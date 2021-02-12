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Роскосмос рассекретил документы к юбилею первой мягкой посадки на Луну
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Роскосмос к 55-ой годовщине первой в истории мягкой посадки на Луну советского аппарата «Луна-9» рассекретил документы по подготовке космической станции к полету.
«Выполнив первое в мире прилунение, станция «Луна-9» развернулась в рабочее положение и провела девять сеансов связи, передав на Землю три круговые панорамы лунной поверхности. С ее помощью ученые получили информацию о свойствах лунного грунта и о космическом излучении на Луне и по всей траектории перелета, что стало ценнейшим материалом для разработчиков пилотируемой лунной программы», – говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.
Госкорпорация впервые публикует приказы, протоколы совещаний, технические планы и письма, о разработке и создании аппарата. В числе рассекреченных материалов – фотографии, связанные с разработкой космического аппарата, и лунные панорамы, переданные им после благополучной посадки.
В 1959 году конструктор ракетно-космической техники академик Сергей Королев предложил проект выполнения мягкой посадки на Луну. При этом СССР уже был мировым лидером в освоении ближнего космоса. Станция «Луна-1» (E-1) стала первым искусственным спутником Солнца, «Луна-2» первой достигла поверхности Луны, хотя и разбилась о ее поверхность, а «Луна-3» (E-2А) впервые позволила получить изображения обратной стороны спутника Земли.
В Советском Союзе начали создавать автоматические лунные станции типа Е-6. С января 1963 года по декабрь 1965 года было запущено 11 станций этого типа, однако поверхности Луны удалось достичь лишь трем, но и те разбились.
В 1965 году Королев передал межпланетную тематику из ОКБ-1 на Московский машиностроительный завод имени С.А. Лавочкина, где была создана обновленная станция Е-6М, которая в результате и достигла успеха. Королев не застал триумфа, он умер за две недели до пуска ракеты-носителя 8К78М («Молния») с аппаратом Е-6М.
«Подготовка к посадке началась 3 февраля 1966 года за пять часов до достижения цели. Перед торможением станция точно «поймала» лунную вертикаль, а затем, сбросив уже не нужные боковые отсеки, на высоте 75 км от лунной поверхности включила тормозной двигатель. И еще через несколько минут автоматическая лунная станция (АЛС), получившая официальное название, совершила мягкую посадку (…) в районе океана Бурь, западнее кратеров Рейнер и Марий», – говорится в материалах Роскосмоса.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как «Луноход-1» стал советским ответом Америке.
В РКЦ «Прогресс» приостановили работы по проектированию сверхтяжелой ракеты
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Проектирование ракеты сверхтяжелого класса приостановлено, сообщил генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» (входит в Роскосмос) Дмитрий Баранов.
Баранов заявил, что «здесь ситуация достаточно сложная». По его словам, «с одной стороны, Академия наук действительно дала свои рекомендации, с другой стороны, у РКЦ «Прогресс» есть государственный контракт на технический проект по этой ракете», передает ТАСС.
Однако «возможна коррекция ее (ракеты) технического облика, поэтому сейчас этот вопрос еще до конца не решен», в связи с этим «работа поставлена на паузу».
При этом руководитель предприятия полагает, что решение о возобновлении работы может быть принято через несколько месяцев, возможно, до середины 2021 года.
Ранее Совет РАН по космосу рекомендовал руководству Академии наук и Роскосмосу обратиться к президенту России Владимиру Путину по вопросу переноса сроков создания ракетного комплекса сверхтяжелого класса.
В решении сказано, что в проекте должны быть проработаны наиболее прорывные, перспективные и экономически оправданные технологии.
Напомним, разрабатываемая в России сверхтяжелая ракета-носитель получила название «Енисей», ее первый запуск планируется совершить в 2028 году.
Грузоподъемность первого варианта ракеты должна составить, по данным Роскосмоса, до 103 тонн на низкую околоземную орбиту. Ракету также планируется использовать для миссий к Луне, в том числе с посадкой космонавтов на поверхность естественного спутника Земли.
НАСА задумалось о дополнительном месте для астронавта на «Союзе»
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НАСА рассматривает возможность получения дополнительного места для американского астронавта на российском пилотируемом космическом корабле «Союз», сообщило ведомство.
НАСА сообщило, что речь идет о «весенней миссии». Дополнительное место для астронавта НАСА нужно, чтобы «заручиться дополнительным потенциалом к тому, что уже было запланировано агентством», передает ТАСС.
Роскосмос сообщал, что в 2020 году прибыль от доставки американских астронавтов на МКС была минимальной, этих средств не хватило бы даже на запуск одной ракеты.
Сборка окололунной станции Gateway начнется не раньше мая 2024 года, сообщило НАСА в связи с выделением контракта на 331,8 млн долларов компании SpaceX на доставку на орбиту Луны первых модулей. Ракета Falcon Heavy должна доставить на лунную орбиту электродвигательный и жилой модули станции, передает РИА «Новости».
Напомним, Россия не будет участвовать в создании международной окололунной станции Gateway. В проекте остаются США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство (ESA).
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Обнаружен самый дальний объект Солнечной системы
Астрономы подтвердили, что слабый объект 2018 AG37, обнаруженный в 2018 году и получивший имя Farfarout, действительно является самым удаленным объектом из всех наблюдаемых в Солнечной системе. Он официально занесен в электронный Циркуляр малых планет.
Впервые Farfarout был замечен в январе 2018 года телескопом Subaru, расположенным на острове Маунакеа на Гавайях. Его первооткрыватели не могли сразу назвать расстояние до объекта и вычислить его орбиту, для этого потребовалось время и дополнительные наблюдения. Теперь с помощью международной обсерватории Gemini и других наземных телескопов астрономы выяснили параметры это самого удаленного объекта Солнечной системы, доступного для наблюдений, передает РИА «Новости».
В настоящее время Farfarout находится в 132 астрономических единицах от Солнца, что в 132 раза дальше от Солнца, чем Земля. Для сравнения, Плутон находится в среднем на расстоянии 39 астрономических единиц от Солнца, а предыдущий рекордсмен по дальности, объект обозначенный как 2018 VG18, или Farout – в 124 астрономических единицах.
Исследования показали, что диаметр Farfarout составляет около 400 километров, а орбита его сильно вытянута - в самой дальней точке объект находится в 175 астрономических единицах от Солнца, а в самой ближней - в 27 астрономических единицах.
Один полный оборот вокруг Солнца занимает у Farfarout около тысячи лет, и каждый раз он пересекает орбиту Нептуна. Ученые пришли к выводу, что именно гравитация «ледяного гиганта» придала планетоиду такую необычную траекторию.
«Орбитальная динамика Farfarout может помочь нам понять, как формировался и развивался Нептун. Farfarout, вероятно, был выброшен во внешнюю Солнечную систему, оказавшись слишком близко к Нептуну в далеком прошлом», – приводятся в пресс-релизе Национальной исследовательской лаборатории оптико-инфракрасной астрономии Национального научного фонда США, управляющей обсерваторией Gemini, слова одного из авторов исследования Чада Трухильо из Университета Северной Аризоны.
Первооткрыватели Farfarout уверены, что совершенствование методов наблюдений позволит в ближайшие годы открыть еще более далекие объекты на окраинах Солнечной системы и рекорд Farfarout продержится недолго.
«Только с развитием больших цифровых камер на очень больших телескопах за последние несколько лет стало возможным эффективно обнаруживать очень далекие объекты, такие как Farfarout, – говорит руководитель исследования Скотт Шеппард из Института науки Карнеги. – Хотя некоторые из этих объектов довольно большие, размером с карликовые планеты, они очень тусклые из-за огромного расстояния от Солнца. Открытие Farfarout показывает нашу растущую способность составлять карты внешних частей Солнечной системы. Фарфарут – это лишь верхушка айсберга далеких объектов».
Что конкретно представляет из себя Farfarout и какую имеет форму, пока неизвестно. Ученые определили его размер на основе яркости сигнала, который за два года удалось уловить всего девять раз. Скорее всего, по мнению исследователей, это очень большой объект неправильной формы в поясе Койпера, попадающий по своим параметрам в категорию карликовых планет.
Напомним, в 2016 году астрономы из Канады и Европы нашли за орбитой Нептуна карликовую планету, которая имеет рекордное удаление от Солнца. Отмечалось, что планета 2015 RR245 удаляется от Солнца примерно в 120 раз дальше, чем Земля, что является рекордом.
Эрдоган назвал сроки запуска турецкого космического аппарата на Луну
Анкара рассчитывает отправить космический аппарат на Луну в 2023 году в честь столетия республики, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время презентации турецкой космической программы.
«Наша цель – в конце 2023 года в честь столетия республики осуществить жесткую посадку на Луну. Это первый этап. Второй этап – мягкая посадка. Верю, что наши инженеры справятся с приземлением на Луну», – передает заявление Эрдогана РИА «Новости».
Во вторник глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым заявил, что с большой долей вероятности первый турецкий космонавт отправится в космос на российском корабле «Союз».
Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что турецкий космонавт может быть отправлен на Международную космическую станцию в 2021–2023 годах. Рогозин рассказал, что сам предложил президенту Эрдогану подготовить турецкого космонавта к юбилею образования республики.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Москва пригласила Турцию в космос.
Первый арабский космический аппарат вышел на орбиту Марса
Автоматическая межпланетная станция ОАЭ «Аль-Амаль» («Надежда») достигла во вторник орбиты Марса, сообщил космический центр имени Мухаммеда бен Рашида. Зонд был запущен полгода назад.
«Исторический момент! Омран Шараф, руководитель проекта миссии Эмиратов на Марс, подтверждает, что зонд «Надежда» достиг орбиты Марса», – написано в Twitter космического центра.
Зонд вышел на орбиту Марса в 18.42 мск, после чего начался процесс торможения для вхождения в зону гравитационного захвата. Прежде чем достигнуть орбиты планеты, аппарат пролетел почти 500 млн километров. За входом зонда на орбиту наблюдали руководители ОАЭ – премьер-министр и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид и наследный принц монархии Мухаммед бен Зейд. Эмираты стали пятой страной в мире, достигшей Марса, передает РИА «Новости».
Ракета-носитель H-IIA с космическим зондом «Аль-Амаль» стартовала 20 июля прошлого года с космодрома в Японии. Отправка зонда дважды переносилась из-за погодных условий. ОАЭ зонд назвали «первой арабской миссией к Марсу». Зонд создавался ОАЭ при поддержке трех университетов США. Цель миссии – изучение атмосферы и климата планеты.
Американцы приняли баллистическую ракету за НЛО
Неопознанный летающий объект, сообщения о котором распространили пользователи Сети в штате Флорида, оказался баллистической ракетой американских ВМС, сообщают местные СМИ.
Телеканал Fox News, что «комета», которую фиксировали пользователи, оказалась баллистической ракетой Trident II, выпущенной в рамках рутинных испытаний с подводной лодки США, передает РИА «Новости».
Ранее в соцсетях появились видео и фото с необычным светящимся объектом в небе, похожим на комету.
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Твердотопливные ракеты Trident II имеют радиус действия до 11,3 тыс. километров и способны нести ядерное оружие. Это единственная баллистическая ракета для подводных лодок, используемая в ВМС США.
Между тем разведке США и Пентагону дали полгода на раскрытие информации об НЛО. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт объяснял, чем чаще всего оказываются странные объекты в небе.
В России уличили SpaceX в нерыночной конкуренции
Американская компания Илона Маска SpaceX могла использовать нерыночные механизмы на рынке пусковых услуг, заявил гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» (производитель ракет «Союз») Дмитрий Баранов.
«С первых мест по запускам [Россию], скажем так, неоднозначно подвинул. Там вопросы демпинга и всего остального. Насколько это были рыночные подвижки, сложно судить пока», – цитирует РИА «Новости» Баранова.
По его словам, Россия сохраняет количество пусков «Союзов» на прежнем уровне – по 15-20 в год. Он отметил, что последние 20 лет Роскосмос держится в этом диапазоне, поэтому отметить резкое снижение пусков нельзя.
Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что специалисты Роскосмоса намерены создать ракету-носитель «Союз-СПГ» с многоразовой первой ступенью, которая превзойдет Falcon 9 от SpaceX по расчетному количеству пусков.
Турция решила отправить своего первого космонавта на «Союзе»
С большой долей вероятности первый турецкий космонавт отправится в космос на российском корабле «Союз», заявил глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым.
«Вероятность того, что Турция использует «Союз» для отправки в космос турецкого космонавта, очень велика, так как это очень надежный космический корабль, мы в этом уже убедились. Он себя очень хорошо зарекомендовал в космосе. Так что вероятность этого очень высока, но нам нужно еще эту тему обсудить. Но, конечно, мы рассматриваем такую возможность», – передает его слова ТАСС.
Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что турецкий космонавт может быть отправлен на Международную космическую станцию в 2021-2023 годах.
Рогозин рассказал, что сам предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану подготовить турецкого космонавта к юбилею образования Республики.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Москва пригласила Турцию в космос.
В России объяснили задержку в разработке первой многоразовой ракеты
Эскизное проектирование первой российской многоразовой ракеты-носителя «Амур-СПГ» будет закончено с задержкой - в третьем квартале 2021 года, заявил гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
«По большей части, процентов на 95, эскизное проектирование завершено. Сейчас идет определенная работа над ошибками, потому что ракета-носитель абсолютно новая. Я думаю, что где-то в третьем квартале этого года эскизное проектирование будет закончено», – цитирует РИА «Новости» Баранова.
Планировалось, что эскизный проект ракеты будет готов к концу 2020 года, однако сроки сдвинули на весну 2021 года.
Также гендиректор РКЦ «Прогресс» заявил, что завершено изготовление ракет «Союз» для запуска британских спутников OneWeb. «Все ракеты, которые должны били быть сделаны по программе OneWeb, изготовлены. Частично они находятся на космодромах, частично у нас здесь на предприятии», – сказал он.
Баранов отметил, что все ракеты к этому сроку должны были быть запущены, но в связи с пандемией и банкротством компании OneWeb произошла задержка пусков.
Ранее Роскосмос заявлял, что многоразовый метановый ракетный двигатель для ракеты-носителя «Амур-СПГ» можно будет использовать до 50 раз.
Напомним, первый полет российской ракеты «Амур-СПГ» на топливной паре метан – кислород запланирован в 2026 году. Старт состоится сразу с космическим аппаратом. В июне Роскосмос утвердил техзадание на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с новой ракетой-носителем на сжиженном природном газе и жидком кислороде в качестве топлива.
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Российский спектрометр нашел хлороводород в атмосфере Марса
Российский прибор на борту орбитального аппарата миссии ExoMars-2016 впервые смог прямыми измерениями обнаружить хлороводород в атмосфере Марса, это открытие говорит о пока не известных ученым механизмах взаимодействия поверхности и атмосферы Красной планеты, сообщили в Роскосмосе.
«Впервые в атмосфере Марса прямыми измерениями обнаружен хлороводород. Открытие сделал российский спектрометр Atmospheric Chemistry Suite (Комплекс для изучения химии атмосферы) космического аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейского проекта ExoMars-2016», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.
Отмечается, что вещество появилось во время глобальной пылевой бури, а после ее окончания постепенно исчезло.
«Тот факт, что хлор был зарегистрирован во время пылевой бури, дает возможность предположить существование взаимодействия между поверхностью и атмосферой, который не учитывался ранее. Аналоги ему можно найти на Земле, некоторые косвенные подтверждения были найдены в лабораторных экспериментах», – заявил член-корреспондент РАН, научный руководитель российского эксперимента Олег Кораблев.
До этого момента было известно о существовании хлороводорода (HCl) на Земле и Венере. На нашей планете он попадает в воздух из моря, когда частицы морских солей превращаются в аэрозоль. На Венере он распадается в атмосфере под действием солнечного света и становится одним из главных факторов стабильности углекислотной атмосферы.
«Это первый случай регистрации галогенового газа в атмосфере Марса, и он – свидетель совершенно нового химического цикла, который нам предстоит понять», – заметил профессор университета Оксфорда Кевин Олсен.
Согласно двум основным гипотезам о появлении хлороводорода, его источниками могут быть частицы пыли, поднятой с поверхности, или активный вулканизм. Малое количество хлороводорода высвобождается и во время извержений на Земле. Но в таком случае увеличение концентрации этого газа должно соответствовать сейсмическим событиям на Марсе, чего ученые пока не заметили.
«Кроме этого, хорошее совпадение по времени с началом и окончанием пылевых бурь заставляет предположить, что источник хлора все-таки «лежит на поверхности», – подчеркнули в Роскосмосе.
Напомним, в марте 2016 года с космодрома Байконур на ракете-носителе «Протон-М» был произведен запуск первой в истории сотрудничества России и Евросоюза миссии для поиска жизни на Марсе ЕxoМars-2016.
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Два астронавта НАСА начали в России подготовку к полету на МКС
Астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Энн МакКлейн находятся в подмосковном Центре подготовки космонавтов, где готовятся к полету на Международную космическую станцию (МКС). Запуск корабля «Союз МС-18» запланирован на апрель, сообщили два источника в ракетно-космической отрасли.
«Ванде Хай и его дублер МакКлейн уже проходят подготовку в Центре подготовки космонавтов к полёту на «Союзе МС-18», – сказал источник РИА «Новости».
Другой источник агентства подтвердил данную информацию, добавив, что подготовка астронавтов началась еще в январе.
Помимо того, рассказал третий собеседник, оба астронавта посетили научно-производственное предприятие «Звезда» – производителя скафандров и кресел для корабля «Союз». Если у Ванде Хая есть летный скафандр и ложемент для кресла, так как он являлся дублером предыдущего экипажа «Союза», то скафандр и ложемент для МакКлейн сейчас находится в изготовлении.
Запуск «Союза МС-18» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур планируется на 9 апреля. В экипаж корабля входят россияне Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков. Однако в декабре 2020 года источники в отрасли сообщили, что США через частную компанию Axiom Space могут забронировать место на «Союзе МС-18» для полета Ванде Хая на МКС. В случае заключения контракта Ванде Хай заменит в экипаже Корсакова. В среду НАСА сообщило, что рассматривает возможность получения места на «Союзе МС-18» для полета на МКС своего астронавта.
В свою очередь в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что госкорпорация ожидает от НАСА конкретных предложений по полету в апреле на «Союзе» на МКС американского астронавта. «Мы ожидаем формализации отношений с партнерами по этому апрельскому полету. «Роскосмос» понимает важность нахождения на орбите полноценного экипажа МКС, а также дальнейшего сотрудничества в космосе», – сказали в пресс-службе.
В настоящее время на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути. Рыжиков, Кудь-Сверчков и Рубинс возвратятся на Землю на корабле «Союз МС-17» 17 апреля, приземление остальных на корабле Crew Dragon намечается на конец апреля – начало мая.
Россия и Турция начали подготовку документов о сотрудничестве по космосу
Россия и Турция ведут активную работу по подготовке двустороннего межправительственного соглашения для развития сотрудничества в космической отрасли, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
Российская госкорпорация «приветствует заявления турецких коллег о заинтересованности в наращивании двустороннего взаимодействия с Россией в области космоса и подтверждает свою готовность к обсуждению возможностей запуска полноформатного профильного сотрудничества с турецкой стороной», передает ТАСС.
В данный момент «ведется активная работа по подготовке двустороннего межправительственного рамочного документа, который заложит надежную основу для дальнейшего успешного развития сотрудничества между странами в области космической деятельности».
Подчеркивается, что Роскосмос готов к обсуждению с Турцией полноформатного сотрудничества в космической отрасли.
Ранее сообщалось, что Турция решила отправить своего первого космонавта на «Союзе». Также президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал сроки запуска турецкого космического аппарата на Луну.
Роскосмос раскрыл район посадки российских космонавтов после полета на Луну
Российский перспективный пилотируемый корабль «Орел» после полетов на околоземную орбиту и Луну приземлится в Оренбуржье, рассказал генконструктор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, оператор космодромов, входит в состав «Роскосмоса») Алексей Богомолов.
«Коллективом АО «ЦЭНКИ» совместно с кооперацией выбран район посадки возвращаемого аппарата в районе г. Оренбург», – передает РИА «Новости» слова Богомолова со ссылкой на корпоративное издание ЦЭНКИ «Космодромы России».
Первый запуск «Орла» без космонавтов на борту запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный, во время этого полета стыковка корабля с МКС не предусматривается.
В 2024 году «Орел» выполнит второй полет (тоже без космонавтов) с последующей стыковкой со станцией. Первый пилотируемый полет запланирован на 2025 год.
В России анонсировали появление комплекса защиты Земли от падающих космических тел
Комплекс для защиты Земли от падающих космических тел, включающий многоразовую одноступенчатую ракету, разрабатывается в России. Первый полет ракеты запланирован на 2028 год, говорится в сообщении НПО «Энергомаш» (входит в Роскосмос).
Проект предполагает создание многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя, которая сможет доставлять на околоземную орбиту до 7 тонн полезного груза, при этом время ее межполетного обслуживания будет составлять 24 часа. «Первый опытный образец ракеты-носителя ученые и инженеры планируют опробовать в 2028 году», – передает ТАСС сообщение «Энергомаша».
Как уточняется, руководство АО «НИИмаш» (входит в объединенную двигателестроительную структуру) и Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) обсудили сотрудничество по созданию нового космического комплекса, направленного на защиту Земли от падающих космических тел.
«Сегодня над этим проектом работают ученые из Государственного ракетного центра им. академика В. П. Макеева совместно с инженерами из ЮУрГУ и АО «НИИмаш», – говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе предприятия, для этого понадобятся принципиально новые технические решения. В частности, одно из них направлено на обеспечение существенного повышения эффективности двигательной установки, чем займутся специалисты АО «НИИмаш». «В настоящее время идет разработка проекта по подготовке и проведению соответствующего эксперимента», – добавили в «Энергомаше».
На предприятии не уточнили способ воздействия нового комплекса на космические тела, которые потенциально могут угрожать Земле.
Ранее ученые Самарского национального исследовательского университета им. Королева совместно с коллегами из филиала Физического института им. Лебедева РАН (ФИАН) и учеными из университета Эмори (США) создали лазерную установку нового типа, на основе которой в будущем можно будет создать лазеры для защиты Земли от астероидов.
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Ракету «Союз-2.1а» установили на стартовый стол Байконура перед запуском «Прогресса МС-16»
Ракета-носитель «Союз-2.1а», пуск которой намечен на 15 февраля, установлена на стартовый стол космодрома Байконур, сообщили в Роскосмосе.
«В соответствии с решением государственной комиссии 12 февраля 2020 года ракета космического назначения была вывезена на стартовый комплекс площадки № 31», – передает ТАСС сообщение госкорпорации.
В Роскосмосе уточнили, что специалисты приступили к работам по графику первого стартового дня.
Старт запланирован на 07.45 мск 15 февраля. Ракета выведет на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-16», который должен состыковаться с МКС в 09.19 мск 17 февраля. На «Прогрессе» к МКС отправятся запасы топлива, воды и газов, а также средства жизнеобеспечения и укладки для проведения космических экспериментов.
Грузовой корабль доставит на станцию 600 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды системы «Родник» и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1400 кг различного оборудования и материалов, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажей действующей экспедиции.
Ранее в РКК «Энергия» рассказали, что «Прогресс МС-16» в середине февраля доставит на Международную космическую станцию (МКС) дополнительный запас азота и накладки для временной заделки мест утечки воздуха в российском модуле «Звезда».