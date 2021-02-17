Грузовик провалился под лед во время уборки снега под Мурманском, водитель погиб

Эксперт дал прогноз о наказании Навальному по делу о клевете

«Как правило, суд выносит какое-то компромиссное решение между тем, что просит защита, и тем, что просит обвинение, оставаясь беспристрастным и объективным», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Дмитрий Аграновский, комментируя итоги очередного заседания Бабушкинского суда по делу блогера Алексея Навального о клевете на ветерана.

«Не исключено, что итоговое наказание Навальному может быть немного снижено. Как известно, прокурор попросил почти максимальное наказание для подсудимого – штраф в 950 тыс. рублей, учитывая, что на момент совершения правонарушения уголовного наказания по статье о клевете предусмотрено не было. Но, как правило, суд выносит какое-то компромиссное решение между тем, что просит защита, и тем, что просит обвинение, оставаясь беспристрастным и объективным. Полагаю, что таким будет и наказание для Навального», – считает российский адвокат, директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский.

При этом собеседник отметил и вызывающее поведение Алексея Навального на всех заседаниях суда по делу о клевете на ветерана. «Теряюсь в догадках, что это было на самом деле – хитрый план или простое пренебрежение всеми принятыми нормами. Но если это был план, то точно рассчитанный не на нашу аудиторию, ведь для каждого жителя России ветераны – это святыня, такое поведение по отношению к ним неприемлемо», – подчеркнул адвокат.

«Если бы я был его адвокатом, то не посоветовал бы ему так себя вести. Но ведь Навальный сам себе на уме и хочет всем показать свою бескомпромиссность. А может быть, он просто не ожидал, что его действительно задержат и осудят, ведь либералам всегда все сходило с рук, они чувствовали себя неприкасаемыми. Но одно можно сказать точно – в том твите, из-за которого возбуждено это дело, человек сказал то, что хотел сказать, и имел в виду то, что имел в виду. Возразить, что его неправильно поняли или слова вырваны из контекста в данном случае невозможно», – заключил Аграновский.

Ранее гособвинение попросило признать Навального виновным по делу о клевете.

Напомним, минувшим летом было возбуждено дело из-за комментариев Навального к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны».

Навальному вменяют клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Но блогер может быть наказан штрафом или принудительными работами, так как наказание в виде лишения свободы было введено только в конце 2020 года, уже после возбуждения уголовного дела против Навального.