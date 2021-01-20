В администрации Байдена объявили Китай главным вызовом для США

Кандидат в госсекретари США в администрации избранного американского президента Джозефа Байдена Энтони Блинкен и кандидат на пост главы Пентагона отставной генерал Ллойд Остин на слушаниях в Сенате Конгресса назвали Китай наиболее значительным вызовом для Соединенных Штатов.

«Нет никаких сомнений в том, что Китай представляет наиболее значительный вызов для США, для интересов американцев, – заявил Блинкен на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам. – Усиливаются отношения соперничества, сохраняется конкуренция и, конечно же, есть место для сотрудничества, когда это отвечает нашим общим интересам». «Считаю, что мы должны проводить по отношению к Китаю политику с позиции силы, а не слабости», – приводит ТАСС слова кандидата в госсекретари США в новой администрации.

Блинкен также отметил необходимость «инвестиций в [американские] вооруженные силы для того, чтобы сдерживать агрессию».

В свою очередь кандидат на пост министра обороны отставной генерал Ллойд Остин выразил уверенность, что Пентагон должен сосредоточить основные усилия на сдерживании Китая. «В глобальном масштабе, как я это понимаю, Азия должна быть в центре наших усилий. И я считаю, что Китай, в частности, является основной задачей [оборонного] ведомства», – заявил Остин на слушаниях в Сенате Конгресса.

Он также сообщил, что после 40 лет службы вышел в отставку и не стремился занять пост главы Пентагона, но расценивает соответствующее предложение Байдена как «большую честь» и «свой долг» перед страной. Он добавил, что в случае утверждения на посту главы Пентагона возглавит ведомство в качестве гражданского.

Тем временем действующий госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телекомпании Fox News выразил надежду, что новая администрация «будет полностью готова противостоять» Китаю. «Надеюсь, что будущая администрация продолжит то, что предпринимали мы. Я надеюсь, что американцы осознают, что им брошен вызов», – подчеркнул Помпео. По его словам, «президент Трамп стремился подчеркнуть экономические риски, связанные с Китаем, а также факт проведения китайцами разведывательных операций из их генконсульства в Хьюстоне».

Накануне кандидат на пост главы Нацразведки США назвала Китай одновременно соперником и партнером.

Напомним, в декабре 2020 года директор Нацразведки США Джон Рэтклифф назвал Китай крупнейшей угрозой Америке, демократии и свободе во всем мире со времен Второй мировой. В ноябре зампредседателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джон Хайтен заявил о необходимости сдерживания Китая Соединенными Штатами.

В сентябре госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео назвал Китай главной внешней угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Он также сравнил отношения Соединенных Штатов и Китая с новой холодной войной.

В июле Помпео выступил с исторической речью в президентской библиотеке Ричарда Никсона в городе Йорба-Линде на юге Калифорнии, где объявил о крахе прежней политики безоглядного взаимодействия США и Китая, подчеркнув, что Вашингтон не станет «далее закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические различия» с Пекином.

В феврале 2020 года Марк Эспер, занимавший в то время пост главы Пентагона, заявил, что стремление Китая «изменить мир в свою пользу» беспокоит Вашингтон. Он призвал укреплять НАТО для «сдерживания» России и Китая, уточнив, что «Россия представляет собой чуть менее сложную задачу, чем Китай». После этого в МИД России заявили о попытке США сменить курс НАТО в сторону противостояния Китаю. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Россия потеряла статус главного противника США.