Дерипаска призвал ввести цифровой рубль для независимости от SWIFT

Болгарский политолог оценил заявления Софии о причастности россиян к взрывам на оружейных заводах

«Полагаю, что претензии Болгарии к России – это фейк, за которым стоит большая политическая игра, управляемая из Вашингтона», – сказал газете ВЗГЛЯД болгарский политолог Пламен Милетков, комментируя заявление прокуратуры Болгарии о якобы причастности России к взрывам боеприпасов в республике с 2011 по 2020 годы.

«Я думаю, что все это фейк. Какие российские интересы могли стоять за этими взрывами? Никаких не могло быть. Никто в это не верит. Были взрывы, да, но сейчас прокуратура действует не как орган правосудия, а исходит из политических целей», – отметил глава болгарского Евразийского института геополитики и экономики Пламен Милетков.

Он также добавил, что такие обвинения могут быть следствием напряженной внутриполитической обстановки в стране. «В апреле у нас завершились парламентские выборы, но они не решают всех внутренних проблем. В связи с этим, вероятно, в июле могут состояться перевыборы. Поэтому я в принципе не понимаю, зачем на фоне внутренних проблем ввязываться в новую авантюру», – считает болгарский политолог.

При этом Милетков отметил схожий сценарий обвинений России со стороны Праги. «Сейчас примерно то же самое происходит и в Чехии. Но если там отсутствуют явные доказательства, то я уверен, что и в нашей стране никаких доказательств участия России во взрывах не будет представлено», – предположил собеседник.

«Мне кажется, настоящая причина взрывов в Чехии и в Болгарии – это неправильное хранение боеприпасов. Они находились там с 80-х годов, поэтому они и взрывались без чьей-либо помощи. Но поскольку происходит большая политическая игра, которая управляется из Вашингтона, то некоторые европейские страны используют старые истории для обвинений в адрес России», – полагает эксперт. По его мнению,

США позволяют себе вмешиваться во внутренние дела других государств, включая Болгарию, поэтому не стоит удивляться подобным ситуациям.

При этом Милетков не исключает возможной кооперации Болгарии с Чехией. «Возможно, между Болгарией и Чехией и идет какая-то координация по этой части, но я думаю, что в любом случае, этот скандал нужен в первую очередь Соединенным Штатам», – резюмировал политолог.

В среду представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева сообщила, что прокуратура страны подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.

В ответ на это глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявления Софии, сказал, что так можно дойти и до обвинений в убийстве эрцгерцога Фердинанда. Напомним, эрцгерцог австрийский, наследник престола Австро-Венгрии Франц Фердинанд был убит сербским студентом Гаврилой Принципом в 1914 году. Его убийство стало формальным поводом для начала Первой мировой войны.

Ранее издания Bellingcat и The Insider сообщали, что после подрыва склада с боеприпасами в Чехии офицеры Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) якобы дважды пытались убить болгарского бизнесмена Эмилияна Гебрева с помощью нервно-паралитического вещества, которое они провезли через границу дипломатическим багажом.

По данным СМИ, компания Гебрева экспортировала военные товары Киеву в разгар военного конфликта в Донбассе с декабря 2014 года по февраль 2015 года. В этот период организация поставила Украине три корабля с боеприпасами.

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