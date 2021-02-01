Юрист счел вероятной замену условного наказания Навальному на реальный тюремный срок

«Около 15 тыс. человек по всей стране подверглись такой же мере наказания в прошлом году в России – им заменили условный срок на реальное заключение. А у нас перед законом все равны», – сказал газете ВЗГЛЯД юрист Александр Воронцов, комментируя назначенное на вторник судебное заседание по обращению ФСИН о замене наказания блогеру Алексею Навальному.

«У нас для любого человека, независимо от его имени и фамилии, действуют два принципа – равенство всех перед законом и неотвратимость исполнения наказания. Суд при вынесении решения будет исходить из этой позиции», – считает председатель комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК, заведующий юридической клиникой института права и управления Тульского госуниверситета Александр Воронцов.

На сайте Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) перечислено, сколько раз за прошлый год Алексей Навальный нарушал исполнение условного приговора, напомнил Воронцов, добавив, что за тот же год около 15 тыс. человек по всей стране также по приговору суда были отправлены за решетку после того, как суд решил заменить им условный срок на реальный. «Такие приговоры выносятся из-за того, что осужденные тем или иным образом нарушали закон – не являлись вовремя на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию или пытались выехать за границу, хотя это запрещено», – пояснил юрист.

«Суд учтет обращение ФСИН по поводу систематического нарушения Навальным условного срока исполнения наказания и вынесет соответствующее решение», – уверен Воронцов.

Напомним, на вторник назначено судебное заседание, посвященное ходатайству ФСИН об отмене условного наказания Алексею Навальному. Симоновский суд Москвы первоначально планировал провести его 29 января, но затем было решено перенести его на 2 февраля на 10:00, сообщила «Интерфаксу» адвокат оппозиционера Ольга Михайлова.

В понедельник стало известно, что заседание, запланированное в Симоновском суде, проведут в выездном формате в здании Мосгорсуда. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. «С учетом числа поступивших в районный суд аккредитаций различных СМИ, с целью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства, а также исполнения требований о соблюдении социальной дистанции, принято решение об организации выездного судебного заседания в здании Московского городского суда», – рассказал собеседник агентства.

В понедельник Генпрокуратура поддержала ранее прозвучавшее требование столичного управления ФСИН о замене условного срока на реальный блогеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше». Отмечается, что с 1 января по 17 августа 2020 года Навальный многократно нарушал свои обязанности – не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, а после выписки с 24 сентября из медцентра Charite полностью уклонился от предусмотренного законом контроля, ни разу не явившись на регистрацию.

Кроме того, 2 июня 2020 года, то есть до истечения испытательного срока, Навальный совершил еще одно преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 1281 УК РФ. Он выступил с публичным клеветническим заявлением, порочащим честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.