Группа беженцев на границе Белоруссии и Польши решила вернуться на родину

Эксперт назвал вывески на таджикском языке в метро признаком цивилизованности

«Надо учитывать, что далеко не все горожане знают русский язык. В США, в южных штатах все вывески тоже дублируются на испанском, потому что там живет много выходцев из латиноамериканских стран», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший замглавы ФМС Вячеслав Поставнин, комментируя призыв СПЧ убрать из столичного метро вывески на языках народов Средней Азии.

Из 7-8 млн живущих в России мигрантов примерно две трети – выходцы из Таджикистана и Узбекистана, говорит бывший замглавы Федеральной миграционной службы, руководитель фонда «Миграция XXI век» Вячеслав Поставнин. «Значительная их часть живет в Москве и Подмосковье. И почти все они время от времени посещают миграционный центр «Сахарово» в Новой Москве. Если они не знают дорогу, не видят ориентиров, то они будут толкаться, создавать людские «пробки» и другие проблемы для местных жителей. А так, – посмотрел на вывеску, сразу сел на нужный автобус и уехал. Я считаю, что это цивилизованно, нормально, – также, как и надписи на английском языке в столичном транспорте», – отметил Поставнин.

Что касается требования к гастарбайтерам знать русский язык, то это правило изначально было сложным для исполнения, полагает эксперт. «Я воспринимал введение этого правила как возможность заработать для вузов, которые принимают этот экзамен. Сами посудите, молодой человек приезжает в Россию из Центральной Азии, русского он не знает, но ему надо получить патент. Для этого нужно сдать экзамен. На все про все отводится месяц. За месяц выучить русский невозможно. Думаете, он развернется и поедет домой? Разумеется, услуга «сдать экзамен за деньги» сразу стала востребованной», – пояснил Фадеев.

«После введения этого правила отвечавшие за экзамен вузы в сумме за год зарабатывали порядка 5 млрд рублей. В итоге иностранцы рады, что им можно за деньги «решить вопрос». А принимающие экзамен рады, что могут заработать. В итоге – все довольны», – считает собеседник.

Бывший начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова придерживается другой точки зрения. На ее взгляд, в Москве организованы все условия, чтобы при получении разрешения на трудовую деятельность гости могли бы сдать экзамен на знание русского. «Москва сделала все для того, чтобы никто не покупал незаконные документы такого рода. Может быть, преступники – выходцы из тех же самых стран – что-то и предлагают, не знаю», – говорит эксперт газете ВЗГЛЯД.

Кириллова напомнила, что экзамен по русскому языку специально организован как разноуровневый. «Получить патент, чтобы работать дворником – это один уровень знаний, и это несложно. Следующие ступени – это разрешение на временное проживание, вид на жительство, гражданство. И вот там уже требуется совершенно другой уровень владения русским», – сказала собеседница. Что же касается вывесок на узбекском и таджикском языках в московском метро, Кириллова заявила следующее: «Я полагаю, что у нас государственный язык – русский. И этого надо придерживаться».

Во вторник глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев обратился с письмом к мэру Москвы Сергею Собянину, где потребовал убрать из столичного метро вывески на узбекском и таджикском языках. По его мнению, их установка противоречит положениям федерального закона о государственном языке, сообщила газета ВЗГЛЯД. Также «неясно, как появление указателей согласуется с требованием к трудовым мигрантам о владении русским языком», добавил Фадеев.

Напомним, указатели на иностранных языках появились в сентябре на станциях «Прокшино» и «Лесопарковая». Власти города объяснили появление табличек тем, что именно от этих станций ходят автобусы к миграционному центру «Сахарово» в Новой Москве, – это сделано для удобства приезжих, которые следует в миграционный центр.

Жители ближайших населенных пунктов собрали более 8 тыс. подписей под требованием вернуть указатели на русском и английском языках. Фадеев сообщил также, что ему поступают многочисленные жалобы на саму деятельность центра «Сахарово».

Напомним, в России для получения соответствующего сертификата для оформления разрешения и патента на работу, разрешения на временное проживание или вида на жительство. Для оформления иностранцы обязаны владеть русским языком, знать историю и основы законодательства России.

Так, к примеру, желающие получить разрешение на временное проживание должны уметь представляться, начинать общение, благодарить, извиняться, здороваться, задавать вопросы, высказывать предложения и пожелания, выражать свое отношение, давать оценку предмету, факту, событию. В свою очередь, иностранец, желающий получить разрешение на работу, должен еще и понимать информацию на слух, уметь читать тексты из социально-бытовой или социально-культурной сфер, в том числе по темам приема на работу, обращения в полицию, госорганы, поликлиники и пр., а также уметь заполнять анкеты.