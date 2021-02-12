Роскосмос рассекретил документы к юбилею первой мягкой посадки на Луну

Роскосмос к 55-ой годовщине первой в истории мягкой посадки на Луну советского аппарата «Луна-9» рассекретил документы по подготовке космической станции к полету.

«Выполнив первое в мире прилунение, станция «Луна-9» развернулась в рабочее положение и провела девять сеансов связи, передав на Землю три круговые панорамы лунной поверхности. С ее помощью ученые получили информацию о свойствах лунного грунта и о космическом излучении на Луне и по всей траектории перелета, что стало ценнейшим материалом для разработчиков пилотируемой лунной программы», – говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Госкорпорация впервые публикует приказы, протоколы совещаний, технические планы и письма, о разработке и создании аппарата. В числе рассекреченных материалов – фотографии, связанные с разработкой космического аппарата, и лунные панорамы, переданные им после благополучной посадки.

В 1959 году конструктор ракетно-космической техники академик Сергей Королев предложил проект выполнения мягкой посадки на Луну. При этом СССР уже был мировым лидером в освоении ближнего космоса. Станция «Луна-1» (E-1) стала первым искусственным спутником Солнца, «Луна-2» первой достигла поверхности Луны, хотя и разбилась о ее поверхность, а «Луна-3» (E-2А) впервые позволила получить изображения обратной стороны спутника Земли.

В Советском Союзе начали создавать автоматические лунные станции типа Е-6. С января 1963 года по декабрь 1965 года было запущено 11 станций этого типа, однако поверхности Луны удалось достичь лишь трем, но и те разбились.

В 1965 году Королев передал межпланетную тематику из ОКБ-1 на Московский машиностроительный завод имени С.А. Лавочкина, где была создана обновленная станция Е-6М, которая в результате и достигла успеха. Королев не застал триумфа, он умер за две недели до пуска ракеты-носителя 8К78М («Молния») с аппаратом Е-6М.

«Подготовка к посадке началась 3 февраля 1966 года за пять часов до достижения цели. Перед торможением станция точно «поймала» лунную вертикаль, а затем, сбросив уже не нужные боковые отсеки, на высоте 75 км от лунной поверхности включила тормозной двигатель. И еще через несколько минут автоматическая лунная станция (АЛС), получившая официальное название, совершила мягкую посадку (…) в районе океана Бурь, западнее кратеров Рейнер и Марий», – говорится в материалах Роскосмоса.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как «Луноход-1» стал советским ответом Америке.