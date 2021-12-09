Сын Бжезинского призвал отключить Россию от SWIFT «на несколько дней»

Евроатлантическому сообществу следует нанести по России «предупредительный удар» в виде отключения от SWIFT, заявил заместитель помощника министра обороны США в 2001 – 2005 годах Ян Бжезинский, сын одного из ведущих в прошлом идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского.

«Мы можем даже сейчас определенные экономические меры принять. Скажем, задержать определенные платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT», – приводит РИА «Новости» мнение Бжезинского, высказанное бывшим американским чиновником в эфире YouTube-канала Open Ukraine.

Как считает Бжезинский, нужен комплексный подход и ответ по «сдерживанию» России.

Напомним, в августе в МИДе заявляли, что опасность отключения России от международной платежной системы SWIFT пока не просматривается, от этого шага все только проиграют.

В конце мая в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИД заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.

Руководство SWIFT заверило ЦБ в отсутствии рисков отключения России от платежной системы. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможности такого шага. В МИД подчеркнули, что отключение России от SWIFT грозит материальными убытками и имиджевыми потерями для самой платежной системы.

Напомним, 28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.

В Министерстве иностранных дел выразили мнение, что Запад вряд ли решится отключить Россию от SWIFT, подчеркнув, что Москва не оставит такой шаг без ответа. В Совфеде предупредили, что при отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призвал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспортно-импортных расчетов.

В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС «отключить Россию от SWIFT» в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.

В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.