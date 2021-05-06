Глава Госдепа ушел от ответа на вопрос об отключении России от SWIFT

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в интервью радиостанции «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признана в России СМИ-иноагентом) ушел от ответа на вопрос о возможности отключения России от международной платежной системы SWIFT.

«Я не хочу вдаваться в гипотетические вопросы о том, что мы можем сделать в будущем. Позвольте мне просто сказать, что мы будем рассматривать все разумные варианты, когда речь заходит о попытках сдержать агрессию», – приводит слова Блинкена ТАСС.

При этом глава американского внешнеполитического ведомства выступил с утверждением, что США якобы будут отвечать на приписываемую России агрессию, но не в целях эскалации или конфликта, а потому что «такие действия не могут оставаться без ответа».

Вместе с этим госсекретарь Соединенных Штатов заявил, что США якобы в целом стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.

В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова оценила вероятность отключения России от SWIFT и рассказала о подготовке ведомств к такому развитию событий.

Напомним, в апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС «отключить Россию от SWIFT». В свою очередь глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной. В Совфеде предупредили, что при отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах.

В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что современные реалии говорят о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы SWIFT. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.