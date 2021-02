Занятым в борьбе с COVID медработникам в Москве назначили дополнительные выплаты Песков назвал недопустимым оскорбление ветеранов в России Более половины россиян захотели вернуться к работе в офисе 16 февраля 2021, 13:55 Текст: Абдулла Шакиров

Более половины жителей России, работающих удаленно либо в комбинированном формате, предпочли в будущем вернуться к работе в офисе, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. В офисе в дальнейшем предпочли бы работать 65% опрошенных россиян. Чаще остальных об этом сообщали респонденты в возрасте от 45 до 59 лет, говорится на сайте ВЦИОМ. Удаленную работу в будущем рассматривают 8% опрошенных, комбинированный формат – 23%. К удаленному формату чаще всех склоняется молодежь от 18 до 24 лет, к смешанному – россияне в возрасте от 18 до 44 лет, уточняется в сообщении. При этом отмечается, что до пандемии коронавируса только 4% респондентов имели опыт удаленной работы, сейчас же в удаленном режиме трудится каждый десятый (11%) участник опроса. Каждый второй россиянин (52%), работающий удаленно или комбинированно, сказал, что плюсов и минусов в таком формате примерно поровну. Преимущества в удаленном режиме нашел каждый четвертый респондент, минусы отмечены каждым пятым. Женщины видят плюсы в удаленном формате работы чаще мужчин (30% против 22%), говорится в сообщении. Ранее компания «Дом.РФ» и ВЦИОМ провели опрос, согласно которому каждый третий житель России хотел бы в будущем работать в частично удаленном формате, а более 40% желают работать в офисе.

Столтенберг заявил о готовности НАТО к конфронтации с Россией 16 февраля 2021, 09:35

Фото: Zheng Huansong/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово как к конфронтации с Россией, так и к взаимодействию, но все зависит от позиции Москвы. «Я верю в необходимость направить России четкий сигнал: если они хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады», – отметил Столтенберг в интервью испанской газете El Mundo, добавив, что НАТО готово «защищать своих членов». По его словам, диалог с Россией должен основываться на силе, на твердости. «Но мы также должны говорить с Россией. Между сдерживанием и диалогом нет противоречия. Даже если мы не верим, что отношения с Москвой могут быть лучше, мы должны продолжать говорить, поскольку необходимо поддерживать важные связи и отношения. Подумайте о контроле над оружием, чтобы избежать гонки вооружений», – уточнил генсек НАТО, передает ТАСС. «Они (россияне) – наши соседи, есть интересы, нужно избегать происшествий, особенно на границах. Как норвежский политик, я имею большой опыт работы с Россией, и я знаю, что это возможно», – сказал Столтенберг. Днем ранее Столтенберг заявил, что флот разведывательных беспилотников НАТО готов приступить к мониторингу у границ России, флот входит в систему наблюдения за поверхностью Земли Alliance Ground Surveillance (AGS). Украинский дипломат заметил распад «клуба друзей против Путина» 15 февраля 2021, 20:09

Фото: Danil Shamkin/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Бывший руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и дипломат Роман Бессмертный заявил, что в мире начался распад «клуба друзей против [президента России Владимира] Путина». «Вспомните телефонный разговор Путина и новоизбранного президента США [Джо Байдена]. Буквально через неделю – продолжение действия договора СНВ-3 <...> и начало ни с того, ни с сего строительства «Северного потока», – цитирует Бессмертного «Спутник». По его мнению, Россия в скором времени достроит газопровод «Северный поток – 2» и даже введет в эксплуатацию. Дипломат также высказался о предложениях остановить строительство этого проекта в случае, если Россия перестанет переводить транзитом газ через Украину. «Угрозы нарастают, братство или дружба, клуб друзей против Путина, он как на тоненьких ножках шатается. От этого Украине не легче становится, потому что мы в первом окопе», – сказал Бессмертный. На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. При этом в понедельник газета Handelsblatt со ссылкой на заявление минэкономики ФРГ сообщила, что Германия и США пока не ведут прямой диалог по вопросу газопровода «Северный поток – 2». Гендиректор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что попытки вмешательства в реализацию «Северного потока – 2» негативно сказываются на инвестиционном климате Германии, этот проект является мостом для сохранения российско-немецких отношений. Рогозин в ответ на карикатуру Deutsche Welle напомнил «германским пропагандистам» о нацистском прошлом 16 февраля 2021, 09:56

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал скучным и бездарным ролик Deutsche Welle с танцующими карикатурами на главу госкорпорации и робота «Федора». «С тех пор, как в 1943 году по решению Адольфа Гитлера Deutscher Kurzwellensender был выведен из Deutschlandsender GmbH в отдельную государственную радиокомпанию Interradio AG и переименован в Uberseesender («Заморское радио»), мало что изменилось в головах германских пропагандистов. К сожалению, коллектив сотрудников Deutsche Welle демонстрирует качество юмора баварских пивных 30-х годов прошлого века и без серьезной взбучки не способен делать что-то более интересное», – написал Рогозин в Telegram, сопроводив запись соответствующим роликом. Ролик Deutsche Welle он назвал очередным «сатирическим мультиком» с кратким набором пропагандистских шаблонов. «Сделаны они скучно, пошло и в целом бездарно. Господа антисоветчики и русофобы, в каждое дело нужно душу вкладывать, тем более в пропаганду! А вы явно ленитесь», – добавил Рогозин. В представленном ролике из танцующего робота «Федора» начинают выпадать детали, затем он ломается. «Как тебе такое, Илон Маск?» – спрашивает карикатура Рогозина. Ранее сотрудники Deutsche Welle уже рисовали карикатуры на Рогозина, в том числе с «полетом на Марс», передает ТАСС. Отметим, что официальный аккаунт робота-космонавта «Федора» в Twitter, в котором он комментировал свой полет на МКС и ситуацию в ракетно-космической отрасли, был удален после оскорблений в адрес российских космонавтов. Эксперт оценил агрессивные заявления в Японии в связи с нежеланием России отдавать Курилы 16 февраля 2021, 11:16

Фото: Richard Atrero De

Guzman/ZUMA/ТАСС

Текст: Ирина Яровая

«Россия и Япония существуют без мирного договора 75 лет, что не мешает им развивать взаимовыгодные отношения в некоторых сферах. Думаю, так будет и дальше, несмотря на проблему Курил», – заявил газете ВЗГЛЯД японист Валерий Кистанов, комментируя публикации местных СМИ о необходимости признать окончательный отказ России от передачи Южных Курил. «Агрессия в Сети на тему принадлежности Курильских островов – это обычная история, которая существует в Японии уже давно. Японская пропаганда все послевоенные десятилетия внушала населению страны мысль о российской агрессии, о незаконности захвата южных Курильских островов и о необходимости их возвращения. На самом деле в бытовой жизни для японцев эта тема не имеет абсолютно никакого значения. Все, кроме политиков и ультраправых организаций, вспоминают об этом только при наличии повода», – рассказал руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. По мнению эксперта, ни комментарии в Сети, ни общественное мнение не повлияют на процесс принятия решений в Японии. Отношения Токио с Россией не изменятся. «Япония и так ничем не облагодетельствовала Россию, не дала ей крупных инвестиций или технологий. Торговля падает, а японский план помощи России в создании экспортной базы на Дальнем Востоке остается замороженным с 2016 года. О каком ухудшении может идти речь, если все и так плохо? Кроме того, Япония активно усиливает связи с США в военной сфере, а у России с Америкой отношения очень тяжелые. Этот факт тоже отбрасывает тень на российско-японские связи», – считает собеседник. Кистанов уверен – Россия и Япония 75 лет существовали без мирного договора, налаживая контакты во взаимовыгодных сферах, а значит, просуществуют и еще какое-то время. «Ситуация уже давно находится в подвешенном состоянии из-за принципиальной непримиримости позиций двух стран. Япония говорит: «Мы не будем разговаривать о подписании мира, пока не решатся территориальные вопросы». Россия на это отвечает: «Мы можем подписать договор только после признания законности нашего владения Курилами». Позиции несовместимы, но это не мешало нам сотрудничать там, где для этого есть обоюдный интерес. Думаю, переговоры будут продолжены, но их исход неясен. Скорее всего толчение воды в ступе продлится еще долгие годы», – заключил собеседник. Ранее японские газеты Sankei Shimbun, Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, а также телерадиокорпорация NHK и агентство Kyodo опубликовали материалы, в которых сделали вывод об окончательном отказе России от передачи Южных Курил. Такое заключение было сделано после заявления президента России Владимира Путина редакторам российских СМИ о развитии отношений между Москвой и Токио. Как указал Путин, в данном вопросе Москва не будет делать то, что противоречит Конституции страны. Публикации вызывали активный отклик японских читателей и пользователей социальных сетей, передает РИА «Новости». В некоторых комментариях присутствовал агрессивный тон и призывы к японскому правительству «прекращать экономическую помощь России и свою униженную по отношению к Москве политику». Напомним, основным препятствием для заключения мирного соглашения с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала позицию России по вопросу мирного договора с Японией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Газпром отреагировал на сокращение запасов газа во Франции ниже 30% 16 февраля 2021, 12:10

Фото: РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Газпром выждал момент, когда запасы газа во Франции (они в процентном соотношении сейчас самые низкие среди стран Европы) опустились ниже 30%, и напомнил о росте поставок российского газа в республику, сообщили СМИ. По данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в ПХГ Франции на утро понедельника сократились до 29,04%. «Спрос на природный газ в странах Европы на фоне холодной, морозной зимы продолжает расти, а заполненность европейских подземных хранилищ – сокращаться. Экспорт газа Газпрома во Францию с начала 2021 года увеличился почти в полтора раза», – передает «Интерфакс» сообщение компании. Днем ранее компания сообщила, что за полтора месяца 2021 года поставки российского газа во Францию выросли на 43,7%. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Газпром спас Европу от морозов с выгодой. Еврокомиссия назвала условия централизованного заказа «Спутника V» 16 февраля 2021, 01:49

Фото: Patricio Murphy/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Есть два предварительных условия централизованного заказа российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для Евросоюза, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, российская сторона «должна сделать запрос, как и все другие лаборатории, в EMA». А для этого требуется «предоставить полный доступ на производственные площадки». Фон дер Ляйен подчеркнула, что «производство вакцин связано с рисками», в ЕС «должны убедиться» в высоком качестве производства и «что все под контролем», передает ТАСС со ссылкой на Echos. Напомним, Российский фонд прямых инвестиций опубликовал свою заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС, которая была подана в конце января. В РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта. При этом отдельные страны ЕС уже выразили интерес к российской вакцине или даже получили партии «Спутника V». В Бундестаге отказались обсуждать с США остановку «Северного потока – 2» 15 февраля 2021, 17:15

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

На переговорах с США не должен обсуждаться «механизм остановки» строительства «Северного потока – 2», глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст («Левые»). «Очень приветствую тот факт, что при президенте (Джо) Байдене Соединенные Штаты теперь проявляют большую готовность разговаривать. Однако остановка «Северного потока – 2» не подлежит обсуждению, равно как и механизм остановки, который свяжет поставки газа в ЕС с обеспечением Украины», – передает его слова РИА «Новости». На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. При этом в понедельник газета Handelsblatt со ссылкой на заявление минэкономики ФРГ сообщила, что Германия и США пока не ведут прямой диалог по вопросу газопровода «Северный поток – 2». Гендиректор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что попытки вмешательства в реализацию «Северного потока – 2» негативно сказываются на инвестиционном климате Германии, этот проект является мостом для сохранения российско-немецких отношений. В ДНР допустили начало боевых действий против ВСУ 15 февраля 2021, 19:23 Текст: Абдулла Шакиров

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) опасается перехода конфликта межу Донбассом и Украиной в горячую фазу в связи с многочисленными нарушениями перемирия Киевом, заявил руководитель представительства Руслан Якубов. «Мы имеем все признаки эскалации на линии соприкосновения. И если Украина в ближайшее время не вспомнит о своих обязательствах, то не исключено, что конфликт может перерасти в горячую фазу», – передает слова Якубова РИА «Новости». По словам представителя ДНР, количество выпущенных Украиной по территории Донбасса боеприпасов выросло, кроме того, увеличился калибр используемого вооружения. Это свидетельствует об отказе Киевом от выполнения Минских соглашений, подчеркнул Якубович. «Вновь гибнут и получают ранения защитники республики, жилые дома повреждаются вследствие прямых попаданий, мирные жители получают травмы вследствие обстрелов», – добавил глава представительства ДНР. Ранее Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью телеканалу «Украина» выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Экс-депутат Рады устроил поножовщину в кафе из-за русского языка 16 февраля 2021, 09:23 Текст: Евгения Шестак

Бывший депутат от украинской партии «Свобода» Олег Гелевей напал с ножом на посетителя кафе в Киеве из-за споров о русском языке. По данным источников в МВД, инцидент произошел 14 февраля. Бывший депутат и его ранее судимый знакомый выпивали в кафе. Они вступили в перепалку с официанткой, обслуживающей людей на русском языке, передает «Страна.ua». За работницу заведения заступился один из посетителей, в результате между мужчинами завязалась драка. Гелевей и его спутник, вооруженный ножом, нанесли посетителю кафе резаные раны. Потерпевшему вызвали скорую помощь. Отмечается, что полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Бывшего депутата допросили и отпустили, его знакомого задержали. Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что языковая дискриминация на Украине провоцирует дополнительное напряжение в обществе и способствует развитию сепаратизма. С 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180-242 доллара). Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что украинские власти пытаются искусственно вызвать неприятие русского языка в стране и уничтожить уникальное мультикультурное пространство. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. Эксперт: Немецкие спецслужбы работали с Навальным слишком демонстративно 15 февраля 2021, 23:20 Текст: Игорь Кравченко

Спецслужбы ФРГ не скрывали своего присутствия рядом с Навальным. Не исключено, что такая демонстративность была отвлекающим маневром. Возможно, с «берлинским пациентом» работала разведка совсем другой западной страны. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Михаил Аничкин, комментируя признание Берлина в том, что блогер Алексей Навальный находился под охраной спецслужб ФРГ. «Силовые ведомства Германии слишком открыто опекали так называемого «берлинского пациента». Они блокировали прессу от контактов с блогером. Показательной была охрана не только Навального, но и членов его семьи, мест, где он лечился. Но это показательные действия. Что же касается закулисных действий, то рано делать выводы о том, какая из западных спецслужб работала с Навальным», – заявил президент правления союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество миротворец» Михаил Аничкин. В любом случае, странно, когда государство так озабочено судьбой иностранного гражданина, добавил собеседник. «Здесь всегда есть определенные цели, надо смотреть, кому это выгодно. Необходимо анализировать всю информацию, включая дополнительные материалы, которые, возможно, будут еще попадать в прессу, – отметил Аничкин. По его мнению, «нельзя недооценивать профессионализм спецслужб западных государств. Они не зря едят свой хлеб, остаются эффективным инструментом реализации идеологических и политических планов элит Запада». «Кроме того, не лучшим образом отразилась на имидже Навального массовая поддержка, которую он получил от представителей иностранного дипкорпуса во время заседаний суда – добавил эксперт. – Тут тоже все говорит о том, что состоялась демонстративная акция». Ранее правительство ФРГ признало, что блогер Алексей Навальный с момента прибытия в Берлин и до возвращения в Москву находился под защитой немецких специальных служб. Эту информацию в пятницу обнародовала фракция «Альтернатива для Германии» в Бундестаге. В частности, сообщается, что немецкие силовики дежурили на этаже возле палаты Навального в клинике Charite, в то время как полицейские дежурили по периметру больницы. 17 января Навального и его супругу отвезли на автомобиле с проблесковым маячком прямо к трапу самолета. Регистрацией пары на рейс в Москву, по данным СМИ, тоже занимались представители немецкой полиции. Напомним, в августе Навальный из больницы в Омске был спецрейсом отправлен на лечение в берлинскую клинику. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», которое, однако, но не значилось в списках запрещенных. Эти данные якобы подтвердили лаборатории в Швеции и Франции. При этом ни одна из этих лабораторий не предоставила этих данных Москве, ссылаясь на их секретность. При этом стало известно, что у немецкой разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству «Новичок». Глава российского МИД Сергей Лавров в начале февраля заявил, что действия немецких властей дают все основания считать ситуацию с отравлением Навального инсценировкой. Часть вакцины Pfizer в Японии придется выбросить 16 февраля 2021, 08:34 Текст: Алина Назарова

Японским медикам придется выбросить часть вакцины от коронавируса производства американской фармацевтической компании Pfizer из-за отсутствия достаточного количества специализированных шприцев, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като. В каждом флаконе с вакциной Pfizer имеется препарата на шесть инъекций, однако полностью извлечь его позволяют только специализированные шприцы. Использование обычных дает возможность выкачать лишь пять доз вакцины. «Остающуюся во флаконах часть препарата придется выбрасывать», – признал генсек кабинета. В результате уже заказанной партией Pfizer можно будет вакцинировать только примерно 60 млн человек вместо 72 млн по первоначальному плану. «Закупить нужное количество этих особых шприцев нелегко, их по всему миру предлагают не так много. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими производителями», – пояснил Като, передает ТАСС. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии 14 февраля одобрило использование вакцины Pfizer на территории страны. Вакцинация начнется 17 февраля. В первую очередь она коснется примерно 4 млн медицинских и социальных работников. Во вторую очередь будут привиты около 36 млн человек старше 65 лет. Затем кампания распространится на 8,2 млн жителей Японии с хроническими заболеваниями, и только к маю вакцины смогут получить остальные категории граждан. Новые российские фрегаты решили оснастить гиперзвуковым оружием 16 февраля 2021, 07:28

Фото: Телеканал Звезда/Youtube

Текст: Дмитрий Зубарев

Фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты, сообщил источник в судостроительной отрасли. «Пара (фрегаты «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» – прим. ВЗГЛЯД) будет способна выполнять задачи, которые выполняют «классические», серийные корабли этого проекта. В них увеличен боекомплект. Есть возможность установки гиперзвукового оружия», – сообщил источник ТАСС. По его словам, «согласно контракту, на них будет по четыре универсальных корабельных стрельбовых комплекса (УКСК), и эта серия кораблей продолжится». Каждый УКСК рассчитан на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» и/или «Оникс», а в перспективе – «Циркон». «Оникс» и «Циркон» разработаны и производятся реутовским НПО машиностроения. Серийные корабли первоначального проекта 22350, построенные на «Северной верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), несут два УКСК. Головной корабль проекта – «Адмирал флота Советского Союза Горшков» – используется в настоящее время для испытаний «Циркона». Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о дополнительных закупках гиперзвукового и высокоточного оружия. Роскомнадзор оштрафовал «Радио Свобода» на 19 млн рублей 15 февраля 2021, 21:31

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Роскомнадзор сообщил о составлении в отношении «Радио Свобода» и его гендиректора 195 протоколов об административном правонарушении за неисполнение требований закона о маркировке СМИ-иноагентов. Суд назначил штраф, сумма которого составила 19,3 млн рублей. Мировой суд, как отметили в ведомстве, рассмотрел 71 дело, по всем вынесены решения о назначении наказания в виде штрафа, передает РИА «Новости». Пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что общая сумма штрафов составила 19,3 млн руб. «Представители «Радио Свобода» присутствовали при возбуждении дел 12 и 13 января, а также 3 февраля 2021 года. В настоящий момент дела возбуждаются в отсутствии представителей», – уточнили в ведомстве. В Роскомнадзор также поступил запрос от «Радио Свобода» о разъяснении требований законодательства России, касающихся маркировки материалов иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Ответ на этот запрос, как отметили в пресс-службе, был вручен 3 февраля. «По закону «О средствах массовой информации» (ст. 25.1), материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств», – напомнили в ведомстве. 10 февраля сообщалось, что Роскомнадзор оштрафовал «Радио Свобода» на 11 млн рублей. Мировой суд 2 февраля вынес решения по протоколам об административных правонарушениях в отношении СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки информации, общая сумма штрафов составила 2,2 млн рублей. В феврале 2020 года в России вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо. В ноябре в Госдуму был внесен законопроект о санкциях против иностранных интернет-платформ за осуществляемою ими цензуру в Сети в отношении российских СМИ. В свою очередь, участники дискуссии в Общественной палате сошлись во мнении, что законы, которые действуют в отношении российских СМИ за рубежом, должны быть «зеркальны» и в России. Стало известно о желании Трампа «восстановить власть» в США и «отомстить» 16 февраля 2021, 03:22

Фото: Al Drago/Pool/CNP/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Экс-глава американского государства Дональд Трамп собирается возобновить участие в политической жизни США, сообщают информационные агентства. Associated Press заявило, что Трамп «готовится к следующему жизненному этапу» и «ищет способы восстановить свою власть». Окружение Трампа и его союзники «ожидают, что он после недель молчания вновь будет давать интервью дружественным СМИ». По информации AP, бывший президент и его консультанты рассматривают «возможность помочь» Республиканской партии США «взять под контроль» обе палаты Конгресса на промежуточных выборах в 2022 году. Трамп также «сосредоточен на том, чтобы отомстить республиканцам, которые поддержали его импичмент», передает ТАСС. Помощник Трампа Джейсон Миллер считает, что «в ближайшее дни» о Трампе, скорее всего, будут «слышать гораздо больше». Влиятельный американский сенатор Линдси Грэм, который говорил с Трампом в субботу, отметил, что бывший президент США готов «восстанавливать Республиканскую партию». Напомним, Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам политик назвал вторую попытку импичмента в Сенате очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Джо Байдена. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Водитель нарочно сбил женщину с коляской после замечания о парковке 16 февраля 2021, 11:11 Текст: Евгения Шестак

В Новосибирске водитель Toyota Corolla наехал на женщину с детской коляской во дворе одного из жилых домов после того, как она сделала ему замечание о неправильной парковке. Инцидент попал на камеры уличного видеонаблюдения. На размещенных в Сети кадрах видно, как из подъезда жилого дома выходит женщина с коляской. Она сделала водителю замечание о парковке в неположенном месте. Мужчина в ответ развернул автомобиль и наехал на мать с ребенком, передает НТВ. «Водитель 1972 года рождения на автомобиле Toyota Corolla совершил наезд на девушку 1984 года рождения. Потерпевшая в результате наезда упала на проезжую часть вместе с коляской, в которой находился ребенок», – сообщается на сайте СК по Новосибирской области. Отмечается, что после инцидента у девушки был диагностирован перелом ноги. В связи с этим следователи инициировали проведение уголовно-процессуальной проверки. Ранее водитель сбил на пешеходной дорожке на улице Кохомское шоссе в Иваново женщину, катившую коляску с маленьким ребенком, семилетнюю девочку и мужчину.