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Группа беженцев на границе Белоруссии и Польши решила вернуться на родину
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Часть беженцев, находящихся в транспортно-логистическом центре у границы Белоруссии с Польшей, заявила представителям Международной организации по миграции о готовности вернуться на родину.
«Большая группа беженцев, находящаяся в торгово-логистическом центре «Брузги», готова вернуться на родину в ближайшие дни», – передает Sputnik Беларусь со ссылкой на координатора по чрезвычайным ситуациям Международной организации по миграции Мохаммеда Рефаата.
По его словам, некоторые мигранты подходили в четверг к представителям организации и говорили, что хотели бы вернуться к себе домой. Сейчас организация собирает данные людей, чтобы организовать их возвращение. У многих людей ничего нет, и организация готова им предоставить документы и деньги.
Рефаат сообщил, что предоставление статуса беженца в ЕС для мигрантов – решение нескольких стран, и Международная организация по миграции никак не может на это повлиять. «Пока мы можем предложить только добровольное возвращение на родину», – подчеркнул представитель МОМ.
Представители организации доставили гуманитарную помощь для мигрантов. В ней – продуктовые наборы, они составлены из расчета на 1,5 тыс. человек на одну неделю. Сейчас в центре временного пребывания находится около тысячи беженцев.
Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил отправлять попавших в Польшу мигрантов обратно в Белоруссию.
Толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов.
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Глава МИД Литвы готов уйти в отставку из-за санкций США против Белоруссии
Лидер правящих консерваторов, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что готов уйти в отставку, если выяснится, что находящийся под санкциями США производитель удобрений «Беларуськалий» внес предоплату ЛЖД (Lietuvos gelezinkeliai) уже после того, как санкции вступили в силу.
«Сегодня я сказал премьер-министру, на самом деле, вчера вечером, что я готов уйти в отставку, и я жду решения премьер-министра. Я понимаю, какой репутационный ущерб нанесен Литве», – передает его слова «Делфи».
Также Ландсбергис отметил, что со вступлением в среду в силу американских санкций «Беларуськалий» продолжает транзит своих товаров через Литву.
Напомним, Соединенные Штаты объявили санкции в отношении 20 физических и 12 юридических лиц в Белоруссии. Санкции также ввело британское правительство, рестрикции направлены против «Беларуськалия» и ряда белорусских граждан.
В узбекском землячестве назвали экзамен по русскому для мигрантов незаконным
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Узбекский правозащитник и президент межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов заявил о незаконности экзамена по русскому языку для мигрантов на стройках.
«Это очередное взимание денег. Вообще вот эта сдача экзамена по русскому языку – она незаконна в корне изначально. У всех, кто закончил школу (а все закончили), есть диплом, что несколько лет они изучали русский язык. Они никак не могли забыть его», – заявил Баратов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, РУДН, организующий эти экзамены, напрямую заинтересован в них, как и другие вузы.
«РУДН, Институт имени Пушкина, МГУ – по 5 тыс. [рублей] будут выдавать сертификаты. Они просто миллиарды рублей на этом делают. Мы все знаем, что есть коррупционная составляющая», – рассуждает правозащитник.
Напомним, специалисты РУДН должны провести для приезжих, планирующих работать на стройках, экзамен по русскому языку. Также они должны разобраться, насколько мигранты разбираются в российской истории и законах, определяющих выдачу патента на право работать в России.
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в рамках пилотного проекта в Россию из Узбекистана приедут 10 тыс. человек для работы на стройках.
NYT: Посадивший лайнер Ryanair в Минске диспетчер заявил об операции КГБ
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Бывший диспетчер аэропорта в Минске Олег Галегов уехал из Белоруссии в Польшу и рассказал, что посадка самолета с бывшим главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем в мае 2021 года была операцией белорусских спецслуж, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По данным издания, летом диспетчер нелегально пересек госграницу вместе с мигрантами с Ближнего Востока. В Польше он в разговоре с сотрудниками спецслужб рассказал, что самолет посадили в результате операции КГБ, и рассказал ее детали, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил NYT, что польским чиновникам, расследовавшим посадку самолета Ryanair, удалось получить информацию от «прямого свидетеля событий на диспетчерской вышке». Он добавил, что в диспетчерской находился офицер КГБ и «в решающий момент» он взял службу под контроль. При этом, по словам Жарина, силовик все время поддерживал с кем-то контакт по телефону, сообщая, что происходит с самолетом.
Газета отмечает, что Галегов был якобы ответственен за информирование пилотов о том, что на борту якобы находится бомба. Отмечается, что показания Галегова не фундаментально отличаются от уже ранее появлявшейся информации об инциденте с самолетом Ryanair, но теперь у польских властей есть возможность построить дело против Белоруссии на основании показаний якобы присутствовавшего на месте свидетеля.
Как пишет издание, к настоящему времени Галегов уже покинул Польшу, его нынешнее местонахождение пока неизвестно.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
ЕСПЧ запретил Польше выдворять беженцев обратно в Белоруссию
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил отправлять попавших в Польшу мигрантов обратно в Белоруссию, следует из соответствующего решения суда.
«В большинстве обращений истцы заявляли, что находятся на польской территории, и просили, чтобы их не выдворяли в Беларусь. Суд применил правило 39 (регламента ЕСПЧ) и постановил, что заявители не могут быть выдворены из Польши, если они фактически находятся на польской территории», – говорится в сообщении пресс-службы ЕСПЧ, передает Deutsche Welle.
Отмечается, что с 20 августа по 3 декабря в ЕСПЧ поступило 47 обращений о применении обеспечительных мер от 198 мигрантов. При этом в 44 обращениях заявители указывали, что находятся на территории Польши и просят международной защиты. Еще одно обращение было подано против Латвии и два против Литвы.
В целом суд удовлетворил 43 обращения из 47. По некоторым из них ЕСПЧ также постановил обеспечить мигрантов продуктами питания, водой и необходимым медобслуживанием.
Напомним, в ЕС исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. Пятый пакет санкций Евросоюза против Минска коснется 11 юридических лиц. Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов. Кроме того, США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии. Минск предупредил ЕС о риске «навсегда потерять» Белоруссию и пригрозил асимметричным жестким ответом на новые санкции Запада, назвав их незаконными, а основания их введения – несостоятельными.
Толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов.
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Эксперт назвал вывески на таджикском языке в метро признаком цивилизованности
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«Надо учитывать, что далеко не все горожане знают русский язык. В США, в южных штатах все вывески тоже дублируются на испанском, потому что там живет много выходцев из латиноамериканских стран», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший замглавы ФМС Вячеслав Поставнин, комментируя призыв СПЧ убрать из столичного метро вывески на языках народов Средней Азии.
Из 7-8 млн живущих в России мигрантов примерно две трети – выходцы из Таджикистана и Узбекистана, говорит бывший замглавы Федеральной миграционной службы, руководитель фонда «Миграция XXI век» Вячеслав Поставнин. «Значительная их часть живет в Москве и Подмосковье. И почти все они время от времени посещают миграционный центр «Сахарово» в Новой Москве. Если они не знают дорогу, не видят ориентиров, то они будут толкаться, создавать людские «пробки» и другие проблемы для местных жителей. А так, – посмотрел на вывеску, сразу сел на нужный автобус и уехал. Я считаю, что это цивилизованно, нормально, – также, как и надписи на английском языке в столичном транспорте», – отметил Поставнин.
Что касается требования к гастарбайтерам знать русский язык, то это правило изначально было сложным для исполнения, полагает эксперт. «Я воспринимал введение этого правила как возможность заработать для вузов, которые принимают этот экзамен. Сами посудите, молодой человек приезжает в Россию из Центральной Азии, русского он не знает, но ему надо получить патент. Для этого нужно сдать экзамен. На все про все отводится месяц. За месяц выучить русский невозможно. Думаете, он развернется и поедет домой? Разумеется, услуга «сдать экзамен за деньги» сразу стала востребованной», – пояснил Фадеев.
«После введения этого правила отвечавшие за экзамен вузы в сумме за год зарабатывали порядка 5 млрд рублей. В итоге иностранцы рады, что им можно за деньги «решить вопрос». А принимающие экзамен рады, что могут заработать. В итоге – все довольны», – считает собеседник.
Бывший начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова придерживается другой точки зрения. На ее взгляд, в Москве организованы все условия, чтобы при получении разрешения на трудовую деятельность гости могли бы сдать экзамен на знание русского. «Москва сделала все для того, чтобы никто не покупал незаконные документы такого рода. Может быть, преступники – выходцы из тех же самых стран – что-то и предлагают, не знаю», – говорит эксперт газете ВЗГЛЯД.
Кириллова напомнила, что экзамен по русскому языку специально организован как разноуровневый. «Получить патент, чтобы работать дворником – это один уровень знаний, и это несложно. Следующие ступени – это разрешение на временное проживание, вид на жительство, гражданство. И вот там уже требуется совершенно другой уровень владения русским», – сказала собеседница. Что же касается вывесок на узбекском и таджикском языках в московском метро, Кириллова заявила следующее: «Я полагаю, что у нас государственный язык – русский. И этого надо придерживаться».
Во вторник глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев обратился с письмом к мэру Москвы Сергею Собянину, где потребовал убрать из столичного метро вывески на узбекском и таджикском языках. По его мнению, их установка противоречит положениям федерального закона о государственном языке, сообщила газета ВЗГЛЯД. Также «неясно, как появление указателей согласуется с требованием к трудовым мигрантам о владении русским языком», добавил Фадеев.
Напомним, указатели на иностранных языках появились в сентябре на станциях «Прокшино» и «Лесопарковая». Власти города объяснили появление табличек тем, что именно от этих станций ходят автобусы к миграционному центру «Сахарово» в Новой Москве, – это сделано для удобства приезжих, которые следует в миграционный центр.
Жители ближайших населенных пунктов собрали более 8 тыс. подписей под требованием вернуть указатели на русском и английском языках. Фадеев сообщил также, что ему поступают многочисленные жалобы на саму деятельность центра «Сахарово».
Напомним, в России для получения соответствующего сертификата для оформления разрешения и патента на работу, разрешения на временное проживание или вида на жительство. Для оформления иностранцы обязаны владеть русским языком, знать историю и основы законодательства России.
Так, к примеру, желающие получить разрешение на временное проживание должны уметь представляться, начинать общение, благодарить, извиняться, здороваться, задавать вопросы, высказывать предложения и пожелания, выражать свое отношение, давать оценку предмету, факту, событию. В свою очередь, иностранец, желающий получить разрешение на работу, должен еще и понимать информацию на слух, уметь читать тексты из социально-бытовой или социально-культурной сфер, в том числе по темам приема на работу, обращения в полицию, госорганы, поликлиники и пр., а также уметь заполнять анкеты.
Делегация из Белоруссии прибыла в Крым
Делегация из Белоруссии прибыла с визитом в Крым, сообщил глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.
«Делегация прибыла в Крым. В ее составе пять человек. Сегодня они посетят в Ялте могилу белорусского поэта Максима Богдановича, а завтра примут участие в заседании Ливадийского форума», – рассказал он РИА «Новости».
Чегринец рассказал, что в состав делегации вошли заместитель председателя общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько, член Конституционной комиссии, политический обозреватель Александр Шпаковский, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант, председатель оргкомитета политической партии «Союз» Сергей Лущ, аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые заявил, что Крым не только «де-факто», но и «де-юре» российская территория, анонсировав свой визит в Севастополь.
В Белоруссии заявили о запрете ввоза продуктов из США, ЕС и Канады
В список запрещенной к ввозу с 1 января в Белоруссию продукции попали мясо, колбасы, кондитерские изделия, молоко и фрукты, живые свиньи, мясо крупного рогатого скота, субпродукты, соль, опубликовано соответствующее постановление правительства на национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, продовольственное эмбарго Минска с 1 января коснется товаров из ЕС, США, Канады, Британии и еще ряда стран, передает РИА «Новости».
Запрещен ввоз товаров из Европейского союза и государств-членов, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Республики Северная Македония, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Черногории, Швейцарской Конфедерации. Также их запрещено на территории республики.
Отмечается, что продовольственное эмбарго Белоруссии будет действовать с 1 января 2022 года в течение шести месяцев.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию живой птицы и продукции из нескольких неблагополучных по гриппу стран Евросоюза. Это сделано для недопущения заноса вируса на территорию России.
Белоруссия предупредила Украину об угрозе локального конфликта на границе
Разворачивание Украиной тяжелого вооружения на белорусской границе, привлечение вертолетов и боевых самолетов может привести к локальному конфликту, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
«Почему-то украинское руководство их [учения] решило провести практически на государственной границе под видом борьбы с нелегальной миграцией, разворачивая группировку вооруженных сил, тяжелое вооружение, привлекая вертолеты и боевые самолеты», – цитирует ТАСС Вольфовича.
По его словам, Украина, наверное, смотрит на поляков, которые «борются с мигрантами, применяя водометы, слезоточивый газ». «Это может привести к локальному конфликту», – указал он.
При этом Вольфович обратил внимание на недавний случай нарушения границы боевым вертолетом Вооруженных сил Украины.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что информация о незаконном пересечении украинским Ми-8 белорусской границы не соответствует действительности. Минобороны Белоруссии вручило военному атташе Украины ноту протеста в связи с нарушением госграницы Белоруссии.
Погранстража Польши заметила выходцев из Чечни среди бегущих из Белоруссии нелегалов
Граждане России стали появляться среди мигрантов, пытающихся нелегально проникнуть в Польшу со стороны Белоруссии, заявила официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.
«На участке, охраняемом подразделением Пограничной стражи в Черемхе, было две попытки пересечения границы группами из нескольких десятков человек. Первая произошла около 21.00 (23.00 мск). 30 человек проникли на территорию Польши при помощи белорусских служб. Эти люди задержаны у границы, доведены до линии границы и получили информацию о необходимости покинуть территорию Польши», – передает РИА «Новости» ее слова.
Михальская добавила, что «в основном среди них были Ирака, но были также граждане России чеченской национальности». «Мы уже раньше задерживали выходцев из Чечни», – сказала представитель Пограничной стражи.
В итоге она констатировала, что в группах нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть в Польшу в последнее время, почти нет граждан Афганистана или Сирии, в основном это граждане Ирака.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что миграционные потоки на границе Белоруссии возникли в результате действий НАТО, происходящее – их ответственность.
На границе между Польшей и Белоруссией тысячи мигрантов разбили стихийный лагерь, желая попасть в ЕС. Несколько недель назад в пункте пропуска «Брузги» в Гродненской области несколько человек предприняли попытку прорвать границу, но встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства. Позже власти Белоруссии заявили о готовности для размещения мигрантов транспортно-логистического центра.
Россиянке Сапеге предъявили окончательное обвинение в Белоруссии
Обвинение в окончательной редакции предъявлено российской гражданке Софии Сапеге по четырем статьям УК Белоруссии, сообщил председатель белорусского СК Дмитрий Гора.
«Предварительное следствие по уголовному делу в отношении Софьи Сапеги заканчивается, предъявлено окончательное обвинение по ряду статей Уголовного кодекса. Среди них разжигание социальной вражды и розни, преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными, угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов», – цитирует Гору ТАСС.
Он уточнил, что в скором времени уголовное дело предъявят для ознакомления.
Ранее сообщалось, что дело задержанной в Белоруссии гражданке России Софии Сапеге готовят для передачи в суд, ей грозит до шести лет лишения свободы.
Вопрос с обвинением Сапеги по статье о разжигании ненависти находится в повестке российского МИД, сообщала официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
23 сентября стало известно, что гражданке России Софии Сапеге продлили домашний арест до 25 декабря.
В МИД сочли санкции против Минска наказанием за дружбу с Москвой
Санкции Запада против Белоруссии, затрагивающие Россию, похожи на наказание Минска за дружбу с Москвой, наблюдаются геополитические факторы западного давления заявил, заявил замглавы МИД Александр Панкин.
Панкин заявил, что «просматриваются и геополитические факторы западного давления на дружественную для нас республику», передает РИА «Новости».
Он напомнил, что «в декабре 2020 года Конгресс США принял «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Белоруссии», который предусматривает возможность введения санкций против граждан России и представителей Союзного государства», Евросоюз «включил в свои «черные списки» двух россиян». В октябре Европарламент «принял резолюцию с осуждением российско-белорусской интеграции».
«Как это вяжется с декларируемой инициаторами санкций заботой о состоянии демократии собственно в Белоруссии? Больше это походит на наказание за дружбу с Россией», – предположил он.
Панкин считает, что целью санкционного давления Запада на Минск является провоцирование новой волны антиправительственных выступлений, обрушение жизни простых граждан: «Чем иначе можно объяснить введение ограничений в отношении целых секторов белорусской промышленности, крупнейших ее предприятий, от которых зависит благосостояние сотен тысяч белорусов?».
Россия осуждает санкционную практику Запада и находится в постоянном диалоге по этой теме с партнерами по СНГ и ЕАЭС.
«В частности, в обновленной Концепции дальнейшего развития СНГ, которая была принята главами государств 18 декабря 2020 года, в качестве одного из приоритетных направлений взаимодействия в экономической сфере зафиксировано проведение консультаций в случае применения третьими странами экономических ограничений в отношении одного или нескольких участников СНГ», – отметил Панкин.
Также в рамках ЕАЭС проводится работа по противодействию таким односторонним рестрикциям и по минимизации их последствий для экономик государств Союза, подчеркнул Панкин.
«Стороны согласовали ряд мер по взаимной поддержке и содействию в случае введения третьей стороной подобных ограничений против одной из стран ЕАЭС, а также в целях минимизации ущерба общему рынку Союза», – добавил он.
Ранее Панкин заявил, что Запад разучился решать проблемы цивилизованно, утратив культуру политического диалога.
Напомним, в ЕС исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. Пятый пакет санкций против Белоруссии коснется 11 юридических лиц. Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов.
Кроме того, США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии. Минск предупредил ЕС о риске «навсегда потерять» Белоруссию, и пригрозил асимметричным жестким ответом на новые санкции Запада, назвав их незаконными, а основания их введения – несостоятельными.
Также Минск решил запретить ввоз ряда товаров с Запада в ответ на санкции.
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В Белоруссии назвали вбросом материал NYT о посадке Ryanair
Глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский назвал информационным вбросом материал в The New York Times об обстоятельствах экстренной посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска.
По его словам, статья «рассчитана на обычного обывателя, на общественность, на тех, кто не знает специфики гражданской авиации».
«Для нас, как для профессионалов, эта информация несодержательная и даже нелепая», – цитирует БелТА Сикорского.
Он добавил, что «этот информационный вброс» идет в тот момент, когда белорусская сторона просит польских партнеров и комиссию Международной организации гражданской авиации (ICAO) предоставить данные объективного контроля.
Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что бывший диспетчер аэропорта в Минске Олег Галегов уехал из Белоруссии в Польшу и рассказал, что посадка самолета с бывшим главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем в мае 2021 года была операцией белорусских спецслужб.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Лукашенко назвал число попыток оппозиции устроить теракт в Белоруссии
В 2021 году оппозиция действующей в Белоруссии власти предпринимала 10 попыток совершения террористических актов, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«За этот год было 10 попыток совершения террористических актов против людей, предприятий и военных объектов со стороны наших беглых, которые сегодня находятся под крышей Польши, Литвы и Украины», – сказал он в интервью турецкой телекомпании TRT, передает БелТА.
Летом Лукашенко сообщал, что в стране раскрыли «спящие» ячейки террористов, связанных с Западом, они готовили насильственную смену власти в Белоруссии. Для этого подозреваемые намеревались поджечь колонну лесозаготовочной техники в лесхозах страны, пояснял белорусский лидер.
В сентябре в Белоруссии задержали троих подозреваемых в организации и проведении терактов в Могилевской области в августе и сентябре.
Литва решила платить мигрантам по 1 тыс. евро за возращение на родину
Власти Литвы объявили, что будут платить мигрантам по 1 тыс. евро за решение вернуться добровольно в свои родные страны, заявила глава МВД Агне Билотайте.
«После того, как мы отклонили большинство прошений об убежище, нам нужны решения, чтобы отправить мигрантов в страны их происхождения. Мы надеемся, что более высокая оплата увеличит число мигрантов, которые возвращаются добровольно», – заявила министр в интервью агентству France-Presse, передает РИА «Новости».
Ранее власти платили согласившимся по 300 евро, а сейчас решено увеличить эту сумму до тысячи, а также оплатить билет на самолет. Деньги будут выделяться из помощи, предоставленной ЕК Литве в связи с кризисом на границе.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока на границе с Белоруссией. Минск обвинили в создании миграционного кризиса.
Напомним, литовское правительство попросило парламент страны объявить чрезвычайное положение на литовско-польской границе из-за ситуации с мигрантами с 10 декабря.
Лукашенко усомнился в полезности польского забора на границе с Белоруссией
Новое заграждение на границе с Белоруссией вряд ли поможет Польше сдержать поток мигрантов, предположил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Видимо, у кого-то в Польше среди инициаторов этой стены закончились деньги. Поэтому они за счет этого проекта хотят пополнить свои кошельки. Если говорить о стене, она не будет стоить ни 400, ни 500 млн долларов, как они планируют, она будет стоить около 1 млрд долларов», – заявил Лукашенко в интервью турецкому телеканалу TRT, передает БелТА.
Он отметил, что даже польские спецслужбы указывают на способность беженцев больше проникать на участках со стеной.
«Поэтому есть ли смысл в таком случае строить подобную стену?» – задался вопросом белорусский лидер.
Он также упомянул строительство в США стены на границе с Мексикой, которую возводили при Дональде Трампе.
«Один президент строил, второй сейчас разрушает. Думаю, что может получиться так и в Польше. Мы не напрягаемся по этому поводу. Это их проблема. Пусть строят. Нам хуже не будет. Но в Польше очень нестабильная обстановка. И не факт, что это правительство удержится. И я уверен, что придут более умные, хозяйственные люди и найдут, куда потратить этот миллиард долларов», – сказал Лукашенко.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что миграционные потоки на границе Белоруссии возникли в результате действий НАТО, происходящее – их ответственность.
На границе между Польшей и Белоруссией тысячи мигрантов разбили стихийный лагерь, желая попасть в ЕС. Несколько недель назад в пункте пропуска «Брузги» в Гродненской области несколько человек предприняли попытку прорвать границу, но встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства. Позже власти Белоруссии заявили о готовности для размещения мигрантов транспортно-логистического центра.