В Китае спрогнозировали сценарий упадка США

Декан Института международных отношений Университета Цинхуа в Пекине Янь Сюэтун выразил мнение, что упадок Соединенных Штатов будет проходить по сценарию распада Британской империи.

«Соединенное Королевство долгое время было самым могущественной державой мира, ее упадок протекал долго, он продлился несколько десятилетий», – приводит слова Сюэтуна РИА «Новости».

Он признался, что его не шокирует и не удивляет этот процесс в Соединенных Штатах. «Со временем все империи приходят в упадок, ничего не изменится в ближайшие тысячелетия. Великие державы переживают три фазы: рассвет, застой и упадок», – заявил политолог журналу Spiegel. Сюэтун также выразил мнение, что в будущем конфронтация между Китаем и США будет основана на стремлении к технологическому превосходству.

В прошлый четверг новый госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отношения с Китаем являются «самыми важными в мире», при этом они включают «некоторые враждебные аспекты», «конкурентные аспекты», а также «аспекты сотрудничества». Днем ранее Блинкен и отставной генерал Ллойд Остин в статусе кандидата на пост главы Пентагона объявили Китай наиболее значительным вызовом для США, а кандидат на пост главы Нацразведки США назвала Китай одновременно соперником и партнером.

Между тем в декабре 2020 года директор Нацразведки США Джон Рэтклифф назвал Китай крупнейшей угрозой Америке, демократии и свободе во всем мире со времен Второй мировой. В ноябре зампредседателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джон Хайтен заявил о необходимости сдерживания Китая.

В сентябре Майк Помпео, занимавший пост госсекретаря США в администрации 45-го президента США Дональда Трампа, назвал Китай главной внешней угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Он также сравнил отношения Соединенных Штатов и Китая с новой холодной войной. В июле Помпео выступил с исторической речью в президентской библиотеке Ричарда Никсона в городе Йорба-Линде на юге Калифорнии, где объявил о крахе прежней политики безоглядного взаимодействия США и Китая, подчеркнув, что Вашингтон не станет «далее закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические различия» с Пекином.