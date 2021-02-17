Россия вернулась в элиту большого тенниса

Впервые за многие годы возник повод говорить о возрождении в России одного из самых ярких видов спорта – большого тенниса. Сразу несколько россиян и теннисистов с русскими корнями прямо сейчас блистают на турнире Большого шлема в Австралии. Один из них – Аслан Карацев – и вовсе установил невероятный в мире тенниса рекорд. Как российским теннисистам удалось вернуться в число ведущих в мире?

Первый из четырех турниров Большого шлема, главных мировых теннисных чемпионатов, становится историческим для России. Впервые сразу три наших теннисиста – Аслан Карацев, Даниил Медведев и Андрей Рублев – вошли в восьмерку лучших. И первые двое прошли дальше в полуфинал, где их ждут новые соперники – Джокович и Циципас.

Главная сенсация Australian Open 2021 – конечно, Аслан Карацев. Уроженец Владикавказа в свои 27 лет не просто впервые забрался так высоко. Он вообще никогда раньше не играл в основной сетке на турнире Большого шлема.

В юношеском возрасте Аслан подавал большие надежды и даже выигрывал Универсиаду, но вот следующий шаг долгое время сделать не мог, без особого успеха играя на второсортных турнирах. Лишь найдя себе нового тренера – белоруса Егора Яцюка, Карацев начал реализовывать свой потенциал. И вот наконец выстрелил!

В третьем круге Карацев должен был, по всем прогнозам, закончить выступление на турнире – его соперником был № 9 в рейтинге ATP Диего Шварцман. Но Аслан вынес аргентинца в трех сетах – 6:3, 6:3, 6:3. В следующем круге Карацеву пришлось провести изнурительный пятисетовый матч с 19-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который выиграл у россиянина первые два сета, но затем Аслан совершил невероятный камбэк – взял три партии и вышел в четвертьфинал. Там его соперником стал 18-й сеяный турнира и экс-бойфренд Марии Шараповой Григор Димитров. Болгарин легко выиграл первый сет, но затем травмировал спину и стал сдавать. Воспользовавшись этим, Карацев взял три партии подряд и вышел в полуфинал, где сыграет с самим Новаком Джоковичем.

Аслан установил невероятный рекорд – стал первым в истории современного тенниса игроком, дошедшим до полуфинала на дебютном турнире Большого шлема.

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«Это невероятный прогресс. Я очень рад за Аслана. Я не знаю, что он делал во время пандемии, но это здорово. Надеюсь, у нас будет русский финал», – поделился впечатлениями другой российский теннисист Даниил Медведев. Первая ракетка России также вышел в полуфинал в среду, на следующий день после Карацева. Его соперником в четвертьфинале был его друг и партнер по сборной России Андрей Рублев. В отличие от Карацева, попадание в четвертьфинал Медведева и Рублева было закономерным. Даниил посеян на турнире под номером 4, Рублев – под номером 7.

К сожалению, матч проходил днем под палящим австралийским солнцем, и российские теннисисты больше боролись с жарой, чем друг с другом. Первый сет получился упорным, но Медведеву удавалось затягивать Рублева в фирменный тягучий теннис с долгими розыгрышами, которые в основном приносили успех Даниилу. Медведев выиграл сет 7:5, а в двух следующих партиях Рублев ощутимо подсел на жаре физически, много ошибался, и Медведев без проблем вышел в полуфинал. При этом уже по окончании встречи Даниил признался, что получил небольшую травму, но не показывал этого, чтобы Рублев не воспрянул духом.

Даниил Медведев одержал 19-ю победу подряд. Впечатляющая серия выводит его на третье место в мировом рейтинге даже в случае поражения в полуфинале.

Но сам теннисист, конечно, рвется в финал. Соперником Даниила в 1/2 финала станет грек Срефанос Циципас, с которым у Медведева настоящая личная вражда.

Любопытно, что это был пятый официальный матч Медведева с Рублевым, и Даниил выиграл их все. По рассказам Андрея, они «зарубались» еще в юношеском возрасте. Тем более что у них много общего. Оба получили основы теннисного образования в России, но затем вынуждены были уехать: Медведев – во Францию, Андрей – в Испанию.

Основных причин для отъезда две – это отсутствие в России подходящих условий для тренировок из-за холодного климата и желание найти «своего» тренера. По такому же пути пошел еще один талантливый россиянин – Карен Хачанов.

«К сожалению, у нас нет условий, – считает победитель Australian Open – 2005 Марат Сафин. – Медведев, Рублев, Хачанов – они все стоят в топ-20. Те, кто остался тренироваться в России, их нет даже в топ-100. У нас можно тренироваться до определенного возраста, но потом надо уезжать. Это нормально. В Испании, куда уехали Андрей и Карен, гораздо сильнее школа тенниса, намного больше спарринг-партнеров. Посмотрите ради интереса, сколько игроков из Испании прошло через топ-100 рейтинга и сколько из России. Испанцев в разы больше. Во Франции, где тренируется Даня, аналогичная ситуация».

При этом многие отмечают, что в России отлично работают детские тренеры. Тому же Рублеву основу давала мама, работающая тренером. И все специалисты отмечают, что техника у Андрея блестящая. Именно этим можно, например, объяснить такой большой десант русскоговорящих теннисистов в четвертьфиналах Австралии и других крупных турниров.

Ведь, помимо россиян, есть еще Александр Зверев из семьи русских эмигрантов в Германии и наполовину русский грек Стефанос Циципас, чья мама – советская теннисистка Юлия Сальникова.

Российские теннисисты давно не баловали нас успехами на турнирах такого калибра. В 1/4 финала в Австралии в последний раз играл Николай Давыденко в 2010 году (уступил Роджеру Федереру). В том же году Михаил Южный дошел до полуфинала US Open, где проиграл Надалю. Ну а среди дам последний успех был связан с именем Марии Шараповой – победа на «Ролан Гаррос» в 2012-м. Чемпионат Австралии Мария также выигрывала в 2008 году.

Возможно, что титул Australian Open в 2021 году разыграют Циципас и Джокович. Но теперь уже всем очевидно, что наши теннисисты снова в топе ATP и, судя по всему, никуда оттуда уходить не собираются.