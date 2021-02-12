Лавров рассказал, откуда берутся его шутки

Глава МИД Сергей Лавров рассказал, что свои шутки, которые звучат в ходе публичных выступлений и пресс-конференций, заранее не готовит.

«Как готовить шутки? Не хочу сказать, что беру пример с Виктора Степановича Черномырдина, который никогда ничего не заготавливал. У него это выходило естественным потоком. Нет, заранее шутки я не готовлю», – передает ТАСС слова Лаврова в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Также Лавров, давно известный любовью к футболу и московскому клубу «Спартак», признался, что сам продолжает играть. «В прошлое воскресенье, несмотря на минус пятнадцать, побегали на улице», – обратил внимание министр.

Отвечая на вопрос о том, занимается ли он сейчас поэтическим творчеством, глава дипведомства рассказал, что пишет эпиграммы на дни рождения. «Если честно, то чистой поэзии не было очень давно. Пока ограничиваюсь эпиграммами на дни рождения друзей. «Высокого не получается», – признался Лавров.

Он также напомнил, что премьер-министр Михаил Мишустин является автором текстов «многих популярных музыкальных произведений». «Это романтическая отдушина. Но это не должно восприниматься как то, что в практических делах мы будем романтиками. Мы реалисты, – подчеркнул глава дипведомства. – Вообще, здоровый цинизм никогда никому не мешал в политике».

Ранее в пятницу Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с ЕС.