Жители Москвы на праздники могут столкнуться с резкими скачками атмосферного давления, это может сказаться на метеозависимых людях, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В течение выходных и праздничных дней москвичей ждет «барическая пила». За каждые сутки показания барометров будут меняться почти на 10 миллиметров ртутного столба – 747, 756, 746, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей», – пояснил сотрудник «Фобоса» РИА «Новости». Ранее синоптики предупреждали, что 17 февраля в столице ожидается аномально холодная погода. Крымский мост впервые перекрыли из-за непогоды 19 февраля 2021, 08:18

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Дорожники впервые с момента завершения строительства перекрыли движение по Крымскому мосту из-за снегопада, сообщил замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко. Лукашенко в эфире «Радио Крым» сообщил, что «в связи с обильным выпадением осадков, которые в настоящее время идут, идет налипание мокрого снега, ФКУ Упрдор «Тамань» принято решение о временном перекрытии Крымского моста и начале работ по очистке дорожного полотна», передает ТАСС. Крымский мост – самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Ранее сильные дожди со снегом прогнозировали в Краснодарском крае, Волгоградской области и Крыму. Жители Техаса столкнулись с проблемами с водопроводной водой из-за холодов 18 февраля 2021, 11:44 Текст: Дмитрий Зубарев

Миллионы жителей американского штата Техас, пострадавшего от аномальных холодов и непогоды, столкнулись с проблемами с качеством водопроводной воды, более 260 тыс. человек живут на территориях, где не работают системы водоснабжения, сообщает телеканал NBC. Согласно заявлению главы техасской комиссии по качеству окружающей среды Тоби Бейкера, 264 тыс. человек остались из-за непогоды без водопроводной воды. Почти 7 млн жителей штата получили уведомление о том, что из-за проблем с водоснабжением и качеством очистки воды ее перед использованием необходимо прокипятить, передает РИА «Новости». Однако некоторые жители не способны это сделать, поскольку испытывают проблемы с электроснабжением. По последним данным, без электричества остаются более 1 млнпользователей в Техасе, а также более 183 тыс. в штате Миссисипи, почти 120 тыс. в Орегоне и свыше 116 тыс. в Луизиане. Ранее сообщалось, что число жертв аномальных холодов в ряде американских штатов увеличилось до 29 человек. Наибольшая часть погибших приходится на Техас, также есть жертвы в Северной Каролине, Оклахоме, Кентукки, Теннесси и Луизиане. В результате стихии в Техасе вышли из строя половина ветряных энергетических установок, приостановили работу крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы и автопроизводители. В воскресенье вечером президент США Джо Байден по просьбе губернатора Техаса Грега Эбботта объявил в штате режим чрезвычайной ситуации на федеральном уровне. Эта мера позволит Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях приступить к оказанию прямой помощи пострадавшему региону. Ранее сообщалось, что беспрецедентная снежная буря обрушилась на 25 штатов в США, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, больше всего пострадал штат Техас. Жертвами аномальных холодов в ряде американских штатов стали 25 человек, большая часть смертей приходится на Техас. Три человека погибли в результате торнадо в штате Северная Каролина. Морозы остановили работу крупнейших автопроизводителей в США 16 февраля 2021, 22:46 Текст: Антон Антонов

Из-за погодных условий в США приостановили производство крупнейшие автопроизводители, включая General Motors, Ford Motor и Toyota Motor, сообщают информационные агентства. В частности, в понедельник приостановил работу завод General Motors в Арлингтоне в Техасе. Такое решение вызвано сбоем энергоснабжения и тем, что сотрудники не могли добраться до завода из-за снегопада. Две рабочие смены отменены на заводах в Теннесси и Индиане, одна – в Кентукки. Ford принял решение приостановить работу на заводах в Мичигане, Миссури, Огайо. Во вторник утром заводы в Чикаго и Мичигане также не работали, но должны были возобновить деятельность во второй половине дня. Toyota приостановила работу в первую смену на заводах в Индиане, Кентукки, Миссисипи, Техасе и в западной Виргинии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg. Напомним, снежная буря и рекордные для региона морозы обрушились на Средний Запад и Юг США. Миллионы американцев остались без электричества, десятки погибли, а добыча нефти остановилась. Экстремально холодная погода привела к энергетическому и транспортному коллапсу в Техасе – второму по величине и численности населения штате США. В Египте и Ливии выпал снег 17 февраля 2021, 14:34 Текст: Алексей Дегтярев

В некоторых районах Ливии и Египта прошли дожди и снег, метеорологи предупредили о сильном снижении температур и отмечали, что снег может выпасть даже в Каире. Во вторник в Каире прошел слабый ливень, в среду наблюдаются порывы ветра, температура достигла 8 градусов тепла, передает РИА «Новости». В начале февраля температура достигала плюс 28 градусов. Национальный метеоцентр Ливии сообщал, что в горном регионе Джабаль-Ахдар на востоке страны выпал снег, по этим данным, такие осадки наблюдались в том числе в нескольких городах, включая Эль-Байда. Температура опускалась до ноля градусов. В Египте снег увидели в городе Сиди-Баррани, неподалеку от ливийской границы, а также в городе Александрия, где несколько дней до этого шел сильный ливень. Также снег заметили на Синайском полуострове, в районе монастыря Сейнт-Катрин. Метеорологи ожидают в Каире ураганный ветер до 75 километров в час, на побережье Средиземного моря – до 85. В 2013 году в Египте впервые за 112 лет зафиксировали выпавший снег, он накрыл египетские пирамиды. Жертвами аномальных холодов в США стали почти 50 человек 19 февраля 2021, 17:03 Текст: Елизавета Булкина

В США почти 50 человек погибли в результате аномальных холодов и снежной погоды, сообщило издание Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты. В воскресенье, по данным газеты, в Соединенных Штатах погибли не менее 47 человек, из них 30 – в Техасе, передает РИА «Новости». Издание учитывало случаи смерти от погодных условий или с подозрением на смерть по этой причине. При этом реальное число жертв «несомненно выше», отмечает Washington Post. Некоторые погибли от отравления угарным газом в попытке согреться, другие – от гипотермии или в ДТП. Личности большинства погибших все еще не установлены. Беспрецедентная снежная буря обрушилась на 25 штатов в США, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, больше всего пострадал штат Техас. Жертвами аномальных холодов в ряде американских штатов стали 25 человек, большая часть смертей приходится на Техас. Три человека погибли в результате торнадо в штате Северная Каролина. После этого жители Техаса столкнулись с проблемами с качеством водопроводной воды, более 260 тыс. человек живут на территориях, где не работают системы водоснабжения В четверг число жителей Техаса без электричества сократилось до 537,8 тыс. человек, В Миссисипи, Луизиане, Орегоне и Кентукки без света сидят порядка 490 тыс. граждан. Почти 7 млн жителей Техаса рекомендовано кипятить воду перед употреблением, неисправности поставщиков воды затронули порядка 263 тыс. человек. Киев решил попросить ЕС о новых санкциях против России 19 февраля 2021, 11:36 Текст: Алина Назарова

Министерство иностранных дел Украины готовит документы для обращения к Европейскому союзу с просьбой ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации в Крыму, заявил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. «В прошлом году я призвал Европейский союз применить механизм санкционных ответов на нарушения прав человека в Автономной республике Крым. Мы будем последовательно настаивать на том, что санкции должны быть внедрены за такие нарушения прав человека. Уже сегодня я подпишу эти документы, и мы обратимся к Европейскому союзу с такой просьбой (по введению санкций)», – заявил Кулеба, передает ТАСС. Как сообщил министр, вопрос о ситуации в Крыму будет вынесен на заседание Генеральной ассамблеи ООН 23 февраля, в ходе которого будет представлен доклад о ситуации в Донбассе и на полуострове. «Последняя волна репрессий против крымских татар будет темой обсуждения на Генассамблее ООН. Мы будем планомерно работать в международных судах для привлечения к ответственности России, работать с нашими партнерами, чтобы увеличивать политическое давление на Россию, и чтобы цена ее агрессии становилась все дороже», – подчеркнул министр. В среду в Крыму сотрудники правоохранительных органов задержали шесть подозреваемых за участие в деятельности запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Позднее Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца пятерых из шести задержанных. В МИД Украины назвали эту ситуацию политическим преследованием.