Погребинский объяснил решение суда о возвращении проспекту Бандеры в Киеве прежнего имени

«Думаю, это решение не выдержит апелляции. Просто пока власть не дала команду националистам радикалам, которые бы пришли и начали угрожать судье», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя решение окружного административного суда Киева отменить переименование Московского проспекта в честь украинского националиста Степана Бандеры.

«В последнее время было несколько случаев, когда судебное решение принималось в соответствии с законом и совестью. Все эти иски инициировались выдающимся украинским юристом Андреем Портновым. Например, именно с его помощью суд вынес вердикт о том, чтобы министерство просвещения исключило из образовательных программ те учебники истории, в которых героизируется Майдан. Есть целый ряд и других таких же решений, но все они ожидают апелляции», – рассказал киевский политолог Михаил Погребинский.

При этом, по мнению собеседника, ни одно из этих решений, скорее всего, не будет реализовано. «Просто пока власть не дала команду националистам радикалам, которые бы пришли и начали угрожать судье. Если это случится, то все закончится именно так, как им нужно. Причем если раньше политики сотрудничали с радикалами втихаря, чтобы никто об этом не узнал, то теперь, при Зеленском, связь между ними стала совершенно прямой и очевидной», – констатировал политолог.

Погребинский напомнил о недавней утечке в сеть темника для депутатов из правящей партии «Слуга народа», который содержал инструкцию ответов на вопросы о действиях радикалов из организации С14. «Там было написано – если вас спросят, как вы относитесь к тому, что деятели С14 побили журналистов телеканала «НАШ», то нужно отвечать: все нормально, просто у телеканала есть своя позиция, а у них – своя, и они вышли на протестную акцию. Это и есть самое явное доказательство общности команды президента и фашистов, которые получают зарплаты от украинских правоохранителей», – уверен эксперт.

«Таким образом, пока суд не начал рассматривать апелляции по своим решениям, сложно делать выводы о том, какая судьба ждет эти инициативы», – заключил Погребинский.

Ранее окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил решение Киевского городского совета от 07.07.2016 года о переименовании Московского проспекта в честь украинского националиста Степана Бандеры.

В сентябре 2020 года депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев предложил на государственном уровне переименовать на Украине Россию в Московию.