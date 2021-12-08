СК выразил намерение предъявить обвинение стрелявшему в МФЦ

Следственный комитет намерен в среду предъявить обвинение стрелявшему в МФЦ в Москве и будет добиваться его заключения в СИЗО, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Расследуется дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

«Следователями проведены обыски по месту его жительства, анализируются полученные материалы, характеризующие его личность. Сегодня подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», – передает ее слова РИА «Новости».

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Напомним, накануне мужчина открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы.

Источник заявил, что стрельба велась из травматического пистолета, переделанного в боевой. Погибли два человека, пострадали четверо, в том числе ребенок.

Стрелявший задержан, его смог обезвредить работавший в МФЦ сотрудник МВД по вопросам миграции. Задержанный, как сообщил источник, местный житель, бывший военнослужащий.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.