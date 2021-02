Погребинский: Зеленский начал с Шария, чтобы подобраться к Медведчуку Поселок на Украине захотели переименовать в Нью-Йорк Украина и НАТО запустили проект «Сильнее вместе» 17 февраля 2021, 13:35 Текст: Евгения Шестак

Украинское министерство иностранных дел и Центр информации и документации НАТО на Украине запустили проект «Сильнее вместе» о взаимном сотрудничестве, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. «МИД совместно с Центром информации и документации НАТО на Украине запустили проект «Сильнее вместе». Проект состоит из серии видеороликов о сотрудничестве между нашей страной и НАТО, в частности о вкладе Украины в укрепление евроатлантической безопасности», – сказал Кулеба в видео на странице МИД в Twitter. Together with @NATOinUkraine we are launching a joint project #StrongerTogether



FM @DmytroKuleba: "Synergy is not just a nice word. It is a practical necessity, because together we are much stronger than the simple sum of our individual efforts". pic.twitter.com/lRDuy7pizs — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) February 17, 2021 Первый видеоролик о сотрудничестве посвящен борьбе с пандемией коронавируса. В нем рассказывается о том, как с начала пандемии члены альянса оказывали помощь Украине, а также об ответных действиях Киева. «С марта 2020 года Украина получила помощь от Болгарии, Чехии, Эстонии, Литвы, Польши, Словакии, Великобритании, США», – отмечается в видео. Также отмечается, что фонд НАТО по борьбе с пандемией «одобрил помощь Украине в части поставок критического оборудования общей стоимостью 500 тыс. евро». В ролике говорится, что Украина выступает помощником альянса в борьбе с коронавирусом – Киев предоставлял свои транспортные самолеты. В частности «17 миссий доставили более 950 тонн медицинского оборудования». Кроме того, указано, что в апреле 2020 года Украина отправила 20 медиков в Италию и доставила туда 5 тонн дезинфекторов. «Я убежден, что вместе мы преодолеем любые вызовы, которые встанут перед нами в будущем», – заявил в заключении видеозаписи Кулеба. Ранее украинский парламент обратился к международным организациям и другим странам мира с призывом усилить санкционное давление на Москву и продолжать политику непризнания воссоединения Крыма с Россией.

На подконтрольной Киеву территории Донбасса начали разворовывать принадлежащий РЖД путь 15 февраля 2021, 11:52

Фото: Baz Ratner/Reuters

Текст: Алина Назарова

Украинские пограничники скрывают разбор и хищение железнодорожного полотна РЖД на подконтрольной Киеву территории Донбасса вблизи российской границы, заявили в Центре по связям с общественностью (ЦОС) МВД самопровозглашенной Луганской народной республики. «Железнодорожное покрытие закрытой ветки РЖД, проходящей по территории Украины от населенного пункта Зориновка до населенного пункта Благодатное, демонтируется с негласного разрешения руководства луганского пограничного отряда государственной погранслужбы Украины», – заявил представитель ЦОС МВД, передает РИА «Новости». Информация поступила на горячую линию МВД ЛНР от жителя Зориновки. В частности, местный житель сообщил, что к демонтажу допускаются лица, состоящие в дружеских отношениях с руководством погранотряда за 10 тыс. гривен (около 350 долларов). «Железнодорожное полотно разбирается исключительно в ночное время под прикрытием дежурной смены погранотдела «Меловое», – заявил представитель ЦОС. Ранее в ЛНР обвинили СБУ в наращивании военной техники в жилых районах Донбасса. Так, в начале февраля Украина разместила в жилых районах Донбасса, подконтрольных Киеву, 14 единиц военной техники. На Украине потребовали запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии 15 февраля 2021, 13:39 Текст: Алина Назарова

Крупнейшие украинские теплоэлектроцентрали потребовали от правительства запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии и отменить ценовые ограничения тарифов, следует из открытого письма Украинской энергетической ассоциации на имя премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. «Просим безотлагательно принять решение ... Прекратить импорт электрической энергии для частных компаний в рамках Объединенной энергосистемы Украины», – говорится в документе, передает ТАСС. Как ответили в ассоциации, возросший импорт создает убытки для украинских производителей, так как «приводит к обвалу индикативной цены электрической энергии до 1200 гривен за МВт·ч (около 43 долларов)». «С 11 февраля 2021 года объем импорта вырос до 1800 МВт·ч», – говорится в сообщении. Кроме того, производители тепла и электроэнергии просят правительство повлиять на отмену ценовых ограничений на рынке. «Производители вынуждены покупать сырье по рыночным ценам, материалы для текущих и капитальных ремонтов по рыночным ценам, своевременно платить заработную плату, своевременно оплачивать налоги, однако не имеют права продавать по справедливой цене готовую продукцию», – указали в ассоциации. Игнорирование этих просьб, уверены авторы письма, может привести к срыву этого отопительного сезона и поставит под угрозу подготовку к следующему. В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливался запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Однако в феврале 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Также с 3 января Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии. Поставки начались на фоне кризисной ситуации в энергетике страны, вызванной нехваткой угля на складах тепловых электростанций, внеплановых аварийных ремонтов энергоблоков АЭС и ТЭС, а также роста потребления электроэнергии из-за похолодания. Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить. Советник главы офиса Зеленского раскритиковал работу МВФ на Украине 15 февраля 2021, 08:46

Фото: Yuri Gripas/Reuters

Текст: Алина Назарова

Внештатный советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов написал в Facebook, что Международный валютный фонд (МВФ) «обкакался» при пересмотре программы взаимодействия с Киевом. Милованов, находящийся в составе украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в ОАЭ, написал в своем посте о встрече с руководством страны и планах увеличить торговый оборот между двумя государствами, передает РИА «Новости». В комментариях один из пользователей выразил мнение, что руководство Украины, «обкакавшись с МВФ», пытается «хоть как-то компенсировать» неудачу. «Там МВФ обкакался, а не Украина. Если честно смотреть», – написал Милованов в ответ в Facebook. Другие комментаторы выразили возмущение из-за того, что советник главы офиса президента допускает подобные выражения. В субботу постпред МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что миссия фонда завершила работу на Украине без результата. В фонде отметили, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс. Миссия МВФ начала свою работу по пересмотру программы stand-by по Украине в декабре 2020 года. Милованов является бывшим министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. На свою нынешнюю должность он был назначен в ноябре 2020 года. Сам Милованов заявлял, что его опыт поможет справиться со множеством вызовов, которые стоят сегодня перед Украиной. Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 млрд долларов. Первый транш в 2,1 млрд страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих 2,1 млрд после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема примерно по 700 млн долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся – по итогам двух обзоров в 2021 году. При этом Украина в 2021 году должна вернуть МВФ почти 1,7 млрд долларов долгов, в то время как Киев может рассчитывать только на два транша в размере 1,4 млрд долларов. В декабре депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МВФ за отношение к жителям страны. «Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность, ... (ему нужны) дешевые развитые рабы», – сказал парламентарий. Рейтинг Зеленского упал до уровня Порошенко 15 февраля 2021, 15:22

Фото: Sergey Dolzhenko/EPA/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Экс-президент Украины Петр Порошенко «догнал» действующего главу государства Владимира Зеленского в президентском рейтинге, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. «Среди указанных кандидатов относительно больше всего голосов получил бы В. Зеленский, за которого проголосовали бы 16,2% среди всех респондентов и 22,7% среди тех, кто определился с выбором», – передает сообщение института УНИАН. Порошенко оказался на втором месте, лидера партии «Европейская солидарность» поддерживают 13,1% среди всех респондентов и 18,3% среди тех, кто определился. Третье место в рейтинге заняла лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, с показателями, соответственно, 10,3% и 14,5%. Далее следуют сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко (соответственно 8,1% и 11,4%), лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко (5,9% и 8,2%), председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук (3,7% и 5,1%), лидер партии «Украинская стратегия» Владимир Гройсман (3,2% и 4,5%), лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко (2,9% и 4,1%). Опрос проводился 5–7 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 2005 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%. Напомним, в первом туре президентских выборов на Украине в 2019 году Зеленский получил поддержку 30,24% избирателей, почти вдвое обойдя по результатам голосования Петра Порошенко. Во втором туре Зеленский набрал 73,22% голосов. Между тем, согласно данным опроса социологической группы «Рейтинг», по состоянию на февраль 2021 года Зеленскому не доверяют около 58% жителей страны, 38%, напротив, доверяют. Украинский дипломат заметил распад «клуба друзей против Путина» 15 февраля 2021, 20:09

Фото: Danil Shamkin/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Бывший руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и дипломат Роман Бессмертный заявил, что в мире начался распад «клуба друзей против [президента России Владимира] Путина». «Вспомните телефонный разговор Путина и новоизбранного президента США [Джо Байдена]. Буквально через неделю – продолжение действия договора СНВ-3 <...> и начало ни с того, ни с сего строительства «Северного потока», – цитирует Бессмертного «Спутник». По его мнению, Россия в скором времени достроит газопровод «Северный поток – 2» и даже введет в эксплуатацию. Дипломат также высказался о предложениях остановить строительство этого проекта в случае, если Россия перестанет переводить транзитом газ через Украину. «Угрозы нарастают, братство или дружба, клуб друзей против Путина, он как на тоненьких ножках шатается. От этого Украине не легче становится, потому что мы в первом окопе», – сказал Бессмертный. На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. При этом в понедельник газета Handelsblatt со ссылкой на заявление минэкономики ФРГ сообщила, что Германия и США пока не ведут прямой диалог по вопросу газопровода «Северный поток – 2». Гендиректор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что попытки вмешательства в реализацию «Северного потока – 2» негативно сказываются на инвестиционном климате Германии, этот проект является мостом для сохранения российско-немецких отношений. Шарий назвал Зеленского сволочью 17 февраля 2021, 10:24

Фото: из личного архива

Текст: Алина Назарова

Анатолий Шарий назвал беспределом дело СБУ против него о госизмене, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Блогер выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью. Шарий на своем канале в YouTube сообщил, что 16 февраля в Днепре был арестован его однофамилец Виктор Шарий, который ранее подавал иск на Партию Шария, но отозвал его. Блогер напомнил, что ранее Виктор Шарий заявлял о шантаже со стороны СБУ и «Нацкорпуса», которые вынудили его подать иск против партии. «СБУ попытались съехать на то, что сегодня в Днепре было задержание группы воров. И даже попытались это распространить в стиле «Шарий врет». Но теперь устали брехать и признались, что сегодня ими задержан Виктор Шарий. Задержан за то, что... у него фамилия Шарий и «на него зарегистрирована партия». Идиоты вы ничтожные, на него не зарегистрирована партия. Хватит позориться, отпустите человека», – написал Шарий в Facebook. Он назвал происходящее тотальным беспределом со стороны «фашистского государства». «Я думаю, что когда-нибудь Служба безопасности Украины будет просто признана преступной организацией, а те, кто в ней состоял, получат волчий билет для устройства на работу. (…) Потому что после всех преступлений, что они совершили и сейчас совершают по указанию этого карлика, который обещал посадить совсем других людей. Но он нашел самого главного изменщика родине, который распродал всю Украину, сдал Крым, вывел с Украины миллиарды», – сыронизировал Шарий. «Сволочь ты, Зеленский, сволочь. Ничего, люди все больше и больше видят, кто ты на самом деле», – заключил блогер. Как сообщал «Коммерсант», лидера Партии Шария, блогера Анатолия Шария обвинили в госзимене и разжигании национальной вражды. По версии Службы безопасности Украины (СБУ), он якобы способствовал российским структурам в проведении «информационных операций», в частности занимался дискредитацией политики государства через СМИ. «Служба безопасности Украины предъявила обвинение в совершении преступления гражданину Украины Анатолию Шарию. По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур», – говорится в сообщении СБУ. Расследование ведется по двум уголовным статьям: госизмена (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ч. 1 ст. 161 УК Украины). Доказательства основаны на интервью и выступлениях Анатолия Шария, в которых, по версии СБУ, содержатся «факты его подрывной деятельности против Украины». По данным СБУ, Шарий покинул Украину 24 января 2012 года и больше не возвращался. В 2013 году Литва сообщила, что ему предоставлено политическое убежище и вид на жительство на территории ЕС. Партия Шария в октябре 2020 года приняла участие в местных выборах. В Харькове, Одессе, Мариуполе и других городах смогли избраться их депутаты. В некоторых регионах партия набрала от 5% до 9%. В ДНР допустили начало боевых действий против ВСУ 15 февраля 2021, 19:23 Текст: Абдулла Шакиров

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) опасается перехода конфликта межу Донбассом и Украиной в горячую фазу в связи с многочисленными нарушениями перемирия Киевом, заявил руководитель представительства Руслан Якубов. «Мы имеем все признаки эскалации на линии соприкосновения. И если Украина в ближайшее время не вспомнит о своих обязательствах, то не исключено, что конфликт может перерасти в горячую фазу», – передает слова Якубова РИА «Новости». По словам представителя ДНР, количество выпущенных Украиной по территории Донбасса боеприпасов выросло, кроме того, увеличился калибр используемого вооружения. Это свидетельствует об отказе Киевом от выполнения Минских соглашений, подчеркнул Якубович. «Вновь гибнут и получают ранения защитники республики, жилые дома повреждаются вследствие прямых попаданий, мирные жители получают травмы вследствие обстрелов», – добавил глава представительства ДНР. Ранее Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью телеканалу «Украина» выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Экс-депутат Рады устроил поножовщину в кафе из-за русского языка 16 февраля 2021, 09:23 Текст: Евгения Шестак

Бывший депутат от украинской партии «Свобода» Олег Гелевей напал с ножом на посетителя кафе в Киеве из-за споров о русском языке. По данным источников в МВД, инцидент произошел 14 февраля. Бывший депутат и его ранее судимый знакомый выпивали в кафе. Они вступили в перепалку с официанткой, обслуживающей людей на русском языке, передает «Страна.ua». За работницу заведения заступился один из посетителей, в результате между мужчинами завязалась драка. Гелевей и его спутник, вооруженный ножом, нанесли посетителю кафе резаные раны. Потерпевшему вызвали скорую помощь. Отмечается, что полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Бывшего депутата допросили и отпустили, его знакомого задержали. Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что языковая дискриминация на Украине провоцирует дополнительное напряжение в обществе и способствует развитию сепаратизма. С 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180-242 доллара). Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что украинские власти пытаются искусственно вызвать неприятие русского языка в стране и уничтожить уникальное мультикультурное пространство. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. Украинский машинист пожаловался на «средневековые» условия труда 16 февраля 2021, 08:55 Текст: Евгения Шестак

Украинский железнодорожник опубликовал видео, где сотрудники госкомпании «Украинские железные дороги» растапливают лед со стекол при помощи огня, и рассказал о «средневековых» условиях работы. Соответствующее видео опубликовано в Telegram. Лед мешает машинисту видеть сигналы на железной дороге, поэтому – в отсутствие стеклообогревателей – авторам видео пришлось прибегнуть к растапливанию льда на окнах кабины при помощи огня. Такой метод они назвали «средневековым». На видео видно, как один из участников съемки поджигает бумагу и держит ее в руках возле стекла со стороны машиниста, чтобы хоть как-то растопить лед. «Железнодорожники не заслуживают повышения зарплаты? Почему нет даже стеклообогревателей?», – спросил автор публикации. Сейчас компания использует старые поезда еще советского образца, не оснащенные современными техническими функциями. Львиная доля локомотивов подлежит утилизации и списанию, поскольку эксплуатационный срок поездов уже давно истек – от 30 до 53 лет. Ранее замглавы председателя комитета парламента по вопросам транспорта и инфраструктуры Украины Владимир Крейденко заявил, что в стране планируется замена отдельных участков железных дорог на рельсы европейского образца – «узкоколейку». Власти Украины признали получение «вынужденной» помощи от России из-за угрозы веерных отключений электричества 16 февраля 2021, 12:44

Фото: Konjushenko Vladimir/YAY/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Киев выступает против импорта электроэнергии из России и Белоруссии, но вынужден осуществлять закупку из-за угрозы веерных отключений электричества, заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко. «Мы против того, чтобы закупать электроэнергию из Белоруссии и России, но для этого необходимо отсоединиться от энергосистемы РФ и Белоруссии и присоединиться к европейской», – сказал он, признав, что Украина «критически зависит от РФ и Белоруссии в этом вопросе». Витренко напомнил, что его страна была вынуждена возобновить импорт электроэнергии из соседних государств из-за дефицита. «Были холода, был дефицит электроэнергии, при том, что все наши атомные, газовые блоки работали на полную мощность. Была аварийная помощь и импорт из Белоруссии, даже несколько дней из РФ. Была угроза веерных отключений», – отметил он, передает ТАСС. Ранее глава правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что Киев не станет отказываться от импорта российской электроэнергии до конца отопительного сезона. В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливался запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Однако в феврале 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Также с 3 января Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии. Поставки начались на фоне кризисной ситуации в энергетике страны, вызванной нехваткой угля на складах тепловых электростанций, внеплановых аварийных ремонтов энергоблоков АЭС и ТЭС, а также роста потребления электроэнергии из-за похолодания. Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить. На Украине сообщили о гибели трех военнослужащих после подрыва в Донбассе 14 февраля 2021, 16:02 Текст: Абдулла Шакиров

Военнослужащие оперативно–тактической группировки «Север» подорвались в воскресенье на неизвестном взрывном устройстве в Донецкой области, в результате взрыва погибли три человека. «Сегодня, 14 февраля, недалеко от населенного пункта Новолуганское в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» при перемещении на позиции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил (ООС), – говорится в сообщении в Facebook оперативно-тактической группировки «Север». В настоящее время на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и военная служба правопорядка. В четверг в ЛНР сообщили о гибели украинского военного в результате подрыва у линии соприкосновения в Донбассе. Депутаты Рады отметили День независимости Кубани 16 февраля 2021, 14:51 Текст: Евгения Шестак

Ряд депутатов Верховной рады, члены межфракционного объединения «За Кубань», отметили «день независимости Кубани». В связи с этой датой, они надели тематические футболки с надписью «Kuban». Член фракции «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко опубликовал в Facebook фотографию, на которой семеро депутатов стоят в зале Рады в белых футболках с надписью «Kuban», при этом в слове буквы UA выделены желтым и голубым цветами, повторяя расцветку украинского флага. «Сегодня отмечаем день независимости Кубани. 16 февраля 1918 года была провозглашена независимость Кубанской народной республики», – написал депутат. По его словам, Кубань якобы как государство было создано украинцами. «Нам важно помнить об этой дате, ведь Кубань – это еще одно государство, которое создали украинцы», – написал депутат. Он добавил, что считает, что Кубань в будущем станет «островом свободы». Друзі, сьогодні відзначаємо День незалежності Кубані! 16 лютого 1918 року було проголошено незалежність Кубанської... Опубликовано Олексій Гончаренко Вторник, 16 февраля 2021 г. Ранее Гончаренко обосновал украинские претензии на Кубань тем, что в гимне Украины есть строчка «от Сяна до Дона». В 2019 году в Раде создали межфракционное объединение «Кубань», члены которого собираются заниматься возвращением в социальное поле «украинских этнических территорий и этнических украинцев». Газета ВЗГЛЯД писала об этих фантастических идеях Киева. В Донецке обвинили спецслужбы Украины в покушении на командира милиции ДНР 15 февраля 2021, 14:34

Фото: Репортёр Руденко/telegram

Текст: Ирина Яровая

«Это полный кошмар и показатель полной беспринципности украинских спецслужб. Ведь они знали, что человек утром повезет дочку в школу и все равно подложили под его машину бомбу» – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бриг. Так он прокомментировал покушение на командира народной милиции республики, совершенное в Горловке. В момент покушения рядом с пострадавшим находилась его несовершеннолетняя дочь. «Подобный теракт случается уже не первый раз – у командиров ДНР неоднократно обнаруживали взрывчатку под машинами, случались и подрывы. Вот и в этот раз служба охраны не сработала, но, слава Богу, у девочки никаких серьезных ранений нет, только контузия», – рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бриг. Собеседник уверен – «это дело рук украинских спецслужб». «Однако очень трудно определить, кто конкретно это сделал, ведь они говорят с нами на одном языке, у них нет никакого акцента. Для того, чтобы обезопасить себя, нам нужна колоссальная работа соответствующих органов, как это происходит, например, в Израиле. А пока нужно быть готовыми к новым терактам. Они еще долго не прекратятся», – считает он. «Причем, заметьте, покушение произошло не на линии фронта, а в городе, да еще и при наличии ребенка в машине. Конечно, это полный кошмар и показатель полной беспринципности этих людей. Ведь они знали, что человек утром повезет дочку в школу и все равно подложили под его машину бомбу», – заключил Бриг. Ранее в понедельник на одного из командиров народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) было совершено покушение в Горловке, сообщил информированный источник. «В результате взрыва автомобиля на проспекте Победы в Горловке пострадал командир батальона с позывным «Длинный». Он в больнице», – сообщил источник «Интерфакс». Он уточнил, что взрывчатка была заложена под водительское сидение машины, на которой комбат в это время вез дочь в школу. Он и его дочь на данный момент в больнице. Тем временем Киев сообщил о гибели трех украинских военнослужащих в Донбассе. «За прошедшие сутки, 14 февраля, в районе проведения операции объединенных сил (ООС) было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих», – сообщили в штабе ООС. Напомним, ранее заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявил, что ССО Украины могут при необходимости взять в плен глав провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ЛНР: Украинские десантники подорвались на собственной мине 14 февраля 2021, 19:51 Текст: Абдулла Шакиров

Украинские военнослужащие оперативно–тактической группировки «Север», погибшие в воскресенье в Донбассе в результате взрыва, подорвались на минах, установленных ранее их сослуживцами у линии соприкосновения, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. «Нашей разведкой отмечено перемещение личного состава боевиков 81-й аэромобильной бригады (ВС Украины) на наблюдательный пост в районе населенного пункта Новолуганское, которые были отправлены в зону ответственности 59-й бригады для усиления ввиду нехватки личного состава на переднем крае обороны. Во время передвижения трое так называемых десантников забрели на минно-взрывные заграждения и подорвались на мине, ранее установленной инженерно-саперным взводом 59-й бригады», – передает слова Осадчего РИА «Новости». Как рассказал представитель военного ведомства ЛНР, один украинский силовик погиб на месте, остальные двое скончались от ранений, ожидая прибытия медицинской помощи. Ранее пресс-служба оперативно-тактической группировки «Север» сообщила от гибели трех своих военнослужащих, подорвавшихся на неизвестном взрывном устройстве в Донецкой области. В четверг в ЛНР сообщили о гибели украинского военного в результате подрыва у линии соприкосновения в Донбассе. Погребинский: Зеленский начал с Шария, чтобы подобраться к Медведчуку 17 февраля 2021, 12:58

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Ирина Яровая

«Зеленский панически пытается заручиться поддержкой центристского электората. Это позволит ему хотя бы не терять поддержку дальше, иначе он просто не досидит в своем кресле до конца срока», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал решение СБУ обвинить блогера и политика Анатолия Шария в госизмене. По мнению самого Шария, за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский. «Вряд ли у Зеленского и его команды есть какая-либо стратегия переизбрания на второй срок. Скорее он сейчас просто панически реагирует на ситуацию, которая быстро ухудшается и реально угрожает его рейтингу и политическому выживанию в целом. Причем эта реакция полностью соответствует силе внешнего давления на украинскую власть: появился сигнал от американского посольства, что надо кончать с якобы «пророссийской пропагандой» – сразу наплевали на закон и закрыли три телеканала. Затем Международный валютный фонд дал понять, что не выделит денег на компромисс с возмущенными дорогим газом людьми – Зеленский сразу испугался, хотя реально ничего так и не сделал», – рассказал киевский политолог Михаил Погребинский. Такие внешние и внутренние вызовы заставляют украинского президента хаотично принимать совершенно абсурдные решения. «Например, он обвинил Анатолия Шария в измене родине – но ведь это полный стопроцентный бред. Никто из разумных людей не мог такое поддержать. Более того, Зеленский явно преувеличивает влияние и роль Шария в политической жизни страны. Скорее всего, он начал с него, чтобы потом подобраться к одному из лидеров оппозиции Виктору Медведчуку, которого заставить молчать непросто», – считает собеседник. Что касается перспектив переизбрания Владимира Зеленского на второй срок при нынешних политических раскладах, то он, скорее всего, лишь пытается «поддерживать свой статус-кво и досидеть в кресле президента положенное ему время». «Он понимает – вернуть своих избирателей ему не удастся. Но и на полную поддержку электората Порошенко он не рассчитывает. Скорее всего, Зеленскому важно закрепиться на центристской позиции, завоевав часть антироссийского электората запада страны и нейтрального на юге и востоке Украины. Это позволит ему хотя бы не терять поддержку дальше, иначе он просто не досидит в своем кресле до конца срока», – заключил Погребинский. Ранее лидер Партии Шария блогер Анатолий Шарий назвал беспределом дело СБУ против него о госизмене, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Блогер выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью. «Я думаю, что когда-нибудь Служба безопасности Украины будет просто признана преступной организацией, а те, кто в ней состоял, получат волчий билет для устройства на работу. (...) Потому что после всех преступлений, что они совершили и сейчас совершают по указанию этого карлика, который обещал посадить совсем других людей. Но он нашел самого главного изменщика родине, который распродал всю Украину, сдал Крым, вывел с Украины миллиарды», – сыронизировал Шарий. «Сволочь ты, Зеленский, сволочь. Ничего, люди все больше и больше видят, кто ты на самом деле», – заключил блогер. Анатолия Шария обвинили в госзимене и разжигании национальной вражды. По версии Службы безопасности Украины (СБУ), он якобы способствовал российским структурам в проведении «информационных операций», в частности занимался дискредитацией политики государства через СМИ. «Служба безопасности Украины предъявила обвинение в совершении преступления гражданину Украины Анатолию Шарию. По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур», – говорится в сообщении СБУ. Расследование ведется по двум уголовным статьям: госизмена (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ч. 1 ст. 161 УК Украины). Доказательства основаны на интервью и выступлениях Анатолия Шария, в которых, по версии СБУ, содержатся «факты его подрывной деятельности против Украины». По данным СБУ, Шарий покинул Украину 24 января 2012 года и больше не возвращался. В 2013 году Литва сообщила, что ему предоставлено политическое убежище и вид на жительство на территории ЕС. Партия Шария в октябре 2020 года приняла участие в местных выборах. В Харькове, Одессе, Мариуполе и других городах смогли избраться их депутаты. В некоторых регионах партия набрала от 5% до 9%. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД