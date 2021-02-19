Россиянка Касаткина выиграла теннисный турнир в Мельбурне Россиянин Медведев победил грека Циципаса в полуфинале Australian Open 19 февраля 2021, 14:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Россиянин Даниил Медведев победил грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего в Мельбурне. Медведев, посеянный под 4-м номером, обыграл пятую ракетку турнира Циципаса со счетом 6:4, 6:2, 7:5. На корте теннисисты провели два часа девять минут, передает РИА «Новости». Соперником Медведева в финале станет первая ракетка мира серб Новак Джокович, обыгравший ранее в своем полуфинале соотечественника Медведева Аслана Карацева. Победная серия Медведева на турнирах АТР достигла 20 матчей. Счет личных встреч между Медведевым и Циципасом стал 6-1 в пользу россиянина. В случае победы на турнире Медведев выйдет на вторую строчку обновленного рейтинга АТР, который будет опубликован в понедельник. Ранее в пятницу россиянка Дарья Касаткина обыграла чешку Марию Боузкову в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Россия вернулась в элиту большого тенниса.

Полиция забрала троих детей у россиян в Берлине с криками «за Навального» 18 февраля 2021, 16:32

Фото: Andreas Gora/imago-images.de/Reuters

Представители немецкой полиции забрали из семьи Юлии и Евгения Зайберт троих малолетних детей. По словам родителей, на это у представителей надзорных органов не было никаких оснований. В семье воспитываются дети шести, четырех и двух лет. Органы опеки не раз захаживали к многодетному семейству. Частые проверки благополучия детей происходили из-за жалоб соседей на шум, передает Life. «Здесь на учете опеки каждая семья. Мы живем шесть лет в этой квартире. Было недовольство от соседа снизу – трое детей шумят. Возможно, он и делал анонимные доносы, но мы не знаем. Представители югендамта утверждают, что на нас были доносы, но подтверждающих документов мы не видели», – рассказала мать детей. В понедельник, 8 февраля, сотрудники полиции и югендамта – ведомства по делам молодежи ФРГ – незаконно ворвались в квартиру, где живут родители с маленькими детьми. Полицейские не представили удостоверений и ордера на обыск. Сотрудники принялись обыскивать вещи, документы, все фотографировать. Полицейские развели супругов по разным комнатам и избили, передает СМИ. «Наших детей забрали. Их полуголыми выволокли на мороз. Мужа сильно избили, меня тоже, я вся в гематомах. Когда били мужа, то говорили: «Ах, ты хочешь в Россию к Путину. Вот тебе за Навального», – рассказала Юлия. На следующий день родители отправились в югендамт. По словам Юлии, в учреждении объяснили ситуацию тем, что сочли жилищные условия семьи плохими и не могли допустить, что дети останутся так жить. Супруги заявляют, что в Германии неприязнь к русским растет даже на бытовом уровне и детей забрали только потому, что они русские. Родственникам не дают видеться с малышами. Юлия и Евгений не знают, что с ними и где они сейчас находятся. Позже матери пришло письмо из югендамта. В сообщении представители опеки выражали беспокойство о состоянии Юлии, предполагая, что после случившегося она наложит на себя руки. Письмом сотрудники югендамта призывали женщину отметиться у них. Супруги обратились к своему адвокату с вопросами. Встречу опека назначила на 10 утра 25 февраля. Как сказано в письме, в этот день югендамт предполагает совместно поговорить о дальнейших действиях. В этот же день вечером Юлия вновь получила письмо из опеки, где югендамт выражал беспокойство по поводу того, что женщина не ответила на их письмо о своем самочувствии. Опека призывает связаться с ними как можно скорее, чтобы представители югендамта смогли убедиться в том, что с ней все в порядке. «Нам назначена встреча в посольстве, пойдем делать документы. Сегодня мы получили от них ответ. Созванивались с ними, чтобы завтра прийти», – добавила женщина. Пушков ответил на страхи Киева из-за «Северного потока – 2» 18 февраля 2021, 17:45

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Ирина Яровая

«Россия лишь защищает свои интересы по бесперебойным поставкам газа основным потребителям в Европе. Украина нас мало интересует», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал слова главы «Нафтогаза Украины» о том, что газопровод «Северный поток – 2» сделает Украину беззащитной перед российской агрессией. «Для Украины транзит газа невероятно важен, ведь именно он обеспечивает ей постоянный гарантированный доход в 3 млрд долларов в год. Эта сумма является для страны очень значительной, потому что составляет около 2% всего ВВП Украины. Разумеется, есть и различные нелегальные схемы получения газа, его увода и сокрытия, но они выгодны лишь узкому кругу людей. Государству же, которому нужно как-то сводить концы с концами, критически необходимы именно эти 3 млрд», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Собеседник отметил – решение России сократить до минимума украинский транзит газа связано с долгим периодом политического и экономического конфликта с Украиной. «Нафтогаз Украины» регулярно подавал на Россию в суд, устраивал скандалы вокруг поставок, требовал бесконечных компенсаций. Украина постоянно превращала газовые поставки в политический вопрос, вынуждая Россию принимать ответные меры, о которых мы неоднократно ее предупреждали. Теперь наша страна, наконец, это сделала», – констатировал сенатор. При этом Пушков подчеркнул – речь не идет ни о какой агрессии со стороны России. «Для того, чтобы побудить Запад защищать интересы Украины, она регулярно прибегает к аргументу российской угрозы. Это совершенно не так – минимизируя украинский транзит, Россия защищает свои интересы. Украина не создает для нашего транзита никаких привлекательных условий, нам не слишком нужен такой партнер. Поэтому для того, чтобы меньше зависеть от этой страны и обеспечивать бесперебойные поставки газа основным потребителям в Европе, Россия и приняла решение построить «Северный поток-2», – объяснил собеседник. «Деньги любят спокойствие и договоренности. А те страны, которые делают их заложниками политических конфликтов, неизменно проигрывают. По такому пути пошла не только Украина, ведь СП-2 минует и другие проблемные для России территории – Литву и Польшу. Украина никакого особенного интереса для нас не представляет и находится в равном положении с теми государствами, которые также выбрали плохие отношения с Россией», – заключил Пушков. Ранее руководитель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка постройки газопровода «Северный поток – 2» является вопросом жизни и смерти для украинцев. По мнению главы компании, завершение строительства газопровода якобы сделает Украину «беззащитной перед российской военной агрессией», передает РИА «Новости». Президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. Ранее США подтвердили готовность ввести новые санкции против «Северного потока – 2». В МИД России по этому поводу заявили, что американские санкции не помешают завершить проект. В то же время появились сведения о начале тайных переговоров между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагает закупать американский СПГ в обмен на разрешение Вашингтона достроить газопровод. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», подготовку которой опровергли в Германии. Ростех ответил на публикации западных СМИ о провале «Панцирей» в Сирии и Ливии 19 февраля 2021, 05:55

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Публикации некоторых иностранных изданий о «провале» зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) российского производства «Панцирь-С» при эксплуатации в ряде военных конфликтов не соответствуют действительности, это часть намеренно спланированной дезинформационный кампании, заявил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев. Оздоев заявил, что, например, в статье турецкого издания Haber 7 отмечается, что Bayraktar TB2 якобы поразил значительное количество «Панцирь-С» и других объектов в ходе наступления вооруженных сил Сирии в провинции Идлиб и уничтожил практически все ЗРПК российского производства в Ливии при попытке формирований фельдмаршала Халифы Хафтара захватить Триполи, передает газета «Известия». «Естественно, мы видели все эти публикации и оцениваем их как дезинформацию. Это была спланированная кампания, направленная на дискредитацию российской продукции военного назначения в целом и «Панциря» в частности», – подчеркнул Оздоев. По его словам, специалисты Ростеха разбирали каждый случай, о котором сообщали зарубежные СМИ, и пришли к выводу, что это были фото- и видеомонтаж либо случаи атак на комплексы, которые полностью израсходовали все боеприпасы и находились в беззащитном положении. Директор кластера вооружений Ростеха подчеркнул, что «Панцирь» является очень эффективным оружием, интерес инозаказчиков «был, есть и еще долго будет оставаться высоким». Ранее ряд зарубежных СМИ опубликовал информацию о том, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» в Сирии, Ливии и Карабахе якобы показали свою «беспомощность» перед турецкими беспилотниками типа Bayraktar TB2. Напомним, еще в марте 2020 года пользователи Сети разоблачили видео с «уничтожением» «Панциря» в Сирии. Bayraktar TB2 – это турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько сильна турецкая армия, а также писала, что конфликт в Карабахе показал возможную уязвимость российской армии. Климатолог объяснил причину наступления аномальных холодов 18 февраля 2021, 19:08

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Чем слабее перепад температуры между экватором и полюсом, тем чаще могут устанавливаться такие холодные аномальные режимы, рассказал газете ВЗГЛЯД научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова, климатолог Александр Чернокульский. Он прокомментировал внезапное похолодание и обилие снега в Европейской части России, Европе и Америке. Исключительно холодная и снежная погода обрушилась на ряд стран и регионов, для которых она не слишком типична. Так, например, на Украине, как и во многих других европейских странах, были зафиксированы температурные минимумы за период более ста лет, ряд регионов США лишились тепла и электричества, а американский штат Техас из-за холода столкнулся даже с проблемой водоснабжения. Несколькими неделями ранее столица Испании Мадрид была засыпана сильнейшим снегопадом. Европейская часть России переживает необычные для последних лет морозы. «Обычной средней погоды не бывает. То есть средняя температура вычисляется за определенный период. Да, в последние годы реже встречались такие аномалии холодов, в основном была теплая погода, но ничего удивительного в том, что сейчас происходит, нет», – говорит Чернокульский. Он рассказывает, что есть работы, показывающие, что при текущих глобальных измененях климата аномальные холода в разных регионах могут учащаться. Это связывают с текущей обстановкой в Арктике. То есть когда в Арктике практически не останется льда, наступят очень теплые зимы, а пока там его порядка 40%, может наблюдаться так называемый полярный диполь – ученые его называют «холодный континент теплой Арктики». «Если уж говорить об аномальной погоде, то в Арктике, например, сейчас температура гораздо выше нормы. Да и средняя температура в любом регионе складывается из аномалий. То, что во время глобального потепления мы наблюдаем такие холода, тоже абсолютно нормально, ведь складывается общая температура во всем мире. Где-то теплее нормы, где-то холоднее», – объясняет собеседник. Климатолог рассказывает, что в этом году также развивается явление Ла-Нинья (холодная фаза тихоокеанского колебания) – Тихий океан в этом году холоднее, чем обычно, но это не значит, что мы можем попрощаться с глобальным потеплением. В среднем глобальная температура на планете все равно выше. «А аномальные холода в этих широтах только чаще могут приходить при глобальном потеплении. Меняются перепад, экватор, полюс. Полюс теплеет быстрее, чем экватор, в итоге этот перепад становится слабее. А чем слабее перепад температуры между экватором и полюсом, тем чаще могут устанавливаться такие холодные аномальные режимы. Причем достаточно длительные», – заключил Чернокульский. Ранее синоптики предупредили жителей российской столицы, что в течение выходных и праздничных дней в Москве будет наблюдаться «барическая пила» (резкие колебания атмосферного давления за определенный срок). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Москва назвала действия Вашингтона в Черном море угрозой миру 18 февраля 2021, 16:38

Фото: US Navy/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Американские действия в Черном море угрожают миру и стабильности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Такое впечатление, что американскому Шестому флоту в Черном море не терпится найти врага, но это делают они зря», – цитирует Захарову РИА «Новости». Она отметила, что учения США у российских границ носят антироссийскую направленность, а также «угрожают миру и стабильности». В начале февраля корабли ВМС США и Турции при поддержке авиации провели в Черном море совместные учения, предусматривавшие поиск и обнаружение подводной лодки условного противника. В них приняли участие американские эсминцы «Портер» и «Дональд Кук», морской патрульный самолет «Посейдон», турецкие фрегаты «Оруч Реис» и «Тургут Реис», два истребителя F-16 и самолет-разведчик. Посольство России в Вашингтоне заявило, что США следует прекратить «безрассудное бряцание оружием». До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс увеличил свое присутствие на Черном море и провел учения с украинским флотом. Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему НАТО усиливает свои позиции в Черном море. В Германии заявили об искусственном происхождении коронавируса 19 февраля 2021, 10:28

Фото: Liu Kun/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Ученый-физик из Гамбурга профессор Роланд Визендангер по итогам исследований пришел к выводу, что причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2 стала лабораторная ошибка, а утечка произошла в Институте вирусологии в Ухане. Визендангер, по его словам, с января по декабрь 2020 года изучил большое число научных публикаций и материалов в СМИ, общался со многими учеными, после чего проанализировал собранные факты и пришел к выводу об искусственном происхождении вируса, передает Deutsche Welle. В подтверждение своей точки зрения ученый составил каталог доказательств. В пресс-релизе Гамбургского университета подчеркивается, что изложенная информация не претендует на научность, однако содержит весомые аргументы в пользу гипотезы Визендангера. Целью публикации объявлено начало широкой общественной дискуссии на эту тему. Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам миссии в Китае заявили, что коронавирус, вероятнее всего, имеет животное происхождение. Напомним, бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Экс-глава Госдепартамента США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергает все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев оценил гипотезу об искусственном происхождении коронавируса. Американские дипломаты захотели привиться «Спутником V» 18 февраля 2021, 20:06

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Ограниченные поставки американских вакцин дипломатам США в разных странах вынудили Госдеп разрешить прививку своим сотрудникам с помощью местных препаратов, дипломаты в России запросили прививку «Спутником V», пишут СМИ со ссылкой на источники в администрации США. «В России некоторые сотрудники Госдепа обратились к Москве за дозами «Спутника V» российского производства после того, как Вашингтон не смог пообещать доставку доз вакцины американского производства в ближайшем будущем», – цитирует ТАСС статью Washington Post. Газета отметила, что российская вакцина пока не была одобрена американским регулятором, Госдеп не рекомендует использовать ее своим сотрудникам, но разрешает им самостоятельно принимать решение по вакцинации. Власти минимум 13 стран предложили предоставить свои запасы препаратов американских компаний Pfizer и Moderna для вакцинации дипломатов США, говорится в материале. В Госдепе выразили согласие, там оценивают схожие предложения от властей еще восьми стран. «Для самой богатой страны в мире стыдно просить благотворительности от других стран, когда речь заходит о вакцинах», – сказал работающий на Ближнем Востоке американский дипломат изданию. Газета отметила, что Госдепартамент, в котором работают около 75 тыс. человек, получил примерно 73 тыс. доз вакцин, при этом в ведомстве отказались сообщить, сколько из работников уже вакцинированы, передает «ИноСМИ». Ранее глава МИД Сергей Лавров, комментируя призывы представителей новой администрации США с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V», заявил, что Россия никогда не «дружила» с другими странами против кого-то. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Соединенные Штаты считают, что Россия и Китай используют успех в разработке вакцин от нового коронавируса для достижения целей на дипломатической арене. В Крыму заявили, что не нуждаются в поставках воды с Украины 18 февраля 2021, 15:42

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Крым не нуждается в поставках воды с Украины, а Северо-Крымский канал уже пришел в негодность, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «К концу правления Украины канал весь прошел в непригодность. Были разворованы все трубы, которые насыщали его. Это, по сути дела, было серьезной экологической проблемой для нас. Вдоль канала росли болота, заросли. Поэтому от перекрытия канала нет слишком большой проблемы для Крыма. Мы к этому приспособились и провели серьезные работы, чтобы не зависеть от этой воды. Я убежден: она нам совершенно не нужна и вредна», – сказал Константинов, передает РИА «Новости». По его словам, сегодня в Днепр на Украине сбрасываются нечистоты и не соблюдаются никакие санитарные нормы, поэтому полуострову не нужна такая вода. Константинов подчеркнул, что днепровская вода во времена нахождения Крыма в составе Украины подавалась в основном для сельскохозяйственных целей. «Крым снабжал до 30% риса Украину. Это была основная цель этого канала. После того как они его перекрыли, нам пришлось перепрофилировать все сельское хозяйство. Мы перестали выращивать рис и переориентировались на другие культуры. Этот удар мы выдержали. Питьевой водой Северо-Крымский канал снабжал нас крайне редко. К его помощи мы обращались редко», – сказал Константинов. Ранее так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что «максимально исключает попадание воды» в Крым. По его словам, «позиция представительства и управления канала однозначна – никакой воды в Крым к деоккупации». Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал глупостью планы Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале. Россиянка помогла живущим в США внукам справиться с аномальными холодами 19 февраля 2021, 09:33 Текст: Наталья Ануфриева

Гостившая у родственников россиянка помогла внукам, проживающим в США, спастись от аномальных холодов в Техасе. Россиянка по имени Лилия приехала в гости к родственникам в США, но задержалась из-за начавшейся пандемии коронавируса, а затем застала аномальные холода в Техасе, передает канал «360». «Воду [из батарей] слили вовремя – система отопления не перемерзла. Большинство не знает, что воду нужно было сливать», – рассказала женщина. Она также отметила, что в американских магазинах не продают одежду, предназначенную для таких суровых морозов, однако ее семье повезло, так как они ездили в горы и имели необходимые вещи. Кроме того, россиянка вязала теплые свитера своим внукам. «Спасло то, что жила в России», – считает Лилия. Напомним, беспрецедентная снежная буря обрушилась на 25 штатов в США, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, больше всего пострадал штат Техас. Жертвами аномальных холодов в ряде американских штатов стали 38 человек, большая часть смертей приходится на Техас. Три человека погибли в результате торнадо в штате Северная Каролина. После этого жители Техаса столкнулись с проблемами с качеством водопроводной воды, более 260 тыс. человек живут на территориях, где не работают системы водоснабжения. Научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова, климатолог Александр Чернокульский объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД причину наступления аномальных холодов. Москва объявила персоной нон грата эстонского дипломата в ответ на высылку российского 18 февраля 2021, 17:48

Фото: Steven Paston/Reuters

Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона высылает эстонского дипломата в ответ на объявление персоной нон грата дипломата посольства России в Таллине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Недавно приведенное к присяге новое правительство Эстонии, возможно, решив таким образом показать лояльность перед своими кураторами в Вашингтоне, Брюсселе, абсолютно безосновательно объявила персоной нон грата дипломата посольства России в Эстонии. Он занимался вопросами культуры, образования, то есть как раз теми сферами, где еще сохраняется сотрудничество между нашими странами», – заявила Захарова, передает РИА «Новости». Она пояснила, что в МИД был вызван посол Эстонии в Москве, ему выразили решительный протест, а также объявили о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства. Ранее посольство России в Таллине комментировало заявление парламента Эстонии о том, что ЕС должен разработать политику санкций против Москвы. В принятом парламентом Эстонии заявлении говорится, что ЕС «должен конструктивно работать со своими крупнейшими партнерами» и разработать эффективную политику санкций против России, чтобы Москва отказалась от «агрессивной внешней политики по отношению к своим соседям». Марсоход НАСА совершил посадку на Красную планету 19 февраля 2021, 00:26

Фото: nasa.gov

Текст: Евгения Шестак

Американский марсоход Perseverance («Настойчивый») совершил успешную посадку на Красной планете. Специалисты уже получили первый снимок Марса с аппарата. Трансляция посадки ровера велась на YouТube-канале американского космического агентства НАСА. Касание аппаратом поверхности планеты произошло в 23.55 мск, передает РИА «Новости». «Подтверждаем, Perseverance совершил посадку на Марс... Зонд передает сигнал», – говорится в сообщении. В НАСА предупреждали, что вероятность успеха посадки ровера на поверхность Марса составляет 50%. Диспетчер отметила, что при посадке аппарата планово раскрылся парашют. За несколько минут до этого перед входом в атмосферу Марса специалисты НАСА получили подтверждение, что маршевый двигатель отделился от ровера, согласно графику. Через три минуты после посадки аппарат передал первый черно-белый снимок Марса. Специалисты ведомства отметили, что для снижения скорости движения аппарата раскрылся его парашют, потом отделится кожух марсохода, предназначенный для его защиты от воздействия высоких температур. На последнем этапе посадки заработали тормозные двигатели посадочного модуля. С него аппарат был спущен на поверхность планеты на тросах, передает ТАСС. Специалисты НАСА рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе. По словам члена-корреспондента Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрея Ионина, марсоход Perseverance является проектом с большим прицелом на будущее, нацеленным в том числе на пилотируемые программы на Красной планете. Он отметил, что в марсианской атмосфере летать проблематично, поскольку она является крайне разреженной по сравнению с земной. «На поверхности Марса плотность такая, как у нас на высоте порядка 40 км. Как вы понимаете, в земных условиях на высоте 40 км летают только военные самолеты или стратостаты», – добавил эксперт. В ноябре прошлого года американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) опубликовало аудиозапись со звуками во время полета марсохода на Марс. Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле прошлого года. Аппарат, пятый марсоход в истории НАСА, оснащен семью научными инструментами. Ровер должен собрать образцы марсианского грунта. INTERPLANETARY TOUCHDOWN!

After the hardest landing in Mars history, @NASAPersevere & the Ingenuity helicopter are safe on the surface. It may look flat, but this hazardous terrain is full of rich geology and perhaps signs of ancient life https://t.co/L8JEjy3p8G #CountdownToMars pic.twitter.com/CCvatOKRm3 — NASA JPL (@NASAJPL) February 19, 2021 Министр обороны Германии узнала о планах России извлечь выгоду из пандемии 19 февраля 2021, 10:52

Фото: Thomas Imo/Reuters

Текст: Алина Назарова

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила мнение, что Россия и Китай якобы попытаются извлечь политическую выгоду из пандемии коронавируса. «Нам известно, что в России, в том числе в силовых структурах, обсуждается, что из-за коронавируса многие государства на Западе будут заняты последствиями нынешнего кризиса и нанесенным экономическим ущербом, и это даст больше пространства для российского влияния на международной арене», – отметила Крамп-Карренбауэр, передает РИА «Новости». По мнению главы Минобороны Германии, было бы «наивно» полагать, что Россия и Китай не захотят «использовать ситуацию вокруг COVID-19 в собственных интересах». Говоря о Китае, она назвала эту страну «противоречивым вызовом» для Евросоюза и НАТО. «С одной стороны, важный экономический партнер, большая страна, без которой не решить глобальные вопросы человечества вроде изменения климата. Но это еще и страна, которая стремится оказывать влияние, прибегая к методам, о которых мы можем сказать, что они не согласуются ни с мультилатерализмом, ни с порядком, основанным на соблюдении правил», – констатировала немецкий министр. Она указала на то, что пока это не находило отражение в доктрине НАТО, но теперь странам альянса, а также Евросоюза предстоит найти ответ на этот стратегический вызов. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, западная пресса бьет тревогу – благодаря фантастическому успеху вакцины «Спутник V» Россия внезапно получила шанс вернуть свои геополитические позиции. Причем даже в странах, которые принято называть «задним двором США». «Крупнейший научный прорыв Москвы за долгие годы» принесет России не только культурные и политические, но и вполне материальные дивиденды. Владимиру Соловьеву запретили въезд в Латвию 18 февраля 2021, 15:04

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев внесен в черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии, заявил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс. «На основании части 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской Республики», – написал глава МИД Латвии в Twitter, отметив, что «для Латвии неприемлемо восхваление нацизма». Ранее Соловьев в эфире телеканала «Россия 1», в частности, заявил, что Адольф Гитлер был «смелым человеком», так как «не косил от армии». Как подчеркнул телеведущий, это не отменяет того факта, что главы Третьего рейха были нацистскими преступниками. После этого депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову, в котором указал, что телеведущий, по его мнению, нарушил статью УК о реабилитации нацизма. Политолог в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал причину нападок Рашкина на Соловьева. Новые санкции США по «Северному потоку – 2» не коснутся немецких компаний 19 февраля 2021, 07:18 Текст: Наталья Ануфриева

Администрация президента США в пятницу представит доклад по дополнительным санкциям в отношении газопровода «Северный поток – 2», сообщают СМИ. Агентство Bloomberg сообщает, что в документе якобы будут указаны новые ограничительные меры, которые будут касаться небольшого количества российских компаний, при этом немецкие фирмы не подпадут под санкции, передает ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. Тем временем США подтвердили готовность ввести санкции против проекта. В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить строительство. В то же время появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Движение по Крымскому мосту открыли в одну сторону 19 февраля 2021, 09:15

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Автомобильное движение по мосту через Керченский пролив возобновили по направлению из Крыма на Кубань, сообщили в МЧС Крыма. В министерстве заявили, что «движение со стороны Крыма по мосту восстановлено», однако «со стороны Краснодарского края пока затор», передает ТАСС. В пресс-службе оператора перевозок «Гранд Сервис Экспресс» сообщили, что поезда проходят Крымский мост по графику. В пресс-службе Крымской железной дороге уточнили, что задержек, несмотря на непогоду, в расписании нет: «Поезда курсируют, поезда с материка мы принимаем. Работаем по графику, без перебоев». Ранее сообщалось, что Крымский мост впервые перекрыли из-за непогоды.