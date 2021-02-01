Биолог оценил возможность смешанного заражения коронавирусом

Новый симптом COVID-19 – воспаление в полости рта – может свидетельствовать не о коронавирусе, а о смешанном заражении одновременно с другими вирусами, заявил молекулярный биолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.

Он пояснил, что люди и раньше часто заражались коронавирусами одновременно с другими инфекциями. «Обычные, давно известные коронавирусы часто встречаются как причина ОРВИ в виде смешанных инфекций с другими вирусами. Есть такие вирусы, которые называются вирусы рук, ног и языка — описанные в статье признаки очень похожи на симптомы от этих вирусов. Есть предположение, что здесь было смешанное заражение», – рассказал эксперт Ura.ru. При этом он подчеркнул, что пока считать эту информацию достоверной нельзя.

Другой вирусолог, пожелавший не раскрывать свою личность, отметил, что многие ученые захотят провести свое исследование и определить связь проблем в ротовой полости с коронавирусом. «Самое странное, что уже почти 100 млн переболели, а это впервые заметили. В исследовании такие симптомы встречаются почти у половины пациентов», – сказал он.

По словам эксперта, исследование проводилось только у пациентов с пневмонией легкого и среднетяжелого течения, не включая более тяжелые формы. Также все пациенты были взрослыми.

Напомним, в исследовании, опубликованном в The British Journal of Dermatology, говорится, что порядка 25% заболевших коронавирусом, жаловались на проблемы с полостью рта. Большинство пациентов рассказали о появлении шишек на языке с локальными воспалениями и припухлостями.