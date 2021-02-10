Юлия Навальная покинула Россию

Эксперт: Глумящиеся над ветеранами хотят отбить у молодежи историческую память

«Навальнисты» хотели бы вытеснить из сознания молодежи все знаковые авторитеты, на которых стоит наша страна, сказала газете ВЗГЛЯД ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева, комментируя оскорбления ветерана Игната Артеменко, транслируемые в соцсетях сторонниками Алексея Навального.

«Наверное, таким образом они хотят поддержать своего «вождя», хотя, на мой взгляд лишь усугубляют негативное отношение, которое он вызвал у большинства соотечественников оскорблениями ветерана в своем ролике и вторично – во время суда», – считает сопредседатель Центрального штаба Общероссийского движения «Бессмертный полк России» Цунаева.

«Но, думаю главная задача у них другая: заставить молодежь усомниться вообще во всех общепризнанных авторитетах, которые есть у нашего государства. Ведь в видеоролике Навального оскорблением подвергся не только Игнат Сергеевич, но и вообще все уважаемые люди, сделавшие что-то полезное для нашей страны. По их задумке, мы должны сначала перестать гордится нашими авторитетами, а потом и страной в целом. А когда ты испытываешь сомнения, стыд за свою Родину, то тебе в этом состоянии можно навязать другие авторитеты, другие – альтернативные идеалы. Это известная и давно опробованная практика идеологической войны», – говорит собеседница.

Она подчеркивает, что в нашем национальном менталитете совершенно особую роль играют именно люди, судьба которых была тесно переплетена с Великой Отечественной войной: которые не только воевали и защитили нашу страну, но и трудились для победы в тылу, восстанавливали ее после победы. «Я лично и многие наши поколения, включая нынешнюю молодежь, воспитывались на этих авторитетах, именно их и хотят подорвать у тех, кто плохо знает историю, – сказала Цунаева – Начинается манипуляция сознанием, рассчитанная на невежество и доверчивость: «он не так и не столько воевал» и так далее.

По ее словам, делается расчет как раз на молодую аудиторию, в целом патриотически настроенную, но знающую войну по нескольким военным блокбастерам, герои которых подбивают в одиночку десятки танков, проходят всю войну с сорок первого до сорок пятого.

«У членов нашего сообщества, погруженных в военную тему не через эффектные киношные сцены, а через собственноручный поиск останков погибших, через архивы и личные судьбы людей, представление героизма совсем иное. Дело не в том, сколько именно и где человек воевал, сколько орденов получил за яркие подвиги, а в том – что он там просто был, не согнулся, не бежал, не предал. Когда отрываешь бывший окоп и выгребаешь оттуда ведрами осколки, которыми покрыты останки бойцов, то понимаешь – все равно сколько этих ведер, просто преклоняешься перед предками, которым довелось сидеть здесь в том аду. Есть немало примеров бойцов, погибших в первом же бою, возможно не успев даже убить ни одного врага, летчиков, совершивших всего один боевой вылет: что же, нам не стоит о них помнить и склонять перед ними голову?!», – задает вопрос Цунаева.

Она сообщила, что ее знакомые молодые поисковики остро-негативно отреагировали на анти-ветеранские выпады «навальнистов», но не всегда могут оперативно возвышать свой голос, поскольку не сидят столько в соцсетях, как последние.

«Многие из них уже поддержали мою точку зрения, высказанную в Instagram. Для нас это серьезный урок: на наших встречах с молодыми ребятами обязательно будем разговаривать о природе героизма, о цене даже одного военного дня. Важно научиться давать спокойный и аргументированный отпор манипуляторам. Поверьте, молодежи, разделяющей наши, а не их ценности в стране неизмеримо больше. Надо, чтобы она обрела свой полный голос», – резюмирует Цунаева.

Напомним, сторонники Навального в след за ним продолжили издеваться над ветераном Игнатом Артеменко в соцсетях. Так блогер Божена Рынска написала о том, что 94-летний Артеменко «судя по документам, обычная «штафирка», интендант», а «пошел воевать» только весной 45-го.«Воевал он не так, как настоящие герои. Он в основном на теплом месте отсиделся», – пишет Рынска в своем Telegram-канале.

Ранее газета ВЗГЛЯД изучила архивные документы. В них говорится, что Артеменко был принят в 810-й партизанский полк, где сразу стал бойцом. Более того, чтобы его взяли, ему пришлось прибавить себе два года, хотя на тот момент ему было еще только 15, то есть вместо 1928-го он указал годом рождения 1926-й. Помогать подполью в захваченной родной деревне Артеменко начал еще в 1942-м.

К моменту, когда Игнат Артеменко стал бойцом 810-го партизанского полка, освобождение его родной Могилевской области уже шло полным ходом. При этом партизанские отряды действовали совместно с регулярными соединениями РККА, а затем вливались в ее состав. По присланной в конце 1944 года повестке Артеменко явился в военкомат и был зачислен в действующую армию в январе 1945 года.

В апреле 1945 года Артеменко участвовал в форсировании Одера. Во время этой операции он вместе с группой разведчиков попал под вражеский обстрел и был ранен в позвоночник и ногу. Осенью 1945 года он был выписан из госпиталя и служил в санитарно-эпидемиологическом отряде. В отставку ветеран вышел только в 1982-м в звании инженера-полковника. За свои подвиги Артеменко награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и орденом Отечественной войны II степени.