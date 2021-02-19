Байден обвинил Россию в атаках на Запад Москва предложила Вашингтону включить гиперзвуковые вооружения в СНВ-3 19 февраля 2021, 20:14

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона предложила американской встроить гиперзвуковое вооружение в продленный договор СНВ-3 и посмотреть, как будет проходить процесс верификации, заявил глава МИД Сергей Лавров. «У американцев и у нас появились новые вооружения, некоторые из которых подпадают под СНВ-3. Мы заявили об этом еще в прошлом году, сказали, что их надо учитывать. А некоторые вооружения не подпадают под действие Договора – по своим физическим характеристикам они действуют совсем на других принципах», – сказал Лавров в интервью РБК, опубликованном на сайте МИД. Он пояснил, что речь идет в том числе про гиперзвуковое вооружение, которое частично подпадает под действие соглашения, если речь идет о баллистических ракетах. «Что-то уже покрывается ДСНВ, сейчас надо «встроить» эти виды вооружений в Договор на очередные пять лет и посмотреть, как это будет верифицироваться. А что-то не подпадает», – сказал министр. В 2021 году Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ.

Москва назвала действия Вашингтона в Черном море угрозой миру 18 февраля 2021, 16:38

Фото: US Navy/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Американские действия в Черном море угрожают миру и стабильности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Такое впечатление, что американскому Шестому флоту в Черном море не терпится найти врага, но это делают они зря», – цитирует Захарову РИА «Новости». Она отметила, что учения США у российских границ носят антироссийскую направленность, а также «угрожают миру и стабильности». В начале февраля корабли ВМС США и Турции при поддержке авиации провели в Черном море совместные учения, предусматривавшие поиск и обнаружение подводной лодки условного противника. В них приняли участие американские эсминцы «Портер» и «Дональд Кук», морской патрульный самолет «Посейдон», турецкие фрегаты «Оруч Реис» и «Тургут Реис», два истребителя F-16 и самолет-разведчик. Посольство России в Вашингтоне заявило, что США следует прекратить «безрассудное бряцание оружием». До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс увеличил свое присутствие на Черном море и провел учения с украинским флотом. Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему НАТО усиливает свои позиции в Черном море. Путин объяснил нападки на «Северный поток – 2» 17 февраля 2021, 12:12 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. В среду Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Госдумы, передает ТАСС. «Почему так все крутится вокруг «Северного потока – 2»? Хотят заставить Россию платить за их [Запада] геополитический проект на Украине», – считает глава государства. Ранее западные СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена может пересмотреть политику в отношении проекта по строительству газопровода, в том числе провести переговоры о возможном смягчении санкций. При этом ранее США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить проект. До этого стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Американские дипломаты захотели привиться «Спутником V» 18 февраля 2021, 20:06

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Ограниченные поставки американских вакцин дипломатам США в разных странах вынудили Госдеп разрешить прививку своим сотрудникам с помощью местных препаратов, дипломаты в России запросили прививку «Спутником V», пишут СМИ со ссылкой на источники в администрации США. «В России некоторые сотрудники Госдепа обратились к Москве за дозами «Спутника V» российского производства после того, как Вашингтон не смог пообещать доставку доз вакцины американского производства в ближайшем будущем», – цитирует ТАСС статью Washington Post. Газета отметила, что российская вакцина пока не была одобрена американским регулятором, Госдеп не рекомендует использовать ее своим сотрудникам, но разрешает им самостоятельно принимать решение по вакцинации. Власти минимум 13 стран предложили предоставить свои запасы препаратов американских компаний Pfizer и Moderna для вакцинации дипломатов США, говорится в материале. В Госдепе выразили согласие, там оценивают схожие предложения от властей еще восьми стран. «Для самой богатой страны в мире стыдно просить благотворительности от других стран, когда речь заходит о вакцинах», – сказал работающий на Ближнем Востоке американский дипломат изданию. Газета отметила, что Госдепартамент, в котором работают около 75 тыс. человек, получил примерно 73 тыс. доз вакцин, при этом в ведомстве отказались сообщить, сколько из работников уже вакцинированы, передает «ИноСМИ». Ранее глава МИД Сергей Лавров, комментируя призывы представителей новой администрации США с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V», заявил, что Россия никогда не «дружила» с другими странами против кого-то. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Соединенные Штаты считают, что Россия и Китай используют успех в разработке вакцин от нового коронавируса для достижения целей на дипломатической арене. США назвали Россию угрозой для всех стран НАТО 17 февраля 2021, 06:59

Фото: w80/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Представители США намерены обсудить тему России на видеоконференции министров обороны НАТО, заявил Пентагон. Высокопоставленный представитель ведомства пояснил, что «первая сессия встречи министров обороны будет сфокусирована на альянсе, на прочности сдерживания и обороны». «Я думаю, что это неразрывно связано с тем, как мы воспринимаем Россию, конечно же», – приводит его слова ТАСС. Как заявили в Пентагоне, «вполне очевидно, что Россия является угрозой для всех союзников по НАТО», используя «военную силу для достижения своих целей». Представитель Пентагона заявил, что США не раз наблюдали, «как Россия пытается подорвать безопасность и стабильность», но фактически уклонился от ответа на вопрос о том, как конкретно Москва, с его точки зрения, угрожает Вашингтону. При этом США хотят сотрудничать с Россией в областях, представляющих взаимный интерес. «Мы будет работать с Россией для продвижения наших собственных интересов, привлекая их в то же время к ответственности за их безрассудные и агрессивные действия», – сказал он. США также рассчитывают на то, что тема Китая будет обсуждаться на видеоконференции министров обороны НАТО, в которой примет участие глава Пентагона Ллойд Остин, и альянс внесет политику в отношении этой страны в список своих приоритетов. В Пентагоне заявили, что «у Пекина взгляд на глобальную среду безопасности отличается от того, который НАТО по сути продвигала последние 72 года». Напомним, генсек организации Йенс Столтенберг сообщил, что на видеоконференции министров обороны стран НАТО 17–18 февраля начнется подготовка новой стратегической концепции альянса. В США предложили считать выход из ДОН недействительным 17 февраля 2021, 04:25

Фото: U.S. Air Force/Wikipedia/Общественное достояние

Текст: Антон Антонов

Решение администрации Дональда Трампа выйти из Договора по открытому небу было нарушением американского закона, заявил экс-дипломат США Говард Стоффер. Как пояснил Стоффер, в принятом оборонном бюджете США на 2020 год указывалось, что Белый дом должен за 120 дней проинформировать Конгресс о намерении выйти из договора, но не сделал этого. Стоффер сказал, что новый президент США Джо Байден мог бы рассматривать выход из ДОН «как недействительный, незаконный, неподходящий». «Почему бы нам не счесть, что Договор по открытому небу по-прежнему действителен для наблюдений США? Тогда можно надеяться, что Россия и другие стороны примут тот факт, что США вернулись в договор», – приводит слова Стоффера РИА «Новости». Стоффер также заявил, что продление договора СНВ-3 между Россией и США и последующие переговоры дают сторонам возможность сократить свои стратегические арсеналы еще на треть. Он предложил «продолжать попытки найти путь к тому, чтобы сделать (договор) более всеобъемлющим в будущем». По его мнению, «процедуры верификации, скорее всего, не придется так уж сильно менять, но они будут необходимы для последующих шагов». Бывший дипломат заявил, что стороны уже неформально обсуждали это. Стоффер полагает, что «дальнейшие шаги, которые нужно будет обсудить, будут включать противоракеты наступательного плана». Также он обратил внимание, что СНВ-3 не ограничивает нестратегическое ядерное оружие, поэтому следует изучить подход к данной области. Он заявил, что «гиперзвуковые вооружения нужно включить» в договоры, ведь «это оружие только и делает, что сокращает время предупреждения». Стоффер раскритиковал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности: «Есть обвинения со стороны США, что Россия нарушала договор… но должен быть способ запретить эти вооружения и вернуть договор к исполнению». Стоффер в 1980–2005 годах работал на различных должностях в Госдепе, затем на протяжении семи лет занимал старшие посты в структуре Совета Безопасности ООН. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия увеличила вложения в госдолг США 17 февраля 2021, 00:59

Фото: The Joe I. Herbstman Memorial Collection

of American Finance/Wikipedia/Общественное достояние

Текст: Антон Антонов

В декабре Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги, сообщил минфин США. Российские вложения в госдолг США в декабре составляли 6,011 млрд долларов. Из них 1,2 млрд долларов приходились на долгосрочные бумаги, 4,8 млрд долларов – на краткосрочные, передает РИА «Новости». Напомним, в ноябре Россия сократила объем вложений с октябрьских 6,1 млрд долларов до 4,9 млрд долларов. Таким образом, в декабре показатель почти вернулся к октябрьскому уровню. Резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала в 2018 году. Прежде Россия была в числе 16 крупнейших держателей госдолга США. Пик пришелся на 2010 год – тогда Россия одолжила американцам более 175 млрд долларов. Таратута раскритиковал идею Познера о новом телемосте между Россией и США 19 февраля 2021, 11:54

Фото: Михаил Таратута/Facebook

Текст: Ирина Яровая

«Такой разговор будет полностью искусственным. Уже 10 лет в Америке культивируется антироссийский настрой, и никаким телемостом это не исправить», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист-международник Михаил Таратута, автор популярной передачи на советском ТВ «Америка с Михаилом Таратутой». Так он оценил предложение телеведущего Владимира Познера организовать телемост между Россией и США, аналогичный тем, что проходили во времена перестройки. «Такие телемосты были действительно актуальны 35 лет назад. Например, в 1986 году, когда состоялся телемост Ленинград ­– Сиэтл, железный занавес еще не упал, страна была изолирована от мира, и большинство людей даже представить себе не могли, что у них когда-нибудь будет возможность поехать в США и самим все посмотреть», – объяснил журналист-американист Михаил Таратута, в 1988–1999 годах работавший в Соединенных Штатах, сначала как руководитель корпункта Гостелерадио в Сан-Франциско, затем в качестве автора программы «Америка с Михаилом Таратутой». С точки зрения собеседника, в наши дни и в США, и в России нет особого интереса к подобному формату общения. «Теперь, когда люди стали путешествовать и общаться в Сети, когда снято огромное количество документальных и художественных фильмов про Америку, она перестала быть той загадкой, вокруг которой концентрировалось колоссальное любопытство», – полагает Таратута. Более того, общение в формате телемоста не будет искренним, считает журналист. «Это будет полностью искусственный разговор. Представьте себе – с этой стороны собралась группа людей, с той стороны тоже. Одни говорят: почему вы так поступили? Другие отвечают: а вы почему? Когда такое происходит, ценность общения в любом формате сводится к нулю. Даже тогда, в 80-х, главным в проведении телемостов было не то, что люди что-то узнавали или понимали, а то, что они просто видели друг друга. Только вспомните это щемящее чувство, когда появлялась заставка, как две руки тянутся друг другу через континенты», – отметил Таратута. В американском обществе вот уже десять лет активно культивируется антироссийский настрой, констатировал собеседник. По оценке Таратуты, политические элиты, пресса, ньюсмейкеры говорят о России только в негативном ключе, утверждая абсолютную истину: Россия – враг. «После Мюнхенской речи Владимира Путина, где было заявлено о самостоятельности России и ее независимости от западной политики, обозначилось очевидное геополитическое противостояние нашей страны и Соединенных Штатов, которое никаким телемостом уже не исправить», – подчеркнул журналист-американист. На ваш взгляд Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена? Улучшатся

Ухудшатся

Останутся такими же

Телеведущий Владимир Познер в 35-ю годовщину исторического телемоста Ленинград – Сиэтл заявил о необходимости организовать в аналогичном формате новый открытый диалог между Россией и США. Познер был соведущим (вместе с американским журналистом Филом Донахью) вышедшей в эфир 19 февраля 1986 года передачи «Ленинград – Сиэтл: Встреча в верхах рядовых граждан». Выступая в годовщину исторического телемоста, Познер напомнил, что это было пятое по счету общение граждан СССР и Соединенных Штатов в таком формате и первый «мост», на котором обсуждались острые политические вопросы. Советская аудитория составила 180 млн человек. По оценке Познера, сейчас с российской стороны возможность организации подобного телемоста вполне реализуема. «Я уже говорил не раз на эту тему с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, который идею поддерживал. Но, к сожалению, когда я был в Вашингтоне и разговаривал на эту тему, то понял, что там такого интереса нет, – констатировал российский телеведущий. – Там нет телевизионного канала, сколько-нибудь крупного, руководство которого хотело бы организовать нечто подобное. По крайней мере, я такого не нашел, и мои друзья, которые пытались это сделать, тоже не нашли». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Посол США в Греции пожаловался на «манипуляции России в газовых вопросах» 18 февраля 2021, 00:46

Фото: Oleksandr Rupeta/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Американский посол в Греции Джеффри Пайетт утверждает, что проект газопровода «Северный поток – 2» якобы «разделяет Европу». Пайетт заявил, что у США и Греции «есть несколько основ сотрудничества в области энергетики». Он отметил роль Греции в развитии «энергетической диверсификации» и важность таких проектов, как Трансадриатический газопровод, «трубопровод IGB с Болгарией, плавучая установка регазификации в Александруполисе, новый газовый соединитель между Грецией и Северной Македонией». Эти проекты, по словам посла, «меняют энергетическую карту Европы и помогают снизить зависимость от российского газа», передает РИА «Новости». Он выразил гордость в связи с тем, что США «стали крупнейшим импортером СПГ в Грецию». Вашингтон приветствовал планы Греции по отказу от производства бурого угля к 2028 году, для реализации которых необходимо «использовать газ в качестве промежуточного топлива». США рады, что «большая часть этого газа сейчас не будет трубопроводным газом из России, а будет СПГ от надежных поставщиков по всему миру». Вашингтон «рассматривает СПГ как важнейшее промежуточное топливо». Пайетт заявил также, что позиция США по газопроводу «Северный поток – 2» не изменилась. Он заявил: «Президент Байден ясно дал понять, что «Северный поток – 2» – плохая сделка». Посол сказал, что эта сделка «разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми для российских манипуляций». По его словам, все это «идет вразрез с заявленными самим» ЕС «целями в области энергетики и безопасности». Пайетт заявил, что он «лично пережил в свое время, в качестве посла на Украине, манипуляции России в газовых и энергетических вопросах». Напомним, антироссийские настроения в Греции начали усиливаться с момента приезда в страну Пайетта, который до этого (с 2013 года по 2016 год) работал послом США на Украине и был одним из инициаторов евромайдана. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В масштабной кибератаке на госведомства США заподозрили «российских хакеров» 18 февраля 2021, 00:01

Фото: Michael Weber/imageBROKER/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Вашингтон полагает, что за крупномасштабной кибератакой на системы американских государственных ведомств стоят, вероятно, хакеры «российского происхождения», заявила заместитель помощника президента США по нацбезопасности Энн Нюбергер. По ее словам, сейчас разведка «выясняет, кто несет ответственность за кибератаку». Нюбергер сказала, что пока расследование не завершено, она будет «прибегать к формулировке, которая использовалась ранее». «Ответственность несет продвинутый и настойчивый злоумышленник, вероятно российского происхождения», – приводит ее слова ТАСС. Она пояснила, что «продвинутыми» хакеров называет, поскольку «уровень продемонстрированных умений был действительно высок». Кроме того, масштаб кибератаки «превращает это в нечто большее, чем единичный случай шпионажа», нападение затронуло девять федеральных ведомств и около сотни частных компаний. Около 18 тыс. «субъектов скачали вредоносное обновление». В связи с этим «потенциальный масштаб доступа значительно превышал известное» число случаев взлома. Власти США считают, что хакеры потратили «месяцы» на планирование и реализацию атаки. «В связи со сложностью использовавшихся методов мы считаем, что находимся на начальном этапе понимания масштабов», – заявила Нюбергер, не исключив, что найдут «дополнительные случаи несанкционированного доступа». Отвечая на вопрос о сроках восстановления после хакерской атаки, она подчеркнула: «По нашим оценкам, речь идет о нескольких месяцах, но, как я уже сказала, буквально день за днем, час за часом мы добиваемся прогресса в понимании». На оценку масштабов произошедшего также потребуется «несколько месяцев». Нюбергер сообщила, что президент США Джо Байден собирается подписать ряд указов, касающихся безопасности важных компьютерных сетей. По ее словам, нужны соответствующие инвестиций. Вашингтон «тщательно изучает возможные варианты ответа в будущем». По ее словам, речь идет о якобы «не единственном случае злонамеренной деятельности в киберпространстве, вероятно, российского происхождения». Напомним, через подмену кода продукции компании SolarWind, установленной на 18 тысяч компьютеров, неизвестные киберпреступники еще с марта получили доступ к данным Госдепа, Пентагона, министерств торговли, юстиции, финансов, внутренней безопасности и ряда других. Всего, по данным компании Microsoft, атаке подверглось более 40 структур – 80% из них американские, а остальные канадские, израильские, британские и из других стран. Президент США Джозеф Байден утверждает, что в результате масштабной кибератаки, ответственность за которую, по его мнению, может нести Россия, хакеры похитили важную информацию. Захарова оценила шансы на улучшение отношений с США 18 февраля 2021, 23:19 Текст: Евгения Шестак

Отношения между Россией и США вряд ли резко улучшатся в ближайшие месяцы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Я думаю, что резкого улучшения не будет. Говорить об улучшении таком не резком, но постепенном: я не уверена, что в ближайшие месяцы мы это будем наблюдать», – сказала она в эфире YouTube-канала «Антонимы». Новая стратегическая концепция Североатлантического альянса, которая должна быть принята на саммите в 2021 году, будет нацелена на сдерживание Китая и России. США назвали Россию угрозой для всех стран НАТО. Глава Пентагона Ллойд Остин отмечал, что страны НАТО должны поддерживать расходы на оборону, чтобы оказывать противодействие России и Китаю. В четверг заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявлял, что Москва в свете объявления НАТО о создании новой стратегии предпримет все необходимые дополнительные меры для того, чтобы надежно обеспечить свои законные интересы обороны и безопасности. ВВС США указали на ценность Договора по открытому небу 18 февраля 2021, 02:30

Фото: Artyom Anikeev/

Transport Photo Images/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Ценность Договора по открытому небу заключается в возможности стран быть открытыми и транспарентными, заявил начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун. Он не стал уточнять, вернутся ли США в ДОН, а также рассказывать об обсуждении этого вопроса в Вашингтоне, предоставив «возможность говорить о подходе к Договору по открытому небу» новой администрации США. Из его слов можно сделать вывод, что Белый дом пока не просил его изложить свои соображения на этот счет – Браун сказал, что «подождет указаний администрации» и «когда она запросит» его «оценку и мнение», передает ТАСС. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД США обещали искать способы продвигать стратегическую стабильность с Россией 17 февраля 2021, 01:29

Фото: CNP/MediaPunch/

imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Россия бросает «вызов» интересам США, но Вашингтон продолжит искать пути продвижения стратегической стабильности с Москвой, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. Он заявил о ряде претензий к России, включая бездоказательно приписываемые Вашингтоном Москве «вмешательство в выборы» и кибератаки, а также ситуацию на Украине. Однако, заявил глава Госдепа, удалось «очень быстро продолжить договор» СНВ-3, «поскольку это в интересах» США. Он заверил, что американская сторона «будет искать другие способы продвигать стратегическую стабильность с Россией, даже несмотря на то», что действия Москвы «являются вызовом интересам и ценностям» США. Блинкен подчеркнул, что нужно «работать на обоих фронтах», передает РИА «Новости» со ссылкой на NPR. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Познер предложил провести телемост между Россией и США 19 февраля 2021, 08:30

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Телеведущий Владимир Познер в годовщину исторического телемоста Ленинград – Сиэтл заявил о необходимости организовать открытый диалог между Россией и США в формате телемоста. Ровно 35 лет назад, 19 февраля, в эфир вышел телемост Ленинград – Сиэтл, на котором впервые обсуждались политические вопросы. Телеведущими выступили Владимир Познер и Фил Донахью. Обсуждались самые острые темы: сбитый южнокорейский самолет, война в Афганистане, внутриполитическая ситуация в Советском Союзе, ссылка правозащитника Андрея Сахарова, положение евреев в СССР и многие другие. В Союзе телемост увидели около 180 млн человек, в США он был сокращен до 40 мин, посмотрели его около 8 млн человек. По словам Познера, телемост 1986 года произвел фурор, хотя де-факто не был первым, передает ТАСС. «Первый телемост состоялся в 1982 году, потом был второй и третий. Наш был пятым, но все остальные эфиры давно забыты, потому что это были телемосты, по которым мы заранее договаривались не ругаться, а искать общие точки соприкосновения: борьба с ядерным оружием, воспоминания о Второй мировой войне. Но поскольку эти телемосты совершенно не отражали состояние отношений между СССР и США, то их быстро забыли, вообще не заметили», – поделился телеведущий. Он напомнил, что отношения стран были очень тяжелыми. «Это было время, когда Рональд Рейган называл нашу страну «империей зла», когда прекратились все обмены – и культурные, и образовательные, научные. Но были люди с нашей и с американской стороны, которых это очень сильно волновало. Эти люди старались найти выход из положения, их стали называть народными дипломатами», – продолжил он. «Тогда все решалось на уровне государства. Гостелерадио отнеслось к идее позитивно. В Америке государственного телевидения нет, но были люди, которые вышли с предложением на Фила Донахью. Он был одним из самых-самых известных и заметных американских телевизионных ведущих. Идея ему понравилась. Так все началось: с разговора Донахью со мной по телефону, постепенной организации телемоста в США и СССР», – рассказал журналист. Познер считает, что для советского телевидения телемост стал абсолютно «неслыханным делом», потому что в этой программе американцы впервые открыто и очень резко критиковали СССР. «Если бы этот эфир не одобрил Михаил Горбачев, который был у власти почти год, если бы не его поддержка, то, конечно, никогда эфира бы не было. Для нас это был первый яркий вестник гласности. Впервые люди увидели, что необязательно говорить только то, что хочет услышать ЦK КПСС», – заметил Познер. Журналист считает, что и сегодня также есть необходимость в организации подобных прямых диалогов на телевидении. «Безусловно (телемост нужен), причем даже дело не в том, чтобы слушать других, а в том, чтобы разговаривать с другими, чтобы делиться с другими, может быть даже ругаться с другими, выходить на какие-то общие вещи. Конечно, это очень нужно», – заметил он, отвечая на вопрос о необходимости подобного диалога. Познер рассказал, что с российской стороны возможность организации телемоста реализуема. «Я уже говорил не раз на эту тему с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, который идею поддерживал. Но, к сожалению, когда я был в Вашингтоне и разговаривал на эту тему, то понял, что там такого интереса нет. Там нет телевизионного канала, сколько-нибудь крупного, руководство которого хотело бы организовать нечто подобное. По крайней мере, я такого не нашел, и мои друзья, которые пытались это сделать, тоже не нашли», – сказал телеведущий. США выразили надежду на совместную работу с Россией и КНР по Ирану 19 февраля 2021, 06:03 Текст: Наталья Ануфриева

Вашингтон рассчитывает на совместную работу с Россией и Китаем по иранской ядерной программе, несмотря на серьезные разногласия, которые могут существовать у американской стороны с Москвой и Пекином по другим вопросам, заявил на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента США. Представитель Госдепа заявил, что в прошлом Россия и Китай во время переговоров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе играли «продуктивную, конструктивную роль, поскольку у них не было интереса в том, чтобы Иран приобрел ядерное оружие, и у них не было интереса в том, чтобы в регионе был конфликт», передает ТАСС. «Можно ожидать, что те же самые интересы остаются, и что, несмотря на другие серьезные разногласия, которые у нас с ними могут быть по другим вопросам, мы можем работать вместе над этим (вопросом)», – приводит его слова пресс-служба американского ведомства. Ранее США отказались от контактов с Ираном до выполнения пунктов СВПД. Президент США Джозеф Байден подчеркивал, Вашингтон не снимет с Ирана санкции до прекращения обогащения урана. В ответ Иран отказал США в праве выдвигать Тегерану условия по ядерной сделке. Москва призвала Тегеран не предпринимать шаги, затрудняющие выполнение ядерной сделки. При этом США отозвали заявление экс-президента страны Дональда Трампа о восстановлении санкций против Ирана. Напомним, 5 января официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что уровень обогащения урана на иранском ядерном объекте в Фордо достиг 20% (оружейный уровень). После этого Великобритания, Германия и Франция призвали Иран прекратить обогащение урана как нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что решение Ирана обогащать уран до 20% является отступлением Тегерана от обязательств, прописанных в СВПД, однако это следствие грубых нарушений обязательств сделки со стороны США. До этого США вышли из ядерной сделки с Ираном, в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД. Россия отказала в визе кандидату на должность главы представительства НАСА 17 февраля 2021, 11:31 Текст: Алина Назарова

Москва отказала в визе кандидату на должность руководителя представительства НАСА в России в качестве ответного шага на аналогичный отказ со стороны Вашингтона, при этом российская сторона надеется, что подобные проблемы будут преодолеваться, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. «Да, это был ответный шаг. Всякие помехи в виде визовых затруднений, каких-то ограничений на контакты – конкретно по линии НАСА я бы не сказал, что мы с этим серьезно сталкиваемся, а по линии других ведомств американских это сплошь и рядом имело место – что вот эти искусственные препоны можно было бы постепенно преодолеть. В идеале – ликвидировать. Будем это предлагать администрации в Вашингтоне», – заявил Рябков РИА «Новости». Ранее о том, что кандидат на должность руководителя представительства НАСА в России не получил дипломатическую визу в ответ на аналогичный шаг США в отношении ряда российских дипломатов сообщили источники в ракетно-космической отрасли. Имя кандидата на должность руководителя представительства НАСА в России собеседники не уточнили. В то же время Рябков заявил, что Москва настроена на продление двустороннего соглашения с США о сотрудничестве в космосе, идут соответствующие контакты с НАСА. Он подчеркнул, что важно сохранить настрой на неидеологизированный диалог даже на фоне последних шагов США в сфере политики по освоению Луны и заключения соответствующих «Соглашений Артемиды». «Нас тревожит де-факто закладываемая в эту политику США концепция игнорирования необходимости выработки коллективных норм работы на Луне и дальнейшего освоения космического пространства. Но важно было то, что этот диалог продолжался. И мы хотим, чтобы это осуществлялось при администрации Байдена в спокойном, рабочем деидеологизированном ключе», – подчеркнул замглавы МИД.