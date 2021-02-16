Лавров упрекнул США за подозрительность к «Спутнику V»

Глава МИД Сергей Лавров, комментируя призывы представителей новой администрации США с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V», заявил, что Россия никогда не «дружила» с другими странами против кого-то.

«Кстати, недавно представители уже новой администрации США призывали с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V», поскольку, дескать, опять же это геополитический замысел Кремля, и надо быть осторожнее, не попасть в зависимость от РФ. Ну что сказать… Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами, и если единственное, что можно произнести на этот счет, это вот подобного рода заявления – ну печально», – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с тоголезским министром иностранных дел, передает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что Россия никогда ни с кем не дружила «против кого бы то ни было». «Мы всегда исходим из того, что если есть взаимная тяга у России и ее зарубежных партнеров, то мы имеем полное право развивать наши отношения так, как мы договоримся», – добавил глава МИД.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Соединенные Штаты считают, что Россия и Китай используют успех в разработке вакцин от нового коронавируса для достижения целей на дипломатической арене.

На прошлой неделе Казахстан одобрил применение российской вакцины, став 27-й страной, в которой разрешен препарат. По данным РФПИ, «Спутник V» вошел в мировой топ-3 вакцин против COVID-19 по числу полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее «Спутник V» одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах.

В начале февраля научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V», подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев. В США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР.

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