Джабаров: При отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах

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29 апреля, четверг | Последнее обновление — 10:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В городах России задержали готовивших теракты сторонников украинских неонацистов
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Заявления нынешнего и бывшего президентов Чехии Милоша Земана и Вацлава Клауса свидетельствуют, что Чехия, несмотря на почти полный разрыв российско-чешских связей, не слилась в едином антироссийском экстазе. В стране по-прежнему есть и русофобы, и русофилы, и более умеренные критики России, и прагматики.
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Нынешнюю биографию можно уложить в несколько ипотечных кредитов – и заранее знать, что от рождения до смерти даже этот жадный процент не слишком снизится.
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Устраивать теракты, организовывать гражданскую войну, предавать свою страну, особенно во время мировой войны – это тяжкие злодеяния. Это тяжкие злодеяния сейчас, это были тяжкие злодеяния тогда.
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В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Джабаров: При отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах
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Антироссийская резолюция Европарламента не имеет юридической силы, в случае отключения Росси от SWIFT Евросоюзу придется платить за нефть «наличными в чемоданах», заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
«Европарламент – это орган, который ничего никогда не решает, его рекомендации, резолюции не имеют юридической силы. Он превратился в очаг русофобии», – сказал Джабаров.
«Очень хорошо, пусть отключают, у нас готов дублер этой системы, о чем уже заявил глава РФ. Мне интересно, как они будут расплачиваться с нами за нефтепродукты, наличку в чемоданах возить?» – заявил сенатор, комментируя предложение отключить Россию от SWIFT.
Парламентарий предупредил, что если европейцы захотят покупать энергоресурсы у США, это обойдется им в полтора раза дороже. Они также могут захотеть воспользоваться различными хитрыми реверсивными схемами, но при этом им придется переплачивать посредникам, добавил он. «В Европарламенте находятся политики с мышлением прошлого века, которое не соответствует современным реалиям, они не уважают даже интересы своих стран», – заключил законодатель.
Ранее Европарламент внес пункт об отключении России от SWIFT в проект резолюции, еврочиновники также предлагают отказаться от российских поставок нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине». Между тем, позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация, а также заморозить строительство газопровода «Северный поток – 2», так как за этот проект тоже отвечают частные компании.
В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT. В свою очередь директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заявил, что Запад вряд ли решится отключить Россию от платежной системы SWIFT.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.
Лавров объяснил, почему Россия не признает независимость Донбасса
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Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, почему Россия не признает независимость Донбасса, в то время как в 2008 году признала Абхазию и Южную Осетию. По словам главы МИД, аналогии в ситуации в Донбассе и событиях в Абхазии и Южной Осетии есть, но присутствует и важное различие.
«В Абхазии и Южной Осетии, когда состоялась агрессия Саакашвили (бывший президент Грузии Михаил Саакашвили) на Цхинвал, на позиции миротворцев, в том числе российских, там не было заключено таких договоренностей, которые были бы аналогичны Минскому комплексу мер. Там был даже не подписан, а просто обсужден документ «Медведев – Саркози» (тогдашние президенты России и Франции Дмитрий Медведев и Николя Саркози), который предполагал целый ряд шагов, но который не был подписан Грузией» – напомнил Лавров в интервью РИА «Новости».
По его словам, «Саркози, после того как договорился с нами здесь, в Москве, полетел в Тбилиси для того, чтобы обеспечить поддержку этого документа со стороны Саакашвили». «Саакашвили подписал этот документ, только вычеркнув из него ключевые положения. Саркози пытался представить это как компромисс, но это было вполне всем понятно. Там начиналась вся бумага с фразы, с преамбулы – Российская Федерация и Французская Республика, стремясь нормализовать ситуацию в Закавказье, предлагают Грузии, Южной Осетии и Абхазии следующее: прекращение огня… Вот эту шапку Саакашвили вычеркнул и получилось просто: первый пункт – прекращение огня и дальше. И с тех пор Запад требует от нас выполнять эти договоренности», – сказал Лавров.
«В случае с Донбассом – там ситуация была иная, и 17-часовые переговоры в Минске с участием лидеров «нормандского формата» – президент (Франции Франсуа) Олланд, канцлер (ФРГ Ангела) Меркель, президент (Украины Петр) Порошенко, президент (РФ Владимир) Путин – они дали результат, который через два дня был одобрен в Совете Безопасности ООН без каких-либо довесков, без каких-либо сомнений, что его нужно выполнять», – подчеркнул он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
МИД объяснил опасения Запада отключить Россию от SWIFT
Запад вряд ли решится отключить Россию от платежной системы SWIFT, Москва чувствует себя вполне уверенно, реагируя на угрозы отключения, и не оставит это без ответа, заявил директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских.
«Пусть попробуют», – сказал он, комментируя угрозу отключить Россию от международной платежной системы SWIFT, передает РИА «Новости».
«Наш бронепоезд стоит на запасном пути, полная уверенность в нашей силе, мощи и ответной реакции несомненно присутствует, поэтому и уверенность мы ощущаем», – отметил Крутских
По его словам, то, что эти акции не предпринимаются – свидетельство того, что за последние годы при президентстве Владимира Путина Россия укрепила свою обороноспособность. «И не думаю, что кто-то хотел бы рисковать. Думаю, что в мире камикадзе не существует», – добавил он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Reuters заявил, что 19 апреля на видеоконференции с главами внешнеполитических ведомств стран Евросоюза призывал рассмотреть возможность «отключения России» от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.
До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы SWIFT.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.
Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT
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Европарламент предлагает отключить Россию от платежной системы SWIFT, а также отказаться от нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине», следует из проекта резолюции ЕП.
В среду депутаты Европарламента обсуждают отношения с Россией. Дискуссии идут по трем вопросам: ситуация у границ с Украиной, дело Алексея Навального, а также скандал вокруг Врбетицы в Чехии. Принятие резолюции ожидается в четверг по итогам пленарной сессии, передает РИА «Новости».
«Европарламент подчеркивает, что в случае, если военное наращивание в будущем перерастет во вторжение на Украину со стороны России, ЕС должен дать понять, что цена такого действия будет серьезной: в подобных обстоятельствах импорт нефти и газа должен немедленно прекратиться, Россия должна быть отключена от системы платежей SWIFT, все активы в ЕС близких к российским властям олигархов и их семей необходимо заморозить, визы должны быть отменены», – указывается в документе.
Кроме того, как подчеркивается в проекте документа, «Европарламент настаивает на том, что ЕС должен снизить свою энергетическую зависимость от России и призывает институты ЕС и страны-члены остановить завершение трубопровода «Северный поток – 2».
Резолюции Европейского парламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT.
В свою очередь директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заявил, что Запад вряд ли решится отключить Россию от платежной системы SWIFT, Москва чувствует себя вполне уверенно, реагируя на угрозы отключения, и не оставит это без ответа.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Reuters заявил, что 19 апреля на видеоконференции с главами внешнеполитических ведомств стран Евросоюза призывал рассмотреть возможность «отключения России» от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.
До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы SWIFT.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.
Фирма Гебрева обвинила прокуратуру Болгарии в искажении фактов о взрывах складов с оружием
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Компания болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева ЕМКО обвинила прокуратуру Болгарии в искажении фактов при расследовании дела о взрывах на складах боеприпасов, сообщили болгарские СМИ.
Фирма Гебрева опровергает данные прокуратуры Болгарии о том, что взорванные боеприпасы предназначались для экспорта, в том числе в Грузию. В ЕМКО заявляют, что «эта ложь легко проверяется имеющимися в наличии документами». Также опровергается заявление о том, что компания имеет нечто общее со взрывами на заводе «ВМЗ – Сопот» в 2015 году, передает ТАСС.
«Возникает вопрос, почему прокуратура пытается ввести в заблуждение болгарскую и международную общественность неверными фактами? Что делала все эти годы прокуратура, расследуя эти взрывы? Почему снова говорит об ЕМКО вместо того, чтобы искать истинные причины и виновных в этих террористических актах», – сказано в заявлении.
В среду представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева сообщила, что прокуратура страны подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая Гебреву.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявления Болгарии о якобы причастности россиян к взрывам на оружейных складах, сказал, что так можно дойти и до обвинений в убийстве эрцгерцога Фердинанда. Он также призвал ЕС разобраться с выполнением обязательств по торговле оружием.
Издания Bellingcat и The Insider сообщили, что после подрыва склада с боеприпасами в населенном пункте Врбетице в Чехии в 2014 году офицеры Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) якобы пытались дважды убить Гебрева с помощью нервно-паралитического вещества, которое они провезли через границу дипломатическим багажом.
Напомним, в феврале 2020 года Болгария назвала имена россиян, которые якобы причастны к отравлению оружейного бизнесмена Емельяна Гебрева. Весной 2019 года Гебрев заявил, что в 2015 году его якобы пытались отравить «Новичком».
При этом, по информации Bellingcat и все того же The Insider, сотрудники ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига якобы совершили взрыв на складе в чешском Врбетице, поскольку полагали, что хранящиеся на нем боеприпасы предназначаются для экспорта на Украину. По их данным, сотрудники ГРУ не знали, что чешский склад не участвовал в украинских поставках компании Гебрева EMCO, оружие которой хранилось в том числе во Врбетице.
Между тем сам Гебрев отрицает масштабные поставки боеприпасов Украине, журналистам удалось выяснить, что его компания экспортировала военные товары Киеву в разгар военного конфликта в Донбассе с декабря 2014 года по февраль 2015 года. EMCO поставила Украине в этот период три корабля с боеприпасами, пишет The Insider со ссылкой на источник, близкий к украинским военным закупкам.
«Софагейт» испортил отношения между двумя лидерами ЕС
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Инцидент в Анкаре, когда главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен не досталось стула на встрече президента Турции Тайипа Эрдогана и главы Евросовета Шарля Мишеля, испортил отношения между двумя лидерами ЕС, которым еще предстоит работать вместе до конца ноября 2024 года.
«Спустя почти три недели после инцидента в Анкаре Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель в понедельник, 26 апреля, пришли объясниться перед Европейским парламентом. Депутаты Европарламента с волнением ожидали встречу с ними, поскольку отношения между двумя лидерами ЕС ухудшились после их поездки в Турцию и трансляции видео, где Урсула фон дер Ляйен стоит перед председателем Европейского совета и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, уже удобно устроившимися в своих креслах, а потом во время переговоров садится на диван», пишет Le Figaro, перевод статьи которой приводит ИноПресса.
Как отмечает издание, во время дебатов, посвященных отношениям между ЕС и Турцией, и на последнем заседании Европейского совета дер Ляйен уделила первостепенное внимание этому делу, «обиду от которого ей, видимо, до сих пор нелегко снести».
«Я председатель Европейской комиссии, и когда я отправлялась в Турцию, я ожидала, что со мной будут обращаться в таком качестве. Как с председателем Комиссии. Но это было не так. Я не нахожу оправдания такому обращению в европейских договорах. Поэтому я должна сделать вывод, что это произошло потому, что я женщина», – предположила она, добавив, что «чувствовала себя оскорбленной и одинокой как женщина и как европейка».
Шарль Мишель выразил свои сожаления по этому поводу. «Мы уверены, Урсула фон дер Ляйен и я, что эта ситуация больше не повторится», – пообещал он. Подвергнувшись нападкам со стороны нескольких депутатов Европарламента, председатель Европейского совета ради умиротворения постарался дать обещания женщинам. Так, он пообещал оказать давление на государства-члены, чтобы они приняли директиву о присутствии женщин в советах директоров и уменьшили неравенство в оплате труда между мужчинами и женщинами. Он также упомянул о созыве саммита, посвященного гендерному равенству, с созданием в рамках Европейского совета органа, посвященного этим вопросам.
Издание отмечает, что инцидент в Анкаре испортил отношения между двумя лидерами ЕС. «В последние дни множились прямые и косвенные послания столиц, в частности Парижа и Берлина, направленные на то, чтобы убедить фон дер Ляйен и Мишеля положить конец их разногласиям. … (Однако) похоже, что пока такие запросы еще не полностью реализованы». «На саммите по климату с Байденом они потратили уйму времени, выясняя, кто и что скажет», – заявил один из европейских дипломатов.
«Софагейт» неизбежно оставит след в отношениях между двумя лидерами ЕС, которым, тем не менее, придется работать вместе еще несколько лет. До конца ноября 2024 года», отмечает издание.
Напомним, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. При этом организаторы встречи предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли президент Турции и Шарль Мишель, а главе ЕК пришлось сесть на диван в стороне – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Позже Чавушоглу заявлял, что визит Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля был организован с учетом протокольных предложений ЕС, при этом в Анкаре «удовлетворили все требования», которые «были высказаны с той стороны».
Немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана.
Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова решила участвовать в праймериз «Единой России»
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Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова примет участие в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» по Ивановской области, рассказала представитель пресс-службы регионального отделения партии «Единая Россия».
По ее словам, Волкова лично приходила в оргкомитет регионального отделения партии и подала документы для участия в процедуре предварительного голосования «Единой России», передает ТАСС.
Кроме того, сама Волкова на своей странице в Instagram опубликовала фотографию из регионального отделения партии в Ивановской области. Певица заявила, что «сделала первый шаг». Другие подробности она обещала раскрыть позже.
Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатом от «Единой России» на выборах в Госдуму. Праймериз пройдут по всей России с 24 по 30 мая, основным будет онлайн-формат голосования. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» началось 15 марта и должно было завершиться 29 апреля, однако в среду на заседании федерального оргкомитета по проведению праймериз было принято решение продлить процесс выдвижения кандидатов до 14 мая. Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от «Единой России» утвердит съезд партии.
Выборы в Госдуму должны пройти в единый день голосования 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы: состоятся прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
В Совфеде оценили идею Зеленского встретиться с Путиным в Ватикане
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«Очередное предложение Зеленского по встрече с президентом России – это или глупость, или издевательство, придуманное его командой шоуменов», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя идею Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным в Ватикане.
«Владимир Зеленский – президент православной страны. Какое отношение Ватикан может иметь к проблемам российско-украинских отношений? Тут с какой стороны ни посмотри – или глупость, или издевательство», – отметил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
При этом собеседник добавил, что не знает, какой будет реакция российского руководства на новое заявление президента Украины, но, скорее всего, Владимир Путин хотел бы «серьезной встречи, а не очередного шоу». «К тому же президент России дал ему четко понять: на предполагаемой встрече мы либо обсуждаем двустороннюю повестку, либо не обсуждаем ничего. У Путина график напряженный. Лететь в Ватикан, потому что так захотелось Зеленскому, на мой взгляд, смысла не имеет», – пояснил Климов.
Кроме того, сенатор полагает, что подобные заявления украинского лидера не стоит рассматривать всерьез. «Ему же надо в конце концов что-то говорить. Вот он и говорит. При этом он всего лишь исполняет роль президента, а не является им на самом деле», – считает собеседник. По мнению Климова, Зеленский иногда говорит то, что ему скажут в Вашингтоне, а иногда – то, что придумал сам со своей командой шоуменов. «Господин Зеленский не является самостоятельной политической фигурой и де-юре просто возглавляет несамостоятельное государство», – заключил сенатор.
В среду президент Украины Владимир Зеленский назвал Ватикан «идеальном местом для диалога о мире» с российским коллегой Владимиром Путиным. Также в интервью итальянской La Repubblica он указал на необходимость встречи, «чтобы прекратить войну в Донбассе».
«Это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан – действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол – это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта. Именно по этой причине в Апостольскую столицу часто в истории обращались для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего. Это и авторитет, и искреннее желание помочь, и гарантии ответственности. Папа Римский по своему призванию является пророком мира», – приводятся слова Зеленского на сайте президента.
По его мнению, Ватикан остается «исключительно моральной силой» и всегда действует «неизаинтересованным образом», не имея военно-политических или экономических интересов.
Также Зеленский выразил мнение, что его встреча с Путиным «обязательно состоится». «Необходимо остановить войну в Донбассе и продвигаться к справедливому и прочному миру. Но какой должна быть повестка дня этих переговоров? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда будут согласованы эти шаги? Это открытые вопросы, и, на мой взгляд, мы получим ответы, как только начнутся прямые консультации между Офисом президента Украины и Администрацией президента России. Со своей стороны я уже дал все поручения по организации консультаций руководителю офиса Андрею Ермаку», – добавил президент.
Зеленский признал, что «реального прямого диалога между Украиной и Россией не было давно», что не способствует укреплению взаимного доверия. «Мне кажется, что встречу можно провести в месте, олицетворяющем мир и диалог. На мой взгляд, место, тщательно выбранное для ведения этого очень непростого диалога о мире, может способствовать решению проблемы», – заявил глава государства.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
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Россия объявила о высылке дипломатов Латвии, Литвы, Эстонии и Словакии
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МИД России объявил о выдворении двоих сотрудников посольства Литвы, по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии, а также троих сотрудников посольства Словакии.
«В МИД России были вызваны посол Латвии Марис Риекстиньш, посол Литвы Эйтвидас Баярунас и временный поверенный в делах Эстонии Пирет Рейнтамм Бенно. Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах. Указано, что Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
Основываясь на принципе взаимности, Россия потребовала, чтобы два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии покинули территорию Российской Федерации в семидневный срок.
Кроме того, в МИД России был вызван посол Словацкой Республики Лубомир Регак. Ему также заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением словацкой стороной persona non grata троих сотрудников посольства России в Братиславе «по абсурдному и надуманному обвинению в противоправной деятельности».
«Решение словацких властей проявить ложную солидарность с Чехией в ее провокационной антироссийской кампании наносит ущерб традиционно дружественным российско-словацким отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству. … В качестве ответной меры три сотрудника посольства Словакии в Москве объявляются persona non grata», – указали в МИД.
Словацкие дипломаты должны покинуть территорию России до конца 5 мая.
Во вторник сообщалось, что МИД России вызвал послов прибалтийских стран и Словакии после того, как на прошлой неделе власти Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что высылают российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Кроме того, Братислава объявила о высылке троих россиян 22 апреля.
Болгария заподозрила шестерых россиян в организации взрывов на оружейных заводах
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Прокуратура Болгарии подозревает шестерых россиян якобы в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву, заявила официальный представитель главного прокурора республики Сийка Милева.
«Есть определенное сходство в четырех взрывах на заводах по производству боеприпасов, уничтожена продукция, которая должна была вывозиться в Грузию и на Украину. На основании данных расследования можно сделать обоснованное предположение о взаимосвязи между взрывами в Болгарии, попытке отравления трех болгарских граждан и взрывами в других странах», – утверждала она, передает ТАСС.
По словам Милевой, «установлено, что шестеро российских граждан находились на территории Болгарии в дни, близкие к датам взрывов и попытке покушения на Эмилияна Гебрева». «Собираются доказательства о совершении российскими гражданами тяжкого преступления», – добавила она.
По версии прокуратуры Болгарии, покушение на Гебрева было совершено в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года.
Ранее издания Bellingcat и The Insider сообщали, что после подрыва склада с боеприпасами в Чехии офицеры Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) якобы дважды пытались убить болгарского бизнесмена Эмилияна Гебрева с помощью нервно-паралитического вещества, которое они провезли через границу дипломатическим багажом.
По данным СМИ, компания Гебрева экспортировала военные товары Киеву в разгар военного конфликта в Донбассе с декабря 2014 года по февраль 2015 года. В этот период организация поставила Украине три корабля с боеприпасами.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам на военных складах в 2014 году во Врбетице, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. До этого член комитета Бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
СМИ: В Болгарии загорелся склад оружейного завода
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В болгарском Лясковце горит склад оружейного завода «Аркус», возгорание не находится вблизи боеприпасов или оружия, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
По данным радио, сигнал о пожаре поступил около 12.40 (совпадает с мск). Как сообщил исполнительный директор завода Банко Банков, люди были эвакуированы, никто не пострадал, самому городу, близлежащим селам и окружающей среде ничего не угрожает, передает РИА «Новости».
Отмечается, что пожар происходит в отдалении от оружия и боеприпасов, опасности взрывов нет. Портал Vesti сообщил о локализации пожара.
В среду представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева сообщила, что прокуратура страны подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Емельяну Гебреву.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявления Болгарии о якобы причастности россиян ко взрывам на оружейных складах, сказал, что так можно дойти и до обвинений в убийстве эрцгерцога Фердинанда. Он также призвал ЕС разобраться с выполнением обязательств по торговле оружием.
Госдеп США снял с Турции вину за геноцид армян в Османской империи
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден не пытался возложить на Анкару вину за геноцид армян в Османской империи в начале XX века, Турция является критически важным союзником США и в НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Как отметил президент [США Джо Байден], стремление отмечать день поминовения призвано почтить [память] жертв [событий, произошедших в Османской империи в начале XX века], а не возложить [на кого-то] вину. И, конечно, в центре нашего внимания находились события последних дней Османской империи», – приводит слова Блинкена ТАСС.
Как отметил госсекретарь США, Байден изложил давно имеющиеся у него взгляды, когда от его имени Белый дом в минувшие выходные дни распространил заявление, в котором американский президент признал геноцид армян в начале XX века в Османской империи.
«Однако также важно отметить, что у президента [США Джо Байдена] состоялся [23 апреля] хороший [телефонный] разговор с президентом [Турции Тайипом] Эрдоганом. Знаю, что они с нетерпением ждут возможности встретиться. Есть много вопросов и сфер, по которым мы тесно работаем вместе. Турция является критически важным союзником Соединенных Штатов и в НАТО. Мы действуем как партнеры по многим общим региональным и глобальным интересам», – отметил руководитель внешнеполитического ведомства США.
«Мы будем продолжать добиваться [поддержания] прочных двусторонних отношений [с Турцией], включающих расширенные области сотрудничества, а также эффективного управления [теми сферами], в которых между нами имеются разногласия. И, как между большинством стран, между нами есть противоречия», – подчеркнул Блинкен.
Накануне перед штабом командования сухопутных войск ОВС НАТО в турецком Измире прошел митинг против признания Байденом геноцида армян. Участники акции потребовали признать Крым российским и закрыть авиабазу Инджирлик для американских военных.
В понедельник генсек турецкой партии «Родина» на митинге перед посольством США призвал признать Крым российским, установить контроль над военными базами Инджирлик и Кюреджик, а американские войска в течение 15 дней вернуть в США. В Пентагоне сочли, что решение Байдена не должно отразиться на отношениях с Турцией в военной сфере.
Напомним, в прошлую субботу президент США Джо Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами и предупредила Вашингтон о последствиях. Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена, а президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили позицию Вашингтона.
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия.
Болгарский политолог оценил заявления Софии о причастности россиян к взрывам на оружейных заводах
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«Полагаю, что претензии Болгарии к России – это фейк, за которым стоит большая политическая игра, управляемая из Вашингтона», – сказал газете ВЗГЛЯД болгарский политолог Пламен Милетков, комментируя заявление прокуратуры Болгарии о якобы причастности России к взрывам боеприпасов в республике с 2011 по 2020 годы.
«Я думаю, что все это фейк. Какие российские интересы могли стоять за этими взрывами? Никаких не могло быть. Никто в это не верит. Были взрывы, да, но сейчас прокуратура действует не как орган правосудия, а исходит из политических целей», – отметил глава болгарского Евразийского института геополитики и экономики Пламен Милетков.
Он также добавил, что такие обвинения могут быть следствием напряженной внутриполитической обстановки в стране. «В апреле у нас завершились парламентские выборы, но они не решают всех внутренних проблем. В связи с этим, вероятно, в июле могут состояться перевыборы. Поэтому я в принципе не понимаю, зачем на фоне внутренних проблем ввязываться в новую авантюру», – считает болгарский политолог.
При этом Милетков отметил схожий сценарий обвинений России со стороны Праги. «Сейчас примерно то же самое происходит и в Чехии. Но если там отсутствуют явные доказательства, то я уверен, что и в нашей стране никаких доказательств участия России во взрывах не будет представлено», – предположил собеседник.
«Мне кажется, настоящая причина взрывов в Чехии и в Болгарии – это неправильное хранение боеприпасов. Они находились там с 80-х годов, поэтому они и взрывались без чьей-либо помощи. Но поскольку происходит большая политическая игра, которая управляется из Вашингтона, то некоторые европейские страны используют старые истории для обвинений в адрес России», – полагает эксперт. По его мнению,
США позволяют себе вмешиваться во внутренние дела других государств, включая Болгарию, поэтому не стоит удивляться подобным ситуациям.
При этом Милетков не исключает возможной кооперации Болгарии с Чехией. «Возможно, между Болгарией и Чехией и идет какая-то координация по этой части, но я думаю, что в любом случае, этот скандал нужен в первую очередь Соединенным Штатам», – резюмировал политолог.
В среду представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева сообщила, что прокуратура страны подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.
В ответ на это глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявления Софии, сказал, что так можно дойти и до обвинений в убийстве эрцгерцога Фердинанда. Напомним, эрцгерцог австрийский, наследник престола Австро-Венгрии Франц Фердинанд был убит сербским студентом Гаврилой Принципом в 1914 году. Его убийство стало формальным поводом для начала Первой мировой войны.
Ранее издания Bellingcat и The Insider сообщали, что после подрыва склада с боеприпасами в Чехии офицеры Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) якобы дважды пытались убить болгарского бизнесмена Эмилияна Гебрева с помощью нервно-паралитического вещества, которое они провезли через границу дипломатическим багажом.
По данным СМИ, компания Гебрева экспортировала военные товары Киеву в разгар военного конфликта в Донбассе с декабря 2014 года по февраль 2015 года. В этот период организация поставила Украине три корабля с боеприпасами.
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В России раскрыли аферу с продажей поддельных «Камазов» на миллиард
Мошенники, которые с 2014 года от имени дилеров «Камаза» похищали деньги покупателей в пяти регионах России, задержаны, ущерб от их действий составил более 1 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, с января 2014 года участники группы от имени дилеров «Камаза» похищали деньги покупателей. Отмечается, что мошенники продавали автомобили, изготовленные из ремонтных комплектов. Добавляется, что при этом машины были оборудованы двигателями низкого экологического класса, которые запрещены к эксплуатации в России, а в паспорта транспортных средств вносились ложные сведения об их технических характеристиках, сообщает РИА «Новости».
Как отметила Волк, деятельность участников организованной группы также нанесла ущерб ПАО «Камаз», так как под маркой официального производителя на российский рынок поступили нелегально произведенные автомобили заведомо низкого качества.
Правоохранителями в жилых и офисных помещениях в пяти регионах России проведено более 50 обысков. Изъяты компьютерная техника и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
«Задержаны трое фигурантов из числа руководителей и сотрудников коммерческих организаций, причастных к реализации криминальной схемы. Им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество» – прим. ВЗГЛЯД)», – добавила представитель МВД.
В настоящее время устанавливаются все возможные эпизоды и соучастники преступления.
Ранее мошенник из Иркутской области продемонстрировал сотрудникам полиции, как обманывает людей и заставляет их переводить ему деньги.
Погребинский: Украинским нацистам еврей-президент не помеха
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«Марш вышиванок» в Киеве оказался малочисленным, но все равно показал, что нацисты чувствуют себя на Украине хозяевами. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя прошедшее в Киеве шествие в память о дивизии СС «Галичина».
«Насколько я видел кадры, в этот раз на «марш вышиванок» вышло не очень много народу. Но все равно он оказался ярким событием. Это же мейнстрим. Они же победили в 2014 году, поэтому по-прежнему чувствуют себя хозяевами положения. И никакой еврей-президент – им не помеха. Нацисты недавно доказали, что могут без последствий для себя написать на здании офиса Зеленского «лох», оскорблять его самыми последними словами. Такая у нас сейчас реальность», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Если на шествие и отреагирует посольство Израиля, то все равно «без особых последствий» для двусторонних отношений. «Государственная политика Израиля не принимает во внимание факты проявления нацизма и фашизма на Украине», – посетовал эксперт.
В среду в Киеве прошел традиционный «марш вышиванок», посвященный дивизии СС «Галичина». Акция стартовала с Арсенальной площади и финишировала на Майдане. Правда, на месте старта собралось не более 50 человек. По данным УНИАН, количество участников увеличилось до сотни. Один из киевлян попытался сорвать шествие, обозвав участников шествия «нациками». «Нацик! Геть из Киева!», – крикнул мужчина в ролике, опубликованном изданием Vesti.ua.
Марш косвенно осудила посол Германии в Киеве Анка Фельдхузен. «Подразделения ваффен CC участвовали в тяжелых военных преступлениях и Холокосте во время Второй мировой войны. Никакие волонтерские организации, которые сегодня борются и работают за Украину, не должны ассоциироваться с ними», – написала она в Twitter.
Дивизия СС «Галичина» была сформирована в оккупированном Львове в 1943 году. Военнослужащие «Галичины» совершали преступления против мирного населения, в частности, участвовали в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, когда погибло более 500 человек. Летом 1944 года дивизию разгромила Красная Армия. По решению Нюрнбергского трибунала, все войска СС признаны преступной организацией.
Боррель: У ЕС нет компетенции отключить Россию от SWIFT
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Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация, а также заморозить строительство газопровода «Северный поток – 2», так как за этот проект тоже отвечают частные компании, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«SWIFT – это международная частная организация, поэтому здесь у ЕС нет компетенции. А «Северный поток» – это противоречивая тема. Мы уже говорили, что этот проект не служит диверсификации источников энергии ЕС. Но проект находится в ответственности частных компаний, и ЕС не владеет инструментами для принятия решения по его судьбе», – передает слова Борреля ТАСС.
Ранее Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT, а также отказаться от российских нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT. В свою очередь директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заявил, что Запад вряд ли решится отключить Россию от платежной системы SWIFT, Москва чувствует себя вполне уверенно, реагируя на угрозы отключения, и не оставит это без ответа.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Reuters заявил, что 19 апреля на видеоконференции с главами внешнеполитических ведомств стран Евросоюза призывал рассмотреть возможность «отключения России» от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.
До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы SWIFT.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.
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