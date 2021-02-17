Россия вернулась в элиту большого тенниса

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17 февраля, среда  |  Последнее обновление — 16:42  |  vz.ru
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Российским нефтяникам удалось обмануть кризис

Роснефть смогла сохранить прибыль, несмотря на обвал нефтяных цен REUTERS/Sergei Karpukhin
Пока зарубежные нефтяные корпорации подсчитывают убытки, «Роснефть», как оказалось, закончила прошлый год с прибылью. Более того – крупнейшая нефтяная корпорация России обошла по капитализации даже Газпром. Как такое произошло и акции каких других российских компаний в ближайшее время могут пойти в рост? Подробности...
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Японцы отказываются от мифов о Курилах

После 2006 года, когда была сделана эта фотография, страсти несколько улеглись REUTERS/Yuriko Nakao
Японские журналисты начали что-то подозревать. Проанализировав последние высказывания Владимира Путина о споре вокруг Южных Курил, они пришли к выводу, что Россия никогда не расстанется с островами. Это может стать началом конца для мифа об «исконных японских землях», который придумали в США с целью поддерживать конфликт между Москвой и Токио.  Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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Редчайший природный катаклизм лишил американцев тепла и света

Тысячи американцев занимаются невиданным для них делом – уборкой снега USA TODAY/Reuters
Настоящая русская зима пришла туда, где ее никогда не ждали – в тропические регионы Соединенных Штатов Америки. Миллионы американцев остались без электричества, десятки погибли, а добыча нефти остановилась – и все это из-за небывалого природного катаклизма, который обрушился на Америку впервые за много лет. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Глобальное потепление, ноль ковида, а Россия заслуживает санкций

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Сама природа и физика в частности как бы говорят нам, что зеленые любители бюджетиков – идиоты. Но никому от этого не легче. Они продолжат бубнить про потепление, даже если на дворе будут громоздиться айсберги. Это люди без стыда и совести. Подробности...
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Украине грозит бунт олигархов наоборот

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Команда президента Зеленского пошла в широкое наступление против внутренней оппозиции. Закрытием телеканалов дело не ограничится. Бить будут не по картинке на экране, а по лицу. Поставлена задача подорвать экономическую базу оппозиции. Подробности...
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Каталонцы устали от сепаратизма

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
Формальным победителем выборов в Каталонии стала выступающая за федерализацию Соцпартия – подразделение испанской партии власти. Такое случилось впервые в постфранкистской истории страны. Это серьёзный удар по позициям сепаратистов. Подробности...
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Москву накрыл снежный циклон

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Взрыв газа разрушил здание супермаркета во Владикавказе

Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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    Россия вернулась в элиту большого тенниса

    Аслан Карацев – главное открытие российского тенниса в последние дни    17 февраля 2021, 16:15
    Фото: Hamish Blair/АР/ТАСС
    Текст: Дмитрий Пугаченко

    Впервые за многие годы возник повод говорить о возрождении в России одного из самых ярких видов спорта – большого тенниса. Сразу несколько россиян и теннисистов с русскими корнями прямо сейчас блистают на турнире Большого шлема в Австралии. Один из них – Аслан Карацев – и вовсе установил невероятный в мире тенниса рекорд. Как российским теннисистам удалось вернуться в число ведущих в мире?

    Первый из четырех турниров Большого шлема, главных мировых теннисных чемпионатов, становится историческим для России. Впервые сразу три наших теннисиста – Аслан Карацев, Даниил Медведев и Андрей Рублев – вошли в восьмерку лучших. И первые двое прошли дальше в полуфинал, где их ждут новые соперники – Джокович и Циципас.

    Главная сенсация Australian Open 2021 – конечно, Аслан Карацев. Уроженец Владикавказа в свои 27 лет не просто впервые забрался так высоко. Он вообще никогда раньше не играл в основной сетке на турнире Большого шлема.

    В юношеском возрасте Аслан подавал большие надежды и даже выигрывал Универсиаду, но вот следующий шаг долгое время сделать не мог, без особого успеха играя на второсортных турнирах. Лишь найдя себе нового тренера – белоруса Егора Яцюка, Карацев начал реализовывать свой потенциал. И вот наконец выстрелил!

    В третьем круге Карацев должен был, по всем прогнозам, закончить выступление на турнире – его соперником был № 9 в рейтинге ATP Диего Шварцман. Но Аслан вынес аргентинца в трех сетах – 6:3, 6:3, 6:3. В следующем круге Карацеву пришлось провести изнурительный пятисетовый матч с 19-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который выиграл у россиянина первые два сета, но затем Аслан совершил невероятный камбэк – взял три партии и вышел в четвертьфинал. Там его соперником стал 18-й сеяный турнира и экс-бойфренд Марии Шараповой Григор Димитров. Болгарин легко выиграл первый сет, но затем травмировал спину и стал сдавать. Воспользовавшись этим, Карацев взял три партии подряд и вышел в полуфинал, где сыграет с самим Новаком Джоковичем.

    Аслан установил невероятный рекорд – стал первым в истории современного тенниса игроком, дошедшим до полуфинала на дебютном турнире Большого шлема.

    «Это невероятный прогресс. Я очень рад за Аслана. Я не знаю, что он делал во время пандемии, но это здорово. Надеюсь, у нас будет русский финал», – поделился впечатлениями другой российский теннисист Даниил Медведев. Первая ракетка России также вышел в полуфинал в среду, на следующий день после Карацева. Его соперником в четвертьфинале был его друг и партнер по сборной России Андрей Рублев. В отличие от Карацева, попадание в четвертьфинал Медведева и Рублева было закономерным. Даниил посеян на турнире под номером 4, Рублев – под номером 7.

    К сожалению, матч проходил днем под палящим австралийским солнцем, и российские теннисисты больше боролись с жарой, чем друг с другом. Первый сет получился упорным, но Медведеву удавалось затягивать Рублева в фирменный тягучий теннис с долгими розыгрышами, которые в основном приносили успех Даниилу. Медведев выиграл сет 7:5, а в двух следующих партиях Рублев ощутимо подсел на жаре физически, много ошибался, и Медведев без проблем вышел в полуфинал. При этом уже по окончании встречи Даниил признался, что получил небольшую травму, но не показывал этого, чтобы Рублев не воспрянул духом.

    Даниил Медведев одержал 19-ю победу подряд. Впечатляющая серия выводит его на третье место в мировом рейтинге даже в случае поражения в полуфинале.

    Но сам теннисист, конечно, рвется в финал. Соперником Даниила в 1/2 финала станет грек Срефанос Циципас, с которым у Медведева настоящая личная вражда.

    Любопытно, что это был пятый официальный матч Медведева с Рублевым, и Даниил выиграл их все. По рассказам Андрея, они «зарубались» еще в юношеском возрасте. Тем более что у них много общего. Оба получили основы теннисного образования в России, но затем вынуждены были уехать: Медведев – во Францию, Андрей – в Испанию.

    Основных причин для отъезда две – это отсутствие в России подходящих условий для тренировок из-за холодного климата и желание найти «своего» тренера. По такому же пути пошел еще один талантливый россиянин – Карен Хачанов.

    «К сожалению, у нас нет условий, – считает победитель Australian Open – 2005 Марат Сафин. – Медведев, Рублев, Хачанов – они все стоят в топ-20. Те, кто остался тренироваться в России, их нет даже в топ-100. У нас можно тренироваться до определенного возраста, но потом надо уезжать. Это нормально. В Испании, куда уехали Андрей и Карен, гораздо сильнее школа тенниса, намного больше спарринг-партнеров. Посмотрите ради интереса, сколько игроков из Испании прошло через топ-100 рейтинга и сколько из России. Испанцев в разы больше. Во Франции, где тренируется Даня, аналогичная ситуация».

    При этом многие отмечают, что в России отлично работают детские тренеры. Тому же Рублеву основу давала мама, работающая тренером. И все специалисты отмечают, что техника у Андрея блестящая. Именно этим можно, например, объяснить такой большой десант русскоговорящих теннисистов в четвертьфиналах Австралии и других крупных турниров.

    Ведь, помимо россиян, есть еще Александр Зверев из семьи русских эмигрантов в Германии и наполовину русский грек Стефанос Циципас, чья мама – советская теннисистка Юлия Сальникова.

    Российские теннисисты давно не баловали нас успехами на турнирах такого калибра. В 1/4 финала в Австралии в последний раз играл Николай Давыденко в 2010 году (уступил Роджеру Федереру). В том же году Михаил Южный дошел до полуфинала US Open, где проиграл Надалю. Ну а среди дам последний успех был связан с именем Марии Шараповой – победа на «Ролан Гаррос» в 2012-м. Чемпионат Австралии Мария также выигрывала в 2008 году.

    Возможно, что титул Australian Open в 2021 году разыграют Циципас и Джокович. Но теперь уже всем очевидно, что наши теннисисты снова в топе ATP и, судя по всему, никуда оттуда уходить не собираются.


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