Навального в Германии охраняли спецслужбы

Блогер Алексей Навальный с момента прибытия в Берлин и до возвращения в Москву находился под защитой спецслужб ФРГ, его охраняли как личного гостя канцлера Ангелы Меркель, сообщили в немецком правительстве.

С 22 до 31 августа Навального охраняли сотрудники группы безопасности федерального ведомства уголовной полиции, а после этого – служащие соответствующих земельных департаментов этой же структуры, передает РИА «Новости» со ссылкой на фракцию «Альтернатива для Германии» в бундестаге.

Немецкие силовые ведомства обеспечивали безопасность Навального как личного гостя канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Во время лечения в берлинской клинике Charite c 22 августа по 23 сентября 2020 года пациента охраняли полицейские, которые дежурили по периметру медучреждения. По данным СМИ, сотрудники спецслужб также дежурили на этаже возле его палаты.

Кроме того, 17 января Навального и его супругу отвезли на автомобиле с проблесковым маячком прямо к трапу самолета. Регистрацией пары на рейс в Москву, по информации СМИ, занимались представители немецкой полиции.

Напомним, в августе Навальный отправился на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. При этом европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный.

18 января Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Министр также заявил, что Германия прибегает к методам дипломатического хамства при общении с Россией по ситуации вокруг Алексея Навального, Москва в таком тоне разговаривать не будет.

Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса.

17 января блогер вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». 2 февраля суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный.