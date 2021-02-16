Израиль обвинили в блокировке поставок «Спутника V» Глава ЛНР объяснил отказ Украины от «Спутника V» 16 февраля 2021, 22:00 Текст: Абдулла Шакиров

Украина отказалась от вакцины против коронавируса «Спутник V» только для того, чтобы продемонстрировать свою антироссийскую позицию, игнорируя тем самым угрозу COVID-19 для населения республики, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. «Наши оппоненты – политическое руководство Украины – преследуя цель показать свою антироссийскую настроенность, отказались приобретать вакцину «Спутник V». И это решение принято в тот момент, когда на территории Украины существует пандемия, больницы переполнены, люди нуждаются в вакцинации», – цитирует Пасечника «Луганский информационный центр». Глава ЛНР подчеркнул, что Киев подверг опасности жизни украинцев в угоду своим «политическим амбициям». Запад же, отметил Пасечник, отказался предоставлять вакцину Украине, которая так стремится стать членом Евросоюза. «На сегодняшний день территория Украины осталась, практически, у разбитого корыта», – заключил он. На прошлой неделе правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.

Еврокомиссия назвала условия централизованного заказа «Спутника V» 16 февраля 2021, 01:49

Фото: Patricio Murphy/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Есть два предварительных условия централизованного заказа российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для Евросоюза, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, российская сторона «должна сделать запрос, как и все другие лаборатории, в EMA». А для этого требуется «предоставить полный доступ на производственные площадки». Фон дер Ляйен подчеркнула, что «производство вакцин связано с рисками», в ЕС «должны убедиться» в высоком качестве производства и «что все под контролем», передает ТАСС со ссылкой на Echos. Напомним, Российский фонд прямых инвестиций опубликовал свою заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС, которая была подана в конце января. В РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта. При этом отдельные страны ЕС уже выразили интерес к российской вакцине или даже получили партии «Спутника V». В Минздраве прокомментировали условия ЕС для централизованного заказа «Спутника V» 16 февраля 2021, 12:32

Фото: ZSOLT SZIGETVARY/ЕРА/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Российская сторона уже направила все необходимые документы по вакцине от коронавируса «Спутник V», и препарат находится на рассмотрении, сказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов, комментируя советы Еврокомиссии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что для того, чтобы сделать централизованный заказ вакцины от коронавируса «Спутник V» для Евросоюза, российской стороне необходимо «предоставить полный доступ на производственные площадки», а после сделать запрос в ЕМА (Европейское агентство лекарственных средств), как и все другие лаборатории. «Насколько мне известно, все документы по российской вакцине «Спутник V» уже направлены в ЕМА, которое занимается выдачей разрешений, и они рассматривают препарат», – говорит Козлов. Врач также уверен, что после того, как европейская сторона убедится в полной безопасности и эффективности российской вакцины, она все-таки осуществит крупный заказ несмотря на то, что имеет препараты от коронавируса собственного производства. «С моей точки зрения, централизованный заказ совершенно реален. Более того, у нас есть совершенно четкая информация о том, что отдельные страны Европейского союза уже заинтересованы и подписывают договоры с российской стороной о поставке вакцины. Примером является Венгрия, которая прямо сейчас рассматривает вопрос о поставке вакцины», – заключил собеседник. На данный момент «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Монголии. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему в Евросоюзе испытывают острый дефицит вакцины от COVID-19 собственной разработки. Тем не менее российская сторона выразила готовность выйти со своей вакциной на европейский рынок и спасти Запад. Экс-депутат Рады устроил поножовщину в кафе из-за русского языка 16 февраля 2021, 09:23 Текст: Евгения Шестак

Бывший депутат от украинской партии «Свобода» Олег Гелевей напал с ножом на посетителя кафе в Киеве из-за споров о русском языке. По данным источников в МВД, инцидент произошел 14 февраля. Бывший депутат и его ранее судимый знакомый выпивали в кафе. Они вступили в перепалку с официанткой, обслуживающей людей на русском языке, передает «Страна.ua». За работницу заведения заступился один из посетителей, в результате между мужчинами завязалась драка. Гелевей и его спутник, вооруженный ножом, нанесли посетителю кафе резаные раны. Потерпевшему вызвали скорую помощь. Отмечается, что полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Бывшего депутата допросили и отпустили, его знакомого задержали. Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что языковая дискриминация на Украине провоцирует дополнительное напряжение в обществе и способствует развитию сепаратизма. С 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180-242 доллара). Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что украинские власти пытаются искусственно вызвать неприятие русского языка в стране и уничтожить уникальное мультикультурное пространство. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. Часть вакцины Pfizer в Японии придется выбросить 16 февраля 2021, 08:34 Текст: Алина Назарова

Японским медикам придется выбросить часть вакцины от коронавируса производства американской фармацевтической компании Pfizer из-за отсутствия достаточного количества специализированных шприцев, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като. В каждом флаконе с вакциной Pfizer имеется препарата на шесть инъекций, однако полностью извлечь его позволяют только специализированные шприцы. Использование обычных дает возможность выкачать лишь пять доз вакцины. «Остающуюся во флаконах часть препарата придется выбрасывать», – признал генсек кабинета. В результате уже заказанной партией Pfizer можно будет вакцинировать только примерно 60 млн человек вместо 72 млн по первоначальному плану. «Закупить нужное количество этих особых шприцев нелегко, их по всему миру предлагают не так много. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими производителями», – пояснил Като, передает ТАСС. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии 14 февраля одобрило использование вакцины Pfizer на территории страны. Вакцинация начнется 17 февраля. В первую очередь она коснется примерно 4 млн медицинских и социальных работников. Во вторую очередь будут привиты около 36 млн человек старше 65 лет. Затем кампания распространится на 8,2 млн жителей Японии с хроническими заболеваниями, и только к маю вакцины смогут получить остальные категории граждан. Власти Украины признали получение «вынужденной» помощи от России из-за угрозы веерных отключений электричества 16 февраля 2021, 12:44

Фото: Konjushenko Vladimir/YAY/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Киев выступает против импорта электроэнергии из России и Белоруссии, но вынужден осуществлять закупку из-за угрозы веерных отключений электричества, заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко. «Мы против того, чтобы закупать электроэнергию из Белоруссии и России, но для этого необходимо отсоединиться от энергосистемы РФ и Белоруссии и присоединиться к европейской», – сказал он, признав, что Украина «критически зависит от РФ и Белоруссии в этом вопросе». Витренко напомнил, что его страна была вынуждена возобновить импорт электроэнергии из соседних государств из-за дефицита. «Были холода, был дефицит электроэнергии, при том, что все наши атомные, газовые блоки работали на полную мощность. Была аварийная помощь и импорт из Белоруссии, даже несколько дней из РФ. Была угроза веерных отключений», – отметил он, передает ТАСС. Ранее глава правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что Киев не станет отказываться от импорта российской электроэнергии до конца отопительного сезона. В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливался запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Однако в феврале 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Также с 3 января Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии. Поставки начались на фоне кризисной ситуации в энергетике страны, вызванной нехваткой угля на складах тепловых электростанций, внеплановых аварийных ремонтов энергоблоков АЭС и ТЭС, а также роста потребления электроэнергии из-за похолодания. Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить. Украинский машинист пожаловался на «средневековые» условия труда 16 февраля 2021, 08:55 Текст: Евгения Шестак

Украинский железнодорожник опубликовал видео, где сотрудники госкомпании «Украинские железные дороги» растапливают лед со стекол при помощи огня, и рассказал о «средневековых» условиях работы. Соответствующее видео опубликовано в Telegram. Лед мешает машинисту видеть сигналы на железной дороге, поэтому – в отсутствие стеклообогревателей – авторам видео пришлось прибегнуть к растапливанию льда на окнах кабины при помощи огня. Такой метод они назвали «средневековым». На видео видно, как один из участников съемки поджигает бумагу и держит ее в руках возле стекла со стороны машиниста, чтобы хоть как-то растопить лед. «Железнодорожники не заслуживают повышения зарплаты? Почему нет даже стеклообогревателей?», – спросил автор публикации. Сейчас компания использует старые поезда еще советского образца, не оснащенные современными техническими функциями. Львиная доля локомотивов подлежит утилизации и списанию, поскольку эксплуатационный срок поездов уже давно истек – от 30 до 53 лет. Ранее замглавы председателя комитета парламента по вопросам транспорта и инфраструктуры Украины Владимир Крейденко заявил, что в стране планируется замена отдельных участков железных дорог на рельсы европейского образца – «узкоколейку». Первый американец привился вакциной «Спутник V» в Крыму 16 февраля 2021, 13:30 Текст: Евгения Шестак

Первый гражданин США Брюс Уотс Бевен привился в Крыму российским препаратом против коронавируса «Спутник V», сообщили в минздраве и министерстве информации республики. «В Евпатории во вторник в поликлинике детской больницы прошла вакцинация против коронавирусной инфекции гражданина Соединенных Штатов Америки Брюса Уотса Бевена», – приводит РИА «Новости» сообщение минздрава. Отмечается, что была использована вакцина «Спутник V». Согласно данным ведомств, это событие стало первой вакцинацией американца на полуострове. Уточняется, что его женой является гражданка России, археолог Татьяна Смекалова, которая также прошла процедуру вакцинации. Брюс Бевен, которому 78 лет, живет в Евпатории с женой больше года, он приехал в Крым из пригорода Вашингтона. «Она (вакцина «Спутник V») хорошая, и я рад, что смог получить ее. Почему нет? Это было бы небезопасно для меня – ехать в США, чтобы получить вакцину. Поездка занимает 24 часа. Гораздо лучше получить ее здесь и сейчас», – сказал он. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель ранее заявил, что получает неоднократные обращения от жителей стран Евросоюза. В этих обращениях они выражают желание приехать в республику и привиться российским «Спутником V». По данным РФПИ, «Спутник V» вошел в мировой топ-3 вакцин против COVID-19 по числу полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее «Спутник V» одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах. В начале февраля научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V», подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев. В США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. Лавров упрекнул США за подозрительность к «Спутнику V» 16 февраля 2021, 14:43

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Глава МИД Сергей Лавров, комментируя призывы представителей новой администрации США с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V», заявил, что Россия никогда не «дружила» с другими странами против кого-то. «Кстати, недавно представители уже новой администрации США призывали с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V», поскольку, дескать, опять же это геополитический замысел Кремля, и надо быть осторожнее, не попасть в зависимость от РФ. Ну что сказать… Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами, и если единственное, что можно произнести на этот счет, это вот подобного рода заявления – ну печально», – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с тоголезским министром иностранных дел, передает РИА «Новости». Он также подчеркнул, что Россия никогда ни с кем не дружила «против кого бы то ни было». «Мы всегда исходим из того, что если есть взаимная тяга у России и ее зарубежных партнеров, то мы имеем полное право развивать наши отношения так, как мы договоримся», – добавил глава МИД. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Соединенные Штаты считают, что Россия и Китай используют успех в разработке вакцин от нового коронавируса для достижения целей на дипломатической арене. На прошлой неделе Казахстан одобрил применение российской вакцины, став 27-й страной, в которой разрешен препарат. По данным РФПИ, «Спутник V» вошел в мировой топ-3 вакцин против COVID-19 по числу полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее «Спутник V» одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах. В начале февраля научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V», подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев. В США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Депутаты Рады отметили День независимости Кубани 16 февраля 2021, 14:51 Текст: Евгения Шестак

Ряд депутатов Верховной рады, члены межфракционного объединения «За Кубань», отметили «день независимости Кубани». В связи с этой датой, они надели тематические футболки с надписью «Kuban». Член фракции «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко опубликовал в Facebook фотографию, на которой семеро депутатов стоят в зале Рады в белых футболках с надписью «Kuban», при этом в слове буквы UA выделены желтым и голубым цветами, повторяя расцветку украинского флага. «Сегодня отмечаем день независимости Кубани. 16 февраля 1918 года была провозглашена независимость Кубанской народной республики», – написал депутат. По его словам, Кубань якобы как государство было создано украинцами. «Нам важно помнить об этой дате, ведь Кубань – это еще одно государство, которое создали украинцы», – написал депутат. Он добавил, что считает, что Кубань в будущем станет «островом свободы». Друзі, сьогодні відзначаємо День незалежності Кубані! 16 лютого 1918 року було проголошено незалежність Кубанської... Опубликовано Олексій Гончаренко Вторник, 16 февраля 2021 г. Ранее Гончаренко обосновал украинские претензии на Кубань тем, что в гимне Украины есть строчка «от Сяна до Дона». В 2019 году в Раде создали межфракционное объединение «Кубань», члены которого собираются заниматься возвращением в социальное поле «украинских этнических территорий и этнических украинцев». Газета ВЗГЛЯД писала об этих фантастических идеях Киева. Украина признала невозможным отказ от электроэнергии из России 16 февраля 2021, 10:04 Текст: Евгения Шестак

Украина не может отказаться от импорта электроэнергии из России до конца отопительного сезона, заявил глава правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. По его словам, сейчас в стране 13 сломанных энергоблоков теплоэлектростанций и фактически нулевой склад угля на большинстве теплоэлектростанций, передает РИА «Новости». «Говорить, что тот импорт, который сейчас идет в энергосистему, он лишний и ненужный с точки зрения физической балансировки энергосистемы, некорректно», – сказал Кудрицкий. Он также отметил, что закупки российской электроэнергии помогают Украине закрывать баланс в энергосистеме. При этом, считает Кудрицкий, во второй половине марта или в апреле дефицит энергетических мощностей на Украине исчезнет благодаря тому, что страна получит уголь, который был нужен зимой, будут работать все энергоблоки теплоэлектростанций, закончится ремонт на энергоблоках АЭС и увеличится выработка на возобновляемых источниках энергии. В понедельник крупнейшие украинские теплоэлектроцентрали потребовали от правительства запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии и отменить ценовые ограничения тарифов. В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливался запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Однако в феврале 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Также с 3 января Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии. Поставки начались на фоне кризисной ситуации в энергетике страны, вызванной нехваткой угля на складах тепловых электростанций, внеплановых аварийных ремонтов энергоблоков АЭС и ТЭС, а также роста потребления электроэнергии из-за похолодания. Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить. Власти ЮАР собрались вернуть 1 млн доз вакцины от AstraZeneca 16 февраля 2021, 09:51 Текст: Наталья Ануфриева

Власти ЮАР обратились к Институту сыворотки Индии с просьбой забрать 1 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной AstraZeneca и Оксфордским институтом, сообщают СМИ. Газета The Economic Times сообщает со ссылкой на чиновников, что партия препарата была отправлена в ЮАР в начале февраля. К такому решению власти ЮАР пришли после того, как ученые заявили о невысокой эффективности препарата AstraZeneca в борьбе с местным штаммом, передает РИА «Новости». Институт сыворотки является партнером AstraZeneca по поставкам вакцин в страны с низким и средним уровнем доходов. Ранее в ЮАР решили остановить реализацию плана вакцинации населения вакциной от AstraZeneca. Вместо нее будут использовать препарат от Johnson&Johnson. Глава Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации (СКГЭ) Алехандро Кравиото сообщал, что вакцина AstraZeneca рекомендуется для использования в странах, где распространены новые штаммы коронавирусной инфекции. Группа экспертов изучила возможности препарата против британской мутации вируса и против разновидности инфекции, циркулирующей в Южной Африке. Предварительный анализ, проведенный в отношении штамма из ЮАР, показал, что существует снижение эффективности препарата против легких и средних случаев заболевания, а также «сокращение выработки антител». Штамм 501.V2 коронавируса SARS-CoV-2 был впервые выявлен в Южной Африке в октябре. Данная разновидность инфекции сейчас доминирует в ЮАР. Согласно предварительным данным, он более заразный. Отметим, что ранее эффективность вакцины AstraZeneca собрались проверить на детях в Британии. Юрия Соломина госпитализировали с коронавирусом 16 февраля 2021, 10:45

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин находится в больнице, врачи поставили ему диагноз коронавирус, сообщила директор театра Тамара Михайлова. «Да, к сожалению, Юрий Мефодьевич заболел и находится в больнице, но, слава Богу, болезнь проходит не в тяжелой форме», – передает РИА «Новости» слова Михайловой. Напомним, в конце января сообщалось, что народная артистка России, актриса театра «Ромэн» Екатерина Жемчужная заболела коронавирусом, проходит лечение в больнице. Взрыв произошел на окраине Луганска 16 февраля 2021, 02:54 Текст: Антон Антонов

На окраине Луганска произошел пожар на газораспределительном узле, сообщило МЧС ЛНР. Взрыв произошел около 23.05 мск, его «происхождение пока не установлено». На месте «развернут оперативный штаб», работают сотрудники экстренных служб, МЧС и полиция. Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник сообщил, что «по всем признакам газ высокого давления». По данным Мирошника, взрыв произошел в районе Большой Вергунки. Как сообщает МЧС, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Возгорание, возникшее в результате взрыва, уже ликвидировано, повреждена линия электропередачи, передает РИА «Новости». В России выявили 13,2 тыс. новых случаев коронавируса 16 февраля 2021, 11:20

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявлено 13 233 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 13 233 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 9,9% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1409, Санкт-Петербурге – 1082, Московской области – 643. Всего в стране выявлено 4 099 323 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 624 663 человек, из них 17 627 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 459 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 80 979 человек. Накануне, 15 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 14 207. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 974. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Кибератаки против Франции напомнили о сбоях в энергосетях Украины 2016 года 16 февраля 2021, 00:09 Текст: Антон Антонов

С 2017 года французские предприятия подвергались кибератакам, сообщает Правительственный центр мониторинга, предупреждения и реагирования на кибератаки при Национальном агентстве безопасности информационных систем (ANSSI) Франции. В отчете ведомства говорится, что кампания киберпреступлений затронула «в основном поставщиков ИТ-услуг» и продолжалась с конца 2017 года до 2020 года. Ущерб не указан. Сообщается, что пострадали компании, которые использовали французское программное обеспечение Centreon, передает ТАСС. Хакеры для доступа к серверам предприятий пользовались находящимся в открытом доступе «вэбшеллом» P.A.S. Также они применяли вредоносное ПО Linux/Exaramel, которое использует ту же уязвимость, что и Industroyer. С Industroyer связывают сбои в энергосетях Украины в 2016 году и деятельностью хакеров TeleBots (Sandworm Team). В отчете говорится, что новая «кампания во многом похожа на предыдущие кампании, основанные на принципах работы Sandworm». При этом подчеркивается, что методика Sandworm – просто набор средств, инструментов и тактик, применяемых одним или несколькими злоумышленниками, их не нужно «путать с группой злоумышленников, состоящей из конкретных людей и организаций». Напомним, АНБ США утверждало, что российские военные якобы проводили кибератаки, используя уязвимость в почтовой программе операционных систем Linux и Unix. В АНБ заявляли о «российских военных киберпреступниках, публично известных как команда Sandworm». В ночь на 18 декабря 2016 года пятая часть столицы Украины оказалась без света из-за аварии на подстанции в предместье Киева. Специалисты по кибербезопасности из киевской фирмы ISSP, работавшие по заказу Укрэнерго, пришли к выводу, что подстанцию вывели из строя хакеры.